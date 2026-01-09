ALOE VERA: Utilizări, beneficii și precauții pentru uz intern și extern

Agromedia, 9 ianuarie 2026 14:40

ALOE VERA: Utilizări, beneficii și precauții pentru uz intern și extern

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agromedia

Acum 30 minute
14:40
ALOE VERA: Utilizări, beneficii și precauții pentru uz intern și extern Agromedia
ALOE VERA: Utilizări, beneficii și precauții pentru uz intern și extern
Acum 2 ore
13:20
ÎNGRIJIREA OILOR ȘI MIEILOR ÎN SEZONUL FĂTĂRILOR Agromedia
ÎNGRIJIREA OILOR ȘI MIEILOR ÎN SEZONUL FĂTĂRILOR
Acum 4 ore
12:30
PRODUSE NOI PENTRU O PROTECȚIE EFICIENTĂ A CULTURILOR. alfa smart agro Agromedia
PRODUSE NOI PENTRU O PROTECȚIE EFICIENTĂ A CULTURILOR. alfa smart agro
11:30
ANSA: Importurile de furaje, suspendate și peste 110 mii de păsări, nimicite Agromedia
ANSA: Importurile de furaje, suspendate și peste 110 mii de păsări, nimicite
Acum 6 ore
09:40
MACRON: Fermierii au fost auziți. Franța va vota împotriva acordului Mercosur Agromedia
MACRON: Fermierii au fost auziți. Franța va vota împotriva acordului Mercosur
Acum 24 ore
18:20
PREȚURILE CARTOFILOR, LA MINIME ISTORICE: Surplus mare de producție pe piața europeană Agromedia
PREȚURILE CARTOFILOR, LA MINIME ISTORICE: Surplus mare de producție pe piața europeană
17:40
MINI-CASTRAVEȚII (CUCAMELON): Ce sunt, cum se folosesc și cum se cultivă Agromedia
MINI-CASTRAVEȚII (CUCAMELON): Ce sunt, cum se folosesc și cum se cultivă
15:50
PORCUL DUROC, O RASĂ EFICIENTĂ PENTRU PRODUCȚIA DE CARNE. Avantaje Agromedia
PORCUL DUROC, O RASĂ EFICIENTĂ PENTRU PRODUCȚIA DE CARNE. Avantaje
15:20
FERMIERII FRANCEZI PROTESTEAZĂ LA PARIS ȘI BLOCHEAZĂ DEPOZITE DE CARBURANȚI Agromedia
FERMIERII FRANCEZI PROTESTEAZĂ LA PARIS ȘI BLOCHEAZĂ DEPOZITE DE CARBURANȚI
Ieri
13:20
TĂIEREA DE IARNĂ LA CIREȘ: Intervenții decisive Agromedia
TĂIEREA DE IARNĂ LA CIREȘ: Intervenții decisive
12:40
CURTEA DE CONTURI: Deficiențe în rapoartele financiare ale MAIA Agromedia
CURTEA DE CONTURI: Deficiențe în rapoartele financiare ale MAIA
12:20
PESTE 200 DE FUNCȚII DE CONDUCERE ELIMINATE ÎN AGRICULTURA ROMÂNIEI Agromedia
PESTE 200 DE FUNCȚII DE CONDUCERE ELIMINATE ÎN AGRICULTURA ROMÂNIEI
11:50
FONDURILE AU FOST ALOCATE, DAR REGISTRUL FERMIERILOR ÎNCĂ NU FUNCȚIONEAZĂ Agromedia
FONDURILE AU FOST ALOCATE, DAR REGISTRUL FERMIERILOR ÎNCĂ NU FUNCȚIONEAZĂ
09:40
BRUXELLES PROMITE MILIARDE, FERMIERII RĂMÂN ÎN STRADĂ: Miza acordului Mercosur Agromedia
BRUXELLES PROMITE MILIARDE, FERMIERII RĂMÂN ÎN STRADĂ: Miza acordului Mercosur
Mai mult de 2 zile în urmă
17:20
PĂSTRAREA VERZEI ÎN TIMPUL IERNII. Condiții tehnice, metode Agromedia
PĂSTRAREA VERZEI ÎN TIMPUL IERNII. Condiții tehnice, metode
15:20
GRANTURI DE PESTE 75 MILIOANE DE LEI, ÎN CADRUL AGGRI PENTRU ZOOTEHNIE Agromedia
GRANTURI DE PESTE 75 MILIOANE DE LEI, ÎN CADRUL AGGRI PENTRU ZOOTEHNIE
14:20
PIAȚA MERELOR LA ÎNCEPUT DE AN: Cerere modestă, prețuri în creștere Agromedia
PIAȚA MERELOR LA ÎNCEPUT DE AN: Cerere modestă, prețuri în creștere
13:00
IERNAREA ALBINELOR ÎN SPAȚII CU MICROCLIMAT CONTROLAT. Studii recente Agromedia
IERNAREA ALBINELOR ÎN SPAȚII CU MICROCLIMAT CONTROLAT. Studii recente
12:30
TRACTOARELE VIITORULUI: Ce schimbări pregătesc marii producători Agromedia
TRACTOARELE VIITORULUI: Ce schimbări pregătesc marii producători
12:00
UNT, BRÂNZĂ, LAPTE: Semne ce arată dacă produsul este sau nu de calitate Agromedia
UNT, BRÂNZĂ, LAPTE: Semne ce arată dacă produsul este sau nu de calitate
10:50
AJUNUL CRĂCIUNULUI ÎN SAT: Ritualuri vechi pentru belșug, rod și protecție Agromedia
AJUNUL CRĂCIUNULUI ÎN SAT: Ritualuri vechi pentru belșug, rod și protecție
10:10
TĂIERILE LA CAIS ÎN PLANTAȚII INTENSIVE: Soluții pentru rod sigur Agromedia
TĂIERILE LA CAIS ÎN PLANTAȚII INTENSIVE: Soluții pentru rod sigur
5 ianuarie 2026
18:10
IARNA LA STÂNĂ: Boli frecvente și semne de alarmă la mioare Agromedia
IARNA LA STÂNĂ: Boli frecvente și semne de alarmă la mioare
16:20
161 DE ARBORI TĂIAȚI ILEGAL LA CRIULENI. Prejudiciu estimat la 200 de mii de lei Agromedia
161 DE ARBORI TĂIAȚI ILEGAL LA CRIULENI. Prejudiciu estimat la 200 de mii de lei
15:20
PREȚURILE CEREALELOR ȘI OLEAGINOASELOR PE EURONEXT/MATIF LA ÎNCEPUT DE AN Agromedia
PREȚURILE CEREALELOR ȘI OLEAGINOASELOR PE EURONEXT/MATIF LA ÎNCEPUT DE AN
14:20
DE CE VINURILE ARTIZANALE AJUNG GREU ÎN HORECA Agromedia
DE CE VINURILE ARTIZANALE AJUNG GREU ÎN HORECA
13:00
OȚETUL DE MERE ÎN APA DE BĂUT LA GĂINI ȘI PUI: Cum se administrează Agromedia
OȚETUL DE MERE ÎN APA DE BĂUT LA GĂINI ȘI PUI: Cum se administrează
11:20
ÎNGRIJIREA VIȚEILOR IARNA: Greșeli ce pot afecta sănătatea animalelor Agromedia
ÎNGRIJIREA VIȚEILOR IARNA: Greșeli ce pot afecta sănătatea animalelor
10:30
MINISTERUL AGRICULTURII LANSEAZĂ APELUL III PENTRU SELECTAREA GAL-URILOR ÎN CADRUL PROGRAMULUI LEADER Agromedia
MINISTERUL AGRICULTURII LANSEAZĂ APELUL III PENTRU SELECTAREA GAL-URILOR ÎN CADRUL PROGRAMULUI LEADER
09:20
IARNA SE INTENSIFICĂ: Ninsori, vânt și -10 grade în termometre Agromedia
IARNA SE INTENSIFICĂ: Ninsori, vânt și -10 grade în termometre
2 ianuarie 2026
18:20
CU CE HRĂNIM CAPRELE IARNA DUPĂ FĂTARE. Recomandări pentru fermieri Agromedia
CU CE HRĂNIM CAPRELE IARNA DUPĂ FĂTARE. Recomandări pentru fermieri
17:00
OUĂ RETRASE DE PE PIAȚĂ DUPĂ DEPISTAREA UNEI SUBSTANȚE INTERZISE Agromedia
OUĂ RETRASE DE PE PIAȚĂ DUPĂ DEPISTAREA UNEI SUBSTANȚE INTERZISE
16:40
PREȚURILE PRODUSELOR AGRICOLE AU CRESCUT ÎN UE Agromedia
PREȚURILE PRODUSELOR AGRICOLE AU CRESCUT ÎN UE
15:00
CASA PĂRINTEASCĂ DIN POHREBEA: Destinație turistică pe malul Nistrului Agromedia
CASA PĂRINTEASCĂ DIN POHREBEA: Destinație turistică pe malul Nistrului
14:00
CARTOFII MICI DIN BECI POT ADUCE BENEFICII. Cum îi transformăm în resursă Agromedia
CARTOFII MICI DIN BECI POT ADUCE BENEFICII. Cum îi transformăm în resursă
12:10
PREȘEDINTELE FRANȚEI ANUNȚĂ SPRIJIN PENTRU FERMIERI ȘI SECURITATEA ALIMENTARĂ Agromedia
PREȘEDINTELE FRANȚEI ANUNȚĂ SPRIJIN PENTRU FERMIERI ȘI SECURITATEA ALIMENTARĂ
11:40
PREMIERĂ ÎN TURISMUL DIN MOLDOVA: Tichete de vacanță pentru pensiunile rurale Agromedia
PREMIERĂ ÎN TURISMUL DIN MOLDOVA: Tichete de vacanță pentru pensiunile rurale
11:20
PEȘTE PROASPĂT SAU CONGELAT? La ce trebuie să fii atent în magazin Agromedia
PEȘTE PROASPĂT SAU CONGELAT? La ce trebuie să fii atent în magazin
10:30
CALENDARUL FOILOR DE CEAPĂ PENTRU 2026: Ce arată tradiția populară Agromedia
CALENDARUL FOILOR DE CEAPĂ PENTRU 2026: Ce arată tradiția populară
10:00
CUM AFECTEAZĂ FRIGUL ȘI UMEZEALA ANIMALELE DE FERMĂ. Greșeli frecvente Agromedia
CUM AFECTEAZĂ FRIGUL ȘI UMEZEALA ANIMALELE DE FERMĂ. Greșeli frecvente
31 decembrie 2025
15:50
GRÂUL ȘI RAPIȚA, SUB PRESIUNE LA ÎNCEPUT DE 2026 PE PIEȚELE EUROPENE Agromedia
GRÂUL ȘI RAPIȚA, SUB PRESIUNE LA ÎNCEPUT DE 2026 PE PIEȚELE EUROPENE
15:00
BILANȚ TURISTIC 2025: Republica Moldova atrage 65,8 mii de turiști străini Agromedia
BILANȚ TURISTIC 2025: Republica Moldova atrage 65,8 mii de turiști străini
13:40
RASA POTRIVITĂ DE BOVINE PENTRU CARNE: Angus, Charolaise sau Limousine Agromedia
RASA POTRIVITĂ DE BOVINE PENTRU CARNE: Angus, Charolaise sau Limousine
12:20
PREȚURILE CARBURANȚILOR URCĂ UȘOR LA ÎNCEPUT DE 2026, DUPĂ O PERIOADĂ DE SCĂDERI Agromedia
PREȚURILE CARBURANȚILOR URCĂ UȘOR LA ÎNCEPUT DE 2026, DUPĂ O PERIOADĂ DE SCĂDERI
11:10
ÎNGHEȚ–DEZGHEȚ IARNA: Cum verificăm starea grâului și orzului de toamnă Agromedia
ÎNGHEȚ–DEZGHEȚ IARNA: Cum verificăm starea grâului și orzului de toamnă
10:10
FERMIERII DIN POLONIA PROTESTEAZĂ ÎMPOTRIVA ACORDULUI UE–MERCOSUR Agromedia
FERMIERII DIN POLONIA PROTESTEAZĂ ÎMPOTRIVA ACORDULUI UE–MERCOSUR
09:20
TRADIȚII AGRARE DE ANUL NOU: Cum întâmpină moldovenii noul an Agromedia
TRADIȚII AGRARE DE ANUL NOU: Cum întâmpină moldovenii noul an
30 decembrie 2025
17:40
COD GALBEN DE VÂNT PUTERNIC ÎN MOLDOVA: Rafale de până la 18 m/s Agromedia
COD GALBEN DE VÂNT PUTERNIC ÎN MOLDOVA: Rafale de până la 18 m/s
16:40
AȘTERNUTUL DE IARNĂ ÎN COTEȚ: Ce materiale sunt mai practice Agromedia
AȘTERNUTUL DE IARNĂ ÎN COTEȚ: Ce materiale sunt mai practice
15:30
SCĂDERE ACCENTUATĂ A PREȚURILOR CARTOFILOR ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ Agromedia
SCĂDERE ACCENTUATĂ A PREȚURILOR CARTOFILOR ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.