MIEREA DE SULFINĂ: Prin ce se deosebește și ce proprietăți are
Agromedia, 14 ianuarie 2026 12:00
Alte ştiri de Agromedia
Acum 5 minute
12:20
MODIFICARE ÎN CODUL FUNCIAR PENTRU AFACERILE DIN TURISM
Acum 30 minute
12:00
Acum o oră
11:30
PORUMBUL SE SCUMPEȘTE ÎN EUROPA: Cotațiile pe Euronext depășesc 190 €/tonă
Acum 2 ore
10:30
SCHIMBĂRI ÎN LEGEA VIEI ȘI VINULUI: Reguli mai simple pentru producători și comercianți
Acum 24 ore
15:10
ROMÂNIA VA CONDUCE UNDP ȘI ALTE AGENȚII ONU ÎN 2026
15:00
CIRCULAȚIA BACULUI MOLOVATA A FOST SUSPENDATĂ
13:20
CE MĂNÂNCĂ MOLDOVENII: O platformă digitală aduce transparență în restaurante
12:30
SUBVENȚII ȘI TVA RESTANTE : Explicațiile autorităților și nemulțumirile fermierilor
Ieri
11:10
PIAȚA GLOBALĂ A GRÂULUI: Producție în creștere, presiuni asupra prețurilor
10:10
PESTĂ PORCINĂ AFRICANĂ LA HÎNCEȘTI. 2 sate sunt în carantină
09:40
GRECIA A DAT START SEZONULUI CĂPȘUNELOR, MAI DEVREME DECÂT DE OBICEI
12 ianuarie 2026
18:10
PROGRAMUL FCA: Granturi de peste 30 mil. lei pentru afaceri agricole micro și mici
17:20
AZOT PE ZĂPADĂ SAU PE SOL ÎNGHEȚAT: De ce se pierde și cât ajunge la grâul de toamnă
15:50
ANSA OFERĂ DETALII DESPRE CAZUL METRONIDAZOLULUI DEPISTAT ÎN FURAJUL DIN UCRAINA
Mai mult de 2 zile în urmă
12:00
RAȚE OLANDEZE PITICE (CALL DUCK): Rasă ornamentală pentru gospodării
10:20
UCRAINA SCADE SUPRAFEȚELE VITICOLE, DAR CREȘTEREA NUMĂRULUI DE VINĂRII
09:40
IARNĂ AUTENTICĂ ÎN TOATĂ ȚARA. Încă o săptămână cu ger și fulgi
9 ianuarie 2026
17:30
CAZ DE RABIE LA O BOVINĂ: Carantină instituită pentru 30 de zile
16:50
PRODUCĂTORII DE ALCOOL, OBLIGAȚI SĂ DEPUNĂ DECLARAȚIILE PÂNĂ LA 15 IANUARIE
16:40
ACORDUL COMERCIAL UE–MERCOSUR A FOST VOTAT. Ce urmează după aprobare
15:50
AN DIFICIL PENTRU APICULTORI, DAR EXPORTURILE DE MIERE ATING UN NIVEL RECORD
14:40
ALOE VERA: Utilizări, beneficii și precauții pentru uz intern și extern
13:20
ÎNGRIJIREA OILOR ȘI MIEILOR ÎN SEZONUL FĂTĂRILOR
12:30
PRODUSE NOI PENTRU O PROTECȚIE EFICIENTĂ A CULTURILOR. alfa smart agro
11:30
ANSA: Importurile de furaje, suspendate și peste 110 mii de păsări, nimicite
09:40
MACRON: Fermierii au fost auziți. Franța va vota împotriva acordului Mercosur
8 ianuarie 2026
18:20
PREȚURILE CARTOFILOR, LA MINIME ISTORICE: Surplus mare de producție pe piața europeană
17:40
MINI-CASTRAVEȚII (CUCAMELON): Ce sunt, cum se folosesc și cum se cultivă
15:50
PORCUL DUROC, O RASĂ EFICIENTĂ PENTRU PRODUCȚIA DE CARNE. Avantaje
15:20
FERMIERII FRANCEZI PROTESTEAZĂ LA PARIS ȘI BLOCHEAZĂ DEPOZITE DE CARBURANȚI
13:20
TĂIEREA DE IARNĂ LA CIREȘ: Intervenții decisive
12:40
CURTEA DE CONTURI: Deficiențe în rapoartele financiare ale MAIA
12:20
PESTE 200 DE FUNCȚII DE CONDUCERE ELIMINATE ÎN AGRICULTURA ROMÂNIEI
11:50
FONDURILE AU FOST ALOCATE, DAR REGISTRUL FERMIERILOR ÎNCĂ NU FUNCȚIONEAZĂ
09:40
BRUXELLES PROMITE MILIARDE, FERMIERII RĂMÂN ÎN STRADĂ: Miza acordului Mercosur
6 ianuarie 2026
17:20
PĂSTRAREA VERZEI ÎN TIMPUL IERNII. Condiții tehnice, metode
15:20
GRANTURI DE PESTE 75 MILIOANE DE LEI, ÎN CADRUL AGGRI PENTRU ZOOTEHNIE
14:20
PIAȚA MERELOR LA ÎNCEPUT DE AN: Cerere modestă, prețuri în creștere
13:00
IERNAREA ALBINELOR ÎN SPAȚII CU MICROCLIMAT CONTROLAT. Studii recente
12:30
TRACTOARELE VIITORULUI: Ce schimbări pregătesc marii producători
12:00
UNT, BRÂNZĂ, LAPTE: Semne ce arată dacă produsul este sau nu de calitate
10:50
AJUNUL CRĂCIUNULUI ÎN SAT: Ritualuri vechi pentru belșug, rod și protecție
10:10
TĂIERILE LA CAIS ÎN PLANTAȚII INTENSIVE: Soluții pentru rod sigur
5 ianuarie 2026
18:10
IARNA LA STÂNĂ: Boli frecvente și semne de alarmă la mioare
16:20
161 DE ARBORI TĂIAȚI ILEGAL LA CRIULENI. Prejudiciu estimat la 200 de mii de lei
15:20
PREȚURILE CEREALELOR ȘI OLEAGINOASELOR PE EURONEXT/MATIF LA ÎNCEPUT DE AN
14:20
DE CE VINURILE ARTIZANALE AJUNG GREU ÎN HORECA
13:00
OȚETUL DE MERE ÎN APA DE BĂUT LA GĂINI ȘI PUI: Cum se administrează
11:20
ÎNGRIJIREA VIȚEILOR IARNA: Greșeli ce pot afecta sănătatea animalelor
10:30
MINISTERUL AGRICULTURII LANSEAZĂ APELUL III PENTRU SELECTAREA GAL-URILOR ÎN CADRUL PROGRAMULUI LEADER # Agromedia
MINISTERUL AGRICULTURII LANSEAZĂ APELUL III PENTRU SELECTAREA GAL-URILOR ÎN CADRUL PROGRAMULUI LEADER
