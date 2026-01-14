MIEREA DE SULFINĂ: Prin ce se deosebește și ce proprietăți are

Agromedia, 14 ianuarie 2026 12:00

MIEREA DE SULFINĂ: Prin ce se deosebește și ce proprietăți are

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agromedia

Acum 5 minute
12:20
MODIFICARE ÎN CODUL FUNCIAR PENTRU AFACERILE DIN TURISM Agromedia
MODIFICARE ÎN CODUL FUNCIAR PENTRU AFACERILE DIN TURISM
Acum 30 minute
12:00
MIEREA DE SULFINĂ: Prin ce se deosebește și ce proprietăți are Agromedia
MIEREA DE SULFINĂ: Prin ce se deosebește și ce proprietăți are
Acum o oră
11:30
PORUMBUL SE SCUMPEȘTE ÎN EUROPA: Cotațiile pe Euronext depășesc 190 €/tonă Agromedia
PORUMBUL SE SCUMPEȘTE ÎN EUROPA: Cotațiile pe Euronext depășesc 190 €/tonă
Acum 2 ore
10:30
SCHIMBĂRI ÎN LEGEA VIEI ȘI VINULUI: Reguli mai simple pentru producători și comercianți Agromedia
SCHIMBĂRI ÎN LEGEA VIEI ȘI VINULUI: Reguli mai simple pentru producători și comercianți
Acum 24 ore
15:10
ROMÂNIA VA CONDUCE UNDP ȘI ALTE AGENȚII ONU ÎN 2026 Agromedia
ROMÂNIA VA CONDUCE UNDP ȘI ALTE AGENȚII ONU ÎN 2026
15:00
CIRCULAȚIA BACULUI MOLOVATA A FOST SUSPENDATĂ Agromedia
CIRCULAȚIA BACULUI MOLOVATA A FOST SUSPENDATĂ
13:20
CE MĂNÂNCĂ MOLDOVENII: O platformă digitală aduce transparență în restaurante Agromedia
CE MĂNÂNCĂ MOLDOVENII: O platformă digitală aduce transparență în restaurante
12:30
SUBVENȚII ȘI TVA RESTANTE : Explicațiile autorităților și nemulțumirile fermierilor Agromedia
SUBVENȚII ȘI TVA RESTANTE : Explicațiile autorităților și nemulțumirile fermierilor
Ieri
11:10
PIAȚA GLOBALĂ A GRÂULUI: Producție în creștere, presiuni asupra prețurilor Agromedia
PIAȚA GLOBALĂ A GRÂULUI: Producție în creștere, presiuni asupra prețurilor
10:10
PESTĂ PORCINĂ AFRICANĂ LA HÎNCEȘTI. 2 sate sunt în carantină Agromedia
PESTĂ PORCINĂ AFRICANĂ LA HÎNCEȘTI. 2 sate sunt în carantină
09:40
GRECIA A DAT START SEZONULUI CĂPȘUNELOR, MAI DEVREME DECÂT DE OBICEI Agromedia
GRECIA A DAT START SEZONULUI CĂPȘUNELOR, MAI DEVREME DECÂT DE OBICEI
12 ianuarie 2026
18:10
PROGRAMUL FCA: Granturi de peste 30 mil. lei pentru afaceri agricole micro și mici Agromedia
PROGRAMUL FCA: Granturi de peste 30 mil. lei pentru afaceri agricole micro și mici
17:20
AZOT PE ZĂPADĂ SAU PE SOL ÎNGHEȚAT: De ce se pierde și cât ajunge la grâul de toamnă Agromedia
AZOT PE ZĂPADĂ SAU PE SOL ÎNGHEȚAT: De ce se pierde și cât ajunge la grâul de toamnă
15:50
ANSA OFERĂ DETALII DESPRE CAZUL METRONIDAZOLULUI DEPISTAT ÎN FURAJUL DIN UCRAINA Agromedia
ANSA OFERĂ DETALII DESPRE CAZUL METRONIDAZOLULUI DEPISTAT ÎN FURAJUL DIN UCRAINA
Mai mult de 2 zile în urmă
12:00
RAȚE OLANDEZE PITICE (CALL DUCK): Rasă ornamentală pentru gospodării Agromedia
RAȚE OLANDEZE PITICE (CALL DUCK): Rasă ornamentală pentru gospodării
10:20
UCRAINA SCADE SUPRAFEȚELE VITICOLE, DAR CREȘTEREA NUMĂRULUI DE VINĂRII Agromedia
UCRAINA SCADE SUPRAFEȚELE VITICOLE, DAR CREȘTEREA NUMĂRULUI DE VINĂRII
09:40
IARNĂ AUTENTICĂ ÎN TOATĂ ȚARA. Încă o săptămână cu ger și fulgi Agromedia
IARNĂ AUTENTICĂ ÎN TOATĂ ȚARA. Încă o săptămână cu ger și fulgi
9 ianuarie 2026
17:30
CAZ DE RABIE LA O BOVINĂ: Carantină instituită pentru 30 de zile Agromedia
CAZ DE RABIE LA O BOVINĂ: Carantină instituită pentru 30 de zile
16:50
PRODUCĂTORII DE ALCOOL, OBLIGAȚI SĂ DEPUNĂ DECLARAȚIILE PÂNĂ LA 15 IANUARIE Agromedia
PRODUCĂTORII DE ALCOOL, OBLIGAȚI SĂ DEPUNĂ DECLARAȚIILE PÂNĂ LA 15 IANUARIE
16:40
ACORDUL COMERCIAL UE–MERCOSUR A FOST VOTAT. Ce urmează după aprobare Agromedia
ACORDUL COMERCIAL UE–MERCOSUR A FOST VOTAT. Ce urmează după aprobare
15:50
AN DIFICIL PENTRU APICULTORI, DAR EXPORTURILE DE MIERE ATING UN NIVEL RECORD Agromedia
AN DIFICIL PENTRU APICULTORI, DAR EXPORTURILE DE MIERE ATING UN NIVEL RECORD
14:40
ALOE VERA: Utilizări, beneficii și precauții pentru uz intern și extern Agromedia
ALOE VERA: Utilizări, beneficii și precauții pentru uz intern și extern
13:20
ÎNGRIJIREA OILOR ȘI MIEILOR ÎN SEZONUL FĂTĂRILOR Agromedia
ÎNGRIJIREA OILOR ȘI MIEILOR ÎN SEZONUL FĂTĂRILOR
12:30
PRODUSE NOI PENTRU O PROTECȚIE EFICIENTĂ A CULTURILOR. alfa smart agro Agromedia
PRODUSE NOI PENTRU O PROTECȚIE EFICIENTĂ A CULTURILOR. alfa smart agro
11:30
ANSA: Importurile de furaje, suspendate și peste 110 mii de păsări, nimicite Agromedia
ANSA: Importurile de furaje, suspendate și peste 110 mii de păsări, nimicite
09:40
MACRON: Fermierii au fost auziți. Franța va vota împotriva acordului Mercosur Agromedia
MACRON: Fermierii au fost auziți. Franța va vota împotriva acordului Mercosur
8 ianuarie 2026
18:20
PREȚURILE CARTOFILOR, LA MINIME ISTORICE: Surplus mare de producție pe piața europeană Agromedia
PREȚURILE CARTOFILOR, LA MINIME ISTORICE: Surplus mare de producție pe piața europeană
17:40
MINI-CASTRAVEȚII (CUCAMELON): Ce sunt, cum se folosesc și cum se cultivă Agromedia
MINI-CASTRAVEȚII (CUCAMELON): Ce sunt, cum se folosesc și cum se cultivă
15:50
PORCUL DUROC, O RASĂ EFICIENTĂ PENTRU PRODUCȚIA DE CARNE. Avantaje Agromedia
PORCUL DUROC, O RASĂ EFICIENTĂ PENTRU PRODUCȚIA DE CARNE. Avantaje
15:20
FERMIERII FRANCEZI PROTESTEAZĂ LA PARIS ȘI BLOCHEAZĂ DEPOZITE DE CARBURANȚI Agromedia
FERMIERII FRANCEZI PROTESTEAZĂ LA PARIS ȘI BLOCHEAZĂ DEPOZITE DE CARBURANȚI
13:20
TĂIEREA DE IARNĂ LA CIREȘ: Intervenții decisive Agromedia
TĂIEREA DE IARNĂ LA CIREȘ: Intervenții decisive
12:40
CURTEA DE CONTURI: Deficiențe în rapoartele financiare ale MAIA Agromedia
CURTEA DE CONTURI: Deficiențe în rapoartele financiare ale MAIA
12:20
PESTE 200 DE FUNCȚII DE CONDUCERE ELIMINATE ÎN AGRICULTURA ROMÂNIEI Agromedia
PESTE 200 DE FUNCȚII DE CONDUCERE ELIMINATE ÎN AGRICULTURA ROMÂNIEI
11:50
FONDURILE AU FOST ALOCATE, DAR REGISTRUL FERMIERILOR ÎNCĂ NU FUNCȚIONEAZĂ Agromedia
FONDURILE AU FOST ALOCATE, DAR REGISTRUL FERMIERILOR ÎNCĂ NU FUNCȚIONEAZĂ
09:40
BRUXELLES PROMITE MILIARDE, FERMIERII RĂMÂN ÎN STRADĂ: Miza acordului Mercosur Agromedia
BRUXELLES PROMITE MILIARDE, FERMIERII RĂMÂN ÎN STRADĂ: Miza acordului Mercosur
6 ianuarie 2026
17:20
PĂSTRAREA VERZEI ÎN TIMPUL IERNII. Condiții tehnice, metode Agromedia
PĂSTRAREA VERZEI ÎN TIMPUL IERNII. Condiții tehnice, metode
15:20
GRANTURI DE PESTE 75 MILIOANE DE LEI, ÎN CADRUL AGGRI PENTRU ZOOTEHNIE Agromedia
GRANTURI DE PESTE 75 MILIOANE DE LEI, ÎN CADRUL AGGRI PENTRU ZOOTEHNIE
14:20
PIAȚA MERELOR LA ÎNCEPUT DE AN: Cerere modestă, prețuri în creștere Agromedia
PIAȚA MERELOR LA ÎNCEPUT DE AN: Cerere modestă, prețuri în creștere
13:00
IERNAREA ALBINELOR ÎN SPAȚII CU MICROCLIMAT CONTROLAT. Studii recente Agromedia
IERNAREA ALBINELOR ÎN SPAȚII CU MICROCLIMAT CONTROLAT. Studii recente
12:30
TRACTOARELE VIITORULUI: Ce schimbări pregătesc marii producători Agromedia
TRACTOARELE VIITORULUI: Ce schimbări pregătesc marii producători
12:00
UNT, BRÂNZĂ, LAPTE: Semne ce arată dacă produsul este sau nu de calitate Agromedia
UNT, BRÂNZĂ, LAPTE: Semne ce arată dacă produsul este sau nu de calitate
10:50
AJUNUL CRĂCIUNULUI ÎN SAT: Ritualuri vechi pentru belșug, rod și protecție Agromedia
AJUNUL CRĂCIUNULUI ÎN SAT: Ritualuri vechi pentru belșug, rod și protecție
10:10
TĂIERILE LA CAIS ÎN PLANTAȚII INTENSIVE: Soluții pentru rod sigur Agromedia
TĂIERILE LA CAIS ÎN PLANTAȚII INTENSIVE: Soluții pentru rod sigur
5 ianuarie 2026
18:10
IARNA LA STÂNĂ: Boli frecvente și semne de alarmă la mioare Agromedia
IARNA LA STÂNĂ: Boli frecvente și semne de alarmă la mioare
16:20
161 DE ARBORI TĂIAȚI ILEGAL LA CRIULENI. Prejudiciu estimat la 200 de mii de lei Agromedia
161 DE ARBORI TĂIAȚI ILEGAL LA CRIULENI. Prejudiciu estimat la 200 de mii de lei
15:20
PREȚURILE CEREALELOR ȘI OLEAGINOASELOR PE EURONEXT/MATIF LA ÎNCEPUT DE AN Agromedia
PREȚURILE CEREALELOR ȘI OLEAGINOASELOR PE EURONEXT/MATIF LA ÎNCEPUT DE AN
14:20
DE CE VINURILE ARTIZANALE AJUNG GREU ÎN HORECA Agromedia
DE CE VINURILE ARTIZANALE AJUNG GREU ÎN HORECA
13:00
OȚETUL DE MERE ÎN APA DE BĂUT LA GĂINI ȘI PUI: Cum se administrează Agromedia
OȚETUL DE MERE ÎN APA DE BĂUT LA GĂINI ȘI PUI: Cum se administrează
11:20
ÎNGRIJIREA VIȚEILOR IARNA: Greșeli ce pot afecta sănătatea animalelor Agromedia
ÎNGRIJIREA VIȚEILOR IARNA: Greșeli ce pot afecta sănătatea animalelor
10:30
MINISTERUL AGRICULTURII LANSEAZĂ APELUL III PENTRU SELECTAREA GAL-URILOR ÎN CADRUL PROGRAMULUI LEADER Agromedia
MINISTERUL AGRICULTURII LANSEAZĂ APELUL III PENTRU SELECTAREA GAL-URILOR ÎN CADRUL PROGRAMULUI LEADER
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.