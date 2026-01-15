Voucherul Cultural se extinde. Ministrul Cristian Jardan anunță acces pentru mai mulți tineri
Moldpres, 15 ianuarie 2026 13:10
Programul Voucher Cultural a atins în 2025 un record de 4.000 de tineri beneficiari, iar pentru 2026 se propune creșterea numărului acestora la 5.000 și extinderea eligibilității pentru tinerii începând de la 16 ani, a declarat astăzi ministrul Culturii, C...
• • •
Acum 10 minute
13:20
Vicepremierul Vladimir Bolea, vizite inopinate la întreprinderi responsabile de întreținerea drumurilor: „Echipele intervin permanent pe trasee, pentru siguranța cetățenilor” # Moldpres
Viceprim-ministrul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, a efectuat astăzi vizite inopinate la S.A. „Drumuri” Cimișlia și S.A. „Drumuri” Hâncești pentru a discuta cu reprezentanții întreprinderilor locale ...
13:20
Ministerul Culturii inițiază o anchetă de serviciu în urma ilegalităților constatate de CNA # Moldpres
Ministerul Culturii al Republicii Moldova a anunțat că s-a sesizat în legătură cu presupusele ilegalități investigate de organele de drept privind construcția neautorizată a unui local situat într-o zonă istorică a municipiului Chișinău și a inițiat o an...
Acum 30 minute
13:10
13:00
Cărți colectate în campania „Biblioteca de sub brad” au fost donate grădiniței „Alunelul” din satul Rublenița, Soroca # Moldpres
Seturi de cărți, colectate în cadrul campaniei „Biblioteca de sub brad”, au fost donate de premierul Alexandru Munteanu copiilor care frecventează grădinița „Alunelul” din satul Rublenița, raionul Soroca, transmite MOLDPRES.Grădinița &bdq...
13:00
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a vizitat Grădinița „Alunelul” din comuna Rublenița, raionul Soroca, renovată cu sprijinul financiar al Guvernului # Moldpres
În contextul deplasării de serviciu din raionul Soroca, Prim-ministrul Alexandru Munteanu a vizitat Grădinița „Alunelul” din comuna Rublenița. Instituția de educație timpurie a fost renovată și eficientizată energetic, anul trecut, prin intermediul Prog...
Acum o oră
12:30
FOTO // Călătorii mai sigure pentru cetățeni: IGPF a inaugurat un nou sediu al Direcției Informații privind Pasagerii # Moldpres
Un nou sediu al Direcției Informații privind Pasagerii a fost inaugurat în cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră (IGPF). Acesta va permite identificarea rapidă a riscurilor, luarea deciziilor de către autorități și asigurarea călătoriilor ...
Acum 2 ore
11:50
VIDEO // Peste 1.200 de medici de familie au fost instruiți pentru a aborda depresia, anxietatea și ADHD # Moldpres
Peste 1.200 de medici de familie și asistenți medicali din toate raioanele Republicii Moldova au participat, în perioada noiembrie–decembrie 2025, la un program de instruire axat pe sănătatea mintală. Cursurile au fost organizate de Ministerul Sănătății, prin...
11:50
VIDEO // Intervenții non-stop ale drumarilor pe trasee, pentru siguranța participanților la trafic # Moldpres
Drumarii continuă intervențiile pe traseele naționale, în contextul ninsorilor din ultimele ore. Echipele desfășoară lucrări de deszăpezire și răspândire a materialului antiderapant, pentru siguranța participanților la trafic. O atenție sporită este acor...
11:40
VIDEO // Ministrul Cristian Jardan: „Ziua Națională a Culturii unește cele două maluri ale Prutului în celebrarea valorilor” # Moldpres
Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a transmis un mesaj de apreciere angajaților din domeniu, subliniind rolul esențial al culturii în păstrarea identității naționale și necesitatea protejării patrimoniului cultural al Republicii Moldova. Cu prilejul zilei de 15 ia...
11:40
Ofițerii CNA au descins într-o zonă istorică a Chișinăului: șeful Agenției de Inspectare a Monumentelor este bănuit într-un dosar # Moldpres
Centrul Național Anticorupție (CNA), împreună cu procurorii municipiului Chișinău, desfășoară astăzi percheziții și acțiuni de urmărire penală într-un dosar ce vizează construcția ilegală a unui local situat pe strada E. Doga, într-o zonă istor...
Acum 4 ore
11:20
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) s-a întrunit astăzi în ședință și a aprobat rapoartele Comisiei Vetting privind procurorii Vitalie Codreanu și Gheorghe Borș. Cei doi au promovat evaluarea externă, comunică MOLDPRES.În urma deliberărilor, C...
11:10
Igor Grosu, mesaj de Ziua Națională a Culturii: „Celebrăm oamenii de cultură - cei care au un rol esențial în crearea valorilor, păstrarea patrimoniului și în consolidarea coeziunii sociale” # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a transmis un mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Naționale a Culturii, subliniind rolul esențial al oamenilor de cultură în păstrarea patrimoniului și consolidarea identității naționale, comunică MOLDPRES.„Azi, ...
10:50
Ziua Națională a Culturii // Premierul Alexandru Munteanu: „Să avem grijă ca valorile culturale care ne unesc să fie transmise copiilor noștri” # Moldpres
Ziua Națională a Culturii este un prilej să discutăm despre importanța patrimoniului cultural, să promovăm personalitățile culturale ale țării noastre și să avem grijă ca valorile culturale care ne unesc să fie transmise copiilor noștri. Mesajul a fost transmis as...
10:40
Emmanuel Macron a convocat o reuniune de urgență la Paris pentru a discuta despre Groenlanda și Iran # Moldpres
Președintele Emmanuel Macron a convocat joi, la Paris, o ședință de urgență a cabinetului de apărare pentru a discuta despre intenția declarată a președintelui american Donald Trump de a achiziționa Groenlanda și despre represiunea violentă a protestelor naționale d...
10:20
SUA au suspendat temporar emiterea vizelor de imigrare pentru cetățenii mai multor state, inclusiv Republica Moldova. MAE: „Impactul acestei măsuri este limitat” # Moldpres
Statele Unite ale Americii au suspendat temporar emiterea vizelor de imigrare pentru cetățenii mai multor state, inclusiv Republica Moldova, începând cu 21 ianuarie 2026. Măsura are un caracter administrativ, fiind parte a unui proces de reevaluare a criteriilor pr...
10:10
10:10
Șefa statului va susține, joi, 22 ianuarie, o conferință de presă la început de an, în cadrul căreia va trasa prioritățile instituției prezidențiale și va răspunde la întrebările jurnaliștilor. Evenimentul va avea loc între orele 11....
10:00
Activități dedicate Zilei Naționale a Culturii și comemorării poetului Mihai Eminescu, organizate în școlile din țară # Moldpres
Școlile din țară vor desfășura, pe parcursul lunii ianuarie, mai multe activități consacrate celebrării Zilei Naționale a Culturii și comemorării marelui poet Mihai Eminescu, cu ocazia împlinirii a 176 de ani de la naștere, transmite MOLDPRES.Ministerul Educ...
09:40
Consolidarea sectorului financiar și accelerarea reformelor, pe agenda discuțiilor dintre guvernatoarea BNM și reprezentanți ai BERD # Moldpres
Consolidarea sectorului financiar al Republicii Moldova, accelerarea reformelor structurale și aprofundarea parteneriatului strategic în contextul parcursului european al țării au fost printre principalele teme incluse pe agenda discuțiilor dintre guvernatoarea Băncii ...
09:30
Muzeul Național al Literaturii Române marchează 60 de ani de activitate printr-o expoziție jubiliară care valorifică primele achiziții ale instituției și inaugurează trei spații muzeale renovate, în contextul Zilei Naționale a Culturii. Evenimentul readuce ...
09:30
Peste 7 300 de persoane din grupuri vulnerabile au beneficiat de servicii de prevenire a HIV în 2025 # Moldpres
Peste 7 300 de persoane din grupuri vulnerabile cu risc sporit de infectare au beneficiat, în anul 2025, de servicii de prevenire a HIV, în cadrul a patru proiecte implementate în regiunile centru, nord și sud ale Republicii Moldova, comunică MOLDPRES.Potr...
Acum 6 ore
09:20
VIDEO // Ninsori în toată țara: drumarii au intervenit pe trasee cu lucrări de deszăpezire și combatere a lunecușului # Moldpres
Drumarii au intervenit pe trasee cu lucrări de patrulare, deszăpezire și combatere a lunecușului, în contextul ninsorilor înregistrate noaptea trecută. Utilajele speciale și muncitorii rutieri mobilizați în toată țara au răspândit peste 1300 tone...
09:00
Gheața și frigul trimit sute de pacienți la Urgență: opt persoane sunt internate în stare gravă cu hipotermie # Moldpres
Institutul de Medicină Urgentă (IMU) a înregistrat o creștere semnificativă a numărului de pacienți în Departamentul de Primiri Urgențe în ultima săptămână, ca urmare a condițiilor meteorologice severe, marcate de ghețuș și temperaturi scăzu...
09:00
Moneda unică europeană se apreciază astăzi cu patru bani și are o cotație oficială de 19 lei și 90 de bani, informează MOLDPRES. Mai scump este și dolarul american. Acesta adaugă șapte bani și ajunge la valoarea de 17 lei și 09 bani, potrivit datelor Bănci...
08:30
Investiții în sănătate la Ungheni: acoperiș renovat pentru centrul medical din Mănoilești # Moldpres
Centrul de Sănătate Mănoilești din raionul Ungheni beneficiază de un acoperiș complet renovat, în urma implementării unui proiect investițional finanțat prin fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale d...
08:10
Republica Moldova celebrează Ziua Națională a Culturii, un prilej de a onora patrimoniul cultural și ziua de naștere a poetului Mihai Eminescu, simbol al literaturii române și al identității naționale. În acest context, Ministerul Culturii organizează o seri...
Acum 24 ore
20:40
Vreme mohorâtă, cu ninsori slabe și risc de polei în următoarele 24 de ore, anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS). Pe arii extinse se așteaptă ninsori slabe, temperatura aerului va indica valori negative atât noaptea cât și pe parc...
20:30
09:00 Ședința Consiliului Superior al Procurorilor, proiectul ordinii de zi; Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt, 73;10:00 Conferință de presă susținută de ministrul Culturii al Republicii Moldova, Cristian Jardan, dedicată principalelo...
20:30
FOTO // Două persoane, inclusiv un copil de opt luni, au decedat în accidentul rutier produs în apropiere de Cimișlia # Moldpres
Un grav accident rutier s-a produs astăzi, în jurul orei 15:30, pe traseul R-3, în direcția raionului Cimișlia. Două persoane, printre care un copil de opt luni, și-au pierdut viața, iar alte trei au fost rănite și transportate la spital, transmite MOLDPRES....
18:10
FOTO // Accident grav pe strada Albișoara. Două persoane au fost rănite, după ce un BMW s-a izbit într-un pilon electric # Moldpres
Un tânăr, aflat la volanul unui automobil de model BMW, s-a izbit în după-amiaza zilei de astăzi într-un pilon electric de pe strada Albișoara din capitală, informează MOLDPRES.Solicitată de agenție, ofițerul de presă al poliției capitalei, Cristi...
17:30
Curtea de Apel Centru a reluat astăzi examinarea cazului bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, după o pauză de două luni. Preşedintele instanței a dispus formarea unui nou complet de judecată în dosarul în care sunt condamnate la închisoare başcana și...
17:30
Activitatea instalatorilor de sisteme de energie regenerabilă, reglementată în baza unor noi prevederi legale # Moldpres
Regulile de activitate ale instalatorilor de sisteme de energie regenerabilă au fost stabilite într-un nou regulament, aprobat astăzi de Guvern. Acesta introduce cerințe mai bine definite pentru competențele profesionale ale instalatorilor și instituie un mec...
17:00
Agenția Medicamentului, precizări despre depistarea substanței metronidazol la mai multe ferme din țară: „Este interzis pentru utilizare la animalele destinate producției de alimente” # Moldpres
Medicamentul metronidazol este interzis pentru utilizare la animalele destinate producției de alimente, întrucât nu sunt stabilite limite maxime de reziduuri în alimentele de origine animală. Precizările au fost făcute astăzi de Agenţia Medicamentului şi ...
16:20
Localități modernizate, reguli noi pentru spitale și stagii internaționale pentru tineri: Alexei Buzu, despre principalele decizii ale Guvernului # Moldpres
Un număr de 293 de localități din Republica Moldova vor avea planuri urbanistice moderne, pacienții și personalul medical vor beneficia de servicii medicale mai calitative, iar tinerii vor putea participa la stagii profesionale internaționale. Acestea sunt proiectele inclus...
16:20
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a cerut public Danemarcei să părăsească „imediat” Groenlanda, invocând necesitatea unei apărări consolidate a insulei și rolul exclusiv al SUA în asigurarea securității acesteia, transmite MOLDPRES.&...
16:20
China a înregistrat în 2025 niveluri record ale producției și vânzărilor de automobile, ambele depășind pragul de 34 de milioane de unități, potrivit datelor din industrie publicate miercuri și citate de agenția Xinhua, preluat de MOLDPRES.Conform A...
15:50
Primele 42 de locuințe rurale din Republica Moldova, reabilitate energetic prin Programul FEERM # Moldpres
Primele 42 de locuințe din mediul rural, din mai multe regiuni ale Republicii Moldova, au fost reabilitate energetic prin Programul Fondului pentru Eficiență Energetică în sectorul Rezidențial din Moldova (FEERM), transmite MOLDPRES.Potrivit Ministerului Energiei, ...
15:40
VIDEO // Doi bărbați au fost reținuți pentru escrocherie, după ce ar fi deposedat de bani un bătrân din Bălți # Moldpres
Doi bărbați, în vârstă de 21 și 39 de ani, au fost reținuți pentru escrocherie. Aceștia ar fi dus în eroare un bărbat de 74 de ani din Bălți, sub pretextul realizării unor investiții pe platforme internaționale de tranzacționare, informează MOLDPR...
15:40
Încep lucrările de reparație la podul din apropierea localității Răuțel din Fălești. Traficul rutier va fi restricționat # Moldpres
Podul peste râul Răuțel, raionul Fălești, situat pe drumul public național G54 R16-Răuțel–Pompa–Glinjeni–Catranîc–R16, km 1,730 va fi reparat. Administrația Națională a Drumurilor (AND) a anunțat lansarea lucrărilor și restricțion...
15:40
Executivul a aprobat astăzi regulamentele sanitare privind produsele din tutun și cele conexe, dispozitivele și accesoriile de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora. Noile reguli prevăd stabilirea unor formate standardizate de notificare și ...
15:20
Pompierii au intervenit în dimineața zilei de 14 ianuarie 2026 pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la trei automobile parcate în curtea unui bloc de locuit de pe bulevardul Decebal din municipiul Chișinău, transmite MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului Genera...
15:10
VIDEO // Premieră: „Richard al III-lea”, pe scena Teatrului Național. O adaptare actuală a clasicului Shakespeare # Moldpres
Teatrul Național „Mihai Eminescu” aduce în fața publicului premiera spectacolului „Richard al III-lea” de William Shakespeare, în regia lui Petru Hadârcă, o montare care depășește granițele unei simple lecții de istorie și propun...
15:00
74 500 de cetățeni ai Republicii Moldova, domiciliați în regiunea transnistreană, sunt asigurați medical pe malul drept al Nistrului # Moldpres
Potrivit datelor furnizate de Compania Națională de Asigurări în Medicină, la situația din 31 decembrie 2025, în Sistemul Informațional „Asigurarea obligatorie de asistență medicală” (AOAM) erau înregistrați 74 500 de cetățeni ai Republic...
15:00
Lucrările de construcție a unității militare din Băcioi urmează a fi finalizate în anul 2027. Ministrul Anatolie Nosatîi: „Toate lucrările se desfășoară în conformitate cu planul aprobat și nu există restanțe” # Moldpres
Lucrările de construcție a unității militare din comuna Băcioi au fost realizate în proporție de circa 50% și urmează a fi finalizate la sfârșitul anului 2027. Valoarea totală a proiectului ajunge la circa 800 de milioane de lei, bani alocați din bugetul de...
14:50
Un număr de 35 de proiecte ale organizațiilor de tineret din țară vor beneficia de granturi în valoare totală de 14 milioane de lei. Acestea au fost desemnate câștigătoare în cadrul Programului de granturi, ediția 2026, lansat de Ministerul Educației ș...
14:30
Iranul se pregătește pentru execuții în masă ale protestatarilor. Prima ar putea avea loc chiar astăzi # Moldpres
Autoritățile iraniene au condamnat la moarte un tânăr de 26 de ani, Erfan Soltani, reținut în timpul protestelor din orașul Fardis, iar execuția ar putea fi pusă în aplicare chiar astăzi, relatează Euronews, cu referire la organizații pentru drepturile...
14:20
Guvernatoarea BNM, la Viena: „Republica Moldova avansează cu pași concreți spre o economie modernă și competitivă” # Moldpres
Republica Moldova avansează cu pași concreți spre o economie modernă, sigură și competitivă. Acest lucru este confirmat de realizările obținute în ultimii ani. Mesajul a fost transmis de Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, care a particip...
14:20
Bloomberg: Vladimir Putin e gată să „trădeze” Iranul pentru a-și salva relațiile cu Donald Trump # Moldpres
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, nu intenționează să acorde un sprijin semnificativ regimului ayatollahilor din Iran, care se confruntă cu o val de proteste la nivel național și cu amenințarea unei intervenții militare din partea SUA, transmite digi24.ro, preluat de ...
