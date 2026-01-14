Zăpadă până la brâu și ger de –18°C: În Carpați au fost reținuți doi bărbați care încercau să pătrundă în România

Libertatea Cuvântului, 14 ianuarie 2026 18:20

Pe o porțiune montană înaltă a frontierei ucraineano-române, grănicerii au reținut doi bărbați care, în ciuda condițiilor meteorologice dificile, au încercat să părăsească

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Libertatea Cuvântului

Acum 30 minute
18:20
Zăpadă până la brâu și ger de –18°C: În Carpați au fost reținuți doi bărbați care încercau să pătrundă în România Libertatea Cuvântului
Pe o porțiune montană înaltă a frontierei ucraineano-române, grănicerii au reținut doi bărbați care, în ciuda condițiilor meteorologice dificile, au încercat să părăsească
Acum 8 ore
11:00
Bilanțul Centrului Perinatal Regional  Cernăuți Libertatea Cuvântului
Anul trecut, la Centrul Perinatal Regional Cernăuți s-au născut 2045 de copii, dintre care 47 perechi de gemeni și 3 de tripleți. În
10:40
Un băiețel din Cernăuți, de doar 25 de zile, a fost salvat la Kiev Libertatea Cuvântului
La Kiev a fost salvat un băiețel din Cernăuți care avea doar 25 de zile. Micuțul s-a născut la Cernăuți; totul părea în
10:40
Noul șef al Administrației Militare Regionale Cernăuți a vorbit despre primele obiective ale mandatului său Libertatea Cuvântului
Noul șef al Administrației Militare Regionale Cernăuți, Ruslan Osypenko, a făcut prima sa declarație și a prezentat primele sarcini ale funcției sale. Osypenko
Acum 12 ore
07:30
La Administrația Militară Regională din Cernăuți a fost prezentat oficial noul șef, Ruslan Osypenko Libertatea Cuvântului
Noul conducător al puterii executive din regiune a fost prezentat colectivului AMR Cernăuți, primarilor de comunități și reprezentanților organelor de drept de către
07:30
Sfântul Vasile cel Mare – un reper al credinței și generozității.  Obiceiuri și tradiții populare românești care prevestesc prosperitatea în noul an Libertatea Cuvântului
Sfântul Vasile cel Mare, unul dintre cei mai importanți părinți ai Bisericii Ortodoxe, este cinstit astăzi, 14 ianuarie, de creștinii ortodocși de stil
07:20
Geopolitica minciunii: cum a legat Trump Groenlanda, Venezuela și Ucraina Libertatea Cuvântului
În opinia autorului Guardian, Groenlanda, Venezuela și Ucraina sunt unite de „minciuna imorală a lui Trump” și de „slăbiciunea cronică a Europei”. Groenlanda,
06:50
14 ianuarie – istoricul zilei Libertatea Cuvântului
La 14 ianuarie 1527 a murit Ştefan al IV-lea, domnitorul Moldovei, intrat în istorie sub numele de Ştefan cel Tânăr, sau Ştefăniţă Vodă. A
Ieri
18:30
ISW: Ce l-ar putea forța pe Putin să caute pacea Libertatea Cuvântului
Accentul pus pe presiunea economică asupra Rusiei, împreună cu sprijinul pentru eforturile Ucrainei pe câmpul de luptă, l-ar putea forța pe dictatorul rus
18:20
În Bucovina, șeful unui post vamal lua câte 100 de dolari pentru fiecare iPhone de contrabandă Libertatea Cuvântului
În Bucovina a fost deconspirată o schemă de mită sistematică la vamă pentru importul tehnologiei companiei Apple în Ucraina. Despre aceasta informează Procuratura
18:20
Grănicerii au reținut un grup de silvicultori care transportau migranți ilegali în România Libertatea Cuvântului
În regiunea Ivano-Frankivsk au fost deconspirați organizatorii unei scheme de trecere ilegală a persoanelor peste frontiera de stat. Despre aceasta informează Detașamentul de
18:10
La frontiera cu România, grănicerii au confiscat o colecție de artefacte istorice Libertatea Cuvântului
Grănicerii din cadrul Detașamentului Cernăuți, împreună cu lucrătorii vamali, au stopat scoaterea ilegală peste frontiera de stat a Ucrainei a unor obiecte de
16:40
Zelenski se așteaptă la accelerarea ajutorului din partea SUA și a Europei după atacurile Federației Ruse Libertatea Cuvântului
Președintele Volodimir Zelenski mizează pe faptul că SUA și Europa vor urgenta livrarea pachetelor de ajutor către Ucraina după ultimele atacuri masive ale
16:40
Muzeul „Istoria satului Boian” și-a deschis ușile pentru vizitatorii Centrului „Turbota” Libertatea Cuvântului
Evenimentul a fost organizat cu scopul de a prezenta oaspeților moștenirea culturală și viața cotidiană a locuitorilor satului Boian din generațiile trecute. În
16:30
Părinții au primit distincția militară în locul fiului, căzut la datorie lângă Kramatorsk Libertatea Cuvântului
Volodymyr Kalim din satul Kulișivka, Comunitatea Teritorială Secureni, s-a alăturat apărătorilor Ucrainei în aprilie 2022. După ce a fost rănit și s-a tratat,
16:30
Eroul a fost condus pe ultimul drum… Libertatea Cuvântului
În satul Hreațca, Comunitatea Teritorială Herța, consătenii, militarii, prietenii și rudele l-au întâmpinat și l-au condus pe ultimul drum pământesc pe apărătorul Ilie
08:40
Atacul cu racheta „Oreșnik” asupra Ucrainei: SUA acuză Rusia de o „escaladare periculoasă și inexplicabilă” Libertatea Cuvântului
Washingtonul a declarat că utilizarea rachetei „Oreșnik” și atacurile masive ale Federației Ruse subminează inițiativele de pace ale administrației Trump și amenință cu
08:20
Cum și când s-ar putea încheia războiul din Ucraina: experții au numit scenariile Libertatea Cuvântului
Una dintre variante prevede doar o încheiere parțială a războiului — un expert a dezvăluit detaliile. În Ucraina se propune prelungirea stării de
08:20
Magia zilei de 13 ianuarie 2026. O zi cu surprize de proporții pe plan sentimental pentru unii nativi Libertatea Cuvântului
Marți, 13 ianuarie 2026, nu este doar o zi obișnuită din calendar. Este momentul în care Universul ridică vălul misterului, obligându-ne să privim
12 ianuarie 2026
22:50
Misiunea ONU:  În 2025 au murit cei mai mulți civili ucraineni de la începutul războiului pe scară largă Libertatea Cuvântului
În anul 2025, specialiștii Misiunii de Monitorizare a Drepturilor Omului a ONU în Ucraina (HRMMU) au înregistrat cel mai mare număr de victime
22:40
Colinda din Hliboca a răsunat în România, în cadrul unui festival internațional Libertatea Cuvântului
O delegație din Hliboca a participat la cel de-al XXXIII-lea Festival Internațional de Colinde din orașul Sighetu Marmației, unde cântecele de Crăciun au
22:10
În regiunea Cernăuți, un bărbat a încercat să scoată din țară persoane care se sustrăgeau mobilizării într-un camion cu bere Libertatea Cuvântului
La Punctul de trecere „Mămăliga”, a fost reținut șoferul unui camion „DAF”. Acesta transporta alcool din Ucraina spre Moldova, iar în timpul controlului,
20:00
Peste 50 de mii de grivne pentru Forțele Armate ale Ucrainei au fost colectate la festivalul de colinde din CT Cuciurul Mare Libertatea Cuvântului
În comunitatea Cuciurul Mare a avut loc un festival caritabil de colinde, în cadrul căruia au fost colectate peste 50 mii de grivne
19:10
A căzut în lupte încă un erou din regiunea noastră –  Vitalii Melnyk Libertatea Cuvântului
Consiliul de Orășel Chelmenți anunță cu profundă tristețe decesul locuitorului satului Komariv, Vitalii Melnyk, care și-a dat viața apărând pământul ucrainean de invadatorii
19:10
Dmytro Kuleba: „În 2026, Ucraina ar putea obține o încetare a focului, dar nu pacea” Libertatea Cuvântului
Fostul ministru de externe, Dmytro Kuleba, a remarcat că pe axa Ucraina-Europa-SUA s-a reușit formalizarea unui progres semnificativ în problema negocierilor de pace.
19:00
Cinci copii din regiunea Cernăuți au anunțat poliția cu privire la tentative de recrutare de către serviciile speciale ale Federației Ruse în 2025 Libertatea Cuvântului
În regiunea Cernăuți, cinci copii s-au adresat poliției din cauza încercărilor de recrutare de către serviciile speciale rusești în anul 2025. Prin intermediul
19:00
Arta lor este memoria vie a poporului: Duetul bucovinean „Pysanka” a sărbătorit 35 de ani de activitate creativă Libertatea Cuvântului
Arta lor reprezintă tradițiile, spiritualitatea și dragostea pentru pământul natal. Concertul jubiliar „35 de ani de muzică și iubire” al Artiștilor Poporului din
Mai mult de 2 zile în urmă
10:20
În Bucovina, mai mulți bărbați au încercat să forțeze frontiera cu România: un grănicer a fost rănit Libertatea Cuvântului
În regiunea Cernăuți, șapte bărbați aflați într-un vehicul de teren au încercat să treacă ilegal în România, forțând frontiera și rănind un grănicer.
10:20
Militar alungat în ger de la autogară: un caz șocant la Cernăuți Libertatea Cuvântului
Sala de așteptare a autogării din Cernăuți se închide la ora 21:30, oamenii fiind scoși afară în ger, la temperaturi de minus 20
10:00
Marea Britanie va elabora rachete balistice pentru Ucraina — acestea vor putea ajunge până la Moscova Libertatea Cuvântului
Noile rachete balistice vor putea lovi ținte la o distanță de peste 500 de kilometri. Marea Britanie intenționează să elaboreze noi rachete balistice
09:40
SUA pot face anul 2026 unul fatal pentru Putin: o analiză a eșecurilor militare și economice ale Federației Ruse Libertatea Cuvântului
Războiul împotriva Ucrainei durează deja la fel de mult timp ca și campania sovietică din Al Doilea Război Mondial, însă nu se poate
11 ianuarie 2026
17:50
1418 zile: Războiul Federației Ruse împotriva Ucrainei a egalat ca durată „Marele Război pentru Apărarea Patriei” Libertatea Cuvântului
Duminică, 11 ianuarie, războiul împotriva Ucrainei, pe care Kremlinul îl numește „operațiune militară specială”, a egalat ca durată „Marele Război pentru Apărarea Patriei”
17:40
În Cernăuți, în parcul „Jovtneve”, va fi curățat lacul și vor fi amenajate malurile lui Libertatea Cuvântului
Primăria intenționează să modernizeze parcul „Jovtneve” („Octombrie”) prin intermediul unor fonduri nerambursabile. Pentru aceasta vor fi alocați aproape 915 mii de euro: 515
17:40
Lebedele care iernează pe Nistru au nevoie de ajutor Libertatea Cuvântului
Aproape 50 de lebede de pe Nistru au nevoie de ajutor din cauza înghețării râului. O parte dintre ele sunt păsări domestice provenite
17:20
În regiunea Cernăsuți a fost înregistrat un cutremur Libertatea Cuvântului
În raionul Nistru au avut loc mișcări subterane. Cutremurul a fost înregistrat în comuna Secureni, la o adâncime de patru kilometri. Informația a
12:00
Bucovina în Primul Război Mondial, în perioada interbelică și la începutul celui de-al Doilea Război Mondial Libertatea Cuvântului
Este un film documentar, creat la Cernăuți în limba ucraineană, subtitrat în română, comunică pe contul său de Facebook istoricul Serghei Hacman. „În
11:40
La Novodnistrovsk sunt cusute haine speciale pentru militarii răniți, aduși cu trenul la Cernăuți Libertatea Cuvântului
La Novodnistrovsk, regiunea Cernăuți,  voluntarii care participă la realizarea Proiectului „Albinele harnice” confecționează haine speciale pentru militarii răniți: lenjerie, pantaloni, halate și protecții
11:20
Moment astrologic. Tranzit planetar spectaculos pentru aceste zodii, începând cu a doua decadă a lunii ianuarie 2026 Libertatea Cuvântului
Începând cu 10 ianuarie 2026, astrologia marchează un moment de referință: mai multe planete majore își schimbă poziția, declanșând energii noi și transformări
11:20
Doza de sănătate. Leacuri bătrânești pentru durerea în gât. Remedii naturale ideale în sezonul rece Libertatea Cuvântului
Durerea în gât este una dintre cele mai supărătoare neplăceri ale sezonului rece. Înainte de a recurge la medicamente, merită să ne întoarcem
10:30
În regiunea Cernăuți a fost deconspirată o contrabandă feroviară de 26 de milioane de grivne Libertatea Cuvântului
Vameșii din Cernăuți au totalizat rezultatele anului trecut, raportând 16 tentative de export ilegal de mărfuri către România în anul 2025. Când vine
10:20
Ce îl va forța pe Putin să se așeze la masa negocierilor: fostul secretar general al NATO a numit condiția cheie Libertatea Cuvântului
Dictatorul rus Vladimir Putin a eșuat complet în războiul împotriva Ucrainei, însă momentan nu există semne că ar dori să negocieze pacea. Declarația
10:10
Jurnalistul Vitali Portnikov a explicat de ce Putin vrea să îi intimideze pe europeni cu racheta „Oreșnik” Libertatea Cuvântului
Sprijinul financiar pentru Ucraina din partea Europei, în valoare de 90 de miliarde de euro, distruge planurile Kremlinului pentru o încheiere rapidă și
10 ianuarie 2026
21:40
10 ianuarie 1475, Bătălia de la Vaslui – 551 ani de nemurire Libertatea Cuvântului
În urma negocierilor cu leșii Ștefan încheie un tratat de alianță cu Craiul Cazimir al Poloniei, iar pe 7 august 1471 începe negocierile
21:00
Poate importul de energie electrică să influențeze semnificativ situația din Ucraina? Libertatea Cuvântului
Creșterea importurilor ar putea ajuta la îmbunătățirea situației în timpul gerului. Capacitatea tehnică maximă de import din UE a fost mărită luna aceasta
20:40
O secție de prelucrare a lemnului a ars în Camenca Libertatea Cuvântului
Un incendiu a izbucnit în noaptea de 10 ianuarie la o secție de prelucrare a lemnului din satul Camenca, regiunea Cernăuți.  Suprafața afectată
20:30
Pasca și „chiselița” din Bucovina, incluse în patrimoniul național al Ucrainei Libertatea Cuvântului
Tradiția coacerii pășii din Bucovina a fost inclusă oficial în Inventarul Național al elementelor patrimoniului cultural imaterial al Ucrainei. Anunțul a fost făcut
20:00
Carieră ilegală deconspirată în Bucovina: daune de peste 15 milioane de grivne Libertatea Cuvântului
Procuratura regiunii Cernăuți, împreună cu poliția, au descoperit o extracție ilegală în satul Șipinți. Aceasta a fost amenajată de un localnic de 65
18:20
În regiunea Cernăuți sunt circa 100 locuri de muncă cu salarii de până la 50.000 de grivne Libertatea Cuvântului
Centrul de Ocupare a Forței de Muncă din regiunea Cernăuți are 1.600 de oferte de lucru; cele mai mari salarii sunt oferite în
18:00
Un militar din Bucovina a murit în spital din cauza unei boli grave Libertatea Cuvântului
Apărătorul Ilie Crețu din CT Herța, a decedat în spital în urma unei boli grave.  Anunțul a fost făcut de Comunitatea Teritorială Herța.
10:40
Nutriție şi sănătate. De ce trebuie să evităm mesele la ore târzii? Libertatea Cuvântului
Orele târzii ale meselor pot afecta serios glicemia, metabolismul și riscul de diabet, subliniind importanța unei alimentații programate. Diabetul de tip 2, o
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.