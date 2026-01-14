/VIDEO/ Gândaci la un cămin al UTM? Viorel Bostan și Dan Perciun răspund acuzațiilor
TV8, 14 ianuarie 2026 12:00
/VIDEO/ Gândaci la un cămin al UTM? Viorel Bostan și Dan Perciun răspund acuzațiilor
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 15 minute
Acum 30 minute
Acum o oră
11:40
11:30
Acum 2 ore
10:30
10:30
Acum 4 ore
10:10
10:00
10:00
09:20
08:50
Acum 6 ore
07:40
07:10
Acum 24 ore
21:40
21:40
21:10
20:20
19:50
18:20
17:50
17:00
16:30
16:00
15:00
13:50
13:30
Ieri
12:10
11:40
11:30
11:00
10:40
10:30
10:00
10:00
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.