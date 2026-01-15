După întâlnirea dintre Zelenski și Trump, Federația Rusă a lansat zeci de rachete și mii de drone

Libertatea Cuvântului, 16 ianuarie 2026 00:40

De la momentul întâlnirii Președintelui Ucrainei, Volodymyr Zelenski, cu Președintele SUA, Donald Trump, la Mar-a-Lago pe 28 decembrie 2025, rușii au intensificat semnificativ

Acum 5 minute
01:40
Trandafiri în miez de Gerar pentru Eminescu Libertatea Cuvântului
În Bucovina a fost marcată cea de-a 176-a aniversare de la nașterea lui Mihai Eminescu — remarcabil poet român, gânditor și simbol al
Acum o oră
00:50
Viața i-a fost întreruptă la vârsta de 29 de ani… Libertatea Cuvântului
De pe front continuă să sosească vești negre. Primarul CT Noua Suliță, Maria Nicorici, a comunicat pe Facebook despre moartea Eroului-voluntar Taras Cuțac
Acum 2 ore
00:40
Doliu în comunitatea Mămăliga Libertatea Cuvântului
Comunitatea Mămăliga este în doliu. Rândurile „Oștii Cerești” au fost completate de încă un erou — Vasyl Gherasimciuk din Podvirne. După cum se
00:40
Eminescu omagiat la Noua Suliță Libertatea Cuvântului
Astăzi este omagiat Eminescu — La 15 ianuarie s-au îmășinit 176 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu, poet de renume mondial
00:40
După întâlnirea dintre Zelenski și Trump, Federația Rusă a lansat zeci de rachete și mii de drone Libertatea Cuvântului
De la momentul întâlnirii Președintelui Ucrainei, Volodymyr Zelenski, cu Președintele SUA, Donald Trump, la Mar-a-Lago pe 28 decembrie 2025, rușii au intensificat semnificativ
Acum 6 ore
20:10
Doza de sănătate. Alimente care vindecă stomacul în caz de gastrită Libertatea Cuvântului
Gastrita a devenit deja boala omului modern, cu un stil de viață obositor și stresant, măcinat de grijile zilnice. Ea este agravată de
Acum 8 ore
18:00
Tusk i-a răspuns tăios lui Trump cu privire la războiul din Ucraina Libertatea Cuvântului
Tusk l-a numit pe adevăratul vinovat pentru eșecul păcii în Ucraina. Agresoarea Federație Rusă a fost cea care a respins planul de pace
18:00
Șeful AMR Cernăuți și-a început vizitele de lucru cu un spital pentru veteranii de război Libertatea Cuvântului
Conducătorul Administrației Militare Regionale Cernăuți, Ruslan Osypenko, a efectuat o vizită de lucru la spitalul pentru veteranii de război, acesta fiind unul dintre
18:00
„CÂNTECUL NE ÎNTĂREȘTE SPERANȚA  ÎN TOT CE E BINE ȘI FRUMOS” Libertatea Cuvântului
Interviu cu Maria Buzduga, Lucrător Emerit al Culturii din Ucraina, care la 4 ianuarie 2026 a împlinit 50 de ani de activitate la
Acum 24 ore
08:10
Razele Luceafărului – deasupra Cernăuțiului  Libertatea Cuvântului
La 1853 Simion Bărnuţiu (1808 – 1864) menţiona: „Când va răsări est Luceafăr pe cerul Daciei, bătrânii ei vor întineri de bucurie, fetele
Ieri
19:00
Volodymyr Zelenski: Dacă Ucraina va putea contracara atacurile Federației Ruse, teroarea lui Putin nu va mai avea sens Libertatea Cuvântului
Dacă Ucraina va putea contracara 100% atacurile Rusiei, teroarea dictatorului rus Vladimir Putin nu va mai avea sens. Declarația a fost făcută de
18:50
Teatrul Dramatic din Cernăuți se pregătește de restaurare: ce include planul Libertatea Cuvântului
La Teatrul Muzical-Dramatic „Olga Kobyleanska” din Cernăuți sunt planificate lucrări de reparație și restaurare. Este vorba despre refacerea aspectului autentic al clădirii –
18:40
Delapidare de fonduri pentru repararea drumurilor în Bucovina: „profit” de peste jumătate de milion Libertatea Cuvântului
Un fost oficial al primăriei, împreună cu directorul și inginerul unei firme de construcții, au umflat costul lucrărilor executate în documentele oficiale. Ca
18:20
Zăpadă până la brâu și ger de –18°C: În Carpați au fost reținuți doi bărbați care încercau să pătrundă în România Libertatea Cuvântului
Pe o porțiune montană înaltă a frontierei ucraineano-române, grănicerii au reținut doi bărbați care, în ciuda condițiilor meteorologice dificile, au încercat să părăsească
11:00
Bilanțul Centrului Perinatal Regional  Cernăuți Libertatea Cuvântului
Anul trecut, la Centrul Perinatal Regional Cernăuți s-au născut 2045 de copii, dintre care 47 perechi de gemeni și 3 de tripleți. În
10:40
Un băiețel din Cernăuți, de doar 25 de zile, a fost salvat la Kiev Libertatea Cuvântului
La Kiev a fost salvat un băiețel din Cernăuți care avea doar 25 de zile. Micuțul s-a născut la Cernăuți; totul părea în
10:40
Noul șef al Administrației Militare Regionale Cernăuți a vorbit despre primele obiective ale mandatului său Libertatea Cuvântului
Noul șef al Administrației Militare Regionale Cernăuți, Ruslan Osypenko, a făcut prima sa declarație și a prezentat primele sarcini ale funcției sale. Osypenko
07:30
La Administrația Militară Regională din Cernăuți a fost prezentat oficial noul șef, Ruslan Osypenko Libertatea Cuvântului
Noul conducător al puterii executive din regiune a fost prezentat colectivului AMR Cernăuți, primarilor de comunități și reprezentanților organelor de drept de către
07:30
Sfântul Vasile cel Mare – un reper al credinței și generozității.  Obiceiuri și tradiții populare românești care prevestesc prosperitatea în noul an Libertatea Cuvântului
Sfântul Vasile cel Mare, unul dintre cei mai importanți părinți ai Bisericii Ortodoxe, este cinstit astăzi, 14 ianuarie, de creștinii ortodocși de stil
07:20
Geopolitica minciunii: cum a legat Trump Groenlanda, Venezuela și Ucraina Libertatea Cuvântului
În opinia autorului Guardian, Groenlanda, Venezuela și Ucraina sunt unite de „minciuna imorală a lui Trump” și de „slăbiciunea cronică a Europei”. Groenlanda,
06:50
14 ianuarie – istoricul zilei Libertatea Cuvântului
La 14 ianuarie 1527 a murit Ştefan al IV-lea, domnitorul Moldovei, intrat în istorie sub numele de Ştefan cel Tânăr, sau Ştefăniţă Vodă. A
Mai mult de 2 zile în urmă
18:30
ISW: Ce l-ar putea forța pe Putin să caute pacea Libertatea Cuvântului
Accentul pus pe presiunea economică asupra Rusiei, împreună cu sprijinul pentru eforturile Ucrainei pe câmpul de luptă, l-ar putea forța pe dictatorul rus
18:20
În Bucovina, șeful unui post vamal lua câte 100 de dolari pentru fiecare iPhone de contrabandă Libertatea Cuvântului
În Bucovina a fost deconspirată o schemă de mită sistematică la vamă pentru importul tehnologiei companiei Apple în Ucraina. Despre aceasta informează Procuratura
18:20
Grănicerii au reținut un grup de silvicultori care transportau migranți ilegali în România Libertatea Cuvântului
În regiunea Ivano-Frankivsk au fost deconspirați organizatorii unei scheme de trecere ilegală a persoanelor peste frontiera de stat. Despre aceasta informează Detașamentul de
18:10
La frontiera cu România, grănicerii au confiscat o colecție de artefacte istorice Libertatea Cuvântului
Grănicerii din cadrul Detașamentului Cernăuți, împreună cu lucrătorii vamali, au stopat scoaterea ilegală peste frontiera de stat a Ucrainei a unor obiecte de
16:40
Zelenski se așteaptă la accelerarea ajutorului din partea SUA și a Europei după atacurile Federației Ruse Libertatea Cuvântului
Președintele Volodimir Zelenski mizează pe faptul că SUA și Europa vor urgenta livrarea pachetelor de ajutor către Ucraina după ultimele atacuri masive ale
16:40
Muzeul „Istoria satului Boian” și-a deschis ușile pentru vizitatorii Centrului „Turbota” Libertatea Cuvântului
Evenimentul a fost organizat cu scopul de a prezenta oaspeților moștenirea culturală și viața cotidiană a locuitorilor satului Boian din generațiile trecute. În
16:30
Părinții au primit distincția militară în locul fiului, căzut la datorie lângă Kramatorsk Libertatea Cuvântului
Volodymyr Kalim din satul Kulișivka, Comunitatea Teritorială Secureni, s-a alăturat apărătorilor Ucrainei în aprilie 2022. După ce a fost rănit și s-a tratat,
16:30
Eroul a fost condus pe ultimul drum… Libertatea Cuvântului
În satul Hreațca, Comunitatea Teritorială Herța, consătenii, militarii, prietenii și rudele l-au întâmpinat și l-au condus pe ultimul drum pământesc pe apărătorul Ilie
08:40
Atacul cu racheta „Oreșnik” asupra Ucrainei: SUA acuză Rusia de o „escaladare periculoasă și inexplicabilă” Libertatea Cuvântului
Washingtonul a declarat că utilizarea rachetei „Oreșnik” și atacurile masive ale Federației Ruse subminează inițiativele de pace ale administrației Trump și amenință cu
08:20
Cum și când s-ar putea încheia războiul din Ucraina: experții au numit scenariile Libertatea Cuvântului
Una dintre variante prevede doar o încheiere parțială a războiului — un expert a dezvăluit detaliile. În Ucraina se propune prelungirea stării de
08:20
Magia zilei de 13 ianuarie 2026. O zi cu surprize de proporții pe plan sentimental pentru unii nativi Libertatea Cuvântului
Marți, 13 ianuarie 2026, nu este doar o zi obișnuită din calendar. Este momentul în care Universul ridică vălul misterului, obligându-ne să privim
12 ianuarie 2026
22:50
Misiunea ONU:  În 2025 au murit cei mai mulți civili ucraineni de la începutul războiului pe scară largă Libertatea Cuvântului
În anul 2025, specialiștii Misiunii de Monitorizare a Drepturilor Omului a ONU în Ucraina (HRMMU) au înregistrat cel mai mare număr de victime
22:40
Colinda din Hliboca a răsunat în România, în cadrul unui festival internațional Libertatea Cuvântului
O delegație din Hliboca a participat la cel de-al XXXIII-lea Festival Internațional de Colinde din orașul Sighetu Marmației, unde cântecele de Crăciun au
22:10
În regiunea Cernăuți, un bărbat a încercat să scoată din țară persoane care se sustrăgeau mobilizării într-un camion cu bere Libertatea Cuvântului
La Punctul de trecere „Mămăliga”, a fost reținut șoferul unui camion „DAF”. Acesta transporta alcool din Ucraina spre Moldova, iar în timpul controlului,
20:00
Peste 50 de mii de grivne pentru Forțele Armate ale Ucrainei au fost colectate la festivalul de colinde din CT Cuciurul Mare Libertatea Cuvântului
În comunitatea Cuciurul Mare a avut loc un festival caritabil de colinde, în cadrul căruia au fost colectate peste 50 mii de grivne
19:10
A căzut în lupte încă un erou din regiunea noastră –  Vitalii Melnyk Libertatea Cuvântului
Consiliul de Orășel Chelmenți anunță cu profundă tristețe decesul locuitorului satului Komariv, Vitalii Melnyk, care și-a dat viața apărând pământul ucrainean de invadatorii
19:10
Dmytro Kuleba: „În 2026, Ucraina ar putea obține o încetare a focului, dar nu pacea” Libertatea Cuvântului
Fostul ministru de externe, Dmytro Kuleba, a remarcat că pe axa Ucraina-Europa-SUA s-a reușit formalizarea unui progres semnificativ în problema negocierilor de pace.
19:00
Cinci copii din regiunea Cernăuți au anunțat poliția cu privire la tentative de recrutare de către serviciile speciale ale Federației Ruse în 2025 Libertatea Cuvântului
În regiunea Cernăuți, cinci copii s-au adresat poliției din cauza încercărilor de recrutare de către serviciile speciale rusești în anul 2025. Prin intermediul
19:00
Arta lor este memoria vie a poporului: Duetul bucovinean „Pysanka” a sărbătorit 35 de ani de activitate creativă Libertatea Cuvântului
Arta lor reprezintă tradițiile, spiritualitatea și dragostea pentru pământul natal. Concertul jubiliar „35 de ani de muzică și iubire” al Artiștilor Poporului din
10:20
În Bucovina, mai mulți bărbați au încercat să forțeze frontiera cu România: un grănicer a fost rănit Libertatea Cuvântului
În regiunea Cernăuți, șapte bărbați aflați într-un vehicul de teren au încercat să treacă ilegal în România, forțând frontiera și rănind un grănicer.
10:20
Militar alungat în ger de la autogară: un caz șocant la Cernăuți Libertatea Cuvântului
Sala de așteptare a autogării din Cernăuți se închide la ora 21:30, oamenii fiind scoși afară în ger, la temperaturi de minus 20
10:00
Marea Britanie va elabora rachete balistice pentru Ucraina — acestea vor putea ajunge până la Moscova Libertatea Cuvântului
Noile rachete balistice vor putea lovi ținte la o distanță de peste 500 de kilometri. Marea Britanie intenționează să elaboreze noi rachete balistice
09:40
SUA pot face anul 2026 unul fatal pentru Putin: o analiză a eșecurilor militare și economice ale Federației Ruse Libertatea Cuvântului
Războiul împotriva Ucrainei durează deja la fel de mult timp ca și campania sovietică din Al Doilea Război Mondial, însă nu se poate
11 ianuarie 2026
17:50
1418 zile: Războiul Federației Ruse împotriva Ucrainei a egalat ca durată „Marele Război pentru Apărarea Patriei” Libertatea Cuvântului
Duminică, 11 ianuarie, războiul împotriva Ucrainei, pe care Kremlinul îl numește „operațiune militară specială”, a egalat ca durată „Marele Război pentru Apărarea Patriei”
17:40
În Cernăuți, în parcul „Jovtneve”, va fi curățat lacul și vor fi amenajate malurile lui Libertatea Cuvântului
Primăria intenționează să modernizeze parcul „Jovtneve” („Octombrie”) prin intermediul unor fonduri nerambursabile. Pentru aceasta vor fi alocați aproape 915 mii de euro: 515
17:40
Lebedele care iernează pe Nistru au nevoie de ajutor Libertatea Cuvântului
Aproape 50 de lebede de pe Nistru au nevoie de ajutor din cauza înghețării râului. O parte dintre ele sunt păsări domestice provenite
17:20
În regiunea Cernăsuți a fost înregistrat un cutremur Libertatea Cuvântului
În raionul Nistru au avut loc mișcări subterane. Cutremurul a fost înregistrat în comuna Secureni, la o adâncime de patru kilometri. Informația a
12:00
Bucovina în Primul Război Mondial, în perioada interbelică și la începutul celui de-al Doilea Război Mondial Libertatea Cuvântului
Este un film documentar, creat la Cernăuți în limba ucraineană, subtitrat în română, comunică pe contul său de Facebook istoricul Serghei Hacman. „În
11:40
La Novodnistrovsk sunt cusute haine speciale pentru militarii răniți, aduși cu trenul la Cernăuți Libertatea Cuvântului
La Novodnistrovsk, regiunea Cernăuți,  voluntarii care participă la realizarea Proiectului „Albinele harnice” confecționează haine speciale pentru militarii răniți: lenjerie, pantaloni, halate și protecții
