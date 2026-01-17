Reluarea dialogului UE cu Rusia, cerută din partidul lui Merz. „Europa trebuie să-și apere propriile poziții”
ProTV.md, 17 ianuarie 2026 08:00
Reluarea dialogului UE cu Rusia, cerută din partidul lui Merz. „Europa trebuie să-și apere propriile poziții”
• • •
Acum 15 minute
08:50
Azerbaidjanul a început să livreze gaze naturale către Austria şi Germania
Acum 30 minute
08:40
SUA, invitate de Danemarca la exerciții militare în Groenlanda, „în legătură cu Rusia”
Acum o oră
08:20
Forțele ucrainene au ucis 27 de ruși pentru fiecare soldat pierdut la Kupiansk
08:10
Grecia vrea să ia o măsură care este considerată oficial de Turcia drept motiv de război
Acum 2 ore
08:00
Vreme geroasă în weekend. La nord se așteaptă -18 grade noaptea, iar în capitală - 7. Câte grade se vor înregistra în toate regiunile țării # ProTV.md
Vreme geroasă în weekend. La nord se așteaptă -18 grade noaptea, iar în capitală - 7. Câte grade se vor înregistra în toate regiunile țării
08:00
Acum 12 ore
00:30
00:20
00:10
00:00
00:00
16 ianuarie 2026
23:50
23:50
23:40
23:30
23:30
23:20
23:20
23:00
23:00
Un coșmar al abuzului și exploatării: „apostolul Mihail” condamnat la detenție pe viață pentru violență, trafic de ființe umane și abuzuri sexuale
22:50
22:50
Vremea se răcește brusc în Republica Moldova: anticiclonul est-european va aduce -20 de grade Celsius și vânt moderat până pe 20 ianuarie - VIDEO
22:40
22:40
22:30
21:50
21:30
21:30
20:30
Sondaj: Ucrainenii nu cred în garanțiile de securitate și se opun retragerii din Donbas
20:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 16.01.2026
20:10
Moscova recomandă rușilor să evite călătoriile în Moldova: „Hărțuire fără temei și tratament inadecvat”
Acum 24 ore
20:00
Doi cetățeni străini, reținuți în cadrul unei anchete privind escrocherii prin telefon: acestia se prezentau drept angajați ai instituțiilor de drept și convingeau vârstnicii să predea bani străinilor
19:30
Ședința plenară a Consiliului Economic: priorități pentru 2026 includ reducerea birocrației, digitalizarea serviciilor și crearea unui grup de lucru pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar
18:20
Zelenski îl asigură pe Trump că vrea pacea şi anunţă că o echipă ucraineană se îndreaptă spre SUA pentru noi discuţii. Când speră să fie semnate documentele
18:20
Operațiune în curs a poliției germane în Marea Baltică împotriva unor nave rusești
17:30
O nouă armă împotriva dronelor rusești, pusă la dispoziția Ucrainei de către unul dintre aliații europeni
17:30
Fost viceministru rus, găsit mort la Moscova. Ce susțin autoritățile în acest caz
17:20
De la umor la antreprenoriat: Rodica Năstase, sub pseudonimul @Rodica.September creator de conținut, lansează o nouă afacere în industria parfumurilor
17:10
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 16.01.2026
16:50
ANSP avertizează asupra circulației virusurilor gripale: în 22 din cele 24 de probe analizate a fost identificat virusul gripal A(H3N2), raportat anterior în mai multe țări
16:40
Întâlnire importantă la Chișinău: Valeriu Chiveri și Yoram Elron analizează prioritățile guvernului moldovean în domeniul reintegrării și sprijinul Israelului pentru integritatea teritorială a Moldovei
16:30
Lukoil-Moldova riscă sancțiuni majore: Consiliul privind securitatea statului impune o amendă substanțială și oferă termen de 5 zile pentru conformare
16:20
Ursula von der Leyen semnează sâmbătă acordul UE-Mercosur în Paraguay. Când va intra acesta în vigoare și cine îl mai poate bloca
15:50
S-a autoproclamat „apostolul Mihail” și „Mesia”, și a transformat viața unei familii într-un adevărat iad: Un bărbat - condamnat la detenție pe viață. Ce a făcut mai exact. Detaliile Procuraturii
15:40
Putin se vrea pacificator. În plin război în Ucraina, vrea să medieze conflictul Iran-SUA-Israel
15:30
După Groenlanda, SUA provoacă furie și în Islanda
15:20
Kremlinul vede ca fiind „pozitivă” dorinţa unor ţări din UE de a dialoga cu Rusia. „Este în concordanţă cu viziunea noastră”
15:10
Cele mai puternice paşapoarte din lume pentru 2026. Singapore pe locul 1, unde se află România
15:00
Aduceau mașini înmatriculate în alte state, apoi le dezmembrau și le vindeau ilegal pe piața din Moldova. Doi bărbați - cercetați penal. Detaliile PCCOCS - FOTO/VIDEO
14:50
Energocom nu a depus cererea de ajustare a prețului reglementat la gaze naturale. Precizările ANRE
