Valută nedeclarată depistată la postul vamal Aeroport. O femeie ar fi încercat să scoată din țară 30 100 de dolari SUA și 3 000 de euro
Moldpres, 16 ianuarie 2026 14:10
O femeie, în vârstă de 59 de ani, ar fi încercat să scoată din țară sumele de 30 100 de dolari SUA și 3 000 de euro. Cazul a avut loc în postul vamal Aeroportul Internațional Chișinău, informează MOLDPRES.Potrivit Serviciului Vamal, femeia er...
• • •
Alte ştiri de Moldpres
Acum 10 minute
14:20
Consolidarea cooperării în domeniul siguranței alimentelor și al comerțului agroalimentar, pe agenda discuțiilor dintre directorul ANSA și Ambasadoarea Chinei # Moldpres
Oportunitățile de consolidare a cooperării bilaterale în domeniul siguranței alimentelor și al comerțului agroalimentar au fost analizate în cadrul întrevederii dintre directorul general al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) Radu Mus...
Acum 30 minute
14:10
Valută nedeclarată depistată la postul vamal Aeroport. O femeie ar fi încercat să scoată din țară 30 100 de dolari SUA și 3 000 de euro # Moldpres
O femeie, în vârstă de 59 de ani, ar fi încercat să scoată din țară sumele de 30 100 de dolari SUA și 3 000 de euro. Cazul a avut loc în postul vamal Aeroportul Internațional Chișinău, informează MOLDPRES.Potrivit Serviciului Vamal, femeia er...
14:10
Planul național pentru susținerea limbii găgăuze în autonomie, suspus consultărilor publice la Comrat # Moldpres
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a organizat la Comrat consultări publice privind Planul național pentru susținerea limbii găgăuze în autonomie, pentru perioada 2026–2027. Documentul prevede dezvoltarea și diversificarea resurselor educaționale, form...
14:10
14:00
Ruta Ceramicii lansată la Muzeul Național de Istorie. 635 km prin tradițiile olăritului moldovenesc # Moldpres
La Muzeul Național de Istorie a fost lansată astăzi Ruta Ceramicii, un traseu turistic de aproximativ 635 km care străbate nouă raioane și cuprinde 18 obiective, între care muzee, ateliere ale meșterilor populari, un sit arheologic și festivalul „Bâlciul...
14:00
Parteneriat pentru securitate: Moldova și România dezvoltă schimbul de expertiză pentru creșterea rezilienței naționale # Moldpres
O delegație a Ministerului Apărării Naționale al României, condusă de secretarul de stat Sorin-Dan Moldovan, a efectuat o vizită oficială la Ministerului Apărării de la Chișinău, unde a avut întrevederi cu ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, și c...
Acum o oră
13:50
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) semnalează o tendință nefavorabilă a situației epizootice la rabie în Republica Moldova și solicită autorităților să intensifice acțiunile pentru prevenirea răspândirii virusului și diminuarea număru...
13:50
VIDEO // Un tânăr a fost reținut pentru șantaj și dobândirea ilegală a peste 6 700 de euro # Moldpres
Un tânăr, în vârstă de 24 de ani, a fost reținut pentru acțiuni de șantaj. Acesta ar fi amenințat o femeie și ar fi dobândit ilegal suma de peste 6 700 de euro, comunică MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General al Poliției, în perioada ...
13:30
Profesori din universități au beneficiat de cursuri de limba engleză, pentru a putea preda studenților străini # Moldpres
Un număr de 240 de profesori universitari, de la patru instituții de învățământ superior, au beneficiat de cursuri de limbă engleză, pentru a putea preda studenților internaționali. Acțiunea face parte din inițiativa Ministerului Educației și Cercetării ...
Acum 2 ore
13:20
VIDEO // Ziua Națională a Culturii, celebrată prin muzică la Muzeul de Artă al Republicii Moldova # Moldpres
Tinerii muzicieni Radu Manole și Petra Pleșca au susținut joi un recital dedicat Zilei Naționale a Culturii, organizat la Muzeul de Artă al Republicii Moldova, unde au vorbit despre rolul muzicii în transmiterea valorilor culturale și identității unei societăți, t...
13:00
Republica Moldova va testa soluții tehnologice inovatoare în domeniul energiei. Șase proiecte depuse, inclusiv trei inițiative din România # Moldpres
Republica Moldova va testa soluții tehnologice inovatoare în domeniul energiei în cadrul mecanismului Sandbox. Până în prezent, au fost depuse șase cereri de participare, dintre care trei sunt înaintate de companii din România. Acestea au fo...
Acum 4 ore
12:20
O companie aeriană a lansat curse directe de pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău spre orașul Bratislava, capitala Slovaciei, transmite MOLDPRES.Ambasada Republicii Moldova în Republica Austria și Republica Slovacia a participat la evenime...
12:00
Salvatorii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au evacuat 27 de persoane, dintre care șase copii, în urma unui incendiu izbucnit într-un apartament dintr-un bloc cu nouă nivele. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 06:49, comun...
11:30
Amenzi de circa un milion de lei aplicate de Fisc pentru activități ilicite de întreprinzător # Moldpres
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a aplicat amenzi în valoare totală de circa 964 de mii de lei, după ce, în luna decembrie 2025, a depistat nereguli în 544 de cazuri privind desfășurarea activității de întreprinzător, transmite MOLDPRES.Potrivit S...
11:30
Funcționarii postului vamal Palanca, în cooperare cu autoritățile ucrainene, au depistat șase cetățeni ucraineni care încercau să intre ilegal în Moldova, ascunși în compartimentul marfar al unui camion. Șoferul autoturismului a fost reținut, com...
11:10
Ministerele Sănătății din România și Moldova își consolidează parteneriatul bilateral. Subiectul a fost discutat astăzi în cadrul unei întrevederi a ministrului Sănătății, Emil Ceban, și a omologului său român, Alexandru Florin Rogobete...
11:10
Patru persoane au fost reținute de ofițerii Direcției investigații criminale a Inspectoratului Național de Investigații (INI), fiind suspectate de comiterea unei tâlhării în localitatea Mereni, raionul Anenii Noi, comunică MOLDPRES.Potrivit poliției, un b...
11:00
Elveția oferă un sprijin de peste 80 de milioane de lei pentru consolidarea integrității și transparenței mediului de afaceri din Republica Moldova # Moldpres
Elveția oferă un sprijin financiar în valoare de peste 80 de milioane de lei pentru consolidarea integrității și transparenței mediului de afaceri din Republica Moldova. Acest lucru va fi posibil după ce astăzi, la Chișinău, Ministerul Dezvoltării Economice și D...
11:00
Franța avertizează SUA cu ruperea relațiilor economice cu Europa în cazul unei tentative de preluare a Groenlandei # Moldpres
Franța a avertizat Statele Unite că ar putea urma o ruptură a relațiilor economice cu Europa în cazul unei tentative de preluare a Groenlandei, relatează publicația Financial Times. Declarația a fost transmisă oficial luni, la Washington, de ministrul francez al fin...
11:00
Bulgaria va organiza din nou alegeri după ce partidele principale au refuzat mandatul de a forma un guvern # Moldpres
Președintele Bulgariei, Rumen Radev, a declarat vineri că țara va organiza alegeri anticipate după ce partidele principale au refuzat un mandat de a forma un guvern, transmite Reuters, preluat de AGERPRES și MOLDPRES.Guvernul de coaliție condus de premierul Rosen Jeliaz...
10:50
Academiile de Știință de pe ambele maluri ale Prutului solicită întărirea cooperării academice și culturale # Moldpres
Academia Română și Academia de Științe a Moldovei (AȘM) au lansat un apel comun către comunitățile științifice și culturale din România și Republica Moldova, subliniind rolul cooperării academice și culturale ca fundament al unei unități durabile, &ici...
10:50
Finanțarea pentru cercetare și inovare crește în 2026 și depășește jumătate de miliard de lei # Moldpres
Finanțarea acordată de stat pentru domeniul cercetării și inovării crește în anul 2026 și depășește suma de jumătate de miliard de lei. Mai exact, valoarea resurselor s-a majorat în acest an cu aproximativ 47 de milioane de lei, de la 511 milioane la aproap...
10:50
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), împreună cu procurorii municipiului Cahul, au destructurat o schemă de trafic de influență, reținând două persoane pentru 72 de ore. Cei doi ar fi pretins și primit bani de la mai mulți cetățeni pentru elibe...
10:40
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) implementează un proiect strategic de consolidare a securității infrastructurii feroviare. Acesta include instalarea camerelor video cu senzori termici, echipamentelor GPS pentru monitorizarea trenurilo...
10:40
ANTA: Înregistrarea curselor cu autorizații CEMT digitale în sistemul BIREG devine obligatorie pentru transporturile efectuate în Ungaria # Moldpres
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) anunță că operatorii de transport rutier internațional sunt obligați să înregistreze în sistemul electronic BIREG cursele efectuate în baza autorizațiilor CEMT digitale, în special la tranzitarea teritoriul...
10:30
VIDEO // Republica Moldova, lider între statele candidate la UE în implementarea Planului de Creștere # Moldpres
Republica Moldova este lider între statele candidate la aderarea la Uniunea Europeană în implementarea Planului de Creștere, fiind singura țară care a îndeplinit integral cerințele din prima perioadă de raportare și le-a depășit înainte de termen,...
Acum 6 ore
10:10
Un angajat al Inspectoratului de Poliție Glodeni a fost suspendat din funcție după ce a fost prins beat la volan # Moldpres
Un angajat al Inspectoratului de Poliție Glodeni a fost suspendat din funcție după ce, aseară, ar fi fost surprins conducând automobilul în stare de ebrietate. Suspendat din funcție a fost și șefului Inspectoratului de Poliție Glodeni, pentru deficiențe grave...
10:00
Progrese semnificative în domeniul energetic: cooperare regională, noi interconexiuni și securitatea aprovizionării # Moldpres
Republica Moldova a obținut, în ultimii ani, progrese semnificative în domeniul energetic. Acestea au fost prezentate de secretara de stat a Ministerului Energiei, Cristina Pereteatcu, în cadrul celei de-a 8-a reuniuni a Subcomitetului de Asociere Republica Mol...
09:50
Peste 1200 de grădinițe au fost dotate cu mii de cărți prin programul național de lectură „Citește-mi 100 de povești” # Moldpres
Peste 1200 de grădinițe din întreaga țară au fost dotate, în anul 2025, cu circa 83 de mii de exemplare de carte, prin programul național de lectură interactivă „Citește-mi 100 de povești”, informează MOLDPRES.În cadrul aceluiași progr...
08:30
Înhumarea unei persoane decedate va putea fi realizată fără obligativitatea prezentării certificatului de deces către autoritățile publice locale. Rudele vor trebui să prezinte doar confirmarea medicală a constatării decesului - document cunoscut sub denumirea de ...
08:30
Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a efectuat o vizită de lucru în raionul Căușeni, unde s-a întâlnit cu primarii localităților situate în perimetrul Zonei de Securitate (ZS). Discuțiile au vizat identificarea soluțiilor pentru ...
08:30
Lidera opoziției venezuelene i-a oferit medalia Premiului Nobel pentru Pace lui Donald Trump # Moldpres
Președintele american Donald Trump a lăudat joi 'gestul magnific' al liderei opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, care i-a înmânat medalia Premiului Nobel pentru Pace în timpul întâlnirii lor de la Casa Albă, notează AFP, preluat...
Acum 8 ore
08:10
La sfârșitul acestei săptămâni, moneda unică europeană are o cotație oficială de 19 lei și 91 de bani, iar dolarul american valorează 17 lei și 12 bani, transmite MOLDPRES. Astfel, euro se apreciază cu un ban, iar dolarul adaugă trei bani, conform...
Acum 24 ore
21:40
GALERIE FOTO // Gala Premiilor în Cultură 2025, în imagini: Emoția recunoașterii și chipurile excelenței culturale # Moldpres
Momente de recunoaștere și emoție la Gala Premiilor în Cultură 2025, surprinse în imagini de fotoreporterul MOLDPRES, Andrei Mardari.Personalități din teatru, literatură, muzică și alte domenii artistice au fost celebrate pentru contribuția lor la dezvol...
21:40
10:00 Conferință de presă susținută de președintele Fracțiunii parlamentare „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, și vicepreședintele Senatului României, Laurențiu Plăieșu, pe tema „Colaborarea dintre Parlamentul Republicii Moldova și Sen...
21:30
Ucraina mizează pe o pace durabilă: Ambasadorul Păun Rahovei apreciază sprijinul Republicii Moldova pentru țara sa # Moldpres
Ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Păun Rahovei, a reiterat recunoștința pentru sprijinul constant acordat de țara noastră în contextul războiului declanșat de Rusia. Diplomatul a subliniat, în cadrul unei emisiuni la Jurnal TV, importanța solida...
21:20
Solidaritate în război: oameni de afaceri din Moldova au donat generatoare pentru zonele afectate din Ucraina # Moldpres
Oameni de afaceri din Moldova au donat generatoare pentru nord-estul Ucrainei și pentru orașe precum Harkov și Sumî. Echipamentele au ajuns în săli de operații și au salvat vieți. Anunțul a fost făcut de ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Paun R...
20:50
Prim-ministrul Alexandru Munteanu, în discuții cu locuitorii satului Cosăuți din raionul Soroca # Moldpres
În vizita sa la Soroca, Prim-ministrul Alexandru Munteanu s-a întâlnit cu locuitorii satului Cosăuți, cunoscut pentru activitatea locală de prelucrare a pietrei naturale. Discuțiile s-au referit la modul în care s-a schimbat viața oamenilor la nivel l...
20:50
Gala Premiilor în Cultură 2025 // Președinta Maia Sandu: „Cultura a fost întotdeauna liantul care menține societatea unită” # Moldpres
Personalități marcante din teatru, literatură, muzică și alte domenii artistice au fost distinse la Gala Premiilor 2025, organizată de Ministerul Culturii. Premiile au fost înmânate de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și de ministrul Culturii, Cristi...
20:30
Mitropolitul Basarabiei, mesaj de Ziua Națională a Culturii: „În vremuri de restriște, Biserica a rămas vatră de cultură, limbă și memorie” # Moldpres
Cu prilejul Zilei Naționale a Culturii, Mitropolitul Basarabiei a transmis un mesaj de reflecție subliniind rolul esențial al culturii ca expresie a credinței, identității și memoriei unui neam. În semn de recunoștință pentru moștenirea sa duhovnicească ș...
20:30
Vreme mohorâtă, cu ninsori slabe și risc de polei în următoarele 24 de ore, anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS). Pe arii extinse se așteaptă ninsori slabe, temperatura aerului va indica valori negative atât noaptea cât și pe parcursul ...
20:20
Ambasadorul Republicii Moldova în Statele Unite, Vlad Kulminski, a avut întrevederi cu congresmanii Robert B. Aderholt și Mario Díaz-Balart, discuțiile axându-se pe aprofundarea cooperării bilaterale, securitatea regională și oportunități de invest...
19:40
Prim-ministrul Alexandru Munteanu: „Le mulțumesc tuturor meșterilor populari care, prin munca lor, ne păstrează rădăcinile vii și ne dau motive de mândrie” # Moldpres
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a revenit în satul său de baștină, Cosăuți, unde l-a vizitat pe Ion Lozan, unul dintre cei mai valoroși meșteri pietrari din Republica Moldova. Acesta creează artă din piatră, care înfrumusețează biserici, mănăstiri și spații pu...
19:40
În urma ninsorilor din ultimele ore, echipele de drumari au intervenit pe rețeaua rutieră națională pentru a asigura condiții optime de circulație, fiind împrăștiate 1 172 de tone de sare tehnică și 443 de tone de material antiderapant, comunică MOLDPRES....
19:10
O fetiță de nouă ani a ajuns la spital după ce a fost accidentată de o autospecială medicală aflată în misiune # Moldpres
O fetiță de nouă ani din Basarabeasca a ajuns astăzi la spital după ce a fost accidentată de o autospecială medicală aflată în misiune, comunică MOLDPRES.Potrivit poliției, fetița care traversa strada neregulamentar, a fost lovită și transportată la Spita...
19:10
OSCE anunță că vrea să se reformeze după solicitări din partea Washingtonului și Moscovei # Moldpres
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) și-a anunțat joi intenția de a se reforma pentru a vedea dacă poate îndeplini așteptările Rusiei și Belarusului, precum și cerințele Statelor Unite, relatează AFP preluat de AGERPRES și MOLDPRES....
19:00
AMDM simplifică procesul de depunere a petițiilor: cetățenii pot transmite solicitări online # Moldpres
Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) a anunțat că procesul de depunere a petițiilor a devenit mai simplu și mai accesibil, prin intermediul unui formular electronic disponibil pe pagina oficială a instituției, comunică MOLDPRES.Potrivit sursei cit...
18:20
Niko Stoyanov, poet, jurnalist și traducător bulgar basarabean, a decedat pe 13 ianuarie, la vârsta de 79 de ani, la Chișinău, Moldova, a anunțat miercuri pe pagina sa de Facebook Societatea pentru Relații cu Bulgarii Basarabeni și Tăvrieni „Rodolyubets”...
18:10
FOTO// Premierul Alexandru Munteanu a acordat o diplomă de onoare meșterului pietrar Ion Lozan # Moldpres
Premierul Alexandru Munteanu a vizitat astăzi satul de baștină al tatălui său, Cosăuți, unde i-a înmânat o diplomă de onoare din partea Guvernului Republicii Moldova lui Ion Lozan, unul dintre cei mai valoroși meșteri pietrari din țară, comunică MOLDPRES....
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.