/VIDEO/ Prețul cu care Trump vrea să cumpere Groenlanda: Danemarca trimite mai mulți soldați pe insulă
TV8, 15 ianuarie 2026 20:30
/VIDEO/ Prețul cu care Trump vrea să cumpere Groenlanda: Danemarca trimite mai mulți soldați pe insulă
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum o oră
20:30
20:20
Acum 2 ore
20:00
19:30
Acum 4 ore
19:00
18:30
17:10
Acum 6 ore
16:40
16:10
16:00
15:40
15:30
Acum 8 ore
14:50
14:20
14:20
13:50
13:40
13:20
13:20
13:10
Acum 12 ore
12:50
11:40
11:20
10:30
09:20
09:20
08:50
08:20
Acum 24 ore
08:00
07:50
07:20
14 ianuarie 2026
22:50
22:20
21:50
21:20
Ieri
21:00
20:50
20:30
20:20
19:50
19:50
18:50
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.