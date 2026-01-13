Adrian Dulgher ar putea fi dat afară din CUB? Explicații după declarațiile controversate despre Ucraina
TV Nord, 13 ianuarie 2026 14:10
Vicepreședintele Coaliției pentru Unitate și Bunăstare, Adrian Dulgher, susține că nu a fost informat de autorități precum că e interzis timp de trei ani în Ucraina. Totuși, acesta califică decizia drept un joc politic și menționează că declarațiile sale despre război ar fi fost scoase din context. Într-o reacție pentru TV8, conducerea CUB a precizat
• • •
Acum 30 minute
14:10
Adrian Dulgher ar putea fi dat afară din CUB? Explicații după declarațiile controversate despre Ucraina # TV Nord
Vicepreședintele Coaliției pentru Unitate și Bunăstare, Adrian Dulgher, susține că nu a fost informat de autorități precum că e interzis timp de trei ani în Ucraina. Totuși, acesta califică decizia drept un joc politic și menționează că declarațiile sale despre război ar fi fost scoase din context. Într-o reacție pentru TV8, conducerea CUB a precizat
Acum 4 ore
11:40
O femeie în vârstă de 81 de ani a decedat în urma unui incendiu izbucnit într-o locuință din orașul Lipcani, raionul Briceni. Cadavrul acesteia a fost depistat de pompieri în seara zilei de 12 ianuarie 2026, pe pragul casei cuprinse de flăcări. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 20:14, iar la fața
11:30
Maia Sandu, pentru unirea Moldovei cu România la un eventual referendum: De ce crede că aderarea la UE e mai realistă # TV Nord
Președinta Maia Sandu ar vota pentru unirea Moldovei cu România, dacă ar fi organizat un referendum în acest sens. Totuși, șefa statului a menționat că majoritatea populației din țara noastră nu susține reunificarea. Declarațiile au fost făcute în cadrul unui podcast al doi jurnaliști britanici, scrie tv8.md. „Dacă am avea un referendum, eu aș vota
Acum 6 ore
10:20
Un accident rutier s-a produs în apropierea intersecției spre satul Cubolta, raionul Sîngerei, pe traseul Bălți – Florești în seara zilei de 12 ianuarie 2026. Poliția din Sîngerei a fost sesizată în jurul orei 17:02 despre impactul dintre două automobile. Preliminar, oamenii legii au stabilit că un tânăr de 18 ani, aflat la volanul unui
09:40
Un incident violent a zguduit o școală din capitala Ucrainei, după ce un elev a atacat cu un cuțit o profesoară și un coleg de clasă. Ambele victime au fost rănite grav, iar autoritățile au deschis un dosar penal pentru tentativă de omor. Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 12 ianuarie, iar anchetatorii
09:30
Inspectorii de mediu din cadrul Direcției control resurse cinegetice și piscicole a aparatului central al Inspectoratului pentru Protecția Mediului au desfășurat, recent, razii ample de combatere a braconajului în mai multe raioane ale Republicii Moldova. Acțiunile de control au avut loc în raioanele Sîngerei, Telenești, Orhei, Strășeni, Dubăsari și Criuleni și au vizat prevenirea și
Acum 24 ore
17:00
Muzeul din satul Sofia nu este doar un spațiu al exponatelor, ci un loc viu, unde tradițiile sunt transmise mai departe prin mâinile oamenilor. Aici, localnicii se adună pentru a învăța, a crea și a redescoperi meșteșuguri vechi, transformând muzeul într-un adevărat nucleu cultural al comunității. ZINAIDA BRÎNZEI, locuitoare a s. Sofia: „Totul a pornit
16:20
Comisia Electorală Centrală (CEC) reamintește partidelor politice că 15 ianuarie 2026 este termenul-limită de depunere a rapoartelor privind gestiunea financiară pentru semestrul al doilea al anului 2025. Potrivit CEC, până la data de 12 ianuarie 2026, ora 13:30, situația raportării este următoarea: din cele 66 de partide politice înregistrate la Agenția Servicii Publice, doar 16
15:40
În ultimele două zile, echipajele de patrulare ale Direcției regionale „Nord" a Inspectoratului General de Carabinieri (IGC) au intervenit în două cazuri de conducere haotică, care au pus în pericol siguranța rutieră. Primul incident a fost înregistrat în orașul Cupcini, unde un tânăr de 21 de ani a fost surprins conducând haotic un automobil de
15:10
Popularitatea rozătoarelor și a iepurilor ca animale de companie provine din aspectul lor adorabil și din percepția greșită că necesită puțin efort. În realitate, aceste animale sunt extrem de sensibile la stres, dietă și mediu, având personalități distincte care înfloresc doar în condiții optime. Indiferent dacă alegi un hamster solitar sau o pereche sociabilă de
15:00
SRL „NESTLÉ" a anunțat inițierea unei rechemări voluntare pentru o cantitate limitată de produse din gama NAN, ca măsură de precauție. Decizia a fost luată după ce a fost identificată o neconformitate la un ingredient provenit de la un furnizor extern. Potrivit companiei, nu au fost raportate efecte adverse asociate consumului produselor din loturile vizate,
Ieri
14:20
Plahotniuc va fi martor al acuzării în dosarul „Kuliok”: Lista pentru procesul lui Dodon, aprobată de judecători # TV Nord
Ex-liderul democrat, Vladimir Plahotniuc, dar și fostul său consilier Serghei Iaralov vor fi citați ca martori ai acuzării în dosarul „Kuliok", în care este învinuit liderul PSRM, Igor Dodon. O decizie în acest sens a fost luată astăzi, de Curtea Supremă de Justiție, scrie TV8. Deși procurorii au cerut audierea a 17 martori, magistrații au
14:10
/VIDEO/ Ghețuș pe strada Tiraspol 5 din Bălți. Locuitorii spun că asociația nu a intervenit # TV Nord
Pe strada Tiraspol 5 din municipiul Bălți s-a format ghețuș, iar deplasarea pe trotuare a devenit periculoasă. Locuitorii spun că nu a fost împrăștiat material antiderapant, deși în ultimele zile a nins, iar temperaturile au scăzut sub zero grade. Oamenii afirmă că alunecă la fiecare pas și se tem să nu cadă și să se
12:50
Sute de angajați ai instituțiilor publice, companiilor private și organizațiilor neguvernamentale, alături de numeroși cetățeni și copii, au donat aproximativ 8.000 de cărți, pe parcursul lunii decembrie 2025, în cadrul celei de-a patra ediții a campaniei „Biblioteca de sub brad", organizată de Guvernul Republicii Moldova. Cărțile colectate urmează să fie distribuite în 85 de biblioteci
12:20
Un conflict familial a degenerat într-o bătaie chiar în incinta unui magazin din Rîbnița. Incidentul s-a produs în seara zilei de 30 decembrie, în prezența mai multor clienți. Potrivit informațiilor preliminare, o tânără de 19 ani și-a observat ruda de 22 de ani în magazin și a încercat să treacă pe lângă aceasta fără a
12:00
Municipiul Bălți va beneficia de o investiție importantă în infrastructura rutieră. Astăzi, la Oficiul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (ONDRL), au fost finalizate toate procedurile necesare pentru alocarea sumei de 8 milioane de lei destinate reparației capitale a străzii 31 August. Anunțul a fost făcut de primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, pe pagina sa
11:20
/DOC/ Maia Sandu și-a depus declarația de avere și interese personale pentru 2025. Ce salariu a ridicat Președinta # TV Nord
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu și-a depus declarația de avere și intere personale pentru anulu 2025. Președinta Republicii Moldova a ridicat venituri din salariu, diurnă deplasări peste hotare, plăți concedu nefolosit 2020 – 2024, dar și compensații pentru pagube morale. În 2025 Maia Sandu a ridicat un salariu de 269.333 mii lei, 55.065 mii lei
11 ianuarie 2026
17:10
Venitul impozabil, adică cel din care se plătesc impozitele, poate fi diminuat prin deducerea mai multor tipuri de cheltuieli, cum ar fi contribuțiile obligatorii, cheltuielile medicale, asigurările de viață sau anumite cheltuieli pentru educație, transmite IPN. Vicepreședinta Comisiei pentru economie, buget și finanțe a Parlamentului, Victoria Belous, precizează că, pentru anul 2026, asigurările și cheltuielile
Mai mult de 2 zile în urmă
14:20
Veste tragică pentru comunitatea satului Plop, raionul Dondușeni. Primarul localității a decedat # TV Nord
Comunitatea satului Plop, raionul Dondușeni, este în doliu. Primarul localității, Aureliu Guțanu, s-a stins din viață. Informația a fost confirmată pentru TV Nord de către președintele raionului Dondușeni, Valentin Cebotari. Potrivit surselor, în ultimele zile, edilul s-a aflat sub supraveghere medicală, fiind internat într-o instituție spitalicească. Aureliu Guțanu avea 56 de ani și a lăsat
12:40
Dosarele acoliților lui Plahotniuc, pe final. Damir și Țuțu își vor afla sentințele în această lună # TV Nord
Finul de cununie al lui Vladimir Plahotniuc, Dorin Damir, cercetat în dosarul angajărilor fictive de la MAI pentru abuz de serviciu, delapidarea averii străine, trecerea ilegală a frontierei de stat, divulgarea secretului de stat și fals în acte publice, își va afla sentința luni, 19 ianuarie 2026, după ce instanța a amânat pronunțarea planificată inițial
11:00
Pe 11 ianuarie este marcată Ziua Mondială a Rezervațiilor Naturale și a Ariilor Protejate, un prilej de a ne aminti cât de frumoasă și diversă este natura Republicii Moldova. Ariile naturale protejate joacă un rol esențial în conservarea speciilor rare de plante și animale, dar și a peisajelor care definesc identitatea țării noastre. Cea mai
10:10
Drumarii intervin în mai multe regiuni: circulația se desfășoară în condiții normale de iarnă # TV Nord
Administraţia Națională a Drumurilor informează că circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă, fără dificultăți majore. În majoritatea regiunilor țării, partea carosabilă este în mare parte uscată, pe alocuri înzăpezită. În cadrul intervențiilor nocturne, au fost distribuite 120 de tone de sare tehnică și peste 6 tone de material antiderapant, fiind mobilizate
09:00
Pe 11 ianuarie 2026, vremea în Republica Moldova rămâne deosebit de rece, cu temperaturi negative și cer variabil potrivit estimărilor meteorologilor. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat din nord-vest cu o viteză de 18km/h. În Nordul țării, maximele vor ajunge până la -7 grade Celsius, iar minimele vor coborîpână la -14 grade
10 ianuarie 2026
18:20
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de susținere pe rețeaua X pentru poporul iranian, exprimând solidaritatea Republicii Moldova cu cetățenii care își fac auzite vocile pentru libertate, demnitate și dreptul la alegere democratică. „Gândurile mele se îndreaptă către oamenii curajoși din Iran care își ridică vocile pentru libertate, demnitate și alegere democratică.
17:10
O femeie în vârstă de 73 de ani din sectorul Botanica, municipiul Chișinău, a devenit victima unei escrocherii după ce a fost contactată telefonic de o persoană necunoscută, vorbitoare de limbă rusă, care s-a prezentat drept angajată a instituțiilor de drept. Potrivit Poliției, apelanta i-a comunicat victimei că o persoană ar intenționa să-i sustragă banii
15:30
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență atenționează cetățenii despre măsurile de securitate în contextul temperaturilor scăzute care se vor înregistra în următoarele zile. Salvatorii îndeamnă oamenii să monitorizeze permanent buletinele informative, dar și avertizările lansate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat. În condiții de ger și pe drumuri cu ghețuș, cetățenii sunt rugați să evite deplasările
14:10
Peste 618 mii de gospodării primesc compensații la energie, anunță Ministerul Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova # TV Nord
Aproximativ 618.339 de gospodării din Republica Moldova, reprezentând circa 1.240.000 de persoane, vor beneficia de compensații la energie pentru luna decembrie. Începând cu data de 9 ianuarie, au fost inițiate transferurile plăților pentru compensațiile la căldură, banii fiind virați direct pe cardurile bancare ale beneficiarilor. Totodată, persoanele care nu dețin card bancar vor putea ridica
11:50
Administrația Națională a Drumurilor informează că, și în această dimineață, condițiile de iarnă se mențin pe traseele naționale din Republica Moldova. Drumurile rămân practicabile, însă partea carosabilă este umedă, iar pe unele sectoare se înregistrează ghețuș sau porțiuni înzăpezite, inclusiv în nordul țării. Pe parcursul nopții, intervențiile pentru menținerea circulației în siguranță au continuat pe
08:50
Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) al Uniunii Europene este extins și la punctul de trecere a frontierei „Li
08:30
Numărul cererilor de cetățenie din stânga Nistrului a crescut cu aproape 50% înainte de modificarea legii # TV Nord
Modificările aduse Legii cetățeniei Republicii Moldova au generat o creștere a numărului de solicitări din partea locuitorilor regiunii transnistrene. Noua procedură complică procesul de obținere a cetățeniei moldovenești, motiv pentru care sute de persoane au decis să depună actele înainte de intrarea în vigoare a legii. Acest lucru reiese din datele Agenției Servicii Publice, obținute […] Acest articol Numărul cererilor de cetățenie din stânga Nistrului a crescut cu aproape 50% înainte de modificarea legii a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
08:20
Meteorologii prognozează pentru 10 ianuarie 2026 o vreme geroasă cu cer variabil și temperaturi mult sub zero în întreaga țară. Pe parcursul zilei de sâmbătă, aerul va rămâne foarte rece în toate regiunile, cu maxime diurne care se vor menține în jurul valorilor negative, iar minimele nocturne vor coborî semnificativ, mai ales în nord și […] Acest articol Prognoza meteo 10 ianuarie 2026: ger și vreme rece în Moldova a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
9 ianuarie 2026
18:40
Spitalul raional Ocnița a finalizat cu succes un proiect de modernizare a infrastructurii, realizat cu sprijinul financiar al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM). Lucrările au avut drept scop îmbunătățirea accesului și a condițiilor oferite pacienților, în special celor internați în Secția boli infecțioase. În cadrul proiectului au fost construite un umbrar, au fost […] Acest articol Spitalul raional Ocnița, modernizat cu sprijinul CNAM a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
18:10
Primarul Kievului le cere locuitorilor să părăsească temporar orașul după atacurile Rusiei # TV Nord
Primarul Kievului, Vitali Kliciko, le-a cerut locuitorilor capitalei ucrainene care au această posibilitate să părăsească temporar orașul, după ce un atac masiv al Rusiei a lăsat fără încălzire aproximativ jumătate dintre blocurile de locuințe, scrie The Kiev Independent. Atacul a avut loc în noaptea de 9 ianuarie, când forțele ruse au lansat 242 de drone […] Acest articol Primarul Kievului le cere locuitorilor să părăsească temporar orașul după atacurile Rusiei a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:30
/VIDEO/ Polițiștii din întreaga țară au acționat în regim intens pentru menținerea ordinii publice și a siguranței rutiere # TV Nord
Timpul de afară le-a dat mari bătăi de cap șoferilor din nordul țării. Ninsorile abundente și viscolul puternic au transformat mai multe drumuri în adevărate capcane de zăpadă, iar circulația a fost, pe alocuri, complet blocată. Poliția Republicii Moldova a intervenit în zonele din nordul țării unde mai mulți conducători auto au rămas blocați. Echipajul […] Acest articol /VIDEO/ Polițiștii din întreaga țară au acționat în regim intens pentru menținerea ordinii publice și a siguranței rutiere a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:50
Timpul de afară le-a dat mari bătăi de cap șoferilor din nordul țării. Ninsorile abundente și viscolul puternic au transformat mai multe drumuri în adevărate capcane de zăpadă, iar circulația a fost, pe alocuri, complet blocată. LEONID DRAGUȘ, jurnalist TV Nord: „Drumul din spatele meu a fost complet blocat de nămeți, iar mai multe automobile […] Acest articol /VIDEO/ Prinși în nămeți. Mai mulți șoferi, nevoiți să aștepte intervenția utilajelor a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:10
Iarna în Republica Moldova are un farmec aparte: peisaje acoperite de zăpadă, aer curat, liniște și locuri care capătă o atmosferă specială în sezonul rece. Fie că îți dorești relaxare, plimbări în natură sau experiențe urbane, aceste cinci destinații sunt ideale pentru o escapadă de iarnă. 1. Orheiul Vechi – peisaje spectaculoase sub zăpadă Orheiul […] Acest articol Top 5 destinații turistice din Republica Moldova a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
8 ianuarie 2026
18:10
/VIDEO/ Crăciunul care nu se risipește în timp. Cum păstrează Moara de Piatră obiceiurile din bătrâni # TV Nord
La Moara de Piatră, Crăciunul nu este conceput fără respectarea tradițiilor moștenite din bătrâni. „Colinda în primul rând, așteptăm colindători. Bucatele tradiționale nu lipsesc. Ceva specific a dumneavoastră poate aveți? Ne întâlnim toate rudele la o masă, odată în an. Asta e la noi.” „Mereu facem găluște, răcitură, friptură, pârjoale. Friptura nu lipsește de pe […] Acest articol /VIDEO/ Crăciunul care nu se risipește în timp. Cum păstrează Moara de Piatră obiceiurile din bătrâni a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:20
De Crăciun pe stil vechi, personalul medical al Institutului de Medicină Urgentă a activat într-un regim intens, acordând asistență medicală inclusiv pacienților aflați în stare gravă. În decurs de 24 de ore, în Departamentul de Primiri Urgențe au fost consultați și investigați 212 pacienți, dintre care 36 au necesitat spitalizare, inclusiv 9 pacienți în zona […] Acest articol Crăciun aglomerat la Institutul de Medicină Urgentă: peste 200 de pacienți în 24 de ore a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:40
Ninsorile abundente înregistrate în ultimele ore au creat condiții dificile de circulație, în special în nordul Republicii Moldova, unde au fost raportate mai multe cazuri de derapare a mijloacelor de transport. Potrivit Poliției Republicii Moldova, carosabilul este alunecos pe mai multe trasee din regiune, iar echipajele de poliție monitorizează permanent situația din trafic pentru a […] Acest articol /FOTO/ Ninsorile îngreunează traficul în nordul țării: derapări pe drumuri a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:20
Carabinierii din Italia au finalizat ancheta în cazul uciderii tânărului moldovean Sergiu Țărnă, barist găsit mort cu un glonț în tâmplă într-un câmp din localitatea Malcontenta, provincia Veneția, la sfârșitul lunii decembrie. Principalul suspect, Riccardo Salvagno, agent al poliției locale din Veneția, a fost arestat, transmite presa locală. Potrivit comandantului provincial al carabinierilor din Veneția, […] Acest articol Presupusul ucigaș al lui Sergiu Țărnă, prins la Veneția după ce s-a întors din Spania a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare meteo de Cod galben, valabilă pentru perioada 8 ianuarie 2026, ora 16:00 – 9 ianuarie 2026, ora 12:00, ce vizează intensificări ale vântului. Potrivit meteorologilor, în intervalul menționat se prevăd intensificări ale vântului vestic, cu rafale ce pot atinge viteze de 15–20 m/s. Fenomenul poate crea disconfort […] Acest articol Cod galben de vânt puternic în Republica Moldova a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:10
/VOX POP/ „Crăciunul ne adună pe toți la aceeași masă” – ce spun oamenii despre importanța sărbătorii # TV Nord
Crăciunul rămâne una dintre cele mai importante sărbători pentru creștini, iar pentru mulți oameni este, înainte de toate, un prilej de reuniune a familiei „Noi mai mult la părinți facem Crăciunul, pentru că este mai mult familiar, acum deja suntem căsătoriți, mergem la unii părinți, apoi trecem la alți părinți ca să nu-i supărăm nici […] Acest articol /VOX POP/ „Crăciunul ne adună pe toți la aceeași masă” – ce spun oamenii despre importanța sărbătorii a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:20
Participanții la trafic sunt atenționați că, potrivit Codului Galben de ghețuș și polei emis de meteorologi pentru ziua de astăzi, sunt prognozate precipitații sub formă de ploaie, care se vor transforma treptat în lapoviță și ninsoare. Administrația Națională a Drumurilor monitorizează permanent situația din teren și recomandă șoferilor să circule cu prudență. Totodată, conducătorii auto […] Acest articol Avertizare meteo: Cod Galben de ghețuș și polei. Drumarii intervin pe traseele naționale a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:20
Pentru data de 8 ianuarie, meteorologii anunță vreme instabilă, cu cer noros la variabil și precipitații pe arii extinse, predominant în fază mixtă. Potrivit prognozei, în mai multe regiuni ale țării se va forma ghețuș și polei, iar izolat sunt posibile depuneri de lapoviță. De asemenea, local pot fi semnalate descărcări electrice, un fenomen mai […] Acest articol Prognoza meteo: precipitații mixte și polei pe 8 ianuarie a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
07:50
Trafic intens de călători și mijloace de transport se înregistrează, la această oră, în Punctele de Trecere a Frontierei Sculeni și Leușeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Potrivit Poliției de Frontieră, aglomerația este cauzată de fluxul sporit de persoane și unități de transport care traversează frontiera. Autoritățile de control anunță că sunt întreprinse […] Acest articol Trafic intens la PTF Sculeni și Leușeni, pe sensul de ieșire din R. Moldova a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
7 ianuarie 2026
16:10
Localnicii păstrează cu sfințenie tradiția mersului cu Malanca, un obicei transmis din generație în generație. „Sus paharul jos amarul. Anul acesta și la anul. Mulțumim frumos.” Cetele de urători merg din casă în casă, iar gazdele îi întâmpină cu bucurie și voie bună. „Vă mulțumim foarte mult pentru urările frumoase pentru căldura pe care ne-ați […] Acest articol /VIDEO/ Malanca, tradiție respectată cu sfințenie de Crăciun la Sofia a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:30
Premieră medicală națională la Institutul Oncologic: aplicată tehnica ganglionului santinelă în melanom # TV Nord
O premieră medicală pentru Republica Moldova a fost realizată la IMSP Institutul Oncologic, unde a fost implementată tehnica de limfoscintigrafie cu determinarea ganglionului limfatic santinelă (SLN), conform unui protocol modern de două zile, utilizat în managementul actual al pacienților oncologici. Primele investigații au fost efectuate la pacienți cu diagnostic histologic confirmat de melanom malign, de […] Acest articol Premieră medicală națională la Institutul Oncologic: aplicată tehnica ganglionului santinelă în melanom a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:50
Președintele SUA Donald Trump ar avea un plan în mai mulți pași pentru ca Statele Unite să obțină controlul asupra Groenlandei, teritoriu autonom al Regatului Danemarcei, relevă o amplă analiză publicată de Politico, bazată pe discuții cu oficiali UE, experți NATO și diplomați occidentali, se arată într-o analiză Politico. Deși ideea unei intervenții militare directe […] Acest articol Trump și scenariul Groenlanda: Patru pași prin care SUA ar putea prelua insula a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:10
/VIDEO/ Colinde, porți deschise și mese pline: Crăciunul trăit în familie la Hăsnășenii Mari # TV Nord
În satul Hăsnășenii Mari, din raionul Drochia, Crăciunul nu este doar o dată din calendar, ci o sărbătoare trăită cu emoție și credință, iar gospodăriile prind viață: se aprind luminile, răsună colindele, iar mirosul bucatelor tradiționale se simte pe ulițele satului. Oamenii își deschid porțile larg pentru colindători și pentru cei dragi. ELENA BOLOGA, locuitoarea […] Acest articol /VIDEO/ Colinde, porți deschise și mese pline: Crăciunul trăit în familie la Hăsnășenii Mari a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:10
Intervenție de amploare a pompierilor IGSU în capitală: nivel sporit de alertă la un incendiu izbucnit într-un depozit cu produse alimentare # TV Nord
În dimineața zilei de 7 ianuarie 2026, angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au intervenit conform nivelului sporit de intervenție pentru lichidarea unui incendiu de proporții izbucnit într-un depozit cu produse alimentare, situat pe strada Mihai Viteazul nr. 15A, în municipiul Chișinău. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 05:03, iar […] Acest articol Intervenție de amploare a pompierilor IGSU în capitală: nivel sporit de alertă la un incendiu izbucnit într-un depozit cu produse alimentare a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
