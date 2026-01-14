74 500 de cetățeni ai Republicii Moldova, domiciliați în regiunea transnistreană, sunt asigurați medical pe malul drept al Nistrului
12:50
Vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri: „Tiraspolul trebuie să accepte oferta de reintegrare a țării pentru a depăși problemele generate de criza energetică” # Moldpres
Tiraspolul trebuie să accepte oferta de reintegrare a Republicii Moldova pentru a depăși problemele generate de criza energetică din regiune. Aceasta presupune extinderea graduală a câmpului constituțional pe întregul teritoriul țării. Declarația a fost făcu...
12:20
Un număr de 302 de cazuri de gripă au fost înregistrate săptămâna trecută în țară, dintre acestea mai mult de jumătate în capitală. Datele au fost prezentate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP), informează MOLDPRES.Potri...
12:10
Republica Moldova inițiază negocierile cu Oman privind eliminarea vizelor pentru titularii pașapoartelor diplomatice # Moldpres
Moldovenii cu pașapoarte diplomatice, de serviciu și speciale vor putea călători fără vize în Sultanatul Oman. Guvernul a decis astăzi inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului în acest sens, transmite MOLDPRES.Vicepremierul Mihai Popșoi, m...
12:00
Trei medici din UTA Găgăuzia riscă trei ani de închisoare pentru neglijență medicală, care a dus la decesul a doi pacienți, comunică MOLDPRES.Potrivit Procuraturii, primul caz s-a produs în octombrie 2022, când un pacient cu o boală infecțioa...
11:40
Guvernul va finanța elaborarea Planurilor urbanistice generale pentru 293 de localități din țară # Moldpres
293 de localități din Republica Moldova vor beneficia de elaborarea, actualizarea sau modernizarea planurilor urbanistice generale. Proiectele de dezvoltare locală în acest sens au fost incluse, astăzi, de către Guvern, în Documentul unic de program pentru a...
11:40
Circulația bacului Molovata, suspendată din cauza înghețului. Vicepremierul Valeriu Chiveri: „Vom face tot posibilul ca libera circulație și livrările de alimente să fie asigurate” # Moldpres
Autoritățile de la Chișinău întreprind măsuri pentru a asigura libera circulație spre localitățile din stânga Nistrului, după ce activitatea bacului Molovata a fost sistată din cauza gheții formate pe râul Nistru. Comisia Unificată de Control (CUC) a...
11:20
Președinta Maia Sandu, comandantul suprem al Armatei Naționale, a inspectat lucrările de construcție a unei noi unități militare # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, comandantul suprem al Armatei Naționale, a efectuat o vizită de documentare la șantierul noii unități militare din comuna Băcioi, care va oferi condiții de cazare și spații de instruire pentru militari și civili conform standa...
11:20
Pacienții și personalul medical din Republica Moldova vor beneficia de servicii medicale mai calitative și condiții de activitate mai sigure. Guvernul a aprobat un nou Regulament sanitar privind condițiile de igienă pentru prestatorii de servicii medicale. Pro...
11:20
Programul de voluntariat internațional în întreprindere va fi implementat în Republica Moldova # Moldpres
Tinerii specialiști din Franța și cei din Spațiul Economic European, cu vârste între 18 și 28 de ani, vor putea desfășura stagii profesionale în Republica Moldova, în cadrul filialelor companiilor franceze sau partenerilor acestora. Guvernul a aprob...
Acum 6 ore
11:10
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) va implementa în acest an un nou mecanism de monitorizare a duratei de examinare a cauzelor și de reducere a restanțelor în instanțele judecătorești, comunică MOLDPRES.Potrivit mecanismului, președinții insta...
11:10
Tineri din Franța și din Spațiul economic european vor putea participa la stagii profesionale în întreprinderi din Republica Moldova # Moldpres
Tinerii francezi și cei din Spațiul economic european vor avea posibilitatea să desfășoare stagii profesionale în întreprinderi din Republica Moldova. Aceștia vor beneficia de oportunitatea de a acumula experiență practică, de a se familiariza cu mediul econo...
11:00
Doi bărbați au ajuns la spital în urma nerespectării regulilor de securitate la exploatarea sobelor # Moldpres
Două persoane au fost transportate la spital pe 13 ianuarie 2026, în urma unor incidente provocate de nerespectarea regulilor de securitate la exploatarea sobelor de încălzit, comunică MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urg...
11:00
Granturi de până la 1,5 milioane de lei pentru întreprinderi care investesc în soluții de eficiență energetică # Moldpres
Întreprinderile mici și mijlocii pot beneficia de granturi de până la 1,5 milioane de lei. Bani urmează a fi investiți în tehnologii de eficiență energetică și energie regenerabilă, informează MOLDPRES.Susținerea financiară va fi oferită î...
11:00
Un bărbat a fost condamnat la nouă luni de închisoare după ce a refuzat să depună mărturii într-un dosar # Moldpres
Un bărbat de 32 de ani din capitală a fost condamnat la nouă luni de închisoare după ce a refuzat să depun mărturii în cadrul unui proces penal, comunică MOLDPRES.Potrivit Procuraturii, inculpatul, martor ocular într-un dosar penal, a refuzat în...
10:50
Investiții suplimentare de peste 210 milioane de lei în localitățile din țară: Circa 300 de proiecte noi au fost incluse în Documentul unic de program # Moldpres
O sumă de peste 210 milioane de lei va fi investită suplimentar în următoarea perioadă în dezvoltarea localităților din țară. Banii vor fi alocați pentru implementarea a 293 de proiecte noi de dezvoltare locală, care au fost incluse în Documentul unic ...
10:40
Șase lingouri, presupuse a fi din aur, au fost depistate la vama Palanca într-un autocar de model YUTONG. Acesta se deplasa din Ucraina spre Republica Moldova, având la bord 36 de pasageri, comunică MOLDPRES.Potrivit Serviciului Vamal, atât conducătorul a...
10:30
Noi secretari de stat numiți de Guvern la Ministerul Culturii, Ministerul Finanțelor și Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării # Moldpres
Executivul a numit astăzi noi secretari de stat la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării /MDED/, Ministerul Finanțelor și Ministerul Culturii, transmite MOLDPRES.Astfel, funcția de secretar de stat al MDED va fi ocupată de Oleg Bivol, care a revenit din di...
10:30
Proiectele de asistență promovate pe ambele maluri ale Nistrului au fost trecute în revistă la întrevederea cu directorul Biroului de Cooperare al Elveției în Republica Moldova # Moldpres
Miercuri, 14 ianuarie curent, șeful Biroului politici de reintegrare, Alin Gvidiani, a avut o întrevedere de lucru cu directorul Biroului de Cooperare al Elveției în Republica Moldova, Guido Beltrani.Au fost abordate programele și proiectele de asistență, fin...
10:30
Explozie într-o gospodărie din Ialoveni: un bărbat transportat de urgență la spital cu arsuri # Moldpres
Un bărbat a suferit arsuri grave în urma unei explozii provocate de o scurgere de gaz la un aragaz, într-o gospodărie din satul Costești, raionul Ialoveni. Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 13 ianuarie, comunică MOLDPRES.Potrivit IGSU, deflagr...
10:30
Membrii Executivului s-au întrunit astăzi în prima ședință din anul curent. Aceasta este prezidată de premierul Alexandru Munteanu, care a menționat că membrii Cabinetului de miniștri „au multe de făcut” în noul an, transmite MOLDPRES....
09:40
FOTO // Percheziții în raionul Ialoveni. Doi bărbați sunt cercetați penal pentru braconaj # Moldpres
Doi bărbați din raionul Ialoveni sunt cercetați penal pentru braconaj. Organele de forță au efectuat percheziții la domiciliul și în mașinile personale ale suspecților, de unde au fost ridicate arme deținute ilegal, comunică MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului ...
09:40
Fostul premier al Ucrainei, Iulia Timoșenko, este suspectată de implicare în fapte de corupție # Moldpres
Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și Procuratura Anticorupție Specializată (SAP) au anunțat marți seara, pe Telegram, că investighează liderul unui partid din Rada Supremă (Parlamentul ucrainean). Surse citate de Ukrainska Pravda și de serviciul ucrainean...
09:30
Șeful-adjunct al Procuraturii din Glodeni riscă sancțiuni disciplinare după ce ar fi fost surprins conducând automobilul în stare de ebrietate. Membrul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), Andrei Cebotari, anunță că s-a autosesizat din oficiu în ac...
09:20
Mai mulți senatori americani au introdus un proiect legislativ ce interzice anexarea unui teritoriu al NATO # Moldpres
Mai mulți senatori americani au introdus un proiect legislativ ce i-ar interzice administrației președintelui Donald Trump să anexeze, să ocupe sau să controleze în alt fel teritoriul unui aliat din NATO fără consimțământul țării partenere respective, tran...
Acum 8 ore
09:10
Moneda unică europeană este cotată astăzi la 19 lei și 86 de bani, iar dolarul american costă 17 lei și 02 bani, transmite MOLDPRES. Astfel, atât euro, cât și dolarul, se scumpesc cu câte cinci bani, potrivit datelor Băncii Naționale a Moldove...
09:10
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a acumulat, săptămâna trecută, la bugetul de stat peste 606 milioane de lei, informează MOLDPRES.Astfel, în perioada 5-9 ianuarie 2026, angajații SFS au efectuat 58 de vizite fiscale la 52 de contribuabili. Totodată, au fost em...
09:00
TOP 5 priorități ale Ministerului Justiției pentru 2026: digitalizare și integrare europeană # Moldpres
Ministerul Justiției intră în 2026 cu un set clar de obiective strategice, orientate spre modernizarea sistemului judiciar și apropierea acestuia de standardele europene. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru MOLDPRES, ministrul Justiției, Vladisl...
09:00
VIDEO // Percheziții la Ciocana: trei bărbați sunt cercetați pentru organizarea spațiilor pentru consum de droguri # Moldpres
Polițiștii din capitală au destructurat activitatea ilegală a trei bărbați cu vârstele de 34, 38 și 52 de ani, bănuiți că ar fi organizat și întreținut spații pentru consumul ilicit de droguri, comunică MOLDPRES.Potrivit poliției, în urma perc...
08:40
Creștinii ortodocși de stil vechi îl prăznuiesc astăzi, 14 ianuarie, pe Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, una dintre cele mai importante personalități ale creștinismului, recunoscut ca mare ierarh al Bisericii și teolog de referință. Această zi are o dublă s...
08:30
Centrul de Sănătate Sângerei a trecut printr-un amplu proces de modernizare, realizat în cadrul unui proiect finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNA...
Acum 24 ore
21:00
09:00 Ședința Consiliului Autorității Naționale de Integritate;Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 26, ANI, sala de conferințe;10:00 Membrii Cabinetului de miniștri se întrunesc în ședința prezidată de către Prim-ministru...
21:00
Vreme stabilă făr precipitații esențiale se așteapăt în ziua de miercuri, 14 ianuarie. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, temperatura aerului se va menține sub zero grade Celsius atât pe parcursul nopții cât și ziua, transmite MOLDPRES....
20:40
Procurorul general interimar, audiat suplimentar. Comisia Vetting va decide dacă Alexandru Machidon a promovat evaluarea # Moldpres
Procurorul General interimar, Alexandru Machidon, a fost audiat într-o ședință suplimentară de către Completul A al Comisiei de evaluare a procurorilor. Audierea a avut loc pentru a oferi clarificări suplimentare la întrebările adresate de membrii Completului &...
20:40
Biletele pentru concursul Eurovision 2026, care va avea loc la Viena, s-au epuizat în timp record, toate cele 90.000 de bilete fiind cumpărate în câteva minute, au anunțat marți organizatorii, transmite MOLDPRES cu referire la Agerpres.Biletele pentru Mar...
18:20
Ministerul Culturii va marca Ziua Națională a Culturii prin decernarea Premiilor pentru anul 2025 # Moldpres
Ceremonia oficială de înmânare a Premiilor în domeniul culturii pentru anul 2025 va fi organizată de Ziua Națională a Culturii. Evenimentul va avea loc pe 15 ianuarie, începând cu ora 16:00, la Palatul Republicii, comunică MOLDPRES.În ...
18:10
Formarea tarifului la gazele naturale, explicată de ANRE: „Nicio componentă a prețului nu este stabilită arbitrar sau în afara procedurilor” # Moldpres
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a venit cu precizări privind formarea prețului reglementat la gazele naturale. Potrivit instituției, tariful achitat de consumatorii finali este format din mai multe componente distincte și nici un...
18:00
Guvernul se întrunește miercuri în prima ședință din 2026: Investiții în localități, acorduri internaționale și reglementări noi în diverse domenii # Moldpres
Guvernul condus de premierul Alexandru Munteanu se întrunește miercuri, 14 ianuarie, în prima ședință din anul curent. Pe ordinea de zi sunt incluse 19 chestiuni, care vizează aprobarea de noi investiții în localități, Acorduri internaționale și reglem...
