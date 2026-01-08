FONDURILE AU FOST ALOCATE, DAR REGISTRUL FERMIERILOR ÎNCĂ NU FUNCȚIONEAZĂ
Agromedia, 8 ianuarie 2026 11:50
FONDURILE AU FOST ALOCATE, DAR REGISTRUL FERMIERILOR ÎNCĂ NU FUNCȚIONEAZĂ
• • •
Alte ştiri de Agromedia
Acum 30 minute
11:50
FONDURILE AU FOST ALOCATE, DAR REGISTRUL FERMIERILOR ÎNCĂ NU FUNCȚIONEAZĂ
Acum 4 ore
09:40
BRUXELLES PROMITE MILIARDE, FERMIERII RĂMÂN ÎN STRADĂ: Miza acordului Mercosur
Ieri
17:20
PĂSTRAREA VERZEI ÎN TIMPUL IERNII. Condiții tehnice, metode
15:20
GRANTURI DE PESTE 75 MILIOANE DE LEI, ÎN CADRUL AGGRI PENTRU ZOOTEHNIE
14:20
PIAȚA MERELOR LA ÎNCEPUT DE AN: Cerere modestă, prețuri în creștere
13:00
IERNAREA ALBINELOR ÎN SPAȚII CU MICROCLIMAT CONTROLAT. Studii recente
12:30
TRACTOARELE VIITORULUI: Ce schimbări pregătesc marii producători
Mai mult de 2 zile în urmă
12:00
UNT, BRÂNZĂ, LAPTE: Semne ce arată dacă produsul este sau nu de calitate
10:50
AJUNUL CRĂCIUNULUI ÎN SAT: Ritualuri vechi pentru belșug, rod și protecție
10:10
TĂIERILE LA CAIS ÎN PLANTAȚII INTENSIVE: Soluții pentru rod sigur
5 ianuarie 2026
18:10
IARNA LA STÂNĂ: Boli frecvente și semne de alarmă la mioare
16:20
161 DE ARBORI TĂIAȚI ILEGAL LA CRIULENI. Prejudiciu estimat la 200 de mii de lei
15:20
PREȚURILE CEREALELOR ȘI OLEAGINOASELOR PE EURONEXT/MATIF LA ÎNCEPUT DE AN
14:20
DE CE VINURILE ARTIZANALE AJUNG GREU ÎN HORECA
13:00
OȚETUL DE MERE ÎN APA DE BĂUT LA GĂINI ȘI PUI: Cum se administrează
11:20
ÎNGRIJIREA VIȚEILOR IARNA: Greșeli ce pot afecta sănătatea animalelor
10:30
MINISTERUL AGRICULTURII LANSEAZĂ APELUL III PENTRU SELECTAREA GAL-URILOR ÎN CADRUL PROGRAMULUI LEADER # Agromedia
MINISTERUL AGRICULTURII LANSEAZĂ APELUL III PENTRU SELECTAREA GAL-URILOR ÎN CADRUL PROGRAMULUI LEADER
09:20
IARNA SE INTENSIFICĂ: Ninsori, vânt și -10 grade în termometre
2 ianuarie 2026
18:20
CU CE HRĂNIM CAPRELE IARNA DUPĂ FĂTARE. Recomandări pentru fermieri
17:00
OUĂ RETRASE DE PE PIAȚĂ DUPĂ DEPISTAREA UNEI SUBSTANȚE INTERZISE
16:40
PREȚURILE PRODUSELOR AGRICOLE AU CRESCUT ÎN UE
15:00
CASA PĂRINTEASCĂ DIN POHREBEA: Destinație turistică pe malul Nistrului
14:00
CARTOFII MICI DIN BECI POT ADUCE BENEFICII. Cum îi transformăm în resursă
12:10
PREȘEDINTELE FRANȚEI ANUNȚĂ SPRIJIN PENTRU FERMIERI ȘI SECURITATEA ALIMENTARĂ
11:40
PREMIERĂ ÎN TURISMUL DIN MOLDOVA: Tichete de vacanță pentru pensiunile rurale
11:20
PEȘTE PROASPĂT SAU CONGELAT? La ce trebuie să fii atent în magazin
10:30
CALENDARUL FOILOR DE CEAPĂ PENTRU 2026: Ce arată tradiția populară
10:00
CUM AFECTEAZĂ FRIGUL ȘI UMEZEALA ANIMALELE DE FERMĂ. Greșeli frecvente
31 decembrie 2025
15:50
GRÂUL ȘI RAPIȚA, SUB PRESIUNE LA ÎNCEPUT DE 2026 PE PIEȚELE EUROPENE
15:00
BILANȚ TURISTIC 2025: Republica Moldova atrage 65,8 mii de turiști străini
13:40
RASA POTRIVITĂ DE BOVINE PENTRU CARNE: Angus, Charolaise sau Limousine
12:20
PREȚURILE CARBURANȚILOR URCĂ UȘOR LA ÎNCEPUT DE 2026, DUPĂ O PERIOADĂ DE SCĂDERI
11:10
ÎNGHEȚ–DEZGHEȚ IARNA: Cum verificăm starea grâului și orzului de toamnă
10:10
FERMIERII DIN POLONIA PROTESTEAZĂ ÎMPOTRIVA ACORDULUI UE–MERCOSUR
09:20
TRADIȚII AGRARE DE ANUL NOU: Cum întâmpină moldovenii noul an
30 decembrie 2025
17:40
COD GALBEN DE VÂNT PUTERNIC ÎN MOLDOVA: Rafale de până la 18 m/s
16:40
AȘTERNUTUL DE IARNĂ ÎN COTEȚ: Ce materiale sunt mai practice
15:30
SCĂDERE ACCENTUATĂ A PREȚURILOR CARTOFILOR ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ
14:20
PROIECTUL „NISTRU 2”: Monitorizarea apelor subterane, inclusiv a surselor de apă potabilă # Agromedia
PROIECTUL „NISTRU 2”: Monitorizarea apelor subterane, inclusiv a surselor de apă potabilă
13:40
DE CE ÎNCĂLZIREA CU LEMN UMED ESTE PERICULOASĂ PENTRU SOBE ȘI ȘEMINEE
12:30
FERMA DE MELCI DIN CRIULENI: Antreprenoriat, cercetare și adaptare la piață
11:30
COD GALBEN DE VÂNT PUTERNIC ÎN MOLDOVA: Rafale de până la 18 m/s
10:10
SITUAȚIA ACTUALĂ DIN SECTORUL LAPTELUI DE BOVINE A FOST DISCUTATĂ LA MAIA
29 decembrie 2025
17:00
SUPLIMENTE ALIMENTARE PRODUSE ÎN MOLDOVA: Cum a dezvoltat Biantti o gamă unică pe piața locală # Agromedia
SUPLIMENTE ALIMENTARE PRODUSE ÎN MOLDOVA: Cum a dezvoltat Biantti o gamă unică pe piața locală
15:20
BUGETUL PENTRU 2026 A FOST ADOPTAT. Câți bani au fost alocați agriculturii?
12:00
SOLUȚII INOVATOARE PENTRU SOLURILE DEGRADATE, TESTATE ÎN R. MOLDOVA
10:30
UCRAINA ȘI-A ORIENTAT EXPORTURILE DE GRÂU SPRE AFRICA ȘI ORIENTUL MIJLOCIU
10:20
LALELE DE CRĂCIUN ȘI REVELION, CULTIVATE ÎN SERELE UNUI FLORICULTOR DIN IALOVENI
09:40
METEO MOLDOVA. Revelion cu zăpadă și ger
28 decembrie 2025
15:50
PODCAST „AGRICULTURA MODERNĂ”. Anastasia și Alexandru Neamțu despre vinificația artizanală, micii producători și vinurile cu identitate # Agromedia
PODCAST „AGRICULTURA MODERNĂ”. Anastasia și Alexandru Neamțu despre vinificația artizanală, micii producători și vinurile cu identitate
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.