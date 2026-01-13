Moarte violentă la Cimișlia: Un bărbat este suspectat că și-ar fi omorât tatăl

TV8, 13 ianuarie 2026 20:20

Moarte violentă la Cimișlia: Un bărbat este suspectat că și-ar fi omorât tatăl

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8

Acum 5 minute
20:40
/VIDEO/ Anvelope de vară pe drum de iarnă: Explicațiile șoferilor prinși de polițiști TV8
Acum 30 minute
20:20
Moarte violentă la Cimișlia: Un bărbat este suspectat că și-ar fi omorât tatăl TV8
20:20
/LIVE/ Tradiții, credințe, superstiții: Aflăm ce e autentic și ce e mit în obiceiurile noastre - de la 20:00, la „Alo, TV8” TV8
Acum o oră
19:50
/FOTO/ Care sunt cele mai frumoase pisici din lume: Clasamentul mondial pentru anul 2025 TV8
Acum 2 ore
19:20
„Ajutorul e pe drum”: Donald Trump s-a adresat protestatarilor din Iran TV8
18:50
/VIDEO/ Concediul forțat, prelungit la CFM: Când revin la muncă peste 1.000 de angajați TV8
Acum 4 ore
18:20
/VIDEO/ Deficit bugetar și datoria Moldovei: Cum comentează ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță TV8
17:50
/VIDEO/ Cel mai comic moment al începutului de an în tenis: Un jucător a început să se tundă pe teren TV8
17:00
/VIDEO/ Câte persoane ar fi murit în protestele din Iran: Prima cifră anunțată de un oficial de la Teheran TV8
Acum 6 ore
16:30
/VIDEO/ Șase ani de la moartea lui Ștefan Petrache: „Un munte de om”: Topul melodiilor interpretate TV8
16:00
Rusia amenință la Consiliul de Securitate al ONU: Cât timp va mai ataca Ucraina TV8
16:00
/VIDEO/ Apartament cuprins de flăcări în Chișinău: Trei echipe de pompieri au intervenit TV8
15:30
Focare de pestă porcină africană la Leova și Hîncești: ANSA a introdus restricții TV8
15:00
/VIDEO/ Ger de crapă pietrele, ninsoare și ghețuș: Cum va fi vremea în următoarele 7 zile TV8
Acum 8 ore
14:20
Noi scumpiri la carburanți: Cât vor costa benzina și motorina pe 14 ianuarie 2026 TV8
13:50
/VIDEO/ Adrian Dulgher ar putea fi dat afară din CUB? Explicații după declarațiile controversate despre Ucraina TV8
13:30
/VIDEO/ Ministrul Andrian Gavriliță explică scumpirea creditelor. Are o veste bună pentru diasporă TV8
13:00
Pericol de explozie la Briceni: O bătrână a murit în pragul casei TV8
Acum 12 ore
12:30
Moldova va evolua în prima semifinală Eurovision 2026: Țările cu care vom concura TV8
12:10
/VIDEO/ Accident la Telecentru: O mașină s-a răsturnat, iar o persoană a ajuns la spital TV8
12:00
Gheața blochează circulația: Cursele cu Bacul de la Molovata, suspendate TV8
11:40
/PROMO/ Tradiții, credințe, superstiții: Aflăm ce e autentic și ce e mit în obiceiurile noastre - de la 20:00, la „Alo, TV8” TV8
11:30
Percheziții la Comrat: Două persoane reținute. Cât ar fi costat un examen auto „trecut cu brio” TV8
11:00
/VIDEO/ Pasageri ascunși printre paleți cu alcool: Cât ar fi costat un bilet ilegal din Ucraina către Moldova TV8
10:40
Oprit de două ori la graniță după sancțiunile UE: Adjunctul Evgheniei Guțul dă în judecată Poliția de Frontieră română TV8
10:30
Sărbătoare pe 13 ianuarie 2026: Creștinii ortodocși marchează ajunul Sfântului Vasile. Tradiții și semne pentru noroc TV8
10:00
Dosarul lui Nicanor Ciochină, pus pe pauză. Mama copilului ucis: „Am o întrebare, însă e fără răspuns” TV8
10:00
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1420: Atac record, dublă lovitură și bilanț negru. SUA acuză o „escaladare periculoasă și inacceptabilă” TV8
09:30
Noapte sângeroasă la Harkov: Cel puțin patru morți și un spital de copii avariat în urma atacurilor rusești TV8
09:10
/VIDEO/ Moldova se pregătește pentru un nou program cu FMI. Ministrul Finanțelor: „Vom trimite o scrisoare” TV8
09:00
Trump crește presiunea pe Iran: SUA vor aplica o taxă de 25% pentru țările care fac afaceri cu Teheranul TV8
08:30
/VIDEO/ Iarna la zoo Chișinău: Unele animale se bucură de zăpadă, altele au parte de condiții speciale TV8
Acum 24 ore
07:40
Horoscop 13 ianuarie 2026 de la ChatGPT: Gemeni cu mintea ageră, Scorpioni hotărâți și progres pentru Capricorni TV8
07:10
/METEO/ Cum va fi vremea azi, 13 ianuarie 2026: Ger în toată Moldova. Temperaturile ce vor fi înregistrate TV8
12 ianuarie 2026
23:00
Mister în Cipru: Un angajat al Ambasadei Rusiei a fost găsit mort, iar un oligarh rus este dat dispărut TV8
22:30
/VIDEO/ Licitație internațională pentru Chișinău: Bd. Mircea cel Bătrân ar putea fi extins TV8
22:10
/VIDEO/ Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, invitat la „Новая неделя”: De la 20:00, doar la TV8! TV8
22:00
/LIVE/ Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, invitat la „Новая неделя”: De la 20:00, doar la TV8! TV8
21:40
Adrian Dulgher, vicepreședinte CUB, declarat indezirabil în Ucraina: „Dacă nu ai dușmani, nu ești important deloc” TV8
21:30
UE nu poate sta la o masă cu Vladimir Putin: „Nu vedem semne că ar dori să se implice” TV8
21:00
/VIDEO/ Moment viral într-o grădină zoologică: Un cerb pitic „ia la trântă” un rinocer de peste o tonă TV8
Ieri
20:20
România se declară „cel mai mare producător de gaze naturale din UE”: Cum ajută Moldova și Ucraina TV8
20:10
/LIVE/ Ministrul Finanțelor, Adrian Gavriliță, invitat la „Новая неделя”: De la 20:00, doar la TV8! TV8
19:50
Xabi Alonso a fost dat afară de la Real Madrid: Cine este noul antrenor TV8
19:40
/VIDEO/ Fost paznic, condamnat la ani grei de pușcărie: Ar fi ucis o femeie cu toporul TV8
19:10
Proprietar al barului din Crans-Montana, plasat în arest: Bilanțul final al incendiului devastator TV8
18:40
/VIDEO/ Metronidazol și 120.000 de găini ucise: ANSA explică paguba de 100 de milioane de lei TV8
18:10
Campania „Biblioteca de sub brad”: Câte cărți au fost colectate în 2025 și unde vor fi repartizate TV8
18:10
Victorie ratată printre degete: Interul lui Cristian Chivu a remizat cu Napoli TV8
17:40
În slujba Moscovei: Bărbat din Moldova, condamnat pentru trădare de patrie și escrocherie. Ce pagubă va achita TV8
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.