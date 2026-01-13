O nouă noapte de coșmar în Ucraina: Rusia lovește Harikov, Odesa și Kievul, iar Zelenski avertizează: „Pregătesc un nou atac masiv” - VIDEO

ProTV.md, 13 ianuarie 2026 20:20

O nouă noapte de coșmar în Ucraina: Rusia lovește Harikov, Odesa și Kievul, iar Zelenski avertizează: „Pregătesc un nou atac masiv” - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 5 minute
20:40
Steagul Ucrainei flutură din nou la Kupiansk: forțele ucrainene preiau controlul primăriei după lupte intense în regiunea Harikov - VIDEO ProTV.md
Steagul Ucrainei flutură din nou la Kupiansk: forțele ucrainene preiau controlul primăriei după lupte intense în regiunea Harikov - VIDEO
Acum 15 minute
20:30
Trump amenință cu taxe vamale de 25% pentru țările care fac comerț cu Iranul și nu exclude o intervenție militară - VIDEO ProTV.md
Trump amenință cu taxe vamale de 25% pentru țările care fac comerț cu Iranul și nu exclude o intervenție militară - VIDEO
Acum 30 minute
20:20
O nouă noapte de coșmar în Ucraina: Rusia lovește Harikov, Odesa și Kievul, iar Zelenski avertizează: „Pregătesc un nou atac masiv” - VIDEO ProTV.md
O nouă noapte de coșmar în Ucraina: Rusia lovește Harikov, Odesa și Kievul, iar Zelenski avertizează: „Pregătesc un nou atac masiv” - VIDEO
Acum o oră
20:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 13.01.2026 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 13.01.2026
20:00
„Mergem cu teamă, parcă pe patine”: peste 750 de persoane au ajuns la urgență din cauza gheții de pe trotuarele din capitală - VIDEO ProTV.md
„Mergem cu teamă, parcă pe patine”: peste 750 de persoane au ajuns la urgență din cauza gheții de pe trotuarele din capitală - VIDEO
19:50
Emoții mari pentru Republica Moldova la Eurovision 2026: în ce semifinală va concura și cu ce țări se va lupta pentru finală - VIDEO ProTV.md
Emoții mari pentru Republica Moldova la Eurovision 2026: în ce semifinală va concura și cu ce țări se va lupta pentru finală - VIDEO
Acum 2 ore
19:40
Linia electrică strategică Vulcănești–Chișinău, amânată din nou: ministrul energiei spune că va deveni funcțională abia la începutul primăverii - VIDEO ProTV.md
Linia electrică strategică Vulcănești–Chișinău, amânată din nou: ministrul energiei spune că va deveni funcțională abia la începutul primăverii - VIDEO
19:30
Franța vrea să oblige Kievul să cumpere arme europene cu împrumutul de 90 de miliarde de la UE și intră într-o nouă dispută cu Germania, care nu are o problemă cu achiziția de arme americane ProTV.md
Franța vrea să oblige Kievul să cumpere arme europene cu împrumutul de 90 de miliarde de la UE și intră într-o nouă dispută cu Germania, care nu are o problemă cu achiziția de arme americane
18:50
„Continuați protestele, preluați controlul instituțiilor!”. Trump îi anunță pe iranieni că „ajutorul e pe drum” și spune că a anulat toate întâlnirile cu oficialii regimului ProTV.md
„Continuați protestele, preluați controlul instituțiilor!”. Trump îi anunță pe iranieni că „ajutorul e pe drum” și spune că a anulat toate întâlnirile cu oficialii regimului
18:50
Groenlanda îi transmite lui Trump un mesaj fără echivoc: „Dacă trebuie să alegem” ProTV.md
Groenlanda îi transmite lui Trump un mesaj fără echivoc: „Dacă trebuie să alegem”
Acum 4 ore
17:30
Căpitanul rus care a intrat cu nava într-un petrolier al SUA n-a făcut „absolut nimic” pentru a evita coliziunea, afirmă procurorii ProTV.md
Căpitanul rus care a intrat cu nava într-un petrolier al SUA n-a făcut „absolut nimic” pentru a evita coliziunea, afirmă procurorii
17:30
Parchetul cere pedeapsa cu moartea pentru fostul președinte sud-coreean Yoon Suk Yeol, care a încercat să impună legea marțială în țară ProTV.md
Parchetul cere pedeapsa cu moartea pentru fostul președinte sud-coreean Yoon Suk Yeol, care a încercat să impună legea marțială în țară
17:20
Ambasadorul Australiei în SUA demisionează după ce l-a numit pe Trump „idiotul satului”. Posibil înlocuitor e un politician care a spus că Trump e „ridicol de prost” ProTV.md
Ambasadorul Australiei în SUA demisionează după ce l-a numit pe Trump „idiotul satului”. Posibil înlocuitor e un politician care a spus că Trump e „ridicol de prost”
17:10
Patru petroliere au fost lovite de drone pe Marea Neagră în timp ce se îndreptau spre Rusia ProTV.md
Patru petroliere au fost lovite de drone pe Marea Neagră în timp ce se îndreptau spre Rusia
17:00
Incendiu într-un bloc locativ din capitală: Un apartament - distrus în totalitate de flăcări. IGSU vine cu detalii - VIDEO ProTV.md
Incendiu într-un bloc locativ din capitală: Un apartament - distrus în totalitate de flăcări. IGSU vine cu detalii - VIDEO
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 13.01.2026 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 13.01.2026
Acum 6 ore
15:50
Alarmant. Încă patru focare de pestă porcină africană - depistate în țara noastră. Raioanele vizate ProTV.md
Alarmant. Încă patru focare de pestă porcină africană - depistate în țara noastră. Raioanele vizate
15:40
A încercat să treacă frontiera cu armă și cartușe. Un cetățean străin - documentat la vama Sculeni. Unde urma să ajungă - FOTO ProTV.md
A încercat să treacă frontiera cu armă și cartușe. Un cetățean străin - documentat la vama Sculeni. Unde urma să ajungă - FOTO
15:20
Va fi exclus din partid? Reacția CUB, după ce vicepreședintele formațiunii, Adrian Dulgher, a fost declarat indezirabil în Ucraina pentru că a minimalizat public gravitatea războiului ProTV.md
Va fi exclus din partid? Reacția CUB, după ce vicepreședintele formațiunii, Adrian Dulgher, a fost declarat indezirabil în Ucraina pentru că a minimalizat public gravitatea războiului
15:10
Mărturia unei tinere despre abuzurile poliției islamice din Iran. „Te arestează pentru cum ești îmbrăcată și te torturează până cedezi” ProTV.md
Mărturia unei tinere despre abuzurile poliției islamice din Iran. „Te arestează pentru cum ești îmbrăcată și te torturează până cedezi”
15:00
Incendiu în stânga Nistrului. Un bărbat a murit, după ce casa în care locuia a ars. Trupul neînsuflețit - găsit de către fiul acestuia - GALERIE FOTO ProTV.md
Incendiu în stânga Nistrului. Un bărbat a murit, după ce casa în care locuia a ars. Trupul neînsuflețit - găsit de către fiul acestuia - GALERIE FOTO
14:50
Președintele Ungariei a stabilit data alegerilor care ar putea pune capăt guvernării Orban. Ce arată cele mai recente sondaje de opinie ProTV.md
Președintele Ungariei a stabilit data alegerilor care ar putea pune capăt guvernării Orban. Ce arată cele mai recente sondaje de opinie
Acum 8 ore
14:40
Cutremur cu magnitudinea 4,6 în nordul Italiei. Panică printre localnici, școli evacuate și trafic feroviar suspendat ProTV.md
Cutremur cu magnitudinea 4,6 în nordul Italiei. Panică printre localnici, școli evacuate și trafic feroviar suspendat
14:40
Fotbal: Guvernul gabonez a ridicat suspendarea echipei naționale; Aubameyang și Ecuele Manga, reintegrați ProTV.md
Fotbal: Guvernul gabonez a ridicat suspendarea echipei naționale; Aubameyang și Ecuele Manga, reintegrați
14:30
Zăpada și gheața închid aeroporturile din Viena și Bratislava. Orarul zborurilor, dat peste cap la Praga ProTV.md
Zăpada și gheața închid aeroporturile din Viena și Bratislava. Orarul zborurilor, dat peste cap la Praga
14:10
SUA îndeamnă cetățenii americani să părăsească „acum” Iranul ProTV.md
SUA îndeamnă cetățenii americani să părăsească „acum” Iranul
13:40
Carburanții se scumpesc. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO ProTV.md
Carburanții se scumpesc. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
13:20
Premierul Alexandru Munteanu, la întrevedere cu Ambasadorul Letoniei în Republica Moldova, Edgars Bondars. Parcursul european, printre subiectele abordate ProTV.md
Premierul Alexandru Munteanu, la întrevedere cu Ambasadorul Letoniei în Republica Moldova, Edgars Bondars. Parcursul european, printre subiectele abordate
13:10
„Condamnăm ferm orice formă de corupție." Reacția ASP, după ce două persoane au fost reținute de CNA într-un dosar de trafic de influență privind favorizarea promovării examenului auto ProTV.md
„Condamnăm ferm orice formă de corupție." Reacția ASP, după ce două persoane au fost reținute de CNA într-un dosar de trafic de influență privind favorizarea promovării examenului auto
13:10
Anexarea Groenlandei. Un proiect de lege pentru transformarea insulei în al 51-lea stat al SUA a fost introdus: „Activ vital” ProTV.md
Anexarea Groenlandei. Un proiect de lege pentru transformarea insulei în al 51-lea stat al SUA a fost introdus: „Activ vital”
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Valeria Capra - 13.01.2026 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Valeria Capra - 13.01.2026
12:50
Rusia va rezolva problemele din Ucraina pe cale militară până când președintele Zelenski „își va reveni”, a anunțat ambasadorul Kremlinului la ONU ProTV.md
Rusia va rezolva problemele din Ucraina pe cale militară până când președintele Zelenski „își va reveni”, a anunțat ambasadorul Kremlinului la ONU
Acum 12 ore
12:30
Cel puțin 12.000 de persoane ar fi fost ucise în protestele din Iran. „Majoritatea aveau sub 30 de ani” ProTV.md
Cel puțin 12.000 de persoane ar fi fost ucise în protestele din Iran. „Majoritatea aveau sub 30 de ani”
12:30
Armata americană a camuflat un avion ca aparat civil, pentru a lovi traficanţi de droguri. NYT: „Posibilă crimă de război” ProTV.md
Armata americană a camuflat un avion ca aparat civil, pentru a lovi traficanţi de droguri. NYT: „Posibilă crimă de război”
12:30
Au jefuit o persoană și au urcat-o cu forța în mașină: Trei bărbați și o femeie - condamnați la închisoare. Procuratura vine cu detalii ProTV.md
Au jefuit o persoană și au urcat-o cu forța în mașină: Trei bărbați și o femeie - condamnați la închisoare. Procuratura vine cu detalii
12:10
Tragic. O femeie a murit, după ce casa în care locuia a luat foc, la Briceni. IGSU anunță cauza preliminară a incendiului - FOTO ProTV.md
Tragic. O femeie a murit, după ce casa în care locuia a luat foc, la Briceni. IGSU anunță cauza preliminară a incendiului - FOTO
11:50
Accident la Telecentru: O mașină s-a răsturnat, după ce s-a lovit cu un alt automobil. O persoană a ajuns la spital - VIDEO ProTV.md
Accident la Telecentru: O mașină s-a răsturnat, după ce s-a lovit cu un alt automobil. O persoană a ajuns la spital - VIDEO
11:40
Viceprim-ministrul Mihai Popșoi a vorbit la telefon cu ministrul de externe al Marii Britanii, Yvette Cooper. Dezvoltarea colaborării economice - printre subiectele abordate ProTV.md
Viceprim-ministrul Mihai Popșoi a vorbit la telefon cu ministrul de externe al Marii Britanii, Yvette Cooper. Dezvoltarea colaborării economice - printre subiectele abordate
11:20
Destinația turistică neașteptată care a devenit cea mai populară în Europa. Topul celor mai vizitate locuri ProTV.md
Destinația turistică neașteptată care a devenit cea mai populară în Europa. Topul celor mai vizitate locuri
11:10
Doi bărbați - condamnați la ani grei de închisoare, după ce și-au omorât amicul de pahar. Cum s-a întâmplat totul și câți ani vor sta după gratii ProTV.md
Doi bărbați - condamnați la ani grei de închisoare, după ce și-au omorât amicul de pahar. Cum s-a întâmplat totul și câți ani vor sta după gratii
11:10
Dronele ucianene au lovit instalațiile de reparație a aeronavelor strategice și o fabrică de aparate fără pilot din Taganrog - FOTO ProTV.md
Dronele ucianene au lovit instalațiile de reparație a aeronavelor strategice și o fabrică de aparate fără pilot din Taganrog - FOTO
10:30
Un cetățean al Republicii Slovace - documentat pe Aeroportul Internațional Chișinău, după ce în bagajul acestuia au fost găsite peste 80 de fiole cu substanțe străine - FOTO ProTV.md
Un cetățean al Republicii Slovace - documentat pe Aeroportul Internațional Chișinău, după ce în bagajul acestuia au fost găsite peste 80 de fiole cu substanțe străine - FOTO
10:20
Eurovision 2026: S-a decis, Moldova va concura în prima semifinală a concursului - VIDEO ProTV.md
Eurovision 2026: S-a decis, Moldova va concura în prima semifinală a concursului - VIDEO
10:10
Accident grav la Sîngerei. Două mașini s-au ciocnit puternic, după ce unul dintre șoferi ar fi încercat să facă o depășire și a pierdut controlul volanului - FOTO ProTV.md
Accident grav la Sîngerei. Două mașini s-au ciocnit puternic, după ce unul dintre șoferi ar fi încercat să facă o depășire și a pierdut controlul volanului - FOTO
10:10
Au primit 2000 de euro pentru a facilita promovarea cu succes a probelor teoretice și practice la examenul auto. Două persoane din Comrat, reținute de CNA - FOTO ProTV.md
Au primit 2000 de euro pentru a facilita promovarea cu succes a probelor teoretice și practice la examenul auto. Două persoane din Comrat, reținute de CNA - FOTO
10:00
Un moldovean - condamnat la ani grei de închisoare pentru că a acordat ajutor unui stat străin la desfășurarea unor activități dușmănoase împotriva țării noastre. Ce a făcut mai exact ProTV.md
Un moldovean - condamnat la ani grei de închisoare pentru că a acordat ajutor unui stat străin la desfășurarea unor activități dușmănoase împotriva țării noastre. Ce a făcut mai exact
10:00
Cel mai intens atac al rușilor asupra Ucrainei, cu rachete balistice, de la începutul anului. Explozii și întreruperi de curent la Kiev, numeroase victime la Harkov - VIDEO ProTV.md
Cel mai intens atac al rușilor asupra Ucrainei, cu rachete balistice, de la începutul anului. Explozii și întreruperi de curent la Kiev, numeroase victime la Harkov - VIDEO
09:30
Un șofer de camion - reținut în Ucraina, după ce a încercat să treacă ilegal în Moldova șapte bărbați ucraineni. Unde erau ascunși și câți bani urma să primească pentru acest „serviciu” - VIDEO ProTV.md
Un șofer de camion - reținut în Ucraina, după ce a încercat să treacă ilegal în Moldova șapte bărbați ucraineni. Unde erau ascunși și câți bani urma să primească pentru acest „serviciu” - VIDEO
09:30
Propagandistul șef al lui Putin cere Rusiei o „operațiune militară specială” în Armenia. Reacții din Erevan: Un „câine care latră” - VIDEO ProTV.md
Propagandistul șef al lui Putin cere Rusiei o „operațiune militară specială” în Armenia. Reacții din Erevan: Un „câine care latră” - VIDEO
09:10
Adjunctul Evgheniei Guțul, sancționat de UE pentru destabilizarea Republicii Moldova, oprit de vameșii români de două ori la graniță. A dat în judecată Poliția de Frontieră Iași ProTV.md
Adjunctul Evgheniei Guțul, sancționat de UE pentru destabilizarea Republicii Moldova, oprit de vameșii români de două ori la graniță. A dat în judecată Poliția de Frontieră Iași
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.