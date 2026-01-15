Premierul Alexandru Munteanu întreprinde o vizită de lucru în raionul Soroca
NordNews, 15 ianuarie 2026 10:00
Prim-ministrul Alexandru Munteanu efectuează astăzi, 15 ianuarie, o vizită de lucru în raionul Soroca. Agenda include o întrevedere cu autoritățile publice locale și cu reprezentanții serviciilor desconcentrate, în cadrul căreia vor fi discutate prioritățile de dezvoltare regională și locală, mai ales în contextul Planului de creștere cu Uniunea Europeană, precum și importanța cooperării strânse între [...] Articolul Premierul Alexandru Munteanu întreprinde o vizită de lucru în raionul Soroca apare prima dată în NordNews.
• • •
Alte ştiri de NordNews
Acum 30 minute
10:00
SUA suspendă temporar emiterea vizelor de imigrare pentru cetățenii Republicii Moldova, începând cu 21 ianuarie 2026 # NordNews
Statele Unite ale Americii vor suspenda temporar emiterea vizelor de imigrare pentru cetățenii unor state, inclusiv ai Republicii Moldova, începând cu 21 ianuarie 2026. Anunțul a fost făcut de Ministerul Afacerilor Externe (MAE) de la Chișinău, care precizează că măsura are caracter strict administrativ. Potrivit MAE, decizia autorităților americane face parte dintr-un proces de reevaluare [...] Articolul SUA suspendă temporar emiterea vizelor de imigrare pentru cetățenii Republicii Moldova, începând cu 21 ianuarie 2026 apare prima dată în NordNews.
10:00
Prim-ministrul Alexandru Munteanu efectuează astăzi, 15 ianuarie, o vizită de lucru în raionul Soroca. Agenda include o întrevedere cu autoritățile publice locale și cu reprezentanții serviciilor desconcentrate, în cadrul căreia vor fi discutate prioritățile de dezvoltare regională și locală, mai ales în contextul Planului de creștere cu Uniunea Europeană, precum și importanța cooperării strânse între [...] Articolul Premierul Alexandru Munteanu întreprinde o vizită de lucru în raionul Soroca apare prima dată în NordNews.
Acum 24 ore
20:20
VIDEO Tăierea împrejur a Domnului Iisus Hristos și Sfântul Vasile, prăznuite la biserica din Răzălăi # NordNews
În prima zi a noului an pe stil vechi, credincioșii din Răzălăi s-au adunat la biserica din sat pentru a prăznui două sărbători de mare însemnătate: Tăierea împrejur a Domnului Iisus Hristos și Sfântul Vasile cel Mare. Parohul bisericii le-a vorbit enoriașilor despre semnificația acestor sărbători și despre rolul lor în credința creștină. „În primul [...] Articolul VIDEO Tăierea împrejur a Domnului Iisus Hristos și Sfântul Vasile, prăznuite la biserica din Răzălăi apare prima dată în NordNews.
19:40
Leul moldovenesc se depreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 15 ianuarie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.9036 lei, mai scump cu 0,04 lei; Dolarul american: 17.0905 lei, mai scump cu 0,07 lei; Leul românesc: 3.9109 lei, mai scump cu 0,01 lei; Hrivna ucraineană: [...] Articolul Euro și Dolarul prind curaj. Curs valutar oficial, 15 ianuarie apare prima dată în NordNews.
19:10
VIDEO Pierdut de Crăciun, descoperit de Sfântul Vasile. Un bărbat și-a găsit sfârșitul în raionul Sângerei # NordNews
Cadavrul unui bărbat a fost descoperit marți, 14 ianuarie, pe malul unui iaz din satul Lipovanca, raionul Sîngerei. Potrivit informațiilor oferite jurnaliștilor NordNews de către Inspectoratului de Poliție Sângerei, apelul la Serviciul 112 a fost recepționat în jurul orei 11:30. La fața locului s-a deplasat grupa operativă, care a stabilit că trupul neînsuflețit se afla [...] Articolul VIDEO Pierdut de Crăciun, descoperit de Sfântul Vasile. Un bărbat și-a găsit sfârșitul în raionul Sângerei apare prima dată în NordNews.
19:10
VIDEO Primarul vrea, oamenii se împotrivesc. Sîngereiul caută amalgamarea cu Copăceni și Grigorăuca # NordNews
Locuitorii satelor Copăceni și Grigorăuca ar putea face parte din orașul Sîngerei. Aceasta după ce în luna decembrie a anului trecut, în consiliul orașului Sîngerei a fost votat pentru inițierea procesului de amalgamare voluntară cu cele două localități limitrofe. Potrivit primarului oraşului Sîngerei, Arcadie Covaliov, unirea este o şansă de modernizare, iar investițiile grandioase din [...] Articolul VIDEO Primarul vrea, oamenii se împotrivesc. Sîngereiul caută amalgamarea cu Copăceni și Grigorăuca apare prima dată în NordNews.
19:00
VIDEO Un bărbat de 33 de ani, găsit mort după aproape trei săptămâni de căutări în raionul Sângerei # NordNews
Cadavrul unui bărbat a fost descoperit marți, 14 ianuarie, pe malul unui iaz din satul Lipovanca, raionul Sîngerei. Potrivit informațiilor oferite jurnaliștilor NordNews de către Inspectoratului de Poliție Sângerei, apelul la Serviciul 112 a fost recepționat în jurul orei 11:30. La fața locului s-a deplasat grupa operativă, care a stabilit că trupul neînsuflețit se afla [...] Articolul VIDEO Un bărbat de 33 de ani, găsit mort după aproape trei săptămâni de căutări în raionul Sângerei apare prima dată în NordNews.
18:10
Pod nou peste Răuțel. Investiție de peste 25 de milioane de lei pentru siguranța șoferilor din raionul Fălești # NordNews
Șoferii care tranzitează zona localității Răuțel, raionul Fălești, trebuie să se pregătească pentru modificări temporare de trafic, dar și pentru o veste bună pe termen lung. Podul peste râul Răuțel, situat pe drumul public național G54 R16–Răuțel–Pompa–Glijeni–Catranic–R16, a intrat oficial în reparație capitală. Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță că antreprenorul a demarat deja lucrările, [...] Articolul Pod nou peste Răuțel. Investiție de peste 25 de milioane de lei pentru siguranța șoferilor din raionul Fălești apare prima dată în NordNews.
18:00
VIDEO Bărbat de 33 de ani, găsit mort după aproape trei săptămâni de căutări în raionul Sângerei # NordNews
Cadavrul unui bărbat a fost descoperit marți, 14 ianuarie, pe malul unui iaz din satul Lipovanca, raionul Sîngerei. Potrivit informațiilor oferite jurnaliștilor NordNews de către Inspectoratului de Poliție Sângerei, apelul la Serviciul 112 a fost recepționat în jurul orei 11:30. La fața locului s-a deplasat grupa operativă, care a stabilit că trupul neînsuflețit se afla [...] Articolul VIDEO Bărbat de 33 de ani, găsit mort după aproape trei săptămâni de căutări în raionul Sângerei apare prima dată în NordNews.
17:30
Expert constituțional: Maia Sandu are dreptul să susțină unirea — referendumurile decid democratic viitorul statului # NordNews
Maia Sandu, în calitate de cetățean, are dreptul să susțină unirea Republicii Moldova cu România, iar declarația sa privind un eventual referendum confirmă că deciziile importante trebuie luate democratic. Opinia aparține expertului constituțional Nicolae Osmochescu, unul dintre autorii Constituției, contactat de Realitatea. El subliniază că înainte de un ipotetic referendum sunt necesare consultări ample la [...] Articolul Expert constituțional: Maia Sandu are dreptul să susțină unirea — referendumurile decid democratic viitorul statului apare prima dată în NordNews.
15:50
VIDEO Măști, fluiere și jocuri zoomorfe. Vălcinețul celebrează Anul Nou pe stil vechi prin obiceiul Malancăi # NordNews
În noaptea dintre 13 și 14 ianuarie, comuna Vălcineț din raionul Ocnița a celebrat Anul Nou pe stil vechi cu tradiționala Malancă. Atmosfera festivă a fost animată de cete de tineri mascați, care duc mai departe acest obicei transmis din generație în generație. Tinerii își pregătesc din timp măștile și învață jocurile și rânduiala, sub [...] Articolul VIDEO Măști, fluiere și jocuri zoomorfe. Vălcinețul celebrează Anul Nou pe stil vechi prin obiceiul Malancăi apare prima dată în NordNews.
14:40
Mihai Isac // Între sfinți și farisei. Ipocrizie în sutană la Bălți, biserică românească și predici moscovite # NordNews
Bălțiul, cetatea de nord a Republicii Moldova, a fost în perioada interbelică reședința episcopului Visarion Puiu al Bisericii Ortodoxe Române. În câțiva ani, acest ierarh a ctitorit cinci biserici, un palat episcopal și a sprijinit electrificarea orașului. Catedrala „Sfinții Împărați Constantin și Elena” (sfințită în 1934) și reședința episcopală (1932) stau mărturie ale acelei epoci [...] Articolul Mihai Isac // Între sfinți și farisei. Ipocrizie în sutană la Bălți, biserică românească și predici moscovite apare prima dată în NordNews.
13:50
Procurorul adjunct al Procuraturii raionului Glodeni, Ion Crișciuc, a demisionat din funcție după ce a fost prins conducând în stare de ebrietate și a refuzat testarea alcoolscopică. Pe numele acestuia a fost deschis un dosar penal, iar cazul a ajuns și pe masa Consiliul Superior al Procurorilor, unde a fost inițiată o procedură disciplinară. Informația [...] Articolul Sfântul Vasile i-a adus demisia: Procuror din Glodeni, prins beat la volan apare prima dată în NordNews.
12:30
În perioada 5 – 11 ianuarie 2026 au fost înregistrate 1.910 cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS), majoritatea la copii, numărul fiind în descreștere cu 17% față de săptămâna precedentă. Tot în acest interval au fost raportate și 302 cazuri de gripă sezonieră, cu 17% mai puține comparativ cu săptămâna anterioară. Potrivit [...] Articolul Numărul cazurilor de infecții respiratorii și gripă sezonieră scade cu 17% în R. Moldova apare prima dată în NordNews.
11:00
Două incidente cauzate de nerespectarea regulilor de siguranță la utilizarea sobelor de încălzit au fost înregistrate pe 13 ianuarie 2026 în raioanele Soroca și Fălești, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Primul caz a avut loc în amiaza zilei într-o locuință din satul Trifăuți, raionul Soroca, unde un bărbat de 66 de ani [...] Articolul Două persoane au suferit din cauza nerespectării regulilor la sobă apare prima dată în NordNews.
10:30
Creștinii ortodocși de rit vechi îl prăznuiesc astăzi, 14 ianuarie, pe Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, una dintre cele mai importante personalități ale Bisericii Ortodoxe și o figură emblematică a teologiei creștine. Cu acest prilej, în lăcașurile de cult din Republica Moldova sunt oficiate slujbe religioase. Această sărbătoare marchează sfârșitul ciclului sărbătorilor de iarnă și [...] Articolul Creștinii ortodocși de rit vechi îl sărbătoresc pe Sfântul Vasile cel Mare apare prima dată în NordNews.
10:20
România este pregătită să discute în mod serios și oficial scenariul reunificării cu Republica Moldova, în cazul în care cetățenii moldoveni vor considera această opțiune una viabilă. Declarația a fost făcută de Eugen Tomac, eurodeputat și consilier prezidențial la București, într-un interviu acordat publicației CaleaEuropeana.ro. Potrivit lui Tomac, poziția oficială a României nu s-a schimbat [...] Articolul România, gata să discute reunirea cu Moldova apare prima dată în NordNews.
Ieri
07:40
Prețul Benzinei 95 se majorează cu 0,09 lei. Carburantul costă 22,38 de lei per litru. Motorina se ieftinește cu 0,04 lei până la costul de 18,87 lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei de [...] Articolul Veste rea pentru șoferi. Carburanții se scumpesc pe 14 ianuarie apare prima dată în NordNews.
07:30
În seara de Sfântul Vasile, șeful adjunct al Procuraturii raionului Glodeni Ion Crișciuc ar fi fost oprit de echipajele de patrulare pentru a fi documentat și verificat dacă ar fi consumat băuturi alcoolice înainte de a urca la volan și dacă nu s-ar fi aflat în stare de ebrietate. Știrea se actualizează. Articolul Șeful adjunct al Procuraturii Glodeni, oprit de patrulare în seara de Sfântul Vasile apare prima dată în NordNews.
13 ianuarie 2026
21:30
VIDEO Muncă grea la nodul feroviar Ocnița. În lipsa utilajelor, angajații curăță zăpada cu un ciot de mătură # NordNews
La nodul feroviar din Ocnița, munca se face greu, în condiții pe care unii angajați le numesc inumane. Feroviarii reclamă lipsa echipamentelor de protecție, unelte uzate și lucrări efectuate fără respectarea normelor de securitate. Nemulțumirile vin într-un context și mai complicat: șomaj tehnic, salarii reduse și întârzieri la plată. Unul dintre cei care se plâng [...] Articolul VIDEO Muncă grea la nodul feroviar Ocnița. În lipsa utilajelor, angajații curăță zăpada cu un ciot de mătură apare prima dată în NordNews.
21:30
Leul moldovenesc se depreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 14 ianuarie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.8628 lei, mai scump cu 0,05 lei; Dolarul american: 17.0233 lei, mai scump cu 0,05 lei; Leul românesc: 3.9027 lei, mai scump cu 0,01 lei; Hrivna ucraineană: [...] Articolul Euro și Dolarul capătă puteri. Curs valutar oficial, 14 ianuarie apare prima dată în NordNews.
21:20
Horoscopul zilei de 14 ianuarie 2026 vine cu multă energie astrală și cu momente care te provoacă să te uiți mai atent la tine, la alegerile tale și la direcția în care mergi. Astrele te încurajează să ieși din rutină, să îți asculți intuiția și să îți acorzi timp pentru ceea ce contează cu adevărat. [...] Articolul Săgetătorii se simt puternici. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
19:10
Victoria Furtună va fi audiată vineri de Autoritatea Națională pentru Cetățenie din România după solicitarea SRI # NordNews
Serviciul Român de Informații (SRI) a cerut Autorității respective retragerea cetățeniei române a Victoria Furtună, președinta partidului „Moldova Mare” din Republica Moldova, care deține dublă cetățenie, cea a R. Moldova și cea a României. Astfel, aceasta este așteptată vineri, 16 decembrie, la sediul din București al Autorității Naționale pentru Cetățenie pentru audiere, scrie Europa Liberă România. [...] Articolul Victoria Furtună va fi audiată vineri de Autoritatea Națională pentru Cetățenie din România după solicitarea SRI apare prima dată în NordNews.
17:20
Traficul rutier din Bălți va fi reorganizat începând cu luna martie, odată cu demararea lucrărilor de reabilitare a străzii 31 August. Autoritățile locale anunță restricții pentru camioane și modificări ale traseelor de troleibuz, în special pentru rutele care deservesc cartierul Bălțiul Nou. Măsurile au fost discutate marți, 13 ianuarie, în cadrul unei ședințe cu participarea [...] Articolul VIDEO La Bălți traficul rutier va fi limitat din cauza reparației străzii 31 August apare prima dată în NordNews.
14:40
O femeie în vârstă de 81 de ani și-a pierdut viața în urma unui incendiu izbucnit într-o locuință din orașul Lipcani, raionul Briceni. Tragedia s-a produs în seara zilei de 12 ianuarie 2026, pe strada Libertății nr. 90. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora [...] Articolul FOTO Incendiu mortal la Lipcani: o femeie de 81 de ani a murit în propria locuință apare prima dată în NordNews.
14:40
Numărul beneficiarilor de compensații la căldură a crescut în luna decembrie, pe fondul extinderii procesului de înregistrare. O spune ministrul Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru. Potrivit oficialului, cetățenii care n-au reușit să se înregistreze pentru a primi ajutor din partea statului încă o pot face pe platforma compensatii.gov.md, transmite IPN. Natalia Plugaru a anunțat [...] Articolul Numărul beneficiarilor de compensații la căldură a crescut în luna decembrie apare prima dată în NordNews.
14:30
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a efectuat miercuri dimineață, 13 ianuarie, în condiții de ger și ninsoare, o vizită de lucru în nordul Republicii Moldova, pentru a verifica stadiul unor proiecte de infrastructură rutieră și de aprovizionare cu apă potabilă. Prima oprire: sensul giratoriu de pe drumul R6, la Peresecina La primele ore [...] Articolul FOTO Ministrul Infrastructurii, pe șantierele din nordul Moldovei apare prima dată în NordNews.
13:20
EDITORIAL Vitalie Cazacu | Marea evadare de sub poala Tiraspolului, amânată de prognoza meteo # NordNews
Securitatea energetică a Republicii Moldova depinde, și la propriu, și la figurat, de … prognoza meteo. După zeci de ani de vulnerabilitate cronică și șantaj energetic, aflăm de la ministrul Energiei, Dorin Junghietu, că „Linia Independenței” (LEA 400 kV Vulcănești-Chișinău) este gata fizic, dar paralizată operațional de … umiditate. În timp ce infrastructura de 157 [...] Articolul EDITORIAL Vitalie Cazacu | Marea evadare de sub poala Tiraspolului, amânată de prognoza meteo apare prima dată în NordNews.
13:20
VIDEO Viață la limită: povestea unui tată din Glodeni care își îngrijește singur fiica cu dizabilitate severă # NordNews
O cameră rece, o fiică țintuită la pat și un tată, care luptă singur cu greutățile unei ierni nemiloase. Vladimir Andronic din Glodeni își îngrijește singur fiica de 18 ani, care are o dizabilitate severă. Trăiesc dintr-o indemnizație lunară și o compensație modestă pentru încălzire, în timp ce statul le-a refuzat ajutorul social, pentru că [...] Articolul VIDEO Viață la limită: povestea unui tată din Glodeni care își îngrijește singur fiica cu dizabilitate severă apare prima dată în NordNews.
12:50
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău se confruntă cu un trafic intens, iar mai mulți pasageri reclamă „aglomerație insuportabilă”. În acest context, administrația aeroportului recomandă călătorilor să se prezinte la aerogară cu cel puțin trei ore înainte de ora decolării. Înainte de îmbarcare, pasagerii trebuie să parcurgă mai multe etape obligatorii, precum: check-in-ul; controlul de [...] Articolul Cozi mari la aeroport: pasagerii, îndemnați să vină mai devreme apare prima dată în NordNews.
12:40
Doi bărbați din municipiul Cahul au fost reținuți de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), fiind bănuiți că ar fi cerut 2.000 de euro pentru a facilita promovarea examenului auto, atât la proba teoretică, cât și la cea practică. Potrivit CNA, suspecții ar fi pretins banii în schimbul exercitării unei influențe asupra unor persoane responsabile de [...] Articolul 2.000 de euro pentru examenul auto: doi bărbați, reținuți de CNA apare prima dată în NordNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
07:40
Prețul Benzinei 95 se majorează cu 0,17 lei. Carburantul costă 22,29 de lei per litru. Motorina se ieftinește cu 0,11 lei până la costul de 18,83 lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei de [...] Articolul Carburanții se scumpesc. Tarifele pentru 13 ianuarie apare prima dată în NordNews.
12 ianuarie 2026
21:20
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, ar vota pentru reunirea cu România, dacă un asemenea referendum ar avea loc. Declarația șefei statului a fost făcută în contextul unei discuții despre securitate, democrație și viitorul Republicii Moldova, într-o perioadă marcată de tensiuni geopolitice, într-un interviu acordat jurnaliștilor britanici. Maia Sandu a indicat că, în prezent, majoritatea cetățenilor [...] Articolul Maia Sandu: „Dacă ar fi un referendum, aș vota pentru reunirea cu România” apare prima dată în NordNews.
20:10
Peisajul astral este definit de energia concentrată a zodiei Capricorn. Citește horoscopul zilei de 13 ianuarie 2026 și vezi despre ce este vorba. Este o perioadă în care disciplina este la cote maxim, potrivit catine.ro. Cei care își doresc relații de lungă durată trebuie să știe că azi este momentul pentru ca acestea să [...] Articolul Capricornii știu ce vor. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
20:10
Leul moldovenesc se depreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 13 ianuarie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.8196 lei, mai scump cu 0,04 lei; Dolarul american: 16.9732 lei; Leul românesc: 3.8941 lei, mai scump cu 0,01 lei; Hrivna ucraineană: 0.3924 lei; Rubla rusească: 0.2154 [...] Articolul Euro se scumpește. Curs valutar oficial, 13 ianuarie apare prima dată în NordNews.
19:30
VIDEO Trotuare alunecoase și nesigure: zeci de oameni au ajuns la spital la Bălți din cauza gheții # NordNews
„Drumul de acasă până la serviciu s-a transformat, în aceste zile, într-o veritabilă cursă de patinaj. În curțile blocurilor este foarte alunecos, așa că cel mai bun sfat este să nu vă grăbiți, să aveți mâinile libere și să fiți atenți pe unde călcați”, a spus Valeria Crîșmaru, reporter NordNews. În Bălți, locuitorii spun că [...] Articolul VIDEO Trotuare alunecoase și nesigure: zeci de oameni au ajuns la spital la Bălți din cauza gheții apare prima dată în NordNews.
16:40
Taxa rutieră din 2026 se aplică tuturor proprietarilor de vehicule, inclusiv celor electrice # NordNews
Începând cu 1 ianuarie 2026, toți proprietarii de mijloace de transport înmatriculate în Republica Moldova sunt obligați să achite taxa rutieră, inclusiv deținătorii de automobile electrice și motociclete. Noile prevederi au intrat deja în vigoare și vizează extinderea bazei de impozitare în domeniul transportului rutier. Pentru vehiculele electrice, cuantumul taxei rutiere va fi stabilit în [...] Articolul Taxa rutieră din 2026 se aplică tuturor proprietarilor de vehicule, inclusiv celor electrice apare prima dată în NordNews.
16:00
Deputatul Vasile Costiuc, liderul Partidului „Democrația Acasă” a ajuns în vizorul Autorității Naționale de Integritate, după ce inspectorii au constatat posibile incompatibilități între mandatul său de parlamentar și funcții de administrator pe care nu le-a declarat. ANI a inițiat un control pentru a verifica averea și interesele acestuia. Potrivit informațiilor ANI, verificările au fost declanșate [...] Articolul DOC Costiuc, sub lupa ANI : Averea deputatului va fi verificată apare prima dată în NordNews.
15:20
Municipiul Edineț întâmpină anul 2026 cu Hramul orașului, dedicat Sfântului Vasile cel Mare. Sărbătoarea îmbină tradiția religioasă cu evenimentele publice și aduce împreună comunitatea locală, oferind locuitorilor două zile de activități culturale. Potrivit informațiilor oferite jurnaliștilor Nord-News, sărbătoarea se va desfășura în zilele de 13 și 14 ianuarie. 13 ianuarie 10:00 – Omagierea căsătoriilor 50+ [...] Articolul Hramul municipiului Edineț 2026: evenimentele care vor avea loc pe 13 și 14 ianuarie apare prima dată în NordNews.
14:10
VIDEO „Unele gropi sunt încă din perioada sovietică”. Investiție de aproape 9,4 milioane de lei pentru reabilitarea unui drum din Glodeni # NordNews
Unul dintre cele mai importante drumuri din raionul Glodeni, care asigură legătura dintre satele Hâjdieni și Cobani, precum și accesul spre vama Costești–Stânca, va fi reabilitat capital. Un tronson cu lungimea de peste un kilometru, adiacent traseului R15, va fi refăcut integral, cu borduri noi, marcaje rutiere și treceri pentru pietoni. „O să fie unele [...] Articolul VIDEO „Unele gropi sunt încă din perioada sovietică”. Investiție de aproape 9,4 milioane de lei pentru reabilitarea unui drum din Glodeni apare prima dată în NordNews.
13:40
Un bărbat în vârstă de 47 de ani și-a pierdut viața în urma unei intoxicații cu monoxid de carbon, produsă din cauza utilizării necorespunzătoare a sobei. Tragedia a avut loc în dimineața zilei de 12 ianuarie 2025, într-o locuință din satul Răcăria, raionul Rîșcani. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), apelul la Serviciul [...] Articolul Bărbat decedat în urma unei intoxicații cu monoxid de carbon, la Rîșcani apare prima dată în NordNews.
13:00
VIDEO „Hai acasă de Crăciun” a ajuns și la Drochia. Pe scenă au evoluat „Lăutarii” lui Botgros și Ion Paladi # NordNews
Dacă în statele Uniunii Europene sărbătorile de iarnă s-au încheiat, iar oamenii au revenit la muncă încă din primele zile ale anului, în Republica Moldova cheful de sărbătoare mai zăbovește. Pentru creștinii ortodocși care respectă calendarul iulian, Crăciunul și tradițiile se întind până la Bobotează. Iar, pe 10 ianuarie, pe scena Casei de Cultură din [...] Articolul VIDEO „Hai acasă de Crăciun” a ajuns și la Drochia. Pe scenă au evoluat „Lăutarii” lui Botgros și Ion Paladi apare prima dată în NordNews.
11:30
Ipocrizia vremurilor în care trăim nu mai este un viciu personal, ci un mod sinucigaș de guvernare: ne prefacem că apărăm casa, în timp ce lăsăm cheia sub preș pentru hoț. Război hibrid, propagandă, „mâna Moscovei”, bani murdari, operațiuni de influență, rețele de dezinformare: un inventar repetat obsesiv, până la golirea lui de sens. În [...] Articolul EDITORIAL Alexandru Tănase // Neutralitatea ca mit fondator convenabil Moscovei apare prima dată în NordNews.
10:30
Senatorii SUA avertizează: planurile lui Trump privind Groenlanda ar putea duce la „sfârșitul NATO” # NordNews
Mai mulți senatori americani critică dur planurile administrației Donald Trump privind preluarea Groenlandei, avertizând că un asemenea demers ar putea provoca o criză majoră în cadrul NATO și chiar destrămarea Alianței Nord-Atlantice, potrivit digi24.ro. Senatorul democrat Chris Murphy a declarat, într-un interviu acordat emisiunii „Meet the Press” de la NBC News, că anexarea Groenlandei de [...] Articolul Senatorii SUA avertizează: planurile lui Trump privind Groenlanda ar putea duce la „sfârșitul NATO” apare prima dată în NordNews.
10:10
Peste 8.500 de persoane au beneficiat, în anul 2025, de servicii de screening colorectal prin intermediul testului imunochimic pentru depistarea sângelui ocult în masele fecale (iFOB), potrivit datelor furnizate de Compania Națională de Asigurări în Medicină. Testarea a fost realizată în rândul populației asimptomatice cu vârste cuprinse între 50 și 55 de ani, din municipiul [...] Articolul Screeningul colorectal salvează vieți: mii de persoane testate prin iFOB apare prima dată în NordNews.
09:50
Drumarii au intervenit pe parcursul nopții pe mai multe sectoare din nordul Republicii Moldova, unde ninsorile au îngreunat circulația rutieră. Pentru menținerea drumurilor practicabile, echipele au efectuat lucrări de deszăpezire a carosabilului și aplicare a materialului antiderapant, informează IPN. Potrivit Administrația Națională a Drumurilor, intervențiile au avut loc în raioanele Glodeni, Soroca, Ocnița, Briceni, Edineț, [...] Articolul Intervenții nocturne ale drumarilor pe mai multe trasee din nord apare prima dată în NordNews.
11 ianuarie 2026
20:10
Mai multe planete în semnul Capricornului pun accent pe carieră, statut social și profesional. Citește horoscopul zilei de 12 ianuarie 2026 și vezi despre ce este vorba. Această energie potentă construiește încă de la început, potrivit catine.ro. Ziua aceasta este caracterizată de un moment care se mișcă fără voia sa. Fiecare zodie va avea [...] Articolul Gemenii caută dragostea. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
19:10
Leul moldovenesc se depreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 12 ianuarie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.7704 lei, mai scump cu 0,02 lei; Dolarul american: 16.9761 lei, mai scump cu 0,10 lei; Leul românesc: 3.8855 lei; Hrivna ucraineană: 0.3939 lei; Rubla rusească: [...] Articolul Dolarul prinde forță. Curs valutar oficial, 12 ianuarie apare prima dată în NordNews.
18:50
Moldovenii au mai multe posibilități legale de a reduce suma din care se calculează impozitul pe venit, prin deducerea unor cheltuieli precum cele pentru sănătate, educație sau locuință. Informațiile au fost prezentate de vicepreședinta Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, Victoria Belous, și vizează atât persoanele angajate, cât și alte categorii de contribuabili. Pentru anul fiscal [...] Articolul Scutiri și deduceri: Cum plătești mai puține impozite în 2026 apare prima dată în NordNews.
17:30
Peste 1 mie de clădiri din Kiev sunt încă fără încălzire, la două zile după un atac masiv cu rachete și drone, lansat de Rusia asupra infrastructurii critice a capitalei ucrainene, în plină iarnă geroasă. Autoritățile avertizează că situația rămâne dificilă, iar temperaturile scăzute complică procesul de restabilire a serviciilor. Primarul Kievului, Vitalii Kliciko, a [...] Articolul Kievul, în frig: mii de apartamente rămân neîncălzite după bombardamentele Rusiei apare prima dată în NordNews.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.