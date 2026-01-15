(video) Lacul misterios din Irlanda, care dispare și apoi reapare în doar câteva ore: Localnicii spune că este bântuit și vorbesc despre zgomote inexplicabile
UNIMEDIA, 15 ianuarie 2026 14:30
Un lac din Irlanda de Nord a atras atenția oamenilor de știință și pasionaților de mister din întreaga lume. Loughareema, cunoscut sub numele de „Lacul care dispare”, are un comportament uimitor: poate fi plin de apă dimineața și complet gol până la prânz, scrie adevarul.ro.
• • •
Un lac din Irlanda de Nord a atras atenția oamenilor de știință și pasionaților de mister din întreaga lume. Loughareema, cunoscut sub numele de „Lacul care dispare”, are un comportament uimitor: poate fi plin de apă dimineața și complet gol până la prânz, scrie adevarul.ro.
(video) Perciun: Manualele de matematică vor fi adaptate după cele din Estonia. Învățăm de la cei mai buni # UNIMEDIA
Manualele de matematică din care studiază elevii din Republica Moldova vor fi adaptate după cele din Estonia. Anunțul a fost făcut de ministrul Educației, Dan Perciun, în cadrul unei conferințe de presă. „E o politică educațională matură, învățăm de la cei mai buni”, a precizat oficialul.
S-a răzbunat pe șef și a pus la cale incendierea service-ului auto unde lucra și a mai multor mașini: A cauzat un prejudiciu de 2,3 mil. lei. Bărbatul, condamnat # UNIMEDIA
Un bărbat de 61 de ani a fost condamnat la ani de pușcărie, pentru că a organizat incendierea unui service auto din capitală și a mai multor automobile. Prejudiciul se ridică la peste 2 milioane de lei, comunică Procuratura Generală.
Anchetă la Ministerul Culturii, după perchezițiile CNA pe construcția ilegală din centrul istoric al capitalei: Instituția s-a autosesizat la jumătate de an de la izbucnirea scandalului pe rețele # UNIMEDIA
Ministerul Culturii s-a sesizat în legătură cu presupusele ilegalități investigate de organele de drept privind construcția neautorizată a unui local, într-o zonă istorică a municipiului Chișinău. Reacția vine la jumătate de an de la izbucnirea scandalului pe rețelele sociale, în ziua când ofițerii CNA au anunțat despre existența unui dosar penal.
NASA, prima evacuare medicală de urgenţă din istorie. Echipajul Crew-11, readus pe Pământ # UNIMEDIA
NASA a efectuat prima evacuare medicală de urgenţă din istorie. Patru astronauţi au fost readuşi pe Pământ după ce unul dintre ei s-a îmbolnăvit la bordul Staţiei Spaţiale Internaţionale şi a avut nevoie de îngrijiri medicale. Identitatea lui nu a fost făcută publică, dar misiunea includea patru astronauţi - doi americani, un rus şi un japonez. Capsula care îi transporta pe cei patru a amerizat în Oceanul Pacific în această dimineaţă, cu o lună mai devreme decât era prevăzut, scrie observatornews.ro.
(video) „Aoleu, dar nu pot...”. Iuliana Beregoi spune unde a trăit cea mai îndrăzneață experiență de amor # UNIMEDIA
Interpreta Iuliana Beregoi a făcut o mărturisire neașteptată în cadrul unui interviu, unde a fost întrebată care este cel mai nebun și îndrăzneț loc în care a făcut dragoste măcar o dată în viață. „Aoleu... Dar nu pot să zic...”, a declarat Iuliana.
(foto) Nereguli în echipa lui Cătălin Măruță: Descoperirea care i-a alarmat pe „greii” din Pro TV # UNIMEDIA
Eliminarea emisiunii lui Cătălin Măruță a venit ca un trăsnet în peisajul media românesc, însă după comunicarea deciziei „greilor” din ProTV au început să apară tot mai multe voci care confirmă situația din echipa vedetei trustului de televiziune. Mai precis, ar fi vorba de unele detalii din culisele emisiunii, referitoare la modul în care Măruță gestiona relația cu colegii de echipă, relatează Can Can.
Achiziția unui apartament nu este doar o tranzacție, ci un pas important în viața fiecărei persoane. Atunci când alegi o locuință, compartimentarea joacă un rol esențial, influențând confortul, estetica și funcționalitatea casei tale.
„Nu bombardați Iranul!”. De ce puternicii aliați ai SUA, inamici ai Teheranului, îl sfătuie pe Trump să evite o intervenție militară împotriva regimului Khamenei # UNIMEDIA
Statele arabe din Golf nu au multă simpatie pentru Iran, dar se tem de consecințele unui atac militar asupra Teheranului, scriu New York Times, NBC News și Wall Street Journal, citate de HotNews.ro. Nici Israelul, spun unele surse, nu este convins că momentul este oportun.
„Își bat joc de noi.” Moldoveni, indignați de facturile de mii de lei la căldură pentru decembrie. Termoelectrica îi avertizează să nu acumuleze datorii # UNIMEDIA
După sărbătorile de iarnă, moldovenii au început să primească primele facturi la energia termică din acest an. Unii consumatori se arată indignați de suma pe care trebuie să o achite pentru căldura din luna decembrie. Într-un caz, aceasta se ridică, pentru un apartament cu suprafața de aproape 66 m2, la peste 5100 de lei - aproape cât salariul minim pe economie în 2025.
(video) „Așa a fost Eminescu și tocmai pentru asta îl iubim...”: Irina Vlah recită „Criticilor mei”, de ziua marelui poet # UNIMEDIA
Politiciana Irina Vlah, președinta Partidului Republican „Inima Moldovei”, de ziua de naștere a marelui poet Mihai Eminescu și de Ziua Culturii, a publicat un video în care recită „Criticilor mei”. „Un reper pentru fiecare dintre noi”, a menționat ea.
Plinul, tot mai scump de făcut: Benzina va costa mâine cu 11 bani mai mult. Și prețul motorinei crește # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit prețuri mai mari la carburanți, valabile pentru ziua de vineri, 16 ianuarie.
„Rezultatul incompetenței și al corupției guvernării eșuate PAS”. Elena Dragalin, după suspendarea vizelor SUA: „Din această listă va fi greu de ieșit” # UNIMEDIA
Elena Dragalin, mama fostei șefe a Procuraturii Anticorupție, acuză guvernarea de incompetență după suspendarea vizelor SUA pentru Republica Moldova. Potrivit acesteia, includerea țării noastre pe lista celor 75 de state pentru care Statele Unite suspendă procesarea vizelor este „rezultatul unor politici greșite, al lipsei de viziune de guvernare și al corupției unei guvernări eșuate PAS”.
Scandalul din inima capitalei: CNA a descins cu percheziții pe construcția ilegală din spatele unei renumite cafenele. 10 persoane, cu statut de bănuit # UNIMEDIA
Centrul Național Anticorupție și procurorii mun. Chișinău desfășoară acțiuni de urmărire penală în raza capitalei într-un dosar privind construcția ilegală a unui local din strada E. Doga - zonă istorică a municipiului.
(video) Ecaterina Maniuc, judecată în dosarul morții Liubei Babuțchi - într-un local din capitală, alături de Victor Tvorceskii: Stilistul i-a făcut o dedicație # UNIMEDIA
Ecaterina Maniuc, anesteziologa judecată în dosarul morții Liubei Babuțchi și eliberată din arest la domiciliu în vara anului 2025, a fost filmată, de un stilist renumit din capitală, în timp ce lua masa cu acesta, într-ul local. Bărbatul i-a făcut și o dedicație muzicală.
Franța a convocat un cabinet de apărare de urgență pentru a discuta situația din Groenlanda # UNIMEDIA
Președintele francez Emmanuel Macron a convocat, la Paris. un cabinet de apărare de urgență pentru a discuta intenția declarată a lui Donald Trump de a achiziționa Groenlanda și reprimarea violentă a protestelor la nivel național din Iran, relatează Reuters, potrivit hotnews.ro.
(video) „Toate-s vechi şi nouă toate”: Oameni de cultură și politicieni au depus flori la bustul lui Mihai Eminescu. Costiuc, prezent și el, alături de senatori români # UNIMEDIA
Oameni de cultură, dar și politicieni au depus flori la bustul lui Mihai Eminescu din Grădina Publică Ștefan cel Mare, de ziua poetului. Artiști și grupuri de copii i-au recitat poeziile.
(video) Ședința CSP: Doi procurori au promovat evaluarea externă, iar mai multe contestații de pe masa consiliului au fost respinse # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Procurorilor s-a întrunit, astăzi, în ședință. Pe ordinea de zi au figurat 13 subiecte, inclusiv rapoartele Comisiei Vetting emise în privința procurorilor Codreanu Vitalie și Gheorghe Borș.
(video) „Cultura este definită de oamenii care îi dau sens”. Ion Ceban, la bustul lui Mihai Eminescu: Trebuie să avem grijă de persoanele care se dedică acestui domeniu # UNIMEDIA
Primarul general Ion Ceban a comemorat astăzi marele poet Mihai Eminescu, depunând flori la monumentul său, și a sărbătorit Ziua Culturii. „Toți reprezentanții din domeniul culturii trebuie să fie recunoscuți, apreciați, promovați și iubiți la noi acasă. Noi nu facem diferența dintre artiști și oameni de cultură. Toți sunt ai noștri”, a spus edilul.
(video) „Nu era ușor să fug“. Momentul șocant în care un țurțur uriaș se desprinde de la o cascadă și cade peste turiști, în Estonia: „Mi-a fost foarte frică” # UNIMEDIA
Un incident înfricoșător a avut loc la cascada Valaste din Ida-Viru, Estonia, când un țurțur uriaș s-a desprins de pe un versant, punând în pericol viața turiștilor aflați în zonă. Greete Melliste, aflată cel mai aproape de locul incidentului, a scăpat cu răni ușoare la cap, scrie adevarul.ro.
(video) „Eu plec...”. Bloggerița Cristina Scarlevschi, anunț neașteptat pe rețele: Misiunea mea în Moldova s-a terminat # UNIMEDIA
Dansatoarea de pole dance și bloggerița Cristina Scarlevschi a făcut un anunț neașteptat pe rețelele de socializare, dezvăluind că a luat decizia de a părăsi definitiv Republica Moldova. După mai multe încercări care i-au marcat parcursul personal și profesional, tânăra spune că simte nevoia unui nou început.
Consiliul Superior al Procurorilor se întrunește, astăzi, în ședință. Pe ordinea de zi figurează 13 subiecte, inclusiv rapoartele Comisiei Vetting emise în privința procurorilor Codreanu Vitalie și Gheorghe Borș. Urmăriți ședința pe UNIMEDIA.
(video) Coletele din străinătate, taxate cu 20% din iulie 2026. Gavriliță: Cel mai probabil, va fi adăugată și o plată de 20 de lei „pentru procesare” # UNIMEDIA
Toate coletele din străinătate vor fi impozitate cu 20% din valoarea produsului, la care se va adăuga o taxă fixă de 20 de lei pentru procesare, a anunțat ministrul Finanțelor, Adrian Gavrilița. Noile reguli ar putea intra în vigoare începând cu 1 iulie.
Unul dintre procurorii care investighează dosarul „kuliok” a trecut cu brio vettingul și votul la CSP: Despre cine este vorba # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a decis, în ședința din 15 ianuarie, să accepte raportul de evaluare în privința unui procuror care investighează dosarul „kuliok”. Astfel, Vitalie Codreanu, a promovat evaluarea efectuată de Comisia de profil.
Accidentul mortal de pe bd. Decebal ajunge în instanță. Avocatul șoferului de troleibuz invocă „erori grave” în anchetă: Procurorul de la bun început avea ideea prestabilită că el e vinovat # UNIMEDIA
Dosarul accidentului de pe bulevardul Decebal, în care un troleibuz a lovit mortal o femeie, a ajuns în instanță, în pofida unor „semne de întrebare” privind ancheta, așa cum susține avocatul conducătorului Andrei Domenco. Prima ședință de judecată este programată pentru 20 ianuarie 2026.
(video) Ion Ceban, însoțit de viceprimari, a depus flori la monumentul poetului Mihai Eminescu, de Ziua Națională a Culturii # UNIMEDIA
Primarul capitalei, Ion Ceban, și responsabili de la Primărie au depus, în această dimineață, flori la monumentul poetului Mihai Eminescu, de Ziua Națională a Culturii.
Când vorbim despre imobiliare, nu contează doar metrii pătrați sau planurile etajelor — contează logica orașului, direcția dezvoltării sale și capacitatea proiectului de a fi nu doar o locuință, ci un activ.
(video) „Noaptea e groznic, ne pișcă”: Imagini dezolante din căminul invadat de gândaci. Studenții spun ca nici „dezinsecțiile” nu prea au efect # UNIMEDIA
Apar tot mai multe imagini în care studenții de la căminul nr.15, administrat de Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM), arată situația reală din cadrul clădirii. Studenții au declarat pentru newsmaker că problema aceasta persistă deja de câțiva ani, fapt ce a fost negat de administrator. „Noaptea e groaznic, ne pișcă. Într-o dimineață m-am trezit plină de sânge”, a povestit o studentă.
Complicele polițistului care l-ar fi împușcat în cap pe moldoveanul Sergiu Țârnă, arestat: De ce este acuzat # UNIMEDIA
Ancheta în cazul morții lui Sergiu Țârnă prinde contur. Potrivit informațiilor, complicele principalului suspect a fost reținut, scrie presa română.
Ce spune MAE despre decizia SUA de a suspenda emiterea vizelor de imigrare, inclusiv pentru moldoveni: Vor fi sau nu afectate călătoriile # UNIMEDIA
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a venit cu mai multe precizări referitor la decizia anunțată de autoritățile Statelor Unite ale Americii, care vizează suspendarea temporară a emiterii vizelor de imigrare pentru cetățenii unor state, inclusiv ai Republicii Moldova, începând cu 21 ianuarie 2026.
Durere, tandrețe și lumină: „Oscar și Tanti Roz”, spectacol despre curaj și iubire, la Teatrul „Eugène Ionesco” # UNIMEDIA
Teatrul Național „Eugène Ionesco” invită publicul la spectacolul „Oscar și Tanti Roz”, de Eric-Emmanuel Schmitt, în regia lui Petru Vutcărău. Reprezentația va avea loc sâmbătă, 17 ianuarie, ora 18:30, și este recomandată publicului 10+.
„Evitați manevrele riscante, în special depășirile”: Poliția îndeamnă șoferii să circule prudent, din cauza ninsorii. Ce le recomandă # UNIMEDIA
Pe întreg teritoriul țării se înregistrează precipitații sub formă de ninsoare, care afectează circulația rutieră. Carosabilul este alunecos, iar vizibilitatea este redusă în mai multe zone, ceea ce crește riscul producerii accidentelor.
(video) Serviciile municipale, mobilizate din cauza vremii nefavorabile: Șoferii, îndemnați la prudență în trafic # UNIMEDIA
Primăria Chișinău informează că, la această oră, echipele și utilajele specializate sunt mobilizate și lucrează fără întrerupere pentru curățarea carosabilului și menținerea accesibilității pe arterele principale, străzile secundare și drumurile de legătură cu suburbii.
Asasinarea împăratului Galba și nașterea poetului Mihai Eminescu marchează schimbări profunde.
(video) „Am fugit de cuțitul tatălui ca să ajung sub pumnii soțului”: Povestea de viață a unei femei pentru care destinul a fost un șir nesfârșit de umilințe # UNIMEDIA
O copilărie fără iubire, o viață marcată de violență, sărăcie și abandon, dar și curajul de a vorbi public despre toate acestea. Este povestea Ninei Buruian, o femeie din satul Micăuți, raionul Strășeni, care a acceptat să-și spună istoria de viață într-un interviu emoționant, scrie SHOK.md.
Berbecii se bucură de progrese în carieră, iar Racii vor fi în centrul atenției: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Conjuncția planetară de astăzi promite revelații și schimbări semnificative pentru toate semnele zodiacale. Arhetipurile astrologice se manifestă puternic, provocând reacții diverse în rândul nativilor. Ce secrete vă va dezvălui horoscopul zilnic și cum vă va influența ziua?
Trump îl acuză pe Zelenski că blochează pacea în Ucraina: „Este mai puţin pregătit să încheie un acord” # UNIMEDIA
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat într-un interviu că Ucraina, și nu Rusia, este cea care împiedică încheierea unui acord de pace. Liderul de la Casa Albă susține că Vladimir Putin ar fi gata să pună capăt războiului, în timp ce Volodimir Zelenski ar ezita să accepte o înțelegere, scrie adevărul.ro.
Leul moldovenesc a înregistrat o depreciere în fața euro și dolarului american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
Iranul a emis o notificare NOTAM prin care anunță că spațiul său aerian va fi închis pentru toate zborurile, în noaptea de miercuri spre joi, timp de mai multe ore, scrie Reuters, citat de hotnews.ro.
Accident fatal lângă Anenii Noi: O femeie de 61 de ani a decedat, după ce a ieșit cu mașina pe contrasens și s-a izbit frontal cu un TIR # UNIMEDIA
O femeie de 61 de ani și-a pierdut viața într-un accident, în apropiere de Anenii Noi. Potrivit poliției, aceasta, aflându-se la volanul unui automobil Toyota, a ieșit pe contrasens și s-a lovit frontal de un TIR.
Vremea în Moldova va fi marcată astăzi de condiții predominant noroase, cu posibilitatea apariției unor precipitații ușoare sub formă de ninsoare. Temperaturile se vor menține scăzute pe parcursul zilei.
