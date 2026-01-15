O femelă de cerb rănită la Ștefan Vodă a fost salvată de inspectorii de mediu și specialiștii ANSA
NewsUngheni, 16 ianuarie 2026 00:20
O femelă de cerb rănită la Ștefan Vodă a fost salvată de inspectorii de mediu și specialiștii ANSAThe post O femelă de cerb rănită la Ștefan Vodă a fost salvată de inspectorii de mediu și specialiștii ANSA first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
• • •
Alte ştiri de NewsUngheni
Acum 5 minute
01:40
Actualizare AND la 15 ianuarie 2026 – starea drumurilor naționale și intervențiile la zi # NewsUngheni
Actualizare AND la 15 ianuarie 2026 – starea drumurilor naționale și intervențiile la ziThe post Actualizare AND la 15 ianuarie 2026 – starea drumurilor naționale și intervențiile la zi first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Acum 2 ore
00:30
Carburanții continuă să se scumpească și la 16 ianuarie 2026The post Carburanții continuă să se scumpească și la 16 ianuarie 2026 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
00:20
O femelă de cerb rănită la Ștefan Vodă a fost salvată de inspectorii de mediu și specialiștii ANSA # NewsUngheni
O femelă de cerb rănită la Ștefan Vodă a fost salvată de inspectorii de mediu și specialiștii ANSAThe post O femelă de cerb rănită la Ștefan Vodă a fost salvată de inspectorii de mediu și specialiștii ANSA first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Acum 24 ore
02:30
Guvernul a aprobat regulamentele sanitare privind produsele din tutun și cele conexeThe post Guvernul a aprobat regulamentele sanitare privind produsele din tutun și cele conexe first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
02:20
Oleg Bivol – noul secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării # NewsUngheni
Oleg Bivol - noul secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Economice și DigitalizăriiThe post Oleg Bivol – noul secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
01:50
Ratele oficiale de schimb valutar pentru ziua de 15 ianuarie 2026, comunicate de către Banca Națională a MoldoveiThe post Cursul valutar oficial la 15 ianuarie 2026 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Ieri
01:30
Un cetățean belarus care a evadat din închisoare a fost decoperit în PTF Albița – Leușeni # NewsUngheni
Un cetățean belarus care a evadat din închisoare a fost decoperit în PTF Albița - LeușeniThe post Un cetățean belarus care a evadat din închisoare a fost decoperit în PTF Albița – Leușeni first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
01:20
O semiremorcă neînmatriculată a fost descoperită în PTF SculeniThe post O semiremorcă neînmatriculată a fost descoperită în PTF Sculeni first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
00:50
CNAM a transferat în avans peste un miliard de lei pentru serviciile medicale ce vor fi oferite populației în ianuarie # NewsUngheni
CNAM a transferat în avans peste un miliard de lei pentru serviciile medicale ce vor fi oferite populației în ianuarieThe post CNAM a transferat în avans peste un miliard de lei pentru serviciile medicale ce vor fi oferite populației în ianuarie first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
00:10
Acoperișul Centrului de Sănătate Mănoilești a fost renovatThe post Acoperișul Centrului de Sănătate Mănoilești a fost renovat first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
14 ianuarie 2026
22:40
Consiliul raional Ungheni se convoacă în ședință extraordinară la 22 ianuarie 2026The post Consiliul raional Ungheni se convoacă în ședință extraordinară la 22 ianuarie 2026 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
20:50
Marcela Nistor - noua Secretară de Stat a Ministerului CulturiiThe post Marcela Nistor – noua Secretară de Stat a Ministerului Culturii first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
20:40
Guvernul a aprobat reguli noi de igienă pentru instituțiile medicaleThe post Guvernul a aprobat reguli noi de igienă pentru instituțiile medicale first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
20:30
Guvernul va finanța elaborarea Planurilor urbanistice generale pentru 293 de localități din țară # NewsUngheni
Guvernul va finanța elaborarea Planurilor urbanistice generale pentru 293 de localități din țarăThe post Guvernul va finanța elaborarea Planurilor urbanistice generale pentru 293 de localități din țară first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
20:20
Programul de voluntariat internațional în întreprindere va fi implementat în R. Moldova # NewsUngheni
Programul de voluntariat internațional în întreprindere va fi implementat în R. MoldovaThe post Programul de voluntariat internațional în întreprindere va fi implementat în R. Moldova first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
20:10
Atenție șoferi! Podul din proximitatea localității Răuțel (traseul G54) a intrat în reparație capitală # NewsUngheni
Atenție șoferi! Podul din proximitatea localității Răuțel (traseul G54) a intrat în reparație capitalăThe post Atenție șoferi! Podul din proximitatea localității Răuțel (traseul G54) a intrat în reparație capitală first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
19:50
[REINTEGRARE] Peste 74 mii de cetățeni din reg. transnistreană sunt asigurați medical pe malul drept al Nistrului # NewsUngheni
[REINTEGRARE] Peste 74 mii de cetățeni din reg. transnistreană sunt asigurați medical pe malul drept al NistruluiThe post [REINTEGRARE] Peste 74 mii de cetățeni din reg. transnistreană sunt asigurați medical pe malul drept al Nistrului first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
19:30
[FOTO] Accident tragic pe traseul R3. Două persoane, inclusiv un copil de 8 luni, au decedat # NewsUngheni
Un tragic accident rutier a avut loc pe traseul național R3 Hâncești – Cimișlia – Basarabeasca, în apropiere de localitatea Gura Galbenei. Potrivit martorilor, un [...]The post [FOTO] Accident tragic pe traseul R3. Două persoane, inclusiv un copil de 8 luni, au decedat first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
19:10
Situația pe drumurile publice în după-amiaza zilei de 14 iunie 2026The post Situația pe drumurile publice în după-amiaza zilei de 14 iunie 2026 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
19:00
Prețul carburanților la 15 ianuarie 2026The post Prețul carburanților la 15 ianuarie 2026 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
18:50
Trei medici din UTA Găgăuzia trimiși pe banca acuzaților pentru malpraxisThe post Trei medici din UTA Găgăuzia trimiși pe banca acuzaților pentru malpraxis first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
10:40
Comandantul suprem al Armatei Naționale a mers în vizită de inspectare a lucrărilor de construcție a unei noi unități militare din Băcioi # NewsUngheni
Comandantul suprem al Armatei Naționale a mers în vizită de inspectare a lucrărilor de construcție a unei noi unități militare din BăcioiThe post Comandantul suprem al Armatei Naționale a mers în vizită de inspectare a lucrărilor de construcție a unei noi unități militare din Băcioi first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
10:30
O persoană a suferit arsuri în urma unei explozii provocate de o scurgere de gaz în Ialoveni # NewsUngheni
O persoană a suferit arsuri în urma unei explozii provocate de o scurgere de gaz în IaloveniThe post O persoană a suferit arsuri în urma unei explozii provocate de o scurgere de gaz în Ialoveni first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
10:20
Șase lingouri presupuse a fi din AUR au fost depistate în PTF PalancaThe post Șase lingouri presupuse a fi din AUR au fost depistate în PTF Palanca first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
10:10
Situația pe drumurile publice în dimineața zilei de 14 iunie 2026The post Situația pe drumurile publice în dimineața zilei de 14 iunie 2026 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
09:50
Încă 3 militari moldoveni detașați în misiunile UE din Bosnia (EUFOR ALTHEA) și Somalia (EUTM) # NewsUngheni
Încă 3 militari moldoveni detașați în misiunile UE din Bosnia (EUFOR ALTHEA) și Somalia (EUTM)The post Încă 3 militari moldoveni detașați în misiunile UE din Bosnia (EUFOR ALTHEA) și Somalia (EUTM) first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
09:20
Situația la Frontieră: peste 43.8 mii de traversări în ultimele 24 de oreThe post Situația la Frontieră: peste 43.8 mii de traversări în ultimele 24 de ore first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Mai mult de 2 zile în urmă
22:40
Prognoza meteo la 14 ianuarie 2026. Temperaturi minime de până la -14°C și maxime de 0°C # NewsUngheni
Prognoza meteo la 14 ianuarie 2026. Minime de până la -14°C și maxime de 0°CThe post Prognoza meteo la 14 ianuarie 2026. Temperaturi minime de până la -14°C și maxime de 0°C first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
21:50
Cursul valutar oficial la 14 ianuarie 2026The post Cursul valutar oficial la 14 ianuarie 2026 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
21:40
O valiză ticsită cu ochelari a fost depistată și ridicată pe Aeroportul ChișinăuThe post O valiză ticsită cu ochelari a fost depistată și ridicată pe Aeroportul Chișinău first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
21:30
Peste 100 supraviețuitoare ale violenței sexuale au primit sprijin integrat la Ungheni # NewsUngheni
Peste 100 supraviețuitoare ale violenței sexuale au primit sprijin integrat la UngheniThe post Peste 100 supraviețuitoare ale violenței sexuale au primit sprijin integrat la Ungheni first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
20:40
Ședința Guvernului din 14 ianuarie 2026. Pe ordinea de zi – 19 proiecte de HGThe post Ședința Guvernului din 14 ianuarie 2026. Pe ordinea de zi – 19 proiecte de HG first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
20:20
Administrația Națională a Drumurilor informează că echipele de drumari au continuat, pe parcursul zilei de astăzi, intervențiile pe drumurile naționale pentru menținerea circulației rutiere în [...]The post AND infomează despre situația pe drumuri publice în după-amiaza zilei de 13.01.2026 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
20:00
Armă și cartușe identificate în PTF SculeniThe post Armă și cartușe identificate în PTF Sculeni first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
19:40
ANSA informează despre înregistrarea a cinci focare de Pesta porcină africană (PPA)The post ANSA informează despre înregistrarea a cinci focare de Pesta porcină africană (PPA) first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
16:30
Intervențiile drumarilor din cursul nopții – 75 de utilaje au acționat pe drumurile naționale # NewsUngheni
Intervențiile drumarilor din cursul nopții – 75 de utilaje au acționat pe drumurile naționaleThe post Intervențiile drumarilor din cursul nopții – 75 de utilaje au acționat pe drumurile naționale first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
12:20
[REINTEGRARE] 71% din exporturile și 48% din importurile regiunii transnistrene sunt cu UE # NewsUngheni
[REINTEGRARE] 71% din exporturile și 48% din importurile regiunii transnistrene sunt cu UEThe post [REINTEGRARE] 71% din exporturile și 48% din importurile regiunii transnistrene sunt cu UE first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
12:10
[REINTEGRARE] 71% din exporturile și 48% din importutil din regiunii transnistrene sunt cu UE # NewsUngheni
[REINTEGRARE] 71% din exporturile și 48% din importutil din regiunii transnistrene sunt cu UEThe post [REINTEGRARE] 71% din exporturile și 48% din importutil din regiunii transnistrene sunt cu UE first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
12:00
Au început plățile pentru compensațiile la căldură aferente lunii decembrieThe post Au început plățile pentru compensațiile la căldură aferente lunii decembrie 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
11:50
Carburanții continuă să se scumpească și la 14 ianuarie 2026The post Carburanții continuă să se scumpească și la 14 ianuarie 2026 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
11:40
Trădare de patrie și escrocherie cu criptomonede – un bărbat a fost condamnat la 15 ani de închisoare # NewsUngheni
Trădare de patrie și escrocherie cu criptomonede - un bărbat a fost condamnat la 15 ani de închisoareThe post Trădare de patrie și escrocherie cu criptomonede – un bărbat a fost condamnat la 15 ani de închisoare first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
11:30
Și-au bătut amicul de pahar până la moarte: doi bărbați trimiși după gratiiThe post Și-au bătut amicul de pahar până la moarte: doi bărbați trimiși după gratii first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
10:40
Două persoane din Comrat reținute de CNA într-un dosar de trafic de influență privind examenele auto # NewsUngheni
Două persoane din Comrat reținute de CNA într-un dosar de trafic de influență privind examenele autoThe post Două persoane din Comrat reținute de CNA într-un dosar de trafic de influență privind examenele auto first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
09:30
Bilanț săptămânal al IGPF: alte 7 acte falsificate depistate la frontierăThe post Bilanț săptămânal al IGPF: alte 7 acte falsificate depistate la frontieră first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
09:20
Situația la Frontieră: peste 49.2 mii de traversări în ultimele 24 de oreThe post Situația la Frontieră: peste 49.2 mii de traversări în ultimele 24 de ore first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
12 ianuarie 2026
23:10
Ratele oficiale de schimb valutar pentru ziua de 13 ianuarie 2026, comunicate de către Banca Națională a MoldoveiThe post Cursul valutar oficial la 13 ianuarie 2026 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
22:50
25 de ani de închisoare pentru inculpat în dosarul privind omorul unui copil în Telenești # NewsUngheni
25 de ani de închisoare pentru inculpat în dosarul privind omorul unui copil în TeleneștiThe post 25 de ani de închisoare pentru inculpat în dosarul privind omorul unui copil în Telenești first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
22:40
Tentativă de trecere ilegală a frontierei UA-MD. Șapte ucraineni depistați în PTF Mămăliga – Criva ascunși într-un camion printre ambalajele cu bere # NewsUngheni
Grănicerii și procurorii din regiunea Cernăuți (Bucovina) au dejucat o tentativă de ieșire ilegală din Ucraina pe direcția Republicii Moldova a șapte bărbați, ascunși într-un [...]The post Tentativă de trecere ilegală a frontierei UA-MD. Șapte ucraineni depistați în PTF Mămăliga – Criva ascunși într-un camion printre ambalajele cu bere first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
22:10
Drumarii continuă intervențiile pentru siguranța circulației pe drumurile naționaleThe post Drumarii continuă intervențiile pentru siguranța circulației pe drumurile naționale first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
16:10
Încă 28 de drumuri locale, inclusiv 4 în regiunea Ungheni, vor fi modernizate în cadrul Programului „Europa este aproape” # NewsUngheni
Încă 28 de drumuri locale, inclusiv 4 în regiunea Ungheni, vor fi modernizate în cadrul Programului „Europa este aproape”The post Încă 28 de drumuri locale, inclusiv 4 în regiunea Ungheni, vor fi modernizate în cadrul Programului „Europa este aproape” first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.