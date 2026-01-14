Ședința Guvernului din 14 ianuarie
14 ianuarie 2026
• • •
Acum 15 minute
10:20
Gafă memorabilă la Australian Open. El e ,,învingătorul învins" din calificări
Acum 30 minute
10:10
Acum o oră
10:00
Doi bărbați din Ialoveni - cercetați penal pentru vânătoare ilegală. Ce obiecte au fost ridicate în urma perchezițiilor - FOTO # ProTV.md
10:00
Situație critică în Ucraina, după aproape patru ani de război. Zelenski: „Lucrurile sunt dificile peste tot” # ProTV.md
10:00
Semifinalele Cupei Africii se joacă astăzi: Senegal - Egipt și Nigeria - Maroc, două dueluri de foc # ProTV.md
09:50
Un cetățean străin - documentat pe Aeroportul Internațional Chișinău, după ce în bagajul acestuia au fost găsite peste 90 de rame pentru ochelari - FOTO # ProTV.md
09:50
Președintele țării, Maia Sandu - pe șantierul noii unități militare din Băcioi: „În sfârșit lucrurile se schimbă în bine." Cum arată tabăra - GALERIE FOTO # ProTV.md
Acum 2 ore
09:30
Moldovenii sărbătoresc Sfântul Vasile sau Anul Nou pe stil vechi: Semănătorii merg din casă în casă să ofere gânduri bune pentru noul an # ProTV.md
09:20
Calitate verificată în timp: locuințe moderne în suburbie
09:20
Ultima oră. Nou scandal de corupție în Ucraina. Iulia Timoșenko - vizată de anchetă, scrie presa de la Kiev # ProTV.md
09:10
Eden Estate — un dezvoltator care construiește cu inteligență, gust și grijă pentru viitor # ProTV.md
09:10
S-au stabilit noi recorduri în primele două zile ale calificărilor Australian Open 2026
Acum 4 ore
08:30
Zeci de morți și răniți după ce o macara s-a prăbușit peste un tren în Thailanda - FOTO
08:30
Atac cu drone al ucrainenilor asupra unui centru industrial din Rostov-pe-Don: patru răniți # ProTV.md
Atac cu drone al ucrainenilor asupra unui centru industrial din Rostov-pe-Don: patru răniți
08:20
Un șef de la Procuratura Glodeni - prins băut la volan. A refuzat să fie testat la alcool - FOTO # ProTV.md
08:20
Zona din România în care zăpada a ajuns şi la doi metri. Turiștii, sfătuiți să evite mai multe trasee montane # ProTV.md
08:20
Vreme geroasă cu -15 grade la nord și - 12 în capitală. Ce temperaturi se vor înregistra în următoarele zile. Prognoza meteo # ProTV.md
08:10
Curs valutar BNM pentru 14 ianuarie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
Acum 12 ore
23:10
Dronele ucrainene au lovit instalațiile de reparație a aeronavelor strategice și o fabrică de aparate fără pilot din Taganrog - FOTO # ProTV.md
23:00
După înfrângerea controversată din luna mai a anului trecut, Ion Cuțelaba a anunțat data revenirii în octagonul UFC - VIDEO # ProTV.md
23:00
Tunsoarea i-a jucat festa în cel mai nepotrivit moment tenismenului Camilo Ugo Carabelli - VIDEO # ProTV.md
22:50
Surpriză uriașă în Cupa Franței: deținătoarea trofeului PSG eliminată de rivala Paris FC, condusă de un fost jucător al campioanei Europei - VIDEO # ProTV.md
22:40
Cutremur la Real Madrid după eșecul cu Barcelona în Supercupa Spaniei: Xabi Alonso pleacă de comun acord, iar Alvaro Arbeloa preia echipa pentru prima dată la acest nivel - VIDEO # ProTV.md
22:40
Liverpool s-a întrecut în goluri superbe în meciul din cupă contra echipei din liga a treia, Barnsley - VIDEO # ProTV.md
22:40
Cristiano Ronaldo a mai făcut un pas spre marele său scop: 1000 de goluri în cariera de fotbalist - VIDEO # ProTV.md
22:30
Sezonul gripal aduce presiune uriașă asupra spitalelor din capitală: jumătate dintre pacienții de la Spitalul de Boli Contagioase pentru Copii sunt diagnosticați cu gripă - VIDEO # ProTV.md
22:20
În ajun de Sfântul Vasile pe stil vechi, tinerii din Brezoaia merg cu Malanca pe la casele localnicilor, oferind urări de bine, muzică și costume tradiționale ucrainene - VIDEO # ProTV.md
22:10
Fază amuzantă în startul sezonului de sporturi de iarnă: echipa de bob a Statelor Unite, la un pas de dezastru în calificările Cupei Mondiale din Elveția - VIDEO # ProTV.md
22:00
Răsturnare spectaculoasă în clasamentul rally-ului Dakar după etapa 9: Ford urcă pe primele două locuri, în timp ce multiplul campion Nasser Al-Attiyah coboară pe 3 - VIDEO # ProTV.md
21:50
Circulația feribotului de la Molovata, suspendată din cauza stratului gros de gheață de pe Nistru: autoritățile avertizează că siguranța pasagerilor nu mai poate fi garantată - VIDEO # ProTV.md
21:50
Scene incredibile la pescuit în Kazahstan: vulpe și mistreț „fură” captura pescarilor, lăsând oamenii uimiți și amuzați - VIDEO # ProTV.md
21:40
Captură record în Spania: 10 tone de cocaină ascunse într-un transport de sare, trei persoane arestate și nava tractată la portul din Tenerife - VIDEO # ProTV.md
Acum 24 ore
21:30
Europa paralizată de ninsoare și ger extrem: aeroporturi închise, zboruri anulate și drumuri transformate în patinoare, în timp ce oamenii se luptă să ajungă la destinație - VIDEO # ProTV.md
21:20
Vremea geroasă din ultimele săptămâni îi lasă pe unii locuitori din sate fără lemne de foc: „Nu ne ajung până la sfârșitul iernii” - VIDEO # ProTV.md
21:00
„Declarațiile mele au fost scoase din context”: reacția lui Adrian Dulgher după informațiile că ar fi fost declarat indezirabil în Ucraina - VIDEO # ProTV.md
20:40
Steagul Ucrainei flutură din nou la Kupiansk: forțele ucrainene preiau controlul primăriei după lupte intense în regiunea Harikov - VIDEO # ProTV.md
20:30
Trump amenință cu taxe vamale de 25% pentru țările care fac comerț cu Iranul și nu exclude o intervenție militară - VIDEO # ProTV.md
20:20
O nouă noapte de coșmar în Ucraina: Rusia lovește Harikov, Odesa și Kievul, iar Zelenski avertizează: „Pregătesc un nou atac masiv” - VIDEO # ProTV.md
20:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 13.01.2026
20:00
„Mergem cu teamă, parcă pe patine”: peste 750 de persoane au ajuns la urgență din cauza gheții de pe trotuarele din capitală - VIDEO # ProTV.md
19:50
Emoții mari pentru Republica Moldova la Eurovision 2026: în ce semifinală va concura și cu ce țări se va lupta pentru finală - VIDEO # ProTV.md
19:40
Linia electrică strategică Vulcănești–Chișinău, amânată din nou: ministrul energiei spune că va deveni funcțională abia la începutul primăverii - VIDEO # ProTV.md
19:30
Franța vrea să oblige Kievul să cumpere arme europene cu împrumutul de 90 de miliarde de la UE și intră într-o nouă dispută cu Germania, care nu are o problemă cu achiziția de arme americane # ProTV.md
18:50
„Continuați protestele, preluați controlul instituțiilor!”. Trump îi anunță pe iranieni că „ajutorul e pe drum” și spune că a anulat toate întâlnirile cu oficialii regimului # ProTV.md
18:50
Groenlanda îi transmite lui Trump un mesaj fără echivoc: „Dacă trebuie să alegem”
17:30
Căpitanul rus care a intrat cu nava într-un petrolier al SUA n-a făcut „absolut nimic” pentru a evita coliziunea, afirmă procurorii # ProTV.md
17:30
Parchetul cere pedeapsa cu moartea pentru fostul președinte sud-coreean Yoon Suk Yeol, care a încercat să impună legea marțială în țară # ProTV.md
17:20
Ambasadorul Australiei în SUA demisionează după ce l-a numit pe Trump „idiotul satului”. Posibil înlocuitor e un politician care a spus că Trump e „ridicol de prost” # ProTV.md
17:10
Patru petroliere au fost lovite de drone pe Marea Neagră în timp ce se îndreptau spre Rusia # ProTV.md
17:00
Incendiu într-un bloc locativ din capitală: Un apartament - distrus în totalitate de flăcări. IGSU vine cu detalii - VIDEO # ProTV.md
