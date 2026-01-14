Ion Ceban. Cu fondurile Primăriei Chișinău, a fost construit un teren de fotbal în orașul Vadul lui Vodă
HotNews, 14 ianuarie 2026 16:40
În orașul Vadul lui Vodă, a fost construit un teren de fotbal public, anunță Ion Ceban, primarul General al municipiului Chișinău. Stadionul a fost amenajat, în anul 2025, cu fondurile alocate de Primăria Chișinău și Primăria Vadul lui Vodă. Potrivit lui Ion Ceban, terenul de sport a devenit un spațiu accesibil pentru amatorii de fotbal
• • •
Acum 5 minute
17:00
Avertisment dur al lui Macron către Donald Trump, pe tema Groenlandei: „Consecințele în cascadă ar fi fără precedent” # HotNews
De la cel mai înalt nivel, Parisul a subliniat că intențiile SUA privind preluarea Groenlandei trebuie luate în serios, în vreme ce a trimis un mesaj administrației Trump și a asigurat că Franța va fi alături de Danemarca, scriu Reuters și BFMTV. O încălcare a suveranității Groenlandei ar avea „consecințe în cascadă fără precedent", a
Acum 30 minute
16:40
Acum 4 ore
14:40
Deputatul Stela Macari anunță că a depus o sesizare oficială către autoritățile din Republica Moldova și din România pentru a afla câți deputați din opoziție dețin și cetățenia română, în contextul unui comunicat al Partidul Socialiștilor din Republica Moldova. „Dacă tot se împroașcă cu venin de câteva zile, hai să vedem câți «patrioți» de carton,
Acum 6 ore
12:40
VIDEO | Ion Ceban: În premieră, Primăria Chișinău, implementează cel mai amplu proiect de modernizare a deșeurilor # HotNews
Ion Ceban, primarul General al municipiului Chișinău, declară că cel mai amplu proiect de modernizare a domeniului deșeurilor continuă a fi implementat, în premieră, de Primăria Chișinău, asta în timp ce unii oponenți politici manipulează locuitorii, susținând că în Chișinău nu se lucrează. Noi lucrăm la proiecte mari – în timp ce ei vorbesc, constată
12:20
VIDEO | Irina Vlah – mesaj către locuitorii orașului Edineț cu ocazia Hramului: Sunteți uniți, deschiși și ospitalieri! # HotNews
Politiciana Irina Vlah a vizitat astăzi orașul Edineț, unde este marcat Hramul localității. După participarea la slujba de la biserica din oraș, ea a adresat un mesaj de felicitare locuitorilor. „Dragi locuitori ai orașului Edineț, sunt foarte bucuroasă să fiu astăzi alături de voi la Hramul orașului! Aici locuiesc mulți dintre prietenii și cunoscuții mei.
11:50
VIDEO | Trump i-a arătat degetul mijlociu unui protestatar. Reacția e „adecvată” provocării, susține Casa Albă # HotNews
Preşedintele american Donald Trump a fost surprins marţi cu un gest obscen, în timpul unei vizite la o fabrică Ford din zona Detroit, după ce o persoană din mulţime l-a interpelat. Imaginile au fost rapid distribuite pe reţelele sociale, iar Casa Albă a catalogat reacţia liderului de la Washington drept una „adecvată". Incidentul a avut
Acum 8 ore
10:30
O persoană a suferit arsuri în urma unei explozii provocate de o scurgere de gaz în raionul Ialoveni # HotNews
O persoană a suferit arsuri în urma unei explozii provocate de o scurgere de gaz de la un aragaz. Cazul a fost înregistrat în dimineața zilei de 13 ianuarie 2026, într-o gospodărie din satul Costești, raionul Ialoveni. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 10:30. Potrivit informațiilor recepționate, într-o casă de locuit s-a
10:10
Coridorul Vertical de gaze este cel mai important proiect energetic al acestei părți din Europa, iar România este parte a importantă a proiectului. Cu toate că este un proiect esențial pentru securitatea energetică a Europei, Coridorul Vertical riscă în curând să se confrunte din nou cu turbulențe similare celor din decembrie, întrucât există posibilitatea ca
09:30
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a efectuat o vizită pe șantierul noii unități militare din Băcioi, unde sunt în desfășurare lucrări de construcție a unei tabere moderne destinate cazării și instruirii militarilor. Șeful statului a declarat că, după ani în care s-a vorbit despre condițiile dificile în care activează armata, situația începe să se schimbe.
Acum 12 ore
08:00
Ion Crișciuc, adjunctul procurorului-șef al Procuraturii raionului Glodeni s-a ales cu dosar penal după ce a urcat beat la volan. Totul s-a întâmplat în această noapte, în apropiere de Bălți. Autoturismul condus de acesta a fost tras pe dreapta de către polițiști, după ce a fost observat deplasându-se haotic pe carosabil. În urma opririi, șoferul
07:30
Iurie Mărgineanu: Ideea de a cumpăra voturile deputaților pentru unirea cu România, reprezintă o practică periculoasă și cinică # HotNews
Juristul Iurie Mărgineanu declară că în spațiul public se discută despre posibila cumpărare a voturilor unor deputați din Parlamentul Republicii Moldova pentru a susține unirea cu România. În opinia sa, acest lucru ridică riscuri serioase pentru suveranitatea statului și respectarea Constituției, scrie unimedia.info. „Există momente când zvonurile politice nu mai pot fi ignorate. Recent, am
07:10
Horoscop 14 ianuarie – o zi cu rezolvări. Se îmbină frumos lucrurile astăzi și vom avea spor la ce ne-am propus să facem, având parte de succes. CAPRICORN Este agitație și mult de lucru, interacționați cu diverși oameni de afaceri, poate aveți și examene. Se poate să recuperați bani și să faceți o listă a
Acum 24 ore
20:30
Olesea Stamate: Îl invit public pe Valeriu Pașa la o discuție în cadrul ședinței de judecată! # HotNews
Olesea Stamate acuză organizația WatchDog.MD și pe analistul Valeriu Pașa că evită în mod deliberat să răspundă unei cereri prealabile privind dezmințirea unor afirmații făcute despre ea într-o emisiune TV din 4 decembrie 2025. Potrivit acesteia, cererea expediată la 23 decembrie 2025 a fost returnată pe 12 ianuarie 2026 cu mențiunea „nereclamată", fiind a doua
17:40
România, „pregătită oricând să discute serios scenariul” Unirii dacă Republica Moldova îl vede ca “opțiune”, afirmă Eugen Tomac, consilierul onorific al președintelui Nicușor Dan # HotNews
Orice român de bună-credință, indiferent de care parte a Prutului locuiește, privește tema unirii celor două state ca pe un proces firesc, a afirmat marți Eugen Tomac, europarlamentar și consilier onorific al președintelui României, Nicușor Dan, într-un interviu pentru CaleaEuropeană.ro. Declarația vine în contextul în care președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a spus că ar
17:30
BREAKIN NEWS: Contrabanda cu țigarete în România – sursă pentru piaţa neagră rămâne a fi Republica Moldova cu o pondere de 23,8% # HotNews
Piața neagră a țigaretelor a ajuns la 12,6% din consum în noiembrie 2025, după o creștere de 3 puncte procentuale, atingând cel mai ridicat nivel din ultimii cinci ani, potrivit Novel. Media comerţului ilegal din 2025 se situează la 10,6%, comparativ cu nivelul mediu din 2024, de 9%, şi este cea mai mare creştere anuală
Ieri
11:40
Deputatul Serghei Ivanov, Partidul Nostru: Autoritățile aplică duble standarde față de agricultori, dar producătorul autohton trebuie să fie prioritar! # HotNews
Deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov, președintele Comisiei agricultură și industrie alimentară, a criticat dur politicile statului față de sectorul agricol, acuzând autoritățile de duble standarde și lipsă de transparență privind subvențiile. „Este foarte grav atunci când, pe de o parte, se decapitalizează sectorul agricol, care nu este concurențial și nu-și poate vinde marfa și, concomitent,
10:50
Presa ungară: Puțini se așteptau la asta – România ar anexa o țară cu 2,4 milioane de locuitori # HotNews
Publicația maghiară VG a relatat despre interviul acordat de Maia Sandu podcastului britanic „The Rest is Politics". Sandu a declarat că ar vota pentru unificarea cu România dacă s-ar organiza un referendum pe această temă, scrie Világgazdaság. Președinta și-a justificat poziția prin dimensiunea mică a țării și necesitatea de a rezista presiunilor Rusiei. Opoziția acuză:
10:30
Primarul General, Ion Ceban, președintele Mișcarea Alternativă Națională (MAN), declară că nu soarta celor din PAS mă interesează, pentru că ei sunt un accident pentru Republica Moldova și, la prima bătaie de vânt geopolitic, vor pleca, dar mă interesează țara, cetățenii și ce va trebui de făcut pentru a scăpa de moștenirea urâtă pe care
10:00
ULTIMA ORĂ: Victor Petrov, adjunct al bașkanului Găgăuziei, a încercat să intre „pe sub radar” în România, dar a fost oprit de două ori de Poliția de Frontieră # HotNews
Un politician pro-rus din Republica Moldova, aflat pe lista de sancțiuni a Uniunii Europene pentru tentative de destabilizare a statului moldovean, a încercat să intre „pe sub radar" în România, dar a fost oprit de două ori de Poliția de Frontieră. După eșecuri repetate la graniță, acesta a deschis procese împotriva autorităților române. Este vorba
09:40
Mai bătrân decât timpul: unde se află râul care curgea deja când primii dinozauri nici nu existau # HotNews
Un râu ar putea fi cel mai vechi de pe Pământ și curge neîntrerupt de sute de milioane de ani, în ciuda marilor schimbări geologice ale planetei. Aflat în centrul Australiei, râul Finke este considerat de cercetători cel mai vechi râu care curge continuu pe Pământ, potrivit DailyGalaxy. Oamenii de știință estimează că are între
08:30
Trump amenință că orice țară care face afaceri cu Iranul va fi supusă unei taxe vamale de 25% # HotNews
Președintele Donald Trump a declarat că orice țară care face afaceri cu Iranul va fi supusă unei taxe vamale de 25% „asupra tuturor afacerilor realizate cu Statele Unite ale Americii". Noul tarif aplicat importurilor din țările partenere comerciale ale Iranului „intră în vigoare imediat", spun el. Președintele Donald Trump a declarat luni că orice țară
07:10
Horoscop 13 ianuarie – CAPRICORN – e posibil să semnați un contract pe care l-ați arvunit de anul trecut # HotNews
Horoscop 13 ianuarie – o zi echilibrată. Sunt mici evenimente care ne aduc un plus de prestigiu și o să avem alt chef de muncă și de viață. CAPRICORN E posibil să semnați un contract pe care l-ați arvunit de anul trecut și o să aveți o garanție financiară pe termen lung. E cineva căruia
12 ianuarie 2026
19:00
Schimbare de ton la Bruxelles: Comisia Europeană, deschisă pentru eventuale negocieri cu Putin # HotNews
Comisia Europeană a ridicat public perspectiva angajării în negocieri directe cu președintele rus, Vladimir Putin, avertizând, însă, că atacurile neîncetate ale Moscovei fac ca o astfel de mișcare să fie imposibilă în acest stadiu. „Lucrăm foarte, foarte mult pentru pacea în Ucraina. Pacea în Ucraina depinde de o singură persoană. Această persoană este, după cum
17:50
NEWS ALERT: Urmează Al Treilea Război Mondial? Rusia își intensifică mesajele anti-NATO și evocă sprijin pentru Trump privind Groenlanda # HotNews
Rusia își intensifică retorica împotriva NATO, sugerează sprijin pentru Trump în cazul Groenlandei și amplifică amenințările pe fondul războiului din Ucraina. Temerile legate de un conflict global mai amplu s-au intensificat după ce presa de stat rusă și aliați ai Kremlinului au amplificat amenințările la adresa țărilor NATO, scrie TheExpress. Retorica dură apare în contextul
17:30
Olesea Stamate: Lipsa de viziune privind dezvoltarea țării în ansamblul său este o bombă cu efect întârziat # HotNews
Fosta deputată Olesea Stamate avertizează că discuțiile privind comasarea Universității din Cahul cu UTM reflectă o lipsă gravă de viziune pentru dezvoltarea regională. Potrivit ei, eliminarea autonomiei unei universități regionale va accelera migrația spre Chișinău și va slăbi și mai mult centrele din teritoriu. Lăsând la o parte suspiciunea că aceasta se face cu dedicație pentru
Mai mult de 2 zile în urmă
14:30
VIDEO | Maia Sandu, declarație surpriză: „Aș vota pentru reunirea cu România, dacă s-ar organiza un referendum în acest sens” # HotNews
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a vorbit într-un amplu interviu cu doi jurnaliști britanici cunoscuți, despre provocările pe care le are de înfruntat Republica Moldova în lupta cu propaganda rusă și interferențele lui Vladimir Putin în procesele democratice din țara de peste Prut. Lidera de la Chișinău a vorbit prima dată deschis despre faptul că
12:40
Noul an începe la Bălți cu un nou proiect de infrastructură rutieră. Alexandr Petkov (Partidul Nostru): „Ne respectăm angajamentele!” # HotNews
Primăria municipiului Bălți a finalizat procedurile pentru demararea reparației capitale a străzii 31 August din zona centrală a orașului. Primarul municipiului, Alexandr Petkov (Partidul Nostru), a anunțat astăzi că Oficiul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (ONDRL) a alocat 8 milioane de lei pentru finanțarea acestui proiect. Alexandr Petkov s-a aflat luni la Chișinău pentru
12:30
Ucraina și Moldova au impus de la 1 ianuarie o blocadă totală împotriva regiunii separatiste Transnistria # HotNews
Ucraina și Moldova au impus de la 1 ianuarie o blocadă totală împotriva regiunii separatiste Transnistria, marcând o schimbare majoră de politică. Toate liniile de aprovizionare dinspre Rusia au fost închise, lăsând regiunea izolată logistic și politic. Măsuri comune Ucraina-Moldova pentru controlul strict al granițelor La miezul nopții, Ucraina a introdus controale stricte pe cei
12:00
Avertismentul experților: Timpul excesiv petrecut în fața ecranului limitează vocabularul copiilor mici # HotNews
Un nou studiu arată că în medie, un copil de doi ani petrece mai mult de două ore în fața televizorului sau a unui dispozitiv inteligent, iar acest lucru duce la o reducere semnificativă a vocabularului. Timpul excesiv petrecut în fața ecranului afectează capacitatea copiilor mici de a vorbi, a constatat primul studiu britanic de
11:40
Numărul gospodăriilor care vor beneficia de compensații la energie pentru luna decembrie a crescut la 618 339, în care locuiesc aproximativ 1 240 000 de persoane, comparativ cu 605 538 de gospodării în luna precedentă. Ministerul Muncii și Protecției Sociale anunță că, începând cu 9 ianuarie, au fost inițiate transferurile compensațiilor la căldură pentru luna
11:10
VIDEO | Primăria Chișinău a lansat licitația publică internațională pentru extinderea bulevardului Mircea cel Bătrân # HotNews
Primăria Chișinău anunță că a inițiat licitația internațională pentru extinderea bulevardului Mircea cel Bătrân. Artera urmează să se prelungească până la str. Bucovina. Anunțul a fost făcut de primarul Capitalei, Ion Ceban. Edilul a menționat că după ce va fi identificat agentul economic, lucrările vor dura circa 24 de ani. „Stația de dispecerat existentă și […] The post VIDEO | Primăria Chișinău a lansat licitația publică internațională pentru extinderea bulevardului Mircea cel Bătrân first appeared on HotNews.md.
09:10
Senatorul american Chris Murphy a declarat într-un interviu acordat emisiunii „Meet the Press” de la NBC News că, dacă SUA ar anexa Groenlanda, „ar fi sfârşitul NATO”. El arată că în cazul unui atac al SUA, NATO ar trebui să intervină, ceea ce ar însemna un război cu țările europene, informează News.ro. Murphy: Am intra […] The post Chris Murphy, un senator american important anunță sfâșitul NATO first appeared on HotNews.md.
08:30
România va moderniza aproximativ 15 kilometri de drum din Ucraina, ca parte a contractului pentru lotul 3 al Drumului Expres Suceava – Siret. Este un proiect strategic, iar contractele vor fi finanțate prin programul SAFE, transmite Digi24. Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt CNAIR, a declarat că ”este un proiect cu rol dual, civil și militar, […] The post Premieră: România va moderniza 15 kilometri de drum din Ucraina first appeared on HotNews.md.
08:00
O familie din Austria a ales să-și vândă apartamentul de 71,49 mp din Muggendorf printr-o tombolă, cu bilete de 49,90 euro, valabilă până pe 19 ianuarie. Decizia a fost luată după ce cuplul s-a declarat nemulțumit de metodele tradiționale de vânzare, dorind o alternativă inedită, relatează Heute. Câștigătorul tombolei va deveni proprietarul apartamentului, a cărui […] The post Cum poți obține un apartament cu doar 50 de euro first appeared on HotNews.md.
07:10
Horoscop 12 ianuarie – o zi cu rezolvări. O să ne facem planuri cu bătaie lungă, ca să avem timp să lucrăm la detalii și să ne asigurăm succesul. CAPRICORN Poate vă întâlniți cu niște oameni de afaceri ca să dați drumul unui proiect care v-ar asigura banii pe o bună perioadă de timp. E, […] The post Horoscop 12 ianuarie – Urmează o decizie majoră împreună cu partenerul de cuplu first appeared on HotNews.md.
11 ianuarie 2026
19:40
VIDEO | Băsescu: Eu zic că nu există o dovadă convingătoare despre fraudarea alegerilor cu sprijinul ruşilor. În primul rând, dacă se băgau ruşii, reuşea # HotNews
Traian Băsescu, fost preşedinte al României, este de părere că autorităţile din România nu au dovezi solide care să fi stat la baza deciziei de anulare a alegerilor prezidenţiale din anul 2024. „Eu zic că nu există o dovadă convingătoare despre fraudarea alegerilor cu sprijinul ruşilor. În primul rând, dacă se băgau ruşii, reuşea”, spune […] The post VIDEO | Băsescu: Eu zic că nu există o dovadă convingătoare despre fraudarea alegerilor cu sprijinul ruşilor. În primul rând, dacă se băgau ruşii, reuşea first appeared on HotNews.md.
13:30
O lovitură devastatoare pentru ‘ONG-urile globaliste – Vor fi gestionat direct de Guvernul SUA # HotNews
Europarlamentarul Gheorghe Piperea anunță o „lovitură devastatoare” pentru „ONG-urile globaliste”: „Va fi gestionat direct de Guvernul SUA”. Gheorghe Piperea, europarlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) susține că „statul paralel” al instanțelor internaționale și organizațiilor statale „riscă să fie demantelat de noile decizii ale președintelui SUA, Donald Trump. Iminenta demantelare a parazitului lumii libere, ONG […] The post O lovitură devastatoare pentru ‘ONG-urile globaliste – Vor fi gestionat direct de Guvernul SUA first appeared on HotNews.md.
12:50
Un bărbat complet sănătos s-a îmbolnăvit grav din cauza cafelei. Greșeala pe care a făcut-o vreme de mai mulți ani # HotNews
Cafeaua este una dintre cele mai populare băuturi din lume și mulți oameni își încep ziua alături de o cană de cafea, iar deja este cunoscut faptul că această băutură are și multe proprietăți benefice pentru organism. Dar există și situații în care cafeaua poate fi periculoasă. În acest sens, un bărbat complet sănătos a […] The post Un bărbat complet sănătos s-a îmbolnăvit grav din cauza cafelei. Greșeala pe care a făcut-o vreme de mai mulți ani first appeared on HotNews.md.
12:20
PSDE acuză ANSA că a ascuns populației informații esențiale în cazul ouălor contaminate cu metronidazole # HotNews
Partidul Social Democrat European îi acuză pe reprezentanții Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) că au ascuns populații informații esențiale despre cazul ouălor contaminate cu metronidazol. Potrivit unui comunicat de presă al formațiunii, faptele cunoscute public indică o întârziere de aproape 12 zile între momentul confirmării oficiale a contaminării și informarea populației. În acest interval, […] The post PSDE acuză ANSA că a ascuns populației informații esențiale în cazul ouălor contaminate cu metronidazole first appeared on HotNews.md.
12:00
„Am stat 6 luni fără curent”: Americanii nu mai fac față prețurilor uriașe la energie. Factura lunară sare de 2.000 de dolari # HotNews
Prețurile la energie au crescut semnificativ în SUA, lăsând multe gospodării fără curent sau cu datorii mari. Cristy Hallowell este un exemplu: a trăit șase luni fără energie și a acumulat datorii de 3.000 de dolari. Un raport arată că aproape o gospodărie din 20 este la risc de a pierde serviciile de energie. Președintele […] The post „Am stat 6 luni fără curent”: Americanii nu mai fac față prețurilor uriașe la energie. Factura lunară sare de 2.000 de dolari first appeared on HotNews.md.
11:50
Un „mic laborator” ascuns în intestin poate produce alcool direct în organism, iar cercetătorii cred că au descoperit în sfârșit cum poate fi oprit acest proces, scrie SciTechDaily. O echipă de oameni de știință a identificat bacteriile intestinale și mecanismele biologice care duc la producerea de alcool în corpul persoanelor care suferă de sindromul Auto-Brewery (ABS) […] The post Unii oameni se pot îmbăta fără să bea alcool first appeared on HotNews.md.
11:00
Andrei Ioniță declară că undeva, pe drum, am pierdut reperele morale, culturale și intelectuale # HotNews
Andrei Ioniță declară că atunci când o societate caută repere morale, culturale, intelectuale, tinerii vor să vadă modele. Oameni de la care să învețe, oameni pe care să vrei să-i urmezi. Iar noi, drept repere, îi decorăm cu „Meritul Civic” pe Cătălin Lungu și Emilian Crețu. Serios? Asta este cultura noastră? Nivelul „Dora Show” sau […] The post Andrei Ioniță declară că undeva, pe drum, am pierdut reperele morale, culturale și intelectuale first appeared on HotNews.md.
10:10
Cinci avocați s-au înscris în cursa pentru funcția de președinte al Uniunii Avocaților din Moldova (UAM) # HotNews
Cinci avocați s-au înscris în cursa pentru funcția de președinte al Uniunii Avocaților din Moldova (UAM). Este vorba despre Natalia Balaban, Anatolie Barbacar, Alexandru Țurcan, Mihail Durnescu și Ludmila Spînu. Alegerea noului președinte va avea loc în cadrul Congresului ordinar al avocaților pentru anul 2025, care va începe pe 19 ianuarie 2026. În prima zi, […] The post Cinci avocați s-au înscris în cursa pentru funcția de președinte al Uniunii Avocaților din Moldova (UAM) first appeared on HotNews.md.
07:00
Horoscop 11 ianuarie – O zi cu emoții de tot felul. O să ne recuperăm încet, încet și o să îndreptăm lucrurile care ne-au rămas de rezolvat de anul trecut: o prietenie, o relație sentimentală, o căsnicie. CAPRICORN Se poate să mai cheltuiți niște bani ca să le faceți mici surprize alor voștri, că aveți […] The post Horoscop 11 ianuarie – Cineva de care v-a fost dor vă caută first appeared on HotNews.md.
10 ianuarie 2026
17:00
Un ucrainean a trecut frontiera prin apele înghețate ale râului Prut. Ce se va întâmpla cu el # HotNews
Un bărbat din Ucraina, care a trecut ilegal frontiera de stat, prin râul Prut, a fost recuperat de polițiștii de frontieră din Botoșani, scrie Agerpres. Potrivit reprezentanților Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Botoșani, bărbatul în vârstă de 41 de ani a fost găsit în șoc hipotermic. El a primit îngrijiri medicale din partea polițiștilor […] The post Un ucrainean a trecut frontiera prin apele înghețate ale râului Prut. Ce se va întâmpla cu el first appeared on HotNews.md.
16:30
Fostul președinte Traian Băsescu aruncă o bombă de proporții în media, printr-o informație care adîncește semnele de întrebare deja existente legate de înzăpezirea președintelui Nicușor Dan pe aeroportul din Franța. Situația produsă după reuniunea liderilor europeni la Paris, din 6 ianuarie, este unică, președintele României fiind blocat ore în șir pe un aeroport de lîngă […] The post Bomba lui Băsescu: Cineva i-a interzis cert lui Pahonțu să-l aducă pe Nicușor Dan în țară first appeared on HotNews.md.
15:20
Ideea se bazează pe peste 71 de studii realizate pe mai mult de 11.000 de persoane din întreaga lume. Plata cu cardul a devenit un gest extrem de obișnuit. De fapt, treptat devine metoda de plată cea mai folosită, remarcându-se prin rapiditatea și comoditatea ei. Totuși, acest proces ar putea să nu fie atât de […] The post De ce este mai bine să evităm plata cu cardul? Explicația experților și a 71 de studii first appeared on HotNews.md.
15:20
Federaţia Europeană de Haltere a retras dreptul Poloniei de a găzdui două campionate europene pentru că a respins sportivii ruşi # HotNews
Polonia a fost retrasă din funcția de gazdă a două campionate europene de haltere pentru juniori din acest an, din cauza refuzului său de a permite participarea sportivilor din Rusia și Belarus. Federația Europeană de Haltere (EWF) a anunțat că “a decis să anuleze Campionatele Europene de Haltere Juniori și U23 din 2026, care urmau […] The post Federaţia Europeană de Haltere a retras dreptul Poloniei de a găzdui două campionate europene pentru că a respins sportivii ruşi first appeared on HotNews.md.
10:00
Potrivit polițiștilor, vineri în Vama Albița s-a prezentat pentru a intra în țară, ca pasager într-un autoturism, un bărbat din Belarus, în vârstă de 36 de ani. La controlul de frontieră, polițiștii au constatat că pe numele acestuia era o alertă Interpol, cu mențiunea căutat în vederea arestării, deoarece evadase joi dintr-o închisoare din Belarus. […] The post Bărbat evadat dintr-o închisoare din Belarus, reținut la Vama Albița first appeared on HotNews.md.
09:50
Primăria Chișinău este alături de copiii din centrele de plasament, copiii cu necesități speciale și copiii din familii social-vulnerabile # HotNews
În perioada sărbătorilor de iarnă, când bunătatea se simte mai aproape iar gesturile simple capătă sens, Primăria Municipiului Chișinău este alături de copiii din centrele de plasament, copiii cu necesități speciale și copiii din familii social-vulnerabile, veniți din toate colțurile țării. În cadrul campaniei „De la inimă la inimă”, am răspuns scrisorilor trimise de copiii […] The post Primăria Chișinău este alături de copiii din centrele de plasament, copiii cu necesități speciale și copiii din familii social-vulnerabile first appeared on HotNews.md.
