Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 13.01.2026
ProTV.md, 13 ianuarie 2026 17:00
Acum 5 minute
17:20
Ambasadorul Australiei în SUA demisionează după ce l-a numit pe Trump „idiotul satului”. Posibil înlocuitor e un politician care a spus că Trump e „ridicol de prost”
Acum 15 minute
17:10
Patru petroliere au fost lovite de drone pe Marea Neagră în timp ce se îndreptau spre Rusia
Acum 30 minute
17:00
Incendiu într-un bloc locativ din capitală: Un apartament - distrus în totalitate de flăcări. IGSU vine cu detalii - VIDEO
17:00
Acum 2 ore
15:50
Alarmant. Încă patru focare de pestă porcină africană - depistate în țara noastră. Raioanele vizate
15:40
A încercat să treacă frontiera cu armă și cartușe. Un cetățean străin - documentat la vama Sculeni. Unde urma să ajungă - FOTO
Acum 4 ore
15:20
Va fi exclus din partid? Reacția CUB, după ce vicepreședintele formațiunii, Adrian Dulgher, a fost declarat indezirabil în Ucraina pentru că a minimalizat public gravitatea războiului
15:10
Mărturia unei tinere despre abuzurile poliției islamice din Iran. „Te arestează pentru cum ești îmbrăcată și te torturează până cedezi”
15:00
Incendiu în stânga Nistrului. Un bărbat a murit, după ce casa în care locuia a ars. Trupul neînsuflețit - găsit de către fiul acestuia - GALERIE FOTO
14:50
Președintele Ungariei a stabilit data alegerilor care ar putea pune capăt guvernării Orban. Ce arată cele mai recente sondaje de opinie
14:40
Cutremur cu magnitudinea 4,6 în nordul Italiei. Panică printre localnici, școli evacuate și trafic feroviar suspendat
14:40
Fotbal: Guvernul gabonez a ridicat suspendarea echipei naționale; Aubameyang și Ecuele Manga, reintegrați
14:30
Zăpada și gheața închid aeroporturile din Viena și Bratislava. Orarul zborurilor, dat peste cap la Praga
14:10
SUA îndeamnă cetățenii americani să părăsească „acum” Iranul
13:40
Carburanții se scumpesc. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
Acum 6 ore
13:20
Premierul Alexandru Munteanu, la întrevedere cu Ambasadorul Letoniei în Republica Moldova, Edgars Bondars. Parcursul european, printre subiectele abordate
13:10
„Condamnăm ferm orice formă de corupție." Reacția ASP, după ce două persoane au fost reținute de CNA într-un dosar de trafic de influență privind favorizarea promovării examenului auto
13:10
Anexarea Groenlandei. Un proiect de lege pentru transformarea insulei în al 51-lea stat al SUA a fost introdus: „Activ vital”
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Valeria Capra - 13.01.2026
12:50
Rusia va rezolva problemele din Ucraina pe cale militară până când președintele Zelenski „își va reveni”, a anunțat ambasadorul Kremlinului la ONU
12:30
Cel puțin 12.000 de persoane ar fi fost ucise în protestele din Iran. „Majoritatea aveau sub 30 de ani”
12:30
Armata americană a camuflat un avion ca aparat civil, pentru a lovi traficanţi de droguri. NYT: „Posibilă crimă de război”
12:30
Au jefuit o persoană și au urcat-o cu forța în mașină: Trei bărbați și o femeie - condamnați la închisoare. Procuratura vine cu detalii
12:10
Tragic. O femeie a murit, după ce casa în care locuia a luat foc, la Briceni. IGSU anunță cauza preliminară a incendiului - FOTO
11:50
Accident la Telecentru: O mașină s-a răsturnat, după ce s-a lovit cu un alt automobil. O persoană a ajuns la spital - VIDEO
11:40
Viceprim-ministrul Mihai Popșoi a vorbit la telefon cu ministrul de externe al Marii Britanii, Yvette Cooper. Dezvoltarea colaborării economice - printre subiectele abordate
Acum 8 ore
11:20
Destinația turistică neașteptată care a devenit cea mai populară în Europa. Topul celor mai vizitate locuri
11:10
Doi bărbați - condamnați la ani grei de închisoare, după ce și-au omorât amicul de pahar. Cum s-a întâmplat totul și câți ani vor sta după gratii
11:10
Dronele ucianene au lovit instalațiile de reparație a aeronavelor strategice și o fabrică de aparate fără pilot din Taganrog - FOTO
10:30
Un cetățean al Republicii Slovace - documentat pe Aeroportul Internațional Chișinău, după ce în bagajul acestuia au fost găsite peste 80 de fiole cu substanțe străine - FOTO
10:20
Eurovision 2026: S-a decis, Moldova va concura în prima semifinală a concursului - VIDEO
10:10
Accident grav la Sîngerei. Două mașini s-au ciocnit puternic, după ce unul dintre șoferi ar fi încercat să facă o depășire și a pierdut controlul volanului - FOTO
10:10
Au primit 2000 de euro pentru a facilita promovarea cu succes a probelor teoretice și practice la examenul auto. Două persoane din Comrat, reținute de CNA - FOTO
10:00
Un moldovean - condamnat la ani grei de închisoare pentru că a acordat ajutor unui stat străin la desfășurarea unor activități dușmănoase împotriva țării noastre. Ce a făcut mai exact
10:00
Cel mai intens atac al rușilor asupra Ucrainei, cu rachete balistice, de la începutul anului. Explozii și întreruperi de curent la Kiev, numeroase victime la Harkov - VIDEO
09:30
Un șofer de camion - reținut în Ucraina, după ce a încercat să treacă ilegal în Moldova șapte bărbați ucraineni. Unde erau ascunși și câți bani urma să primească pentru acest „serviciu” - VIDEO
09:30
Propagandistul șef al lui Putin cere Rusiei o „operațiune militară specială” în Armenia. Reacții din Erevan: Un „câine care latră” - VIDEO
Acum 12 ore
09:10
Adjunctul Evgheniei Guțul, sancționat de UE pentru destabilizarea Republicii Moldova, oprit de vameșii români de două ori la graniță. A dat în judecată Poliția de Frontieră Iași
08:50
O adevărată minune la maternitatea Spitalului „Gheorghe Paladi” din capitală. O mămică a adus pe lume un băiețel de doar 750 de grame, dar a fost externat cu 3,5 kg - FOTO
08:40
„NATO se va destrăma”. Scenariul care anunță ruptura definitivă a Alianței. Diplomații UE confirmă în privat
08:30
Donald Trump, decizie de ultimă oră privind Iranul. „Acest ordin este definitiv și fără drept de apel”
08:20
Clipe de coșmar pentru oamenii din sudul Italiei, după căderea unui meteorit. Mulți au crezut ca e un atac de război
08:20
Vreme geroasă în țară. La nord se așteaptă -15 grade noaptea, iar în capitală -12 grade. Câte grade se vor înregistra în toate regiunile țării
08:10
UE și NATO, în alertă: ce opțiuni politice au în fața presiunilor lui Donald Trump de a prelua Groenlanda
08:10
Unul dintre oamenii de bază ai lui Putin susține că Groenlanda ar putea vota să se alăture Rusiei: „Și atunci s-a terminat”
08:10
Curs valutar BNM pentru 13 ianuarie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
Acum 24 ore
23:50
Cupa Angliei continuă seria șocurilor: Manchester United, eliminată din competiție și autoare a unui record negativ istoric - VIDEO
23:10
Noaptea marilor victorii la Globurile de Aur: „Hamnet” și „Bătălie după bătălie” triumfă, Timothée Chalamet câștigă una dintre cele mai disputate categorii - VIDEO
23:00
Bayern fără milă în Bundesliga: bavarezii o umilesc pe Wolfsburg cu 8–1 și galopază spre al 13-lea titlu în 14 sezoane - VIDEO
23:00
Inter Milano rămâne pe prima poziție în Serie A, dar a ratat ocazia de a se distanța de campioana Napoli, care ocupă locul trei - VIDEO
