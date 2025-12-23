Marina Soloviova: Ratele anuale de creștere economică de 2-3 la sută nu sunt suficiente pentru un salt economic real
Anticoruptie.md, 24 decembrie 2025 00:20
Directoarea de program „Politici economice” la Expert-Grup, experta economică Marina Soloviova, a avut amabilitatea să ne acorde un interviu pentru buletinul de politică externă al FES/APE. În cadrul discuției, am abordat succesele și insuccesele economice ale Republicii Moldova în anul 2025, precum și perspectivele
• • •
Acum 30 minute
00:20
Acum 4 ore
20:40
Am asistat ieri la ședința de judecată în dosarul împotriva lui Vladimir Plahotniuc. În cadrul ședinței au fost audiați doi martori: fostul guvernator al Băncii Naționale a Moldovei, Dorin Drăguțanu, și fostul administrator special al Băncii de Economii, desemnat de BNM, Ion Ropot. Ambii
20:40
Cine și când ne-a înrăit și încrâncenat, de nu mai vedem realitatea, ci doar dușmani și vânzători de țară? # Anticoruptie.md
Nu știu ce resort, când și unde s-a rupt, de nu mai vrem să înțelegem adevărul, nu mai suntem empatici, solidari cu cei care real au nevoie. Cine și când ne-a înrăit și încrâncenat, de nu mai vedem realitatea, ci doar dușmani și vânzători
Acum 8 ore
17:20
Mai mult sprijin, mai multă grijă: Guvernul extinde serviciile sociale pentru cei vulnerabili # Anticoruptie.md
O serie de servicii noi urmează a fi create, pentru a asigura un sprijin mai bun copiilor, familiilor, vârstnicilor, persoanelor cu dizabilități, precum și victimelor violenței și ale traficului de ființe umane. O serie de decizii în acest sens au fost aprobate, marți, în
Acum 12 ore
12:50
Permisul de conducere în Republica Moldova va fi modernizat, totodată și un nou tip de permis provizoriu va fi pus în circulație, în 2026. Decizia a fost luată în ședința de marți a Guvernului. Potrivit executivului, actualizarea este impusă de considerente de siguranță rutieră
12:50
Premierul Munteanu: preluarea infrastructurii Aeroportului de către Lukoil, sub semnul ilegalității # Anticoruptie.md
Infrastructura strategică de la Aeroportul Internațional Eugen Doga a fost preluată de Lukoil-Moldova cu încălcări, care urmează a fi investigate, aeroportul fiind „practic transferat, ca monopol, unui jucător privat terț”, contra unui preț mic. Declarația a fost făcută de prim-ministrul Alexandru Munteanu, în cadrul
Acum 24 ore
08:00
Autoritățile caută un câștigător. Patru companii au depus dosarele pentru extinderea aeroportului # Anticoruptie.md
Patru companii au depus ofertele în cadrul concursului pentru extinderea terminalului Aeroportului Internațional „Eugen Doga” din Chișinău (AIC), iar costul total al lucrărilor de modernizare se poate ridica la 800 de milioane de lei, a anunțat administratorul aeroportului, Sergiu Spoială, în cadrul unei emisiuni
07:20
Cristina Ciubotaru: UE laudă moderat reforma justiției, într-o manieră diplomatică, evitând elegant situațiile incomode # Anticoruptie.md
Experta anticorupție Cristina Ciubotaru a acordat un interviu pentru buletinul de politică externă al FES/APE în care am făcut împreună o totalizare a progreselor, dar și a restanțelor pe zona de justiție în 2025. Am discutat despre procesul de vetting în integralitatea sa, despre
Ieri
21:30
Ziua Poliției, „marcată„ cu împușcături // Conducerea Inspectoratului de Poliție Centru, demisă # Anticoruptie.md
Șefii Inspectoratului de Poliție Centru din Chișinău au fost demiși luni, 22 decembrie, după ce ar fi sărbătorit cu focuri de armă Ziua Poliției în noaptea din 18 spre 19 decembrie. Petrecerea, la care oamenii legii s-au distrat cu armele din dotare, a avut loc
19:30
Eugen Tomac, la RFI: Integrarea europeană a R.Moldova, prioritate zero și pentru România. Negocierile tehnice cu UE, un anunț extrem de important. Este meritul moldovenilor # Anticoruptie.md
„Integrarea R.Moldova în Uniunea Europeană este prioritate zero și pentru România. Negocierile tehnice, lansate recent de UE, sunt un răspuns, un anunț extrem de important. Este meritul moldovenilor. S-a ajuns la acest compromis nu pentru că UE nu vrea R. Moldova în Uniunea Europeană,
17:40
De la poduri la integrare europeană. România rămâne principalul aliat al Republicii Moldova # Anticoruptie.md
„România este cel mai apropiat stat pentru Republica Moldova, fie că vorbim de procesul de integrare europeană, fie că vorbim de consolidarea securității, apărării și rezilienței societății. România ne-a fost mereu alături”, a declarat ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi în cadrul
14:50
Moldova și-a consolidat securitatea energetică. Bilanțul Ministerului Energiei pentru 2025 # Anticoruptie.md
În anul 2025, Republica Moldova a reușit să-și consolideze decisiv securitatea energetică, într-un context regional dificil, fapt remarcat și apreciat și de partenerii externi ai țării. Aprecierea a fost făcută, luni, de Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul unei conferințe de presă.Ministrul Energiei a
13:30
Reacție la protestul magistratei cu șapte copii // „CSM respectă dreptul fiecărui judecător la condiții de muncă adaptate situațiilor familiare și de sănătate” # Anticoruptie.md
Consiliul Superior al Magistraturii a reacționat luni, la protestul judecătoarei Marina Rusu, mamă a șapte copii, care reclamă un tratament disproporționat la locul de muncă, întrucât deși are program redus de muncă i se repartizează un volum de sarcini pentru o normă întreagă. „Consiliul Superior al Magistraturii respectă
13:00
Un general al armatei ruse a fost ucis, la Moscova, în dimineața zilei de luni, 22 decembrie, după ce automobilul său a explodat, în apripierea casei sale. Este vorba de generalul-locotenent Fanil Sarvarov, șeful Departamentului de instruire operațională al Statului major general al Forțelor armate
12:10
Putin își sporește apărarea // 20 de posturi antirachetă în jurul reședinței din Valdai # Anticoruptie.md
Reședința liderului rus Vladimir Putin din Valdai, situată la nordul capitalei ruse Moscova, unde mama fiilor săi, Alina Kabaeva, își petrece adesea timpul, este din ce în ce mai securizată, în ultimul timp fiind sporit numărul de poziții de apărare antirachetă de la 12 la 20,
11:10
Protest „pe tăcute” la CSM // O magistrată, mamă a șapte copii, cere condiții echitabile de muncă pentru judecătorii cu copii mici # Anticoruptie.md
Magistrata Marina Rusu protestează în fața sediului Consiliul Superior al Magistraturii din Chișinău, cerând drepturi la muncă decentă părinților cu copii mici din sistemul judecătoresc. Alături de ea se află și fosta judecătoare Victoria Sanduța. Judecătoarea reclamă un tratament disproporționat la locul de muncă - deși
11:00
Pentru al doilea an la rând, Moldova este în topul țărilor Comunității energetice la implementarea acquisului comunitar # Anticoruptie.md
Republica Moldova înregistrează scoruri înalte la transpunerea legislației europene printre țările membre ale Comunității Energetice, arată raportul anual al organizației, care plasează țara noastră, pentru al doilea an consecutiv în topul țărilor la implementarea acquisului comunitar.„Moldova și-a menținut poziția de lider pentru al doilea an
10:40
Sechestre pe bunuri de proveniență ilicită în valoare de peste 73,6 milioane de lei au fost aplicate de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a Centrului Național Anticorupție (CNA) pe parcursul săptămânii trecute. Bunurile au fost sechestrate în cadrul executării unei cereri de
Mai mult de 2 zile în urmă
11:00
Opoziția contra emisarilor speciali ai Maiei Sandu. Dodon, Caraman, Vartanean și Costiuc merg la Curtea Constituțională # Anticoruptie.md
Dodon, Caraman, Vartanean și Costiuc, președinți ai patru fracțiuni parlamentare – PSRM, PCRM, Democrația Acasă și Alternativa, au depus o sesizare la Curtea Constituțională. Cei patru politicieni din opoziție cer opinia magistraților privind numirea lui Nicu Popescu și a lui Dorin Recean în funcția de emisari
10:00
Comisia Vetting ar urma să-și încheie misiunea de evaluare la sfârșitul verii 2026. Termen extins și noi subiecți ai controlului # Anticoruptie.md
Judecătorii din cadrul Colegiului specializat anticorupție al Judecătoriei Chişinău şi candidații la funcția de judecător din cadrul acestui colegiu vor fi supuși evaluării externe. Totodată, actele normative ale Consiliului Superior al Magistraturii și ale Consiliului Superior al Procurorilor vor fi publicate în Monitorul Oficial.
09:10
Trecerea pe podul Maiaki–Udobnoe,situat pe traseul Odesa-Reni și care asigură traversarea peste râul Nistru, a fost suspendată repetat în dimineața zilei de vineri. Autoritățile anunță că, în urma unui nou atac cu drone, s-a luat decizia de a opri temporar circulația pe pod.Potrivit informațiilor transmise
18 decembrie 2025
18:20
Războiul trece Nistrul. Un pod, lovit cu explozibil, iar două puncte de trecere a frontierei - închise # Anticoruptie.md
Un pod peste râul Nistru, de pe traseul Odesa-Reni, a fost avariat în urma unui atac cu drone care transportau explozibil. Incidentul a avut loc în jurul orei 16.00, iar autoritățile au dispus suspendarea temporară a activității pe două puncte de trecere în Ucraina. Poliția
17:30
Un judecător corupt nu caută dreptatea, ci controlul. Apărarea eficientă începe cu disciplină juridică și dovezi, nu cu emoții.1. Creează trasabilitate totală– Toate cererile în scris– Înregistrarea ședințelor unde legea permite– Păstrează copii, numere de intrare, termene2. Forțează aplicarea proceduriiJudecătorul corupt urăște procedura.– invocă
17:10
Moratoriul cerut de fermieri, votat în Parlament. Proiectul oferă un răgaz de 12 luni # Anticoruptie.md
Va fi instituit un moratoriu asupra urmăririi silite a bunurilor fermierilor afectați de calamitățile naturale în perioada 2024–2025. Un proiect de lege care prevede acest lucru a fost aprobat în prima lectură.Moratoriul va fi aplicat pentru o perioadă de 12 luni și va viza fermierii micro
15:20
Curtea de Apel Centru a respins ca fiind neântemeiată cererea fostului deputat Vasile Bolea, afiliat lui Ilan Șor, împotriva Autorității Naționale de Integritate. Hotărârea, pronunțată joi, poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție. Bolea a mers în instanță, după ce ANI a constatat
14:40
Time out pentru proprietarii caselor individuale. Cât timp au la dispoziție să-și înregistreze cadastral bunurile # Anticoruptie.md
Termenul-limită de înregistrare cadastrală a caselor individuale de locuit va fi extins cu doi ani. Un proiect de modificare a Codului urbanismului și construcțiilor a fost votat în prima lectură de 78 de deputați.Propunerea aparține deputaților din Fracțiunea „Partidul Acțiune și Solidaritate” Vasile Grădinaru, Ilie Ionaș
14:30
Prima moțiune în Guvernul Munteanu. Ministra Agriculturii, așteptată cu soluții în Parlament # Anticoruptie.md
Moțiune simplă înaintată ministrei Agriculturii, Ludmila Catlabuga. 42 de deputați din opoziția parlamentară au cerut audierea ministrei, dar și soluții pentru „redresarea situației din agricultură”. Anterior, Catlabuga a declarat că este gata să-și prezinte poziția în fața aleșilor poporului.Moțiunea simplă împotriva politicilor ministerului Agriculturii a
09:50
După plecarea lui Constantinov, premierul Munteanu este așteptat în Găgăuzia. Cu cine se va întâlni # Anticoruptie.md
Premierul Alexandru Munteanu întreprinde o vizită de lucru în Unitatea Teritorială Autonomă (UTA) Găgăuzia. Șeful Executivului va avea o ședință cu reprezentanții administrației publice și locale și ai serviciilor desconcentrate, anunță comunicatorii Cabinetului de miniștri. Premierul va vizita Incubatorul de afaceri din municipiul Ceadîr-Lunga, unde
09:10
DOC// „Păcatele” electorale ale Victoriei Furtună. Fosta acuzatoare, obligată să achite o amendă # Anticoruptie.md
Lidera partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a fost obligată să achite o amendă de 1000 de lei pentru organizarea întâlnirilor electorale neautorizate. Decizia a fost pronunțată de Judecătoria Ungheni, pe 16 decembrie, dar poate fi contestată în instanța ierarhic superioară. Furtună a fost găsită
01:00
În Opinie, Comisia de la Veneția și DGI rețin că statul are marjă de apreciere în organizarea procuraturii, însă orice reformă trebuie să fie justificată printr-o analiză solidă și să urmărească efectiv cauzele disfuncționalităților. Din informațiile disponibile, dificultățile din domeniul anticorupției și combaterii crimei
17 decembrie 2025
16:50
Avizul Comisiei de la Veneția pune pe jar autoritățile. Renunță sau nu la ideea de comasare a procuraturilor specializate # Anticoruptie.md
Ministerul Justiției analizează avizul Comisiei de la Veneția, care ridică mai multe semne de întrebare privind eficiența și necesitatea proiectului de lege privind comasarea procuraturilor specializate și crearea unei noi structuri – PACCO. Grupul de experți va elabora mai multe recomandări, care vor decide soarta proiectului
12:40
Vinovați fără vină. Alți doi ex-judecători scapă de pedeapsă în dosarul Laundromat # Anticoruptie.md
Colegiul penal al Curții de Apel Centru a admis apelul acuzatorului de stat și a recunoscut vinovat un fost judecător implicat în dosarul „Laundromat”, care fusese achitat prin sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, din 30 aprilie 2024. Totodată, instanța a respins apelul inculpatului, menținând sentința de
11:40
Martor „din familie”. Finul lui Vlad Plahotniuc, Andrian Candu, audiat în instanță # Anticoruptie.md
Fostul președinte al Parlamentului și finul de cununie al lui Vladimir Plahotniuc, Andrian Candu, este audiat în calitate de martor în dosarul în care fostul lider democrat este învinuit de implicare în schema de spălare a banilor din sistemul bancar. Plahotniuc a declarat, înainte
10:00
Dubiile de integritate rămân. Judecătoarea Ruxanda Pulbere primește un nou verdict negativ din partea Comisiei Vetting # Anticoruptie.md
Comisia de Evaluare a Judecătorilor anunță finalizarea procedurilor de reevaluare în privința judecătorilor Ruxanda Pulbere și Igor Chiroșca de la Curtea de Apel Centru, precum și transmiterea rapoartelor aferente către Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). În ambele cazuri, Comisia și-a menținut recomandările formulate în
09:10
DOC// Judecătorul Radu Grecu, „grațiat” de membrii CSM. Ce i-a făcut să renunțe la propria decizie # Anticoruptie.md
După doi ani de suspendare, judecătorul Radu Grecu revine în funcție. Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) renunță la propria decizie și îl reîntoarce în sistem pe magistrat. Totul, după ce procurorii l-au scos de sub urmărire penală în dosarul în care era cercetat pentru corupere activă
16 decembrie 2025
18:20
Sprijin politic și instrument juridic: Moldova susține crearea Comisiei de Reclamații pentru Ucraina # Anticoruptie.md
Republica Moldova a semnat Convenția privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina. Actul a fost semnat de Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, în cadrul Conferinței diplomatice de la Haga.„Convenția prevede crearea pe platforma Consiliului Europei, a unei Comisii Internaționale
15:40
Consiliul Europei salută eliberarea lui Ales Beleațki și a altor 122 de deținuți politici din Belarus # Anticoruptie.md
Consiliul Europei a salutat eliberarea, la 13 decembrie, a 123 de deținuți politici din Belarus, printre care lidera opoziției Maria Kolesnikova și Ales Beleațki, laureat al Premiului Nobel pentru Pace și una dintre cele mai cunoscute voci ale luptei pentru drepturile omului din această
09:20
Doi demnitari riscă să-și piardă averi în valoare totală de peste 1 milion 500 de mii de lei, după ce Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a constatat încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.După emiterea actului de constatare privind încălcarea regimului juridic
09:20
Audieri cu recuzări în dosarul „furtul miliardului”. Apărarea lui Plahotniuc ar putea cere recuzarea unui magistrat # Anticoruptie.md
Avocatul lui Vladimir Plahotniuc Lucian Rogac a anunțat, luni, că pregătește o cerere de recuzare a judecătoarei Ana Cucerescu, una dintre magistrații care examinează dosarul „furtul miliardului”. Declarațiile au fost făcute după o nouă ședință de judecată în acest caz,, în care a început
08:00
Mai mult de jumătate dintre proiectele de lege votate de parlament în ultima ședință au fost aprobate cu încălcarea transparenței decizionale, iar cel mai îndelung discutat subiect a fost proiectul Legii bugetului de stat, votat în prima lectură. Potrivit monitorizării efectuate de Asociația Promo-LEX,
07:30
Complexul petrolier de la Aeroport revine în proprietatea statului. Investiția Lukoil-Moldova, respinsă # Anticoruptie.md
Consiliul pentru examinarea investițiilor în domeniile de importanță pentru securitatea statului a decis, luni, de a refuza aprobarea activității investiționale a SRL „Lukoil-Moldova” pe teritoriul Republicii Moldova, iar toate bunurile infrastructura complexului petrolier „Aeroport” vor reveni în proprietatea statului. Prim-ministrul Alexandru Munteanu a declarat
15 decembrie 2025
12:00
Bunuri în valoare de peste 13 milioane de lei au fost au fost sechestrate de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a Centrului Național Anticorupție (CNA) în dosare de spălare de bani, escrocherie și furt, pe parcursul săptămânii precedente.Printre activele indisponibilizate se numără
08:40
Noul proiect de lege privind medierea și statutul mediatorului va afecta grav consumatorii, care nu vor mai putea acționa în judecată comercianții, decât după o ședință de mediere, organizată contra plată. Documentul, votat în primă lectură de Parlamentul Republicii Moldova ar putea deveni o
13 decembrie 2025
22:30
123 de deținuți politici au fost eliberați din închisorile din Belarus, după ce SUA a ridicat unele sancțiuni asupra Minsk-ului # Anticoruptie.md
Belarus a eliberat sâmbătă 123 deținuți politici din închisori, printre care și laureatul Premiului Nobel pentru Pace Ales Bialiațki și opozanta Maria Kolesnikova. Decizia a fost luată, după ce Lukasenko a obținut ridicarea unor sancțiuni impuse Belarusului de Statele Unite ale Americi.John Coale, care a fost
12 decembrie 2025
20:10
Experți: Moldova are nevoie de un Comitet Economic și Social după modelul UE pentru un dialog civic real # Anticoruptie.md
Crearea unui Comitet Economic și Social după modelul celui european, care să devină o platformă permanentă de dialog între autorități, sindicate, patronate și societatea civilă, reprezintă una dintre recomandările centrale formulate la evenimentul de încheiere a proiectului Societatea Civilă pentru Integrarea Europeană. Nevoia acestui
13:00
Autoritățile îi iau la ochi pe organizatorii de evenimente. Cerințe noi pentru inițiatorii protestelor # Anticoruptie.md
Unii organizatori ai evenimentelor publice vor fi obligați să asigure servicii de pază și chiar să utilizeze echipamente de supraveghere video. Parlamentul a votat în a doua lectură inițiativa legislativă care stabilește că evenimentele publice vor fi organizate în condiții de maximă securitate pentru a spori siguranța
10:20
VIDEO// Atenție la coșul de cumpărături. Tone de mărar, „condimentate” cu pesticide # Anticoruptie.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează despre reținerea oficială și, ulterior, nimicirea unui lot de 7500 kg de mărar proaspăt, provenit din import. Decizia a fost luată după ce analizele de laborator au confirmat depășirea limitelor maxime admise (LMA) de reziduuri de pesticid
09:00
DOC// Două magistrate, după dreptate la Curtea Supremă de Justiție. Una dintre ele a promovat evaluarea externă # Anticoruptie.md
Fosta judecătoare la Curtea de Apel Centru, Silvia Cecan, demisă în urma nepromovării evaluării externe, a contestat la Curtea Supremă de Justiție (CSJ) deciziile în privința sa. O cerere în acest sens a fost depusă în data de 11 decembrie. După dreptate la CSJ
11 decembrie 2025
16:50
Judecătorul Roman Pascari s-a răzgândit. Nu mai vrea funcție la Curtea de Apel Centru # Anticoruptie.md
Roman Pascari, de la Judecătoria Chișinău, și-a retras candidatura din concursul pentru funcția de judecător la Curtea de Apel Centru, instanță la care a fost transferat temporar, anunță Comisia Vetting. Cererea de retragere a fost înaintată Comisiei de Evaluare a Judecătorilor, care a luat
12:00
Cetățenii Republicii Moldova, care revin cu traiul permanent în țară, vor continua să beneficieze de scutire la plata drepturilor de import pentru bunurile personale și un autovehicul. Guvernul a avizat pozitiv inițiativa legislativă care prevede extinderea acestui mecanism pentru încă un an.În baza cererilor
