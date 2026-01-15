Un şofer moldovean, care are şi cetăţenie română, condamnat la 11 ani de închisoare în Rusia: De ce este acuzat

13:40

NASA a efectuat prima evacuare medicală de urgenţă din istorie. Patru astronauţi au fost readuşi pe Pământ după ce unul dintre ei s-a îmbolnăvit la bordul Staţiei Spaţiale Internaţionale şi a avut nevoie de îngrijiri medicale. Identitatea lui nu a fost făcută publică, dar misiunea includea patru astronauţi - doi americani, un rus şi un japonez. Capsula care îi transporta pe cei patru a amerizat în Oceanul Pacific în această dimineaţă, cu o lună mai devreme decât era prevăzut, scrie observatornews.ro.