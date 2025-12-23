Autoritățile caută un câștigător. Patru companii au depus dosarele pentru extinderea aeroportului

12:30

Ex- președintele Curții Supreme de Justiție (CSJ), Ion Druță, ar putea rămâne fără o avere care însumează peste 1 milion 157 de mii de lei. Autoritatea Națională de Integritate (ANI) va cere confiscarea acestor bunuri, pe care le consideră ca având caracter nejustificat. Un act de