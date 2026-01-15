Accident la Basarabeasca. O fetiță de nouă ani, lovită de o ambulanță, a ajuns la spital

10:40

Republica Moldova continuă să trateze cultura și educația ca domenii secundare, deși ele ar trebui să fie strategice pentru dezvoltarea statului, susține istoricul Sergiu Musteață, secretarul general al Comisiei Naționale a Republicii Moldova pentru UNESCO. Potrivit lui, Ziua Culturii Naționale, marcată pe 15 ianuarie pe ambele maluri ale Prutului, nu este doar o sărbătoare simbolică, ci și un moment de reflecție asupra direcției în care se îndreaptă societatea.