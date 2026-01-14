/VIDEO/ Minune în ajunul Anului Nou pe stil vechi: Trei nașteri multiple într-o singură zi la un spital din Chișinău

/VIDEO/ Minune în ajunul Anului Nou pe stil vechi: Trei nașteri multiple într-o singură zi la un spital din Chișinău

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8