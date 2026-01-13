Prognoza meteo la 14 ianuarie 2026. Temperaturi minime de până la -14°C și maxime de 0°C
Prognoza meteo la 14 ianuarie 2026. Minime de până la -14°C și maxime de 0°CThe post Prognoza meteo la 14 ianuarie 2026. Temperaturi minime de până la -14°C și maxime de 0°C first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Prognoza meteo la 14 ianuarie 2026. Temperaturi minime de până la -14°C și maxime de 0°C # NewsUngheni
Peste 100 supraviețuitoare ale violenței sexuale au primit sprijin integrat la Ungheni # NewsUngheni
Intervențiile drumarilor din cursul nopții – 75 de utilaje au acționat pe drumurile naționale # NewsUngheni
[REINTEGRARE] 71% din exporturile și 48% din importurile regiunii transnistrene sunt cu UE # NewsUngheni
[REINTEGRARE] 71% din exporturile și 48% din importutil din regiunii transnistrene sunt cu UE # NewsUngheni
Trădare de patrie și escrocherie cu criptomonede – un bărbat a fost condamnat la 15 ani de închisoare # NewsUngheni
Două persoane din Comrat reținute de CNA într-un dosar de trafic de influență privind examenele auto # NewsUngheni
25 de ani de închisoare pentru inculpat în dosarul privind omorul unui copil în Telenești # NewsUngheni
Tentativă de trecere ilegală a frontierei UA-MD. Șapte ucraineni depistați în PTF Mămăliga – Criva ascunși într-un camion printre ambalajele cu bere # NewsUngheni
Grănicerii și procurorii din regiunea Cernăuți (Bucovina) au dejucat o tentativă de ieșire ilegală din Ucraina pe direcția Republicii Moldova a șapte bărbați, ascunși într-un [...]The post Tentativă de trecere ilegală a frontierei UA-MD. Șapte ucraineni depistați în PTF Mămăliga – Criva ascunși într-un camion printre ambalajele cu bere first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Încă 28 de drumuri locale, inclusiv 4 în regiunea Ungheni, vor fi modernizate în cadrul Programului „Europa este aproape” # NewsUngheni
[FOTO] Au început lucrările de proiectare a lotului Joseni – Ditrău al Autostrăzii Unirii / A8 # NewsUngheni
Peste 620 mii de persoane au traversat frontiera de stat în perioada 1 – 10 ianuarie 2026 # NewsUngheni
Un paznic din Telenești a fost condamnat la închisoare pentru omor cu deosebită cruzime # NewsUngheni
UE elimină taxele vamale pentru MERCOSUR – unul dintre cele mai mari acorduri comerciale din lume # NewsUngheni
ASP a lansat serviciul online de luare în evidență a antreprenorilor independenți (freelancer) # NewsUngheni
Agenția Servicii Publice a lansat la 5 ianuarie 2026 un serviciu nou, în format online, de luare în evidență în Registrul de stat al unităților [...]The post ASP a lansat serviciul online de luare în evidență a antreprenorilor independenți (freelancer) first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Un ales din Adunarea Populară a UTA Găgăuzia a fost amendat de Judecătoria Comrat pentru conducere sub influența alcoolului # NewsUngheni
Bilanțul intervențiilor ASD la 11 ianuarie 2026. Ninsori în nordul țării – drumarii sunt în teren # NewsUngheni
Adresele din Fălești unde va fi deconectată energia electrică în perioada 12 – 16 ianuarie 2026 # NewsUngheni
Adresele din Ungheni unde va fi deconectată energia electrică în perioada 12 – 16 ianuarie 2026 # NewsUngheni
Averea președintelui interimar al Judecătoriei Ungheni, sub lupa ANI, după ce a picat vettingul # NewsUngheni
Situația la zi – drumarii continuă în în această după-amiază intervențiile pe drumurile naționale # NewsUngheni
Matrice pentru fabricarea monedelor EURO și monede comemorative indetificate în PTF Palanca # NewsUngheni
