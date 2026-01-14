SÂNGEREI | Tehnologii avansate și infrastructură modernă pentru educație de calitate la Liceul „Olimp”
Moldova1, 14 ianuarie 2026 07:10
Peste o mie de elevi ai Liceului Teoretic „Olimp” din orașul Sângerei beneficiază de condiții mai bune de studiu și metode digitale de predare. Inclusă în proiectul național „Școala Model”, instituția trece printr-un proces amplu de modernizare, de la robotică și clase digitale, până la infrastructură modernă cu amfiteatru în curte, transformându-se într-un reper de excelență.
• • •
07:20
Corespondență Dan Alexe | Închisori închiriate „all inclusive”: Belgia vrea să trimită deținuți în Albania și Kosovo # Moldova1
Belgia ar dori să construiască sau să închirieze închisori în alte țări, pentru a atenua problema supraaglomerării din penitenciarele sale. Administrația penitenciarelor din Belgia a publicat un raport privind starea închisorilor din țară, din care reiese că peste 500 de deținuți dorm în continuare pe saltele așezate pe podea, din cauza lipsei de spațiu în celule.
07:10
22:00
Numărul celor care caută adăpost s-a dublat în perioada rece a anului. Pentru mulți dintre ei, Centrul municipal de găzduire și orientare pentru persoanele fără domiciliu stabil oferă căldură și un loc unde se simt în siguranță. Reprezentanții centrului spun că asigură toate condițiile necesare, inclusiv ajutor pentru perfectarea actelor.
21:40
Colaci, dulciuri și urări de belșug: cum se sărbătorește Sfântul Vasile în raionul Soroca # Moldova1
Cete de urători cutreieră satele în lung și în lat pentru a le ura gospodarilor belșug și voie bună. Maratonul sărbătorilor de iarnă se încheie cu Sfântul Vasile cel Mare, când unii sărbătoresc Anul Nou pe stil vechi. În satul Șeptelici din raionul Soroca, tradițiile sunt păstrate cu sfințenie și trnsmise din generaie în generație.
21:30
Reclamații privind gândaci într-un cămin din capitală. Universitatea pune la îndoială imaginile # Moldova1
Un cămin administrat de Universitatea Tehnică a Moldovei a fost invadat de gândaci. Indignați, studenții au publicat imagini pe rețelele sociale și au solicitat administrației să intervină pentru rezolvarea situației. Reprezentanții universității au precizat că au verificat toate camerele și spațiile comune, fără a constata prezența insectelor.
21:30
Alexei Buzu: Chișinăul a implementat „peste 90%” din reformele necesare pentru debursarea următoarei tranșe din Planul de Creștere # Moldova1
Guvernul de la Chișinău va transmite Comisiei Europene, la sfârșitul lunii ianuarie curent, un raport consolidat privind implementarea reformelor. Documentul va sta la baza debursării următoarei tranșe din Planul de Creștere Economică, finanțat de Uniunea Europeană cu o sumă totală de 1.9 miliarde de euro, a declarat secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, la emisiunea PE FAȚĂ de la Moldova 1, ediția din 13 ianuarie.
21:20
R. Moldova își propune să semneze, în 2026, acorduri de securitate socială cu Slovacia și Canada # Moldova1
Republica Moldova a marcat în 2025 un pas important în procesul de integrare europeană, devenind prima țară candidată la aderarea la UE care a semnat un acord cu Autoritatea Europeană a Muncii (ELA), iar în paralel a extins rețeaua de acorduri de securitate socială, menite să garanteze drepturile la pensie și prestații sociale ale moldovenilor care au muncit legal peste hotare, a declarat ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, într-un interviu acordat agenției Moldpres.
21:00
Mark Rutte, în Parlamentul European: „Epoca în care lăsam SUA să poarte povara securității noastre a luat sfârșit” # Moldova1
Secretarul General al NATO, Mark Rutte, a transmis la Forumul Global Europe, organizat de Renew Europe în Parlamentul European, un mesaj de fond privind transformarea profundă a mediului de securitate euro-atlantic. În centrul intervenției sale s-au aflat securitatea Arcticii – cu referiri directe la Groenlanda – și necesitatea ca Europa să își asume o responsabilitate mult mai mare în cadrul Alianței, într-un context marcat de agresivitatea Rusiei și războiul din Ucraina.
20:40
Ninsori, lapoviță și gheață: Haos pe drumuri și în aeroporturi în mai multe țări europene # Moldova1
Fenomenele meteo extreme afectează simultan mai multe țări europene. În Ungaria, ninsorile și lapovița au perturbat traficul rutier și aerian. Zboruri au fost suspendate și în Austria, iar haosul s-a resimțit și în gări. Aeroportul din Bratislava, Slovacia, a fost închis temporar din cauza zăpezii. Iar în Cehia, spitalele fac cu greu față numărului mare de pacienți care s-au accidentat pe ghețuș.
20:30
Creștinii ortodocși de stil vechi marchează în această seară trecerea dintre ani, Anul Nou pe stil vechi sau ajunul Sfântului Vasile, prilej de păstrare a unor tradiții străvechi, transmise din generație în generație. Pe lângă uratul obișnuit, în unele localități din Republica Moldova sunt practicate obiceiuri distincte, specifice comunităților etnice, precum Malanca din satul Palanca, raionul Călărași – un adevărat spectacol popular de măști, cântece și ritualuri.
19:50
ANRE respinge acuzațiile privind „profituri” sau „scheme de furt” în prețul gazelor și explică structura tarifului reglementat # Moldova1
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a venit cu clarificări publice privind modul de formare a prețului reglementat la gazele naturale, în contextul unor interpretări apărute recent în spațiul public, pe care le califică drept eronate și manipulatorii. Instituția subliniază că prețul achitat de consumatori nu reprezintă doar costul de achiziție al gazelor și că niciuna dintre componentele tarifului nu este stabilită arbitrar.
19:00
Magistrații români preiau din februarie dosarul de trădare în care este vizat fostul șef-adjunct al SIS # Moldova1
Magistrații români vor prelua din februarie dosarul în care este acuzat de trădare de patrie fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, Alexandru Balan, arestat acum patru luni pentru că ar fi divulgat unor ofițeri KGB din Belarus secrete de stat legate de România. Procesul penal este în faza de urmărire penală, iar în luna februarie urmează să fie eliberat rechizitoriul. Confirmarea a fost făcută pentru IPN de procurorul-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism din România, Alina Albu.
18:50
Pedeapsa cu moartea cerută pentru fostul președinte al Coreei de Sud, acuzat de rebeliune # Moldova1
Procuratura a solicitat instanței din Seul condamnarea fostului președinte al Coreei de Sud, Yoon Suk Yeol, la pedeapsa cu moartea, acesta fiind acuzat de conducerea unei rebeliuni în legătură cu instituirea legii marțiale în decembrie 2024, cu încălcarea normelor constituționale, relatează agenția Yonhap, citată de publicația Astra.
18:20
Maia Sandu: „R. Moldova - un teren de testare folosit de Rusia pentru a merge mai departe. Europa este ținta” # Moldova1
R. Moldova reprezintă „un teren de testare” pentru Federația Rusă care intenționează să-și extindă controlul asupra întregii Europe, declară președinta Maia Sandu. Într-un interviu acordat unor jurnaliști britanici,, publicat pe 12 ianuarie 2026, șefa statului a subliniat că „ținta” lui Vladimir Putin este Europa.
18:00
Consilier prezidențial de la București: România, „pregătită să discute serios scenariul” unirii, dacă R. Moldova îl vede ca „opțiune” # Moldova1
Orice român de bună-credință, indiferent de care parte a Prutului locuiește, privește tema unirii Republicii Moldova cu România ca pe un proces firesc, a afirmat Eugen Tomac, europarlamentar și consilier onorific al președintelui României, Nicușor Dan, într-un interviu acordat, pe 13 ianuarie, portalului caleaeuropeană.ro.
17:50
Artiștii moldoveni ajung la Viena: ambasadoarea Stella Avallone anunță stagii cu bursă în Austria # Moldova1
Austria va oferi artiștilor din Republica Moldova oportunitatea de a efectua, pe parcursul anului 2026, stagii cu bursă în instituțiile culturale și proiectele artistice relevante din Viena. Ambasadoarea Austriei la Chișinău, Stella Avallone, a menționat proiectul Focus International Moldova 2026 printre inițiativele care definesc cooperarea moldo-austriacă, subliniind că relațiile bilaterale au cunoscut o dinamică tot mai accentuată în ultimii ani.
17:30
Președinția R. Moldova a planificat, pentru anul 2025, achiziții publice în valoare de aproape 12 milioane de lei, cele mai costisitoare fiind serviciile de întreținere – de exemplu, 2.000.000 de lei pentru energia electrică și 1.600.000 de lei pentru energia termică. Totuși, printre cele mai costisitoare bunuri cumpărate prin licitație publică se numără distincțiile de stat și accesoriile aferente - 1 milion 586 de mii de lei.
17:30
James Harden l-a depășit pe legendarul Shaquille O'Neal în clasamentul celor mai prolifici jucători ai ligii profesioniste nord-americane de baschet. Starul echipei Los Angeles Clippers a acumulat 32 de puncte în meciul cu Charlotte Hornets, câștigat cu 117-109.
17:00
Condiții moderne pentru 400 de școli și grădinițe din R. Moldova: 3.61 de milioane de dolari alocați de Banca Mondială # Moldova1
Două sute de grădinițe și 200 de școli din R. Moldova au fost dotate cu mobilier, echipamente și materiale didactico-metodice noi. Investițiile realizate depășesc suma de 3.61 de milioane de dolari, bani alocați de Banca Mondială prin intermediul proiectului „Îmbunătățirea Calității Educației”.
16:50
Alertă în cinci localități din R. Moldova: Autoritățile anunță noi focare de pestă porcină # Moldova1
Focare de pestă porcină atât la porci domestici, cât și la mistreți, au fost înregistrate în cinci localități din R. Moldova, anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA).
16:30
O mașină s-a răsturnat în urma unui accident rutier produs în această dimineață, în cartierul Telecentru al Capitalei. Șoferul a scăpat, ca prin minune, nevătămat. De vină s-ar face un alt conducător auto, care s-ar fi angajat într-o manevră neregulamentară. Din cauza accidentului, în zonă s-au format ambuteiaje.
16:10
Primul mesaj transmis de Maia Sandu Rusiei după preluarea mandatului de președinte, în 2020: Au urmat sistarea livrărilor de gaze, crize și presiuni # Moldova1
La scurt timp după preluarea mandatului său prezidențial și după victoria Partidului Acțiune și Solidaritate la alegerile parlamentare din 2021, Maia Sandu transmitea Moscovei un mesaj de deschidere, afirmând că Republica Moldova își dorește „relații normale, decente, bazate pe respect reciproc” cu Federația Rusă. Răspunsul venit din partea Rusiei a fost însă diferit - criză energetică declanșată în toamna anului 2021, presiuni economice și tensiuni tot mai vizibile în jurul dosarului transnistrean și al parcursului european al Republicii Moldova.
16:10
Folosirea rachetelor balistice rusești Oreșnik în Ucraina reprezintă o escaladare periculoasă, a denunțat Washingtonul în cadrul Consiliului de Securitate al ONU. Sistemul, despre care specialiștii spun că poate transporta încărcătură nucleară, a fost utilizat de Moscova într-un atac comis săptămâna trecută. Reprezentantul Rusiei la ONU a răspuns criticilor cu cinism și a încercat, din nou, să dea vina pe Kiev.
16:00
Incendiu într-un bloc de locuințe din sectorul Râșcani. Mai multe echipaje de pompieri la fața locului # Moldova1
Un incendiu a izbucnit cu puțin timp în urmă într-un bloc de locuințe de pe strada Alecu Russo din sectorul Râșcani al capitalei. La fața locului au intervenit echipajele de pompieri.
16:00
16:00
FC Liverpool s-a calificat în turul 4 al Cupei Angliei la fotbal. Într-un meci disputat pe teren propriu, „cormoranii" au învins cu 4:1, formația de liga a treia FC Barnsley. Echipa condusă de olandezul Arne Slot a înscris prin maghiarul Dominik Szoboszlai, batavul Jeremie Frimpong, germanul Florian Wirtz și francezul Hugo Ekitike, iar Adam Philips a puntctat pentru oaspeți.
15:50
15:50
Interes-record pentru cetățenia R. Moldova printre locuitorii din stânga Nistrului. Experții propun controale mai stricte la linia administrativă # Moldova1
Interesul locuitorilor din stânga Nistrului pentru cetățenia Republicii Moldova este în creștere accelerată, pe fondul modificării legislației, al crizei economice din regiune, precum și al avantajelor oferite de parcursul european al țării. În acest context, experții nu exclud introducerea, treptată, a unor controale mai riguroase ale actelor de identitate la linia administrativă de pe Nistru, invocând necesitatea consolidării securității naționale.
15:20
Ministrul Dorin Junghietu, în vizită la Washington: discuții despre proiectul liniei electrice Strășeni–Gutinaș # Moldova1
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, merge la Washington pentru a identifica noi oportunități de colaborare cu partenerii americani în domeniul energetic. Vizita este programată pentru perioada 15–16 ianuarie, iar agenda include și discuții privind proiectul de construcție a liniei electrice aeriene de 400 kV Strășeni–Gutinaș.
15:10
Lemne de foc, atât tari cât și moi, pot fi achiziționate de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău. Masa lemnoasă scoasă la vânzare provine de la arborii din perimetrul aerogării, acumulată după lucrări de întreținere și curățare.
15:10
Lituania: 35 de ani de la asaltul turnului TV din Vilnius. Lituanienii au reușit să-și apere independența față de URRS # Moldova1
La 35 de ani de la asaltul sângeros asupra turnului de televiziune din Vilnius, Lituania își comemorează una dintre cele mai dramatice pagini ale luptei pentru libertate. În noaptea de 12 spre 13 ianuarie 1991, civili neînarmați au înfruntat trupele sovietice pentru a apăra simbolurile statului lituanian, plătind cu viața prețul independenței față de URSS, proclamată cu mai puțin de un an mai devreme.
14:40
Cristiano Ronaldo a marcat al 959-lea gol din cariera sa, însă nu a fost suficient pentru aș-i ajuta echipa Al-Nassr să evite înfrângerea marele meci cu Al-Hilal. A fost 3-1 pentru discipolii lui Simone Inzaghi, care se distanțează la 7 puncte în fruntea clasamentului campionatului Arabiei Saudite.
14:30
Letonia ajută R. Moldova să construiască un centru național de date. Premierul Munteanu: „Sprijinul este semnificativ” # Moldova1
Letonia oferă sprijin Republicii Moldova pentru crearea unui centru național de date, în cadrul cooperării axate pe digitalizare și securitate cibernetică. Inițiativele comune, precum și deschiderea pentru consolidarea cooperării bilaterale, au fost confirmate la o întrevedere la Guvern, pe 13 ianuarie.
14:10
Flăcările au „prins-o” pe prag în timp ce încerca să se salveze: bătrână, arsă de vie la Lipcani # Moldova1
O femeie în vârstă de 81 de ani din satul Lipcani, raionul Briceni, a murit arsă de vie într-un incendiul produs în locuința sa. Cadavrul parțial carbonizat al bătrânei a fost depistat de pompieri pe pragul locuinței.
13:50
R. Moldova va evolua în prima semifinală Eurovision 2026 de la Viena: Lista celor 14 țări concurente # Moldova1
Republica Moldova va evolua, alături de alte 14 țări, în prima semifinală a concursului muzical Eurovision 2026. Listele au fost făcute publice pe platforma oficială a evenimentului muzical.
13:30
OFICIAL | Cât costă repatrierea unui moldovean decedat peste hotare pentru a fi înmormântat acasă: 1.600 de sicrie repatriate în ultimii cinci ani # Moldova1
Migrația a schimbat nu doar locurile în care muncesc moldovenii, ci și felul în care se confruntă cu pierderea persoanelor dragi. Între anii 2020 și 2025, peste 1.600 de cetățeni ai Republicii Moldova au murit în străinătate, iar repatrierea lor a devenit o povară financiară pentru familii și o procedură frecventă pentru autorități.
13:20
Exporturile transnistrene confirmă orientarea spre UE: 71% din totalul comerțului în 2025 a vizat piața europeană # Moldova1
Uniunea Europeană rămâne principala destinație pentru exporturile companiilor din regiunea transnistreană a Republicii Moldova, aflată sub controlul administrației separatiste de la Tiraspol. Anul trecut, exporturile transnistrene către piața UE au reprezentat 71% din totalul activităților comerciale, informează Biroul politici de reintegrare (BPI).
13:00
Următoarea ședință în dosarul ex-primarului de Boldurești, stabilită în ziua morții lui Mihăiță. Mama victimei: „O mare batjocură” # Moldova1
Raisa Ciurel, mama lui Mihail Beșliu, adolescentul care și-a pierdut viața în urma unui accident rutier de care este învinuit ex-primarul satului Boldurești din raionul Nisporeni, Nicanor Ciochină, consideră o „mare batjocură” faptul că următoarea ședință în dosar a fost programată chiar în data în care i-a decedat fiul acum doi ani, pe 19 februarie.
13:00
Iranul a livrat Rusiei rachete și drone de peste 4 miliarde de dolari înainte și după invazia Ucrainei # Moldova1
Iranul a vândut Rusiei rachete balistice și antiaeriene în valoare de aproximativ 2,7 miliarde de dolari. Contractele de livrare a armamentului au fost încheiate în octombrie 2021 - cu câteva luni înainte de lansarea invaziei ruse pe scară largă în Ucraina, a declarat pentru Bloomberg un oficial occidental implicat în probleme de securitate.
13:00
„Muntele R. Moldova”: Investiții de milioane pentru a ajunge mai ușor în cel mai înalt punct geografic al țării # Moldova1
Doritorii de a vizita cel mai înalt punct geografic al R. Moldova – Dealul Bălănești din raionul Nisporeni – vor putea ajunge mai ușor la acest obiectiv turistic. Autoritățile au demarat un proiect de infrastructură în valoare de aproape 17.8 milioane de lei.
13:00
Bacul de la Molovata își suspendă circulația din 14 ianuarie, din cauza gheții groase de pe Nistru # Moldova1
Circulația feribotului de la Molovata va fi suspendată începând de miercuri, 14 ianuarie, din cauza gerului puternic și a stratului gros de gheață format pe râul Nistru, anunță Întreprinderea de Stat „Bacul Molovata”.
13:00
Juventus Torino a revenit pe locul 4 în clasamentul primei divizii italiene de fotbal. În ultimul meci al etapei a 20-a, „bianconeri" au zdrobit pe Unione Sportiva Cremonese cu scorul de 5:0. Echipa pregătită de Luciano Spalletti a oferit un festival ofensiv pe teren propriu în fața formației aflate pe locul 13 în clasament. „Bătrâna Doamnă" a condus cu 3:0 la pauză.
12:30
Aglomerație la aeroport: pasagerii, îndemnați să vină la aerogară cu trei ore înainte de zbor # Moldova1
Perioadă solicitantă la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău, unde pasagerii reclamă „aglomerație insuportabilă”. Administrația aerogării îndeamnă călătorii să se prezinte la terminal cu cel puțin trei ore înainte de decolare.
12:30
România, Ucraina și Republica Moldova vor crea o Cameră de Comerț trilaterală (CCTRUM) care va consolida cooperarea interstatală și va asigura o mai bună absorbție a fondurilor europene. Demersul a obținut până în prezent sprijinul a peste 250 de instituții și organizații din cele trei state.
12:20
Ambasadorul Rohovei despre interdicția impusă de Ucraina politicianului de la Chișinău care nu a văzut „drone”: „Nu comentăm” # Moldova1
Autoritățile de la Kiev nu „comentează” și nici nu confirmă oficial interdicția impusă vicepreședintelui Partidului Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB), Adrian Dulgher, care ar fi fost declarat persoană indezirabilă în Ucraina. Presa de la Chișinău a scris, cu referire la surse, că Dulgher ar fi fost interzis în statul vecin după ce a pus la îndoială războiul din Ucraina.
11:50
IT-ul devine principalul motor al exporturilor de servicii ale Republicii Moldova, depășind 600 de milioane de dolari în nouă luni # Moldova1
Sectorul tehnologiei informației s-a impus drept cel mai puternic motor al exporturilor de servicii ale Republicii Moldova, generând peste un sfert din totalul exporturilor din acest domeniu în primele nouă luni ale anului 2025. Potrivit Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED), valoarea exporturilor de servicii IT a depășit 600 de milioane de dolari, marcând o creștere anuală de 23%.
11:40
11:40
11:40
Taxe vamale de 25% aplicate țărilor care fac afaceri cu Iranul, anunțate de Trump: „Intră în vigoare imediat” # Moldova1
Președintele SUA, Donald Trump, a impus o taxă vamală de 25% asupra mărfurilor provenite din țările care au legături comerciale cu Iranul, o măsură care ar putea exercita presiuni asupra Teheranului, în contextul în care protestele antiguvernamentale intră în a treia săptămână, transmit BBC și DW.
11:30
