Orarul zborurilor a fost întrerupt pe aeroportul din Varșovia
Noi.md, 15 ianuarie 2026 11:30
Aeroportul Chopin din Varșovia se confruntă cu întreruperi în funcționare din cauza ploii înghețate.Despre acest lucru scrie RMF24, transmite „Европейская правда".Trotuarele din Varșovia s-au transformat în patinoare, iar ploaia din capitala Poloniei a creat dificultăți mașinilor și transportului public. Ca urmare a condițiilor meteorologice dificile, zborurile de pe Aeroport
• • •
Acum 10 minute
11:30
11:30
Aeroportul Chopin din Varșovia se confruntă cu întreruperi în funcționare din cauza ploii înghețate.Despre acest lucru scrie RMF24, transmite „Европейская правда”.{{858977}}Trotuarele din Varșovia s-au transformat în patinoare, iar ploaia din capitala Poloniei a creat dificultăți mașinilor și transportului public. Ca urmare a condițiilor meteorologice dificile, zborurile de pe Aeroport
11:30
Președintele SUA, Donald Trump, a purtat o discuție cu președintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodríguez.Potrivit Caliber.Az, el a făcut acest anunț pe rețeaua sa de socializare Truth Social.{{858299}}„Azi dimineață am avut o discuție foarte productivă cu președintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodríguez. Facem progrese enorme, ajutînd Venezuela să se stabilizeze și să se redreseze
Acum o oră
11:00
În regiunea Transnistria, starea de urgență în economie a fost prelungită cu încă 30 de zile și va fi în vigoare pînă la 15 februarie 2026.Mai precis, Consiliul Suprem al autoproclamatei RMN a aprobat astăzi, în cadrul celei de-a doua ședințe extraordinare a primei sesiuni a celei de-a VIII-a legislaturi, decretul așa-zisului președinte al autoproclamatei RMN privind prelungirea regimului de u
11:00
Olesea Stamate, despre anunțul SUA despre vize: "Faptul că Moldova e pe listă spune unde ne aflăm cu adevărat" # Noi.md
Fosta parlamentară, Olesea Stamate, a venit cu cun comentariu după ce Statele Unite ale Americii au anunțat o listă cu zeci de țări, pentru care a fost stopat temporar programul de vize de imigrație, notează Noi.md."SUA a stopat programul de vize de imigrație pentru 75 de țări, printre care și țara noastră.{{859111}}Deciziile de acest tip nu se iau pe simpatii sau discursuri, ci pe interes
11:00
Impozitele pe salarii ar putea fi reduse, dar acest lucru nu se va întîmpla mai devreme de anul 2027.Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, admite că povara acestor taxe este mare, dar orice măsură trebuie să fie precedată de o analiză amplă a regimului fiscal, scrie radiomoldova.md.În același timp, oficialul a precizat că taxarea excesivă a muncii afectează competitivitatea companiilor
Acum 2 ore
10:30
În Ucraina va fi instituită starea de urgență în sectorul energetic din cauza consecințelor grave ale atacurilor asupra infrastructurii energetice.Despre aceasta a anunțat președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, potrivit RBC-Ucraina.Potrivit lui, urmările atacurilor sînt foarte grave, la fel ca și înrăutățirea condițiilor meteorologice. Echipele de intervenție, companiile energetice, sal
10:30
În temeiul prevederilor Legii nr. 311 din 18 decembrie 2025 pentru modificarea unor acte normative, care a intrat în vigoare pe 30 decembrie anul trecut, art. 81 din Legea privind Inspectoratul de Stat al Muncii este expus în redacție nouă și prevede extinderea măsurilor ce pot fi întreprinse de către inspectorii de muncă la finalizarea controlului de stat, scrie monitorul.fisc.md.Conform noil
10:30
În timp ce sistemul politic din Republica Moldova se laudă cu succese în reforma justiției, realitatea din culise dictează propriile reguli. Creșterea bruscă a costului asigurării de sănătate pentru profesiile libere riscă să devină bariera, care va limita și mai mult accesul celor mai defavorizate segmente ale populației la reprezentare juridică de calitate. {{829542}}Decizia a venit ca o
10:00
Stoparea temporară a emiterii vizelor de imigrare anunțată de SUA: Precizările Ministerului de Externe # Noi.md
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii despre o decizie administrativă anunțată de autoritățile Statelor Unite ale Americii, care se referă la stoparea temporară a emiterii vizelor de imigrare pentru cetățenii unor state, inclusiv ai Republicii Moldova, începînd cu 21 ianuarie 2026.Măsura are caracter administrativ, fiind parte a unui proces de reevaluare a criteriilor privin
10:00
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) avertizează că folosirea metronidazolului este strict interzisă, sub orice formă – injectabilă, orală sau prin furaje – la toate animalele de la care se obțin produse destinate consumului uman.Potrivit ANSA, consumul de produse alimentare care conțin metronidazol poate avea efecte grave asupra sănătății. Substanța prezintă toxicitate severă
10:00
La această oră, toate posturile vamale de frontieră activează în regim normal, cu trafic moderat, anunță Serviciul Vamal.Autoritățile recomandă șoferilor să verifice din timp condițiile meteo atît în Republica Moldova, cît și în statul de destinație, să se informeze despre rute alternative și să folosească surse actualizate de informare (telefon, radio, internet).{{858131}}Totodată, conduc
10:00
Construcția unui nou penitenciar în suburbia Bubuieci a Chișinăului rămîne o prioritate pentru Ministerul Justiției, însă termenul de finalizare a lucrărilor rămîne incert.Ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, spune că autoritățile încearcă să grăbească implementarea proiectului, fără a avansa, deocamdată, o eventuală perioadă de dare în exploatare a obiectivului.{{858927}}„Construcția
Acum 4 ore
09:30
Rudele persoanelor decedate nu vor mai fi obligate să prezinte certificatul de deces pentru a obține permisiunea de înhumare. Modificarea a fost operată în Regulamentul cu privire la cimitire.„Se va asigura recunoașterea și folosirea documentelor de stare civilă emise în format electronic în cadrul unei proceduri administrative, precum și simplificarea și eficientizarea procedurilor de confirm
09:30
Astăzi, se împlinesc 176 de ani de la nașterea marelui poet Mihai Eminescu, notează Noi.md.Mihai Eminescu s-a născut 15 ianuarie 1850. Nu a fost doar poet, ci şi un prozator şi un jurnalist de excepţie. Publicistica lui Eminescu a rămas încă actuală, datorită vervei şi talentului scriitoricesc.{{766337}}Studiile liceale le-a urmat la Cernăuţi, apoi audiază cursuri preferenţiale la Viena şi
09:30
Pe întreg teritoriul țării se înregistrează precipitații sub formă de ninsoare, care pot crea condiții grele de circulație: carosabil alunecos și vizibilitate redusă, notează Noi.md.Pentru a evita incidentele în trafic, Poliția Națională recomandă: adaptați viteza la condițiile meteo și de drum; păstrați o distanță mai mare față de alte vehicule; evitați manevrele riscante, în specia
09:30
În Chișinău continuă să ningă de cîteva ore. Întreaga echipă tehnică a serviciilor specializate și Preturilor este mobilizată în teren.Echipele acționează continuu pentru a asigura fluența traficului și siguranța pietonilor, notează Noi.md.{{859086}}Locuitorii orașului sînt rugați să circule cu atenție sporită atît în trafic, cît și pe trotuare, să evite deplasările neesențiale în condiții
09:30
Iranul şi-a redeschis spaţiul aerian după o închidere de aproape cinci ore miercuri, pe fondul îngrijorărilor legate de o posibilă acţiune militară între SUA şi Iran, care a forţat companiile aeriene să anuleze, să redirecţioneze sau să întîrzie unele zboruri.Închiderea temporară a avut loc în contextul în care preşedintele Donald Trump analizează un răspuns la situaţia din Iran, care se confr
09:30
Prim-ministrul Alexandru Munteanu efectuează astăzi, 15 ianuarie, o vizită de lucru în raionul Soroca, notează Noi.md.Agenda include o întrevedere cu autoritățile publice locale și cu reprezentanții serviciilor desconcentrate, în cadrul căreia vor fi discutate prioritățile de dezvoltare regională și locală, precum și importanța cooperării strînse între administrația centrală și locală.De a
09:00
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat pentru Reuters că Ucraina - şi nu Rusia - blochează un potenţial acord de pace.Într-un interviu exclusiv acordat miercuri în Biroul Oval, Trump a declarat că preşedintele rus Vladimir Putin este gata să pună capăt invaziei Ucrainei, care durează de aproape patru ani. Volodimir Zelenski, a spus preşedintele SUA, a fost mai reticent.„Cred că este pr
09:00
În urma ninsorilor din această noapte, Adminsitrația Națională a Drumurilor (AND) informează că 182 utilaje speciale și 179 muncitori rutieri au fost mobilizați pe drumurile naționale.Pentru asigurarea viabilității rețelei rutiere, echipele de intervenție au desfășurat lucrări de patrulare și combatere a lunecușului, notează Noi.md.{{859086}}Intervențiile au avut loc în aproximativ 40 de r
08:30
Agenții economici și gestionarii de imobile, chemați să intervină pentru combaterea ghețușului # Noi.md
În capitală, pe drumuri intervin echipele și utilajele specializate, care lucrează fără întrerupere pentru curățarea carosabilului și menținerea accesibilității pe arterele principale, străzile secundare și drumurile de legătură cu suburbii.O atenție sporită este acordată zonelor intens circulate, astfel încît atît traficul rutier, cît și deplasarea pietonilor să se desfășoare în condiții cît
08:30
Procurorul general interimar, Alexandru Machidon, a comentat incidentul cu implicarea procurorului Ion Crişciuc și a spus că acesta riscă dosar penal.Alexandru Machidon a confirmat şi faptul că Ion Crișciuc a refuzat testarea alcolscopică, cît și recoltarea probelor biologice. La rîndul său, procurorul a negat implicarea în acest incident.{{858946}}„El a refuzat să treacă testul din materi
08:00
Statele Unite au anunţat miercuri îngheţarea tuturor procedurilor de vize pentru 75 de ţări, în cadrul luptei împotriva imigraţiei, lansată de preşedintele Donald Trump după revenirea la putere.Printre statele din listă se numără Somalia, Rusia, Iran, Afganistan, Brazilia, Nigeria și Thailanda. Și Republica Moldova este pe listă. Un purtător de cuvînt al Departamentului de Stat a confirmat inf
08:00
Leul moldovenesc a mai slăbit puțin față de euro și față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el cedat monedei unice europene mai mult de 4 bani, iar dolarului american – aproape 7 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 15 ianuarie un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,9036 lei pentru un euro (+4,08 bani) și 17,0905 lei pentru un dolar (+9,72
08:00
În contextul ninsorii, dar și al poleiului care se formează pe străzi, serviciile municipale sînt mobilizate și active în teren pentru prevenire și intervenție, în caz de necesitate, anunță Primăria capitalei, notează Noi.md.Echipele specializate intervin pe principalele artere ale capitalei, pe străzile secundare, precum și pe căile de acces și ieșire din oraș spre suburbii.{{859024}}Se l
08:00
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 15 ianuarie sînt:15 ianuarie — a 15-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 350 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe:2 15 Sf. Ier. Silvestru, papa Romei. Sf. Cuv. Serafim de SarovCe
Acum 6 ore
07:30
Astăzi, în Moldova se va instala o atmosferă calmă de iarnă. Cerul va fi variabil, pe arii extinse vor cădea precipitații, predominant sub formă de ninsoare.Pe drumuri se va semnala ghețuș. În cursul nopții și al dimineții izolat se va forma ceață slabă. Vîntul va sufla slab.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de -4... -2°C.În centru se așteaptă -6... -4°C, iar în nord termo
07:00
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare informează că a intrat în vigoare noua Metodologie de calcul al pierderilor cauzate de trecerea terenurilor cu destinație agricolă sau destinate fondului forestier la o altă categorie de destinație, aprobată prin Legea nr. 239/2025.Noua metodologie stabilește modul unitar de evaluare a pierderilor suportate ca urmare a scoaterii terenurilor agri
06:30
Victor Marahovschi: „Tarifele înalte din Moldova sînt prețul plătit pentru incompetența altora” # Noi.md
Tarifele ridicate din Moldova sînt prețul plătit pentru incompetența altora. În loc să-și asume responsabilitatea, oamenilor li se vinde filosofia sărăciei: li se explică de ce tarifele sînt ridicate și li se spune că așa trebuie să fie.Această opinie a fost exprimată de juristul Victor Marahovschi, secretarul general al partidului Alianța „MOLDOVENII”.Potrivit acestuia, cel mai stabil luc
06:00
După sărbători, este important să revenim cît mai repede la regimul obișnuit de somn, consideră somnologul rus, Mihail Poluektov.În cadrul unei discuții cu jurnaliștii, el a enumerat cîteva reguli de bază care ajută organismul să se adapteze la programul de lucru.Potrivit medicului, în primul rînd trebuie să ne culcăm la ora obișnuită, chiar dacă la început pare dificil. O altă condiție im
Acum 8 ore
05:30
Peștele-lună, sau opah, este singurul pește cunoscut științei care are sînge cald.El își menține temperatura corpului, inclusiv a inimii, creierului și mușchilor, cu aproximativ 5 grade mai mare decît temperatura apei reci din jur.Acest efect este obținut datorită unei rețele unice de vase sanguine din branhii, care acționează ca un schimbător de căldură cu contra-curent. Sîngele care vine
05:30
Fosta ministră a Justiției, Olesea Stamate, a venit cu un comentariu privind intenția de comasare a Universității din Cahul cu Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM), avertizînd că lipsa unei viziuni clare pentru dezvoltarea regiunilor ar putea deveni „o bombă cu efect întîrziat”.Într-o postare publică, Olesea Stamate a subliniat că fenomenul migrației spre capitală este accentuat de lipsa uno
05:30
Alexandr Stoianoglo: „Tarifele ridicate sînt rezultatul eșecurilor în politica energetică a guvernării” # Noi.md
Anul Nou în Moldova începe cu o scumpire a energiei electrice. Din nou, prețuri europene. Din nou - fără venituri europene, iar acest lucru este rezultatul eșecurilor în politica energetică a autorităților.Această opinie a fost exprimată de fostul procuror general, deputatul în parlament, Alexandr Stoianoglo.El a menționat că nu critică de dragul criticii, dar vorbește despre golurile stru
04:30
"Ați observat că, în sistemul de învățămînt, „reforma” apare cam o dată la cîțiva ani, dar gîndacii din școli, universități și institute par să aibă imunitate la orice schimbare?". Părerea îi aparține fostului ministru al Educației, Corneliu Popovici, notează Noi.md.Fostul ministru al Educației a făcut o postare în contextul știrii din ultimele zile despre căminul studențesc din capitală, unde
04:00
Un vinificator din satul austriac Gobelsburg a descoperit oasele unui mamut lînos în timpul lucrărilor de reparație în beciul de vinuri.Sub stratul de pămînt el a găsit fragmente de oase aranjate compact, aparținînd cel puțin la trei animale.Analiza radiocarbonică a cărbunelui de lemn și a uneltelor de piatră găsite în aceleași straturi indică faptul că mamuții au fost uciși de vînătorii a
Acum 12 ore
03:30
Peste 130 de elevi din țară au participat la evenimentul de totalizare și schimb de bune practici organizat în cadrul Programului de Consolidare a Consiliilor Elevilor.Elevii au împărtășit experiențele din comunitățile lor, prezentînd inițiativele realizate în cadrul programului, provocările întîmpinate și propunerile identificate pentru consolidarea rolului consiliilor elevilor în procesul de
03:00
Cercetătorii de la Universitatea Tehnică din Texas și de la alte institute au relatat într-o publicație din Proceedings of the Royal Society că au descoperit o altă abilitate neobișnuită a furnicilor.Se remarcă faptul că acestea dispun de o tehnică specială pentru a evita blocajele.În cursul cercetărilor, specialiștii au analizat ritmurile de 20 de minute ale furnicilor din specia Leptotho
02:30
Liceul din Colonița completează lista școlilor beneficiare din municipiu, unde au fost implementate proiecte de eficiență energetică. Investitorii principali – Primăria Municipiului Chișinău și Primăria satului Colonița.La toate cele patru blocuri ale instituției școlare au fost schimbate geamurile și ușile exterioare, notează Noi.md.{{855650}}Proiectul a fost susținut financiar de Primări
02:00
Cel mai vechi rîu din lume este considerat rîul Finke (sau Larapinta) din Australia Centrală, a cărui vîrstă este estimată la 300-400 de milioane de ani, ceea ce îl face mai vechi decît dinozaurii.O dovadă-cheie a vechimii sale este o caracteristică unică — așa-numitul drenaj transversal. În loc să ocolească crestele de cuarțit solid MacDonnell, rîul le străbate. Geomorfologii explică acest fe
01:30
Drumarii Regiei „Exdrupo” desfășoară lucrări de plombare a gropilor cu beton asfaltic rece, o soluție tehnologică provizorie utilizată în sezonul rece pentru a menține circulația rutieră în condiții bune.Intervențiile vizează remedierea deteriorărilor apărute din cauza condițiilor meteorologice specifice iernii (îngheț–dezgheț, ninsori, utilizarea materialului antiderapant),{{858642}}Lucră
01:00
Originară din America de Sud, a invadat Africa centrală şi a provocat pagube importante în Statele Unite: reperată în Franţa metropolitană pentru prima dată în 2022, „furnica electrică”, specie exotică invazivă, ameninţă să se prolifereze în contextul fondurilor insuficiente pentru eradicarea ei.Comuna La Croix-Valmer (sud), situată pe malul Mării Mediterane, a fost luată cu asalt de Wasmannia
00:30
Startup-ul din San Francisco, GRU Space, a anunțat planurile de a construi hoteluri pe Lună. Turiștii vor putea beneficia de acestea deja din 2032, se arată pe site-ul companiei.În declarația GRU Space se menționează că, datorită activității SpaceX, costul transportului de mărfuri pe orbită a scăzut semnificativ. Compania se așteaptă ca lansările să continue să se ieftinească din cauza concure
00:00
Piața păpușoiului din Europa începe anul 2026 cu prețuri în creștere, care au ajuns la niveluri comparabile cu cele ale grîului, pe fondul unei oferte mai restrînse și al incertitudinilor geopolitice din regiune.Potrivit analizelor de piață, cotațiile păpușoiului pe Euronext au depășit pragul de 190 euro/tonă pentru contractele cu livrare în martie, într-un context în care disponibilitatea păp
00:00
Producția de automobile din China a ajuns, în anul 2025, la nivelul de 34,53 milioane (+10,4%), iar v înzările la 34,40 milioane unități (+9,4%), fiind menținută poziția de lider mondial pentru al 17-lea an consecutiv, arată datele prezentate de Asociația Chineză a Industriei Automobilelor (CAAM), scrie romanian.cri.cn. Producția și v înzările de mășini electrice au depășit, în 2025, nivelul d
14 ianuarie 2026
23:30
Inspectorii de mediu din Briceni au desfășurat recent mai multe razii în teren, avînd drept scop intensificarea controlului asupra lucrărilor silvotehnice din fondul forestier, precum și verificarea respectării legislației de mediu.În cadrul acțiunilor de control, în localitatea Larga au fost identificate tăieri ilegale a patru arbori de specia salcie, fapt ce constituie o încălcare a normelor
23:00
Atentat asupra președintelui Costa Rica: Ce a anunțat serviciul de informații și securitate # Noi.md
Serviciul de informații și securitate din Costa Rica a anunțat că a descoperit un atentat planificat asupra președintelui țării, Rodrigo Chavez, cu cîteva zile înainte de alegerile care vor avea loc la începutul lunii februarie.„Astăzi sînt aici pentru a depune o plîngere penală pe baza informațiilor primite de la o sursă confidențială cu privire la amenințarea la adresa vieții președintelui r
23:00
Președintele american Donald Trump a declarat, într-un interviu acordat publicației The New York Times, că Beijingul consideră Taiwanul drept parte a teritoriului Chinei și că soluționarea problemei Taiwanului depinde de China. Afirmațiile sale au stîrnit atenție în Taiwan, scrie romanian.cri.cnReferindu-se la declarațiile președintelui SUA, purtătorul de cuvînt a Biroului pentru Afacerile Tai
Acum 24 ore
22:30
Tinerii specialiști din Franța și cei din Spațiul Economic European, cu vîrste între 18 și 28 de ani, vor putea desfășura stagii profesionale în țara noastră, în cadrul filialelor companiilor franceze sau partenerilor acestora.Guvernul a aprobat Acordul dintre Moldova și Franța privind Programul de voluntariat internațional în întreprindere, notează Noi.md.{{855483}}Pentru țara noastră, Pr
22:30
Tensiunile din Orientul Mijlociu se intensifică, pe fondul informațiilor apărute în presa internațională potrivit cărora Statele Unite ar putea lansa o lovitură asupra Iranului în următoarele 24 de ore.Doi oficiali europeni au afirmat că probabilitatea unei intervenții militare este în creștere, unul dintre aceștia indicînd că acțiunea ar putea fi declanșată în următoarele 24 de ore. Dinspre I
22:00
În noaptea de miercuri spre joi, meteorologii anunță ninsori. Avertizarea va fi valabilă între orele 01:00 și 06:00.În acest context Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Primăriei Chișinău trecomandă administrațiilor instituțiilor de învățămînt să se pregătească și să aplice măsurile necesare de siguranță.{{859024}}Potrivit atenționării, instituțiile trebuie să: asigure
