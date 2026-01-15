Expoziție jubiliară la Muzeul Național al Literaturii Române, la 60 de ani de la fondare
Moldpres, 15 ianuarie 2026 09:30
Muzeul Național al Literaturii Române marchează 60 de ani de activitate printr-o expoziție jubiliară care valorifică primele achiziții ale instituției și inaugurează trei spații muzeale renovate, în contextul Zilei Naționale a Culturii. Evenimentul readuce ...
Acum 5 minute
10:00
Activități dedicate Zilei Naționale a Culturii și comemorării poetului Mihai Eminescu, organizate în școlile din țară # Moldpres
Școlile din țară vor desfășura, pe parcursul lunii ianuarie, mai multe activități consacrate celebrării Zilei Naționale a Culturii și comemorării marelui poet Mihai Eminescu, cu ocazia împlinirii a 176 de ani de la naștere, transmite MOLDPRES.Ministerul Educ...
Acum 30 minute
09:40
Consolidarea sectorului financiar și accelerarea reformelor, pe agenda discuțiilor dintre guvernatoarea BNM și reprezentanți ai BERD # Moldpres
Consolidarea sectorului financiar al Republicii Moldova, accelerarea reformelor structurale și aprofundarea parteneriatului strategic în contextul parcursului european al țării au fost printre principalele teme incluse pe agenda discuțiilor dintre guvernatoarea Băncii ...
Acum o oră
09:30
09:30
Peste 7 300 de persoane din grupuri vulnerabile au beneficiat de servicii de prevenire a HIV în 2025 # Moldpres
Peste 7 300 de persoane din grupuri vulnerabile cu risc sporit de infectare au beneficiat, în anul 2025, de servicii de prevenire a HIV, în cadrul a patru proiecte implementate în regiunile centru, nord și sud ale Republicii Moldova, comunică MOLDPRES.Potr...
09:20
VIDEO // Ninsori în toată țara: drumarii au intervenit pe trasee cu lucrări de deszăpezire și combatere a lunecușului # Moldpres
Drumarii au intervenit pe trasee cu lucrări de patrulare, deszăpezire și combatere a lunecușului, în contextul ninsorilor înregistrate noaptea trecută. Utilajele speciale și muncitorii rutieri mobilizați în toată țara au răspândit peste 1300 tone...
Acum 2 ore
09:00
Gheața și frigul trimit sute de pacienți la Urgență: opt persoane sunt internate în stare gravă cu hipotermie # Moldpres
Institutul de Medicină Urgentă (IMU) a înregistrat o creștere semnificativă a numărului de pacienți în Departamentul de Primiri Urgențe în ultima săptămână, ca urmare a condițiilor meteorologice severe, marcate de ghețuș și temperaturi scăzu...
09:00
Moneda unică europeană se apreciază astăzi cu patru bani și are o cotație oficială de 19 lei și 90 de bani, informează MOLDPRES. Mai scump este și dolarul american. Acesta adaugă șapte bani și ajunge la valoarea de 17 lei și 09 bani, potrivit datelor Bănci...
08:30
Investiții în sănătate la Ungheni: acoperiș renovat pentru centrul medical din Mănoilești # Moldpres
Centrul de Sănătate Mănoilești din raionul Ungheni beneficiază de un acoperiș complet renovat, în urma implementării unui proiect investițional finanțat prin fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale d...
08:10
Republica Moldova celebrează Ziua Națională a Culturii, un prilej de a onora patrimoniul cultural și ziua de naștere a poetului Mihai Eminescu, simbol al literaturii române și al identității naționale. În acest context, Ministerul Culturii organizează o seri...
Acum 24 ore
20:40
Vreme mohorâtă, cu ninsori slabe și risc de polei în următoarele 24 de ore, anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS). Pe arii extinse se așteaptă ninsori slabe, temperatura aerului va indica valori negative atât noaptea cât și pe parc...
20:30
09:00 Ședința Consiliului Superior al Procurorilor, proiectul ordinii de zi; Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt, 73;10:00 Conferință de presă susținută de ministrul Culturii al Republicii Moldova, Cristian Jardan, dedicată principalelo...
20:30
FOTO // Două persoane, inclusiv un copil de opt luni, au decedat în accidentul rutier produs în apropiere de Cimișlia # Moldpres
Un grav accident rutier s-a produs astăzi, în jurul orei 15:30, pe traseul R-3, în direcția raionului Cimișlia. Două persoane, printre care un copil de opt luni, și-au pierdut viața, iar alte trei au fost rănite și transportate la spital, transmite MOLDPRES....
18:10
FOTO // Accident grav pe strada Albișoara. Două persoane au fost rănite, după ce un BMW s-a izbit într-un pilon electric # Moldpres
Un tânăr, aflat la volanul unui automobil de model BMW, s-a izbit în după-amiaza zilei de astăzi într-un pilon electric de pe strada Albișoara din capitală, informează MOLDPRES.Solicitată de agenție, ofițerul de presă al poliției capitalei, Cristi...
17:30
Curtea de Apel Centru a reluat astăzi examinarea cazului bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, după o pauză de două luni. Preşedintele instanței a dispus formarea unui nou complet de judecată în dosarul în care sunt condamnate la închisoare başcana și...
17:30
Activitatea instalatorilor de sisteme de energie regenerabilă, reglementată în baza unor noi prevederi legale # Moldpres
Regulile de activitate ale instalatorilor de sisteme de energie regenerabilă au fost stabilite într-un nou regulament, aprobat astăzi de Guvern. Acesta introduce cerințe mai bine definite pentru competențele profesionale ale instalatorilor și instituie un mec...
17:00
Agenția Medicamentului, precizări despre depistarea substanței metronidazol la mai multe ferme din țară: „Este interzis pentru utilizare la animalele destinate producției de alimente” # Moldpres
Medicamentul metronidazol este interzis pentru utilizare la animalele destinate producției de alimente, întrucât nu sunt stabilite limite maxime de reziduuri în alimentele de origine animală. Precizările au fost făcute astăzi de Agenţia Medicamentului şi ...
16:20
Localități modernizate, reguli noi pentru spitale și stagii internaționale pentru tineri: Alexei Buzu, despre principalele decizii ale Guvernului # Moldpres
Un număr de 293 de localități din Republica Moldova vor avea planuri urbanistice moderne, pacienții și personalul medical vor beneficia de servicii medicale mai calitative, iar tinerii vor putea participa la stagii profesionale internaționale. Acestea sunt proiectele inclus...
16:20
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a cerut public Danemarcei să părăsească „imediat” Groenlanda, invocând necesitatea unei apărări consolidate a insulei și rolul exclusiv al SUA în asigurarea securității acesteia, transmite MOLDPRES.&...
16:20
China a înregistrat în 2025 niveluri record ale producției și vânzărilor de automobile, ambele depășind pragul de 34 de milioane de unități, potrivit datelor din industrie publicate miercuri și citate de agenția Xinhua, preluat de MOLDPRES.Conform A...
15:50
Primele 42 de locuințe rurale din Republica Moldova, reabilitate energetic prin Programul FEERM # Moldpres
Primele 42 de locuințe din mediul rural, din mai multe regiuni ale Republicii Moldova, au fost reabilitate energetic prin Programul Fondului pentru Eficiență Energetică în sectorul Rezidențial din Moldova (FEERM), transmite MOLDPRES.Potrivit Ministerului Energiei, ...
15:40
VIDEO // Doi bărbați au fost reținuți pentru escrocherie, după ce ar fi deposedat de bani un bătrân din Bălți # Moldpres
Doi bărbați, în vârstă de 21 și 39 de ani, au fost reținuți pentru escrocherie. Aceștia ar fi dus în eroare un bărbat de 74 de ani din Bălți, sub pretextul realizării unor investiții pe platforme internaționale de tranzacționare, informează MOLDPR...
15:40
Încep lucrările de reparație la podul din apropierea localității Răuțel din Fălești. Traficul rutier va fi restricționat # Moldpres
Podul peste râul Răuțel, raionul Fălești, situat pe drumul public național G54 R16-Răuțel–Pompa–Glinjeni–Catranîc–R16, km 1,730 va fi reparat. Administrația Națională a Drumurilor (AND) a anunțat lansarea lucrărilor și restricțion...
15:40
Executivul a aprobat astăzi regulamentele sanitare privind produsele din tutun și cele conexe, dispozitivele și accesoriile de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora. Noile reguli prevăd stabilirea unor formate standardizate de notificare și ...
15:20
Pompierii au intervenit în dimineața zilei de 14 ianuarie 2026 pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la trei automobile parcate în curtea unui bloc de locuit de pe bulevardul Decebal din municipiul Chișinău, transmite MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului Genera...
15:10
VIDEO // Premieră: „Richard al III-lea”, pe scena Teatrului Național. O adaptare actuală a clasicului Shakespeare # Moldpres
Teatrul Național „Mihai Eminescu” aduce în fața publicului premiera spectacolului „Richard al III-lea” de William Shakespeare, în regia lui Petru Hadârcă, o montare care depășește granițele unei simple lecții de istorie și propun...
15:00
74 500 de cetățeni ai Republicii Moldova, domiciliați în regiunea transnistreană, sunt asigurați medical pe malul drept al Nistrului # Moldpres
Potrivit datelor furnizate de Compania Națională de Asigurări în Medicină, la situația din 31 decembrie 2025, în Sistemul Informațional „Asigurarea obligatorie de asistență medicală” (AOAM) erau înregistrați 74 500 de cetățeni ai Republic...
15:00
Lucrările de construcție a unității militare din Băcioi urmează a fi finalizate în anul 2027. Ministrul Anatolie Nosatîi: „Toate lucrările se desfășoară în conformitate cu planul aprobat și nu există restanțe” # Moldpres
Lucrările de construcție a unității militare din comuna Băcioi au fost realizate în proporție de circa 50% și urmează a fi finalizate la sfârșitul anului 2027. Valoarea totală a proiectului ajunge la circa 800 de milioane de lei, bani alocați din bugetul de...
14:50
Un număr de 35 de proiecte ale organizațiilor de tineret din țară vor beneficia de granturi în valoare totală de 14 milioane de lei. Acestea au fost desemnate câștigătoare în cadrul Programului de granturi, ediția 2026, lansat de Ministerul Educației ș...
14:30
Iranul se pregătește pentru execuții în masă ale protestatarilor. Prima ar putea avea loc chiar astăzi # Moldpres
Autoritățile iraniene au condamnat la moarte un tânăr de 26 de ani, Erfan Soltani, reținut în timpul protestelor din orașul Fardis, iar execuția ar putea fi pusă în aplicare chiar astăzi, relatează Euronews, cu referire la organizații pentru drepturile...
14:20
Guvernatoarea BNM, la Viena: „Republica Moldova avansează cu pași concreți spre o economie modernă și competitivă” # Moldpres
Republica Moldova avansează cu pași concreți spre o economie modernă, sigură și competitivă. Acest lucru este confirmat de realizările obținute în ultimii ani. Mesajul a fost transmis de Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, care a particip...
14:20
Bloomberg: Vladimir Putin e gată să „trădeze” Iranul pentru a-și salva relațiile cu Donald Trump # Moldpres
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, nu intenționează să acorde un sprijin semnificativ regimului ayatollahilor din Iran, care se confruntă cu o val de proteste la nivel național și cu amenințarea unei intervenții militare din partea SUA, transmite digi24.ro, preluat de ...
13:50
Un tânăr fără permis de conducere și în stare de ebrietate a provocat un accident rutier la Ștefan Vodă # Moldpres
O tânără de 19 ani a suferit traumatisme în urma unui accident rutier produs noaptea trecută între localitățile Răscăieții Noi și Viișoara, raionul Ștefan Vodă. Tânărul, aflat la volanul mijlocului de transport, se afla în stare de ebrie...
13:40
Numărul entităților beneficiare ale Sistemului de telecomunicații al autorităților administrației publice a fost extins # Moldpres
Numărul entităților beneficiare ale Sistemului de telecomunicații al autorităților administrației publice și ale platformei tehnologice guvernamentale (Mcloud) a fost extins. Decizia a fost aprobată astăzi de Guvern, informează MOLDPRES.„Propunem o decizie ...
13:40
Metodologiile aplicate în procesul de percepere a impozitului imobiliar vor fi actualizate, pentru a permite primăriilor să stabilească mai corect și mai exact taxele. Despre aceasta a anunțat astăzi ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, după ședința Cabinetu...
13:30
Japonia acordă un grant de 21 de milioane de lei pentru creșterea calității serviciilor media publice # Moldpres
Japonia va acorda un grant în valoare de circa 21 de milioane de lei pentru achiziționarea echipamentelor moderne de producție și difuzare audiovizuală la compania „Teleradio-Moldova”, informează MOLDPRES.În acest sens, Executivul a aprobat astăz...
13:30
Procurorul din Glodeni, prins beat la volan, și-a depus demisia după ce pe numele său a fost inițiat un dosar penal și o procedură disciplinară la Consiliul Superior al Procurorilor (CSP). Informația a fost confirmată pentru MOLDPRES de Violina Moraru, purtător de cuv&a...
12:50
Vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri: „Tiraspolul trebuie să accepte oferta de reintegrare a țării pentru a depăși problemele generate de criza energetică” # Moldpres
Tiraspolul trebuie să accepte oferta de reintegrare a Republicii Moldova pentru a depăși problemele generate de criza energetică din regiune. Aceasta presupune extinderea graduală a câmpului constituțional pe întregul teritoriul țării. Declarația a fost făcu...
12:20
Un număr de 302 de cazuri de gripă au fost înregistrate săptămâna trecută în țară, dintre acestea mai mult de jumătate în capitală. Datele au fost prezentate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP), informează MOLDPRES.Potri...
12:10
Republica Moldova inițiază negocierile cu Oman privind eliminarea vizelor pentru titularii pașapoartelor diplomatice # Moldpres
Moldovenii cu pașapoarte diplomatice, de serviciu și speciale vor putea călători fără vize în Sultanatul Oman. Guvernul a decis astăzi inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului în acest sens, transmite MOLDPRES.Vicepremierul Mihai Popșoi, m...
12:00
Trei medici din UTA Găgăuzia riscă trei ani de închisoare pentru neglijență medicală, care a dus la decesul a doi pacienți, comunică MOLDPRES.Potrivit Procuraturii, primul caz s-a produs în octombrie 2022, când un pacient cu o boală infecțioa...
11:40
Guvernul va finanța elaborarea Planurilor urbanistice generale pentru 293 de localități din țară # Moldpres
293 de localități din Republica Moldova vor beneficia de elaborarea, actualizarea sau modernizarea planurilor urbanistice generale. Proiectele de dezvoltare locală în acest sens au fost incluse, astăzi, de către Guvern, în Documentul unic de program pentru a...
11:40
Circulația bacului Molovata, suspendată din cauza înghețului. Vicepremierul Valeriu Chiveri: „Vom face tot posibilul ca libera circulație și livrările de alimente să fie asigurate” # Moldpres
Autoritățile de la Chișinău întreprind măsuri pentru a asigura libera circulație spre localitățile din stânga Nistrului, după ce activitatea bacului Molovata a fost sistată din cauza gheții formate pe râul Nistru. Comisia Unificată de Control (CUC) a...
11:20
Președinta Maia Sandu, comandantul suprem al Armatei Naționale, a inspectat lucrările de construcție a unei noi unități militare # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, comandantul suprem al Armatei Naționale, a efectuat o vizită de documentare la șantierul noii unități militare din comuna Băcioi, care va oferi condiții de cazare și spații de instruire pentru militari și civili conform standa...
11:20
Pacienții și personalul medical din Republica Moldova vor beneficia de servicii medicale mai calitative și condiții de activitate mai sigure. Guvernul a aprobat un nou Regulament sanitar privind condițiile de igienă pentru prestatorii de servicii medicale. Pro...
11:20
Programul de voluntariat internațional în întreprindere va fi implementat în Republica Moldova # Moldpres
Tinerii specialiști din Franța și cei din Spațiul Economic European, cu vârste între 18 și 28 de ani, vor putea desfășura stagii profesionale în Republica Moldova, în cadrul filialelor companiilor franceze sau partenerilor acestora. Guvernul a aprob...
11:10
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) va implementa în acest an un nou mecanism de monitorizare a duratei de examinare a cauzelor și de reducere a restanțelor în instanțele judecătorești, comunică MOLDPRES.Potrivit mecanismului, președinții insta...
11:10
Tineri din Franța și din Spațiul economic european vor putea participa la stagii profesionale în întreprinderi din Republica Moldova # Moldpres
Tinerii francezi și cei din Spațiul economic european vor avea posibilitatea să desfășoare stagii profesionale în întreprinderi din Republica Moldova. Aceștia vor beneficia de oportunitatea de a acumula experiență practică, de a se familiariza cu mediul econo...
11:00
Doi bărbați au ajuns la spital în urma nerespectării regulilor de securitate la exploatarea sobelor # Moldpres
Două persoane au fost transportate la spital pe 13 ianuarie 2026, în urma unor incidente provocate de nerespectarea regulilor de securitate la exploatarea sobelor de încălzit, comunică MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urg...
