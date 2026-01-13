Dronele ucrainene au lovit instalațiile de reparație a aeronavelor strategice și o fabrică de aparate fără pilot din Taganrog - FOTO
ProTV.md, 13 ianuarie 2026 23:10
Dronele ucrainene au lovit instalațiile de reparație a aeronavelor strategice și o fabrică de aparate fără pilot din Taganrog - FOTO
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 30 minute
23:10
Dronele ucrainene au lovit instalațiile de reparație a aeronavelor strategice și o fabrică de aparate fără pilot din Taganrog - FOTO # ProTV.md
Dronele ucrainene au lovit instalațiile de reparație a aeronavelor strategice și o fabrică de aparate fără pilot din Taganrog - FOTO
Acum o oră
23:00
După înfrângerea controversată din luna mai a anului trecut, Ion Cuțelaba a anunțat data revenirii în octagonul UFC - VIDEO # ProTV.md
După înfrângerea controversată din luna mai a anului trecut, Ion Cuțelaba a anunțat data revenirii în octagonul UFC - VIDEO
23:00
Tunsoarea i-a jucat festa în cel mai nepotrivit moment tenismenului Camilo Ugo Carabelli - VIDEO # ProTV.md
Tunsoarea i-a jucat festa în cel mai nepotrivit moment tenismenului Camilo Ugo Carabelli - VIDEO
22:50
Surpriză uriașă în Cupa Franței: deținătoarea trofeului PSG eliminată de rivala Paris FC, condusă de un fost jucător al campioanei Europei - VIDEO # ProTV.md
Surpriză uriașă în Cupa Franței: deținătoarea trofeului PSG eliminată de rivala Paris FC, condusă de un fost jucător al campioanei Europei - VIDEO
22:40
Cutremur la Real Madrid după eșecul cu Barcelona în Supercupa Spaniei: Xabi Alonso pleacă de comun acord, iar Alvaro Arbeloa preia echipa pentru prima dată la acest nivel - VIDEO # ProTV.md
Cutremur la Real Madrid după eșecul cu Barcelona în Supercupa Spaniei: Xabi Alonso pleacă de comun acord, iar Alvaro Arbeloa preia echipa pentru prima dată la acest nivel - VIDEO
22:40
Liverpool s-a întrecut în goluri superbe în meciul din cupă contra echipei din liga a treia, Barnsley - VIDEO # ProTV.md
Liverpool s-a întrecut în goluri superbe în meciul din cupă contra echipei din liga a treia, Barnsley - VIDEO
22:40
Cristiano Ronaldo a mai făcut un pas spre marele său scop: 1000 de goluri în cariera de fotbalist - VIDEO # ProTV.md
Cristiano Ronaldo a mai făcut un pas spre marele său scop: 1000 de goluri în cariera de fotbalist - VIDEO
Acum 2 ore
22:30
Sezonul gripal aduce presiune uriașă asupra spitalelor din capitală: jumătate dintre pacienții de la Spitalul de Boli Contagioase pentru Copii sunt diagnosticați cu gripă - VIDEO # ProTV.md
Sezonul gripal aduce presiune uriașă asupra spitalelor din capitală: jumătate dintre pacienții de la Spitalul de Boli Contagioase pentru Copii sunt diagnosticați cu gripă - VIDEO
22:20
În ajun de Sfântul Vasile pe stil vechi, tinerii din Brezoaia merg cu Malanca pe la casele localnicilor, oferind urări de bine, muzică și costume tradiționale ucrainene - VIDEO # ProTV.md
În ajun de Sfântul Vasile pe stil vechi, tinerii din Brezoaia merg cu Malanca pe la casele localnicilor, oferind urări de bine, muzică și costume tradiționale ucrainene - VIDEO
22:10
Fază amuzantă în startul sezonului de sporturi de iarnă: echipa de bob a Statelor Unite, la un pas de dezastru în calificările Cupei Mondiale din Elveția - VIDEO # ProTV.md
Fază amuzantă în startul sezonului de sporturi de iarnă: echipa de bob a Statelor Unite, la un pas de dezastru în calificările Cupei Mondiale din Elveția - VIDEO
22:00
Răsturnare spectaculoasă în clasamentul rally-ului Dakar după etapa 9: Ford urcă pe primele două locuri, în timp ce multiplul campion Nasser Al-Attiyah coboară pe 3 - VIDEO # ProTV.md
Răsturnare spectaculoasă în clasamentul rally-ului Dakar după etapa 9: Ford urcă pe primele două locuri, în timp ce multiplul campion Nasser Al-Attiyah coboară pe 3 - VIDEO
21:50
Circulația feribotului de la Molovata, suspendată din cauza stratului gros de gheață de pe Nistru: autoritățile avertizează că siguranța pasagerilor nu mai poate fi garantată - VIDEO # ProTV.md
Circulația feribotului de la Molovata, suspendată din cauza stratului gros de gheață de pe Nistru: autoritățile avertizează că siguranța pasagerilor nu mai poate fi garantată - VIDEO
21:50
Scene incredibile la pescuit în Kazahstan: vulpe și mistreț „fură” captura pescarilor, lăsând oamenii uimiți și amuzați - VIDEO # ProTV.md
Scene incredibile la pescuit în Kazahstan: vulpe și mistreț „fură” captura pescarilor, lăsând oamenii uimiți și amuzați - VIDEO
21:40
Captură record în Spania: 10 tone de cocaină ascunse într-un transport de sare, trei persoane arestate și nava tractată la portul din Tenerife - VIDEO # ProTV.md
Captură record în Spania: 10 tone de cocaină ascunse într-un transport de sare, trei persoane arestate și nava tractată la portul din Tenerife - VIDEO
Acum 4 ore
21:30
Europa paralizată de ninsoare și ger extrem: aeroporturi închise, zboruri anulate și drumuri transformate în patinoare, în timp ce oamenii se luptă să ajungă la destinație - VIDEO # ProTV.md
Europa paralizată de ninsoare și ger extrem: aeroporturi închise, zboruri anulate și drumuri transformate în patinoare, în timp ce oamenii se luptă să ajungă la destinație - VIDEO
21:20
Vremea geroasă din ultimele săptămâni îi lasă pe unii locuitori din sate fără lemne de foc: „Nu ne ajung până la sfârșitul iernii” - VIDEO # ProTV.md
Vremea geroasă din ultimele săptămâni îi lasă pe unii locuitori din sate fără lemne de foc: „Nu ne ajung până la sfârșitul iernii” - VIDEO
21:00
„Declarațiile mele au fost scoase din context”: reacția lui Adrian Dulgher după informațiile că ar fi fost declarat indezirabil în Ucraina - VIDEO # ProTV.md
„Declarațiile mele au fost scoase din context”: reacția lui Adrian Dulgher după informațiile că ar fi fost declarat indezirabil în Ucraina - VIDEO
20:40
Steagul Ucrainei flutură din nou la Kupiansk: forțele ucrainene preiau controlul primăriei după lupte intense în regiunea Harikov - VIDEO # ProTV.md
Steagul Ucrainei flutură din nou la Kupiansk: forțele ucrainene preiau controlul primăriei după lupte intense în regiunea Harikov - VIDEO
20:30
Trump amenință cu taxe vamale de 25% pentru țările care fac comerț cu Iranul și nu exclude o intervenție militară - VIDEO # ProTV.md
Trump amenință cu taxe vamale de 25% pentru țările care fac comerț cu Iranul și nu exclude o intervenție militară - VIDEO
20:20
O nouă noapte de coșmar în Ucraina: Rusia lovește Harikov, Odesa și Kievul, iar Zelenski avertizează: „Pregătesc un nou atac masiv” - VIDEO # ProTV.md
O nouă noapte de coșmar în Ucraina: Rusia lovește Harikov, Odesa și Kievul, iar Zelenski avertizează: „Pregătesc un nou atac masiv” - VIDEO
20:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 13.01.2026
20:00
„Mergem cu teamă, parcă pe patine”: peste 750 de persoane au ajuns la urgență din cauza gheții de pe trotuarele din capitală - VIDEO # ProTV.md
„Mergem cu teamă, parcă pe patine”: peste 750 de persoane au ajuns la urgență din cauza gheții de pe trotuarele din capitală - VIDEO
19:50
Emoții mari pentru Republica Moldova la Eurovision 2026: în ce semifinală va concura și cu ce țări se va lupta pentru finală - VIDEO # ProTV.md
Emoții mari pentru Republica Moldova la Eurovision 2026: în ce semifinală va concura și cu ce țări se va lupta pentru finală - VIDEO
19:40
Linia electrică strategică Vulcănești–Chișinău, amânată din nou: ministrul energiei spune că va deveni funcțională abia la începutul primăverii - VIDEO # ProTV.md
Linia electrică strategică Vulcănești–Chișinău, amânată din nou: ministrul energiei spune că va deveni funcțională abia la începutul primăverii - VIDEO
Acum 6 ore
19:30
Franța vrea să oblige Kievul să cumpere arme europene cu împrumutul de 90 de miliarde de la UE și intră într-o nouă dispută cu Germania, care nu are o problemă cu achiziția de arme americane # ProTV.md
Franța vrea să oblige Kievul să cumpere arme europene cu împrumutul de 90 de miliarde de la UE și intră într-o nouă dispută cu Germania, care nu are o problemă cu achiziția de arme americane
18:50
„Continuați protestele, preluați controlul instituțiilor!”. Trump îi anunță pe iranieni că „ajutorul e pe drum” și spune că a anulat toate întâlnirile cu oficialii regimului # ProTV.md
„Continuați protestele, preluați controlul instituțiilor!”. Trump îi anunță pe iranieni că „ajutorul e pe drum” și spune că a anulat toate întâlnirile cu oficialii regimului
18:50
Groenlanda îi transmite lui Trump un mesaj fără echivoc: „Dacă trebuie să alegem”
Acum 8 ore
17:30
Căpitanul rus care a intrat cu nava într-un petrolier al SUA n-a făcut „absolut nimic” pentru a evita coliziunea, afirmă procurorii # ProTV.md
Căpitanul rus care a intrat cu nava într-un petrolier al SUA n-a făcut „absolut nimic” pentru a evita coliziunea, afirmă procurorii
17:30
Parchetul cere pedeapsa cu moartea pentru fostul președinte sud-coreean Yoon Suk Yeol, care a încercat să impună legea marțială în țară # ProTV.md
Parchetul cere pedeapsa cu moartea pentru fostul președinte sud-coreean Yoon Suk Yeol, care a încercat să impună legea marțială în țară
17:20
Ambasadorul Australiei în SUA demisionează după ce l-a numit pe Trump „idiotul satului”. Posibil înlocuitor e un politician care a spus că Trump e „ridicol de prost” # ProTV.md
Ambasadorul Australiei în SUA demisionează după ce l-a numit pe Trump „idiotul satului”. Posibil înlocuitor e un politician care a spus că Trump e „ridicol de prost”
17:10
Patru petroliere au fost lovite de drone pe Marea Neagră în timp ce se îndreptau spre Rusia # ProTV.md
Patru petroliere au fost lovite de drone pe Marea Neagră în timp ce se îndreptau spre Rusia
17:00
Incendiu într-un bloc locativ din capitală: Un apartament - distrus în totalitate de flăcări. IGSU vine cu detalii - VIDEO # ProTV.md
Incendiu într-un bloc locativ din capitală: Un apartament - distrus în totalitate de flăcări. IGSU vine cu detalii - VIDEO
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 13.01.2026
15:50
Alarmant. Încă patru focare de pestă porcină africană - depistate în țara noastră. Raioanele vizate # ProTV.md
Alarmant. Încă patru focare de pestă porcină africană - depistate în țara noastră. Raioanele vizate
15:40
A încercat să treacă frontiera cu armă și cartușe. Un cetățean străin - documentat la vama Sculeni. Unde urma să ajungă - FOTO # ProTV.md
A încercat să treacă frontiera cu armă și cartușe. Un cetățean străin - documentat la vama Sculeni. Unde urma să ajungă - FOTO
Acum 12 ore
15:20
Va fi exclus din partid? Reacția CUB, după ce vicepreședintele formațiunii, Adrian Dulgher, a fost declarat indezirabil în Ucraina pentru că a minimalizat public gravitatea războiului # ProTV.md
Va fi exclus din partid? Reacția CUB, după ce vicepreședintele formațiunii, Adrian Dulgher, a fost declarat indezirabil în Ucraina pentru că a minimalizat public gravitatea războiului
15:10
Mărturia unei tinere despre abuzurile poliției islamice din Iran. „Te arestează pentru cum ești îmbrăcată și te torturează până cedezi” # ProTV.md
Mărturia unei tinere despre abuzurile poliției islamice din Iran. „Te arestează pentru cum ești îmbrăcată și te torturează până cedezi”
15:00
Incendiu în stânga Nistrului. Un bărbat a murit, după ce casa în care locuia a ars. Trupul neînsuflețit - găsit de către fiul acestuia - GALERIE FOTO # ProTV.md
Incendiu în stânga Nistrului. Un bărbat a murit, după ce casa în care locuia a ars. Trupul neînsuflețit - găsit de către fiul acestuia - GALERIE FOTO
14:50
Președintele Ungariei a stabilit data alegerilor care ar putea pune capăt guvernării Orban. Ce arată cele mai recente sondaje de opinie # ProTV.md
Președintele Ungariei a stabilit data alegerilor care ar putea pune capăt guvernării Orban. Ce arată cele mai recente sondaje de opinie
14:40
Cutremur cu magnitudinea 4,6 în nordul Italiei. Panică printre localnici, școli evacuate și trafic feroviar suspendat # ProTV.md
Cutremur cu magnitudinea 4,6 în nordul Italiei. Panică printre localnici, școli evacuate și trafic feroviar suspendat
14:40
Fotbal: Guvernul gabonez a ridicat suspendarea echipei naționale; Aubameyang și Ecuele Manga, reintegrați # ProTV.md
Fotbal: Guvernul gabonez a ridicat suspendarea echipei naționale; Aubameyang și Ecuele Manga, reintegrați
14:30
Zăpada și gheața închid aeroporturile din Viena și Bratislava. Orarul zborurilor, dat peste cap la Praga # ProTV.md
Zăpada și gheața închid aeroporturile din Viena și Bratislava. Orarul zborurilor, dat peste cap la Praga
14:10
SUA îndeamnă cetățenii americani să părăsească „acum” Iranul
13:40
Carburanții se scumpesc. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO # ProTV.md
Carburanții se scumpesc. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
13:20
Premierul Alexandru Munteanu, la întrevedere cu Ambasadorul Letoniei în Republica Moldova, Edgars Bondars. Parcursul european, printre subiectele abordate # ProTV.md
Premierul Alexandru Munteanu, la întrevedere cu Ambasadorul Letoniei în Republica Moldova, Edgars Bondars. Parcursul european, printre subiectele abordate
13:10
„Condamnăm ferm orice formă de corupție." Reacția ASP, după ce două persoane au fost reținute de CNA într-un dosar de trafic de influență privind favorizarea promovării examenului auto # ProTV.md
„Condamnăm ferm orice formă de corupție." Reacția ASP, după ce două persoane au fost reținute de CNA într-un dosar de trafic de influență privind favorizarea promovării examenului auto
13:10
Anexarea Groenlandei. Un proiect de lege pentru transformarea insulei în al 51-lea stat al SUA a fost introdus: „Activ vital” # ProTV.md
Anexarea Groenlandei. Un proiect de lege pentru transformarea insulei în al 51-lea stat al SUA a fost introdus: „Activ vital”
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Valeria Capra - 13.01.2026
12:50
Rusia va rezolva problemele din Ucraina pe cale militară până când președintele Zelenski „își va reveni”, a anunțat ambasadorul Kremlinului la ONU # ProTV.md
Rusia va rezolva problemele din Ucraina pe cale militară până când președintele Zelenski „își va reveni”, a anunțat ambasadorul Kremlinului la ONU
12:30
Cel puțin 12.000 de persoane ar fi fost ucise în protestele din Iran. „Majoritatea aveau sub 30 de ani” # ProTV.md
Cel puțin 12.000 de persoane ar fi fost ucise în protestele din Iran. „Majoritatea aveau sub 30 de ani”
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.