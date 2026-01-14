Scandalul de pe un șantier din Chișinău cu acuzații de 350.000 de euro mită: Autorizațiile de construcție, suspendate
TV8, 14 ianuarie 2026 18:20
Scandalul de pe un șantier din Chișinău cu acuzații de 350.000 de euro mită: Autorizațiile de construcție, suspendate
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 30 minute
18:20
Acum o oră
17:50
Acum 2 ore
17:10
Acum 4 ore
16:10
15:30
15:00
14:40
Acum 6 ore
14:10
14:00
13:10
12:40
Acum 8 ore
11:40
11:30
Acum 12 ore
10:30
10:30
10:10
10:00
10:00
09:20
08:50
07:40
07:10
Acum 24 ore
21:40
21:40
21:10
20:20
19:50
Ieri
18:20
17:50
17:00
16:30
16:00
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.