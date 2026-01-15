/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1422: Alerta oficială, stare de urgență și cai capturați. Trump îl laudă pe Putin și îl acuză pe Zelenski

/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1422: Alerta oficială, stare de urgență și cai capturați. Trump îl laudă pe Putin și îl acuză pe Zelenski

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8