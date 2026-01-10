Focar de pestă porcină în extravilanul satului Zagarancea din raionul Ungheni
NewsUngheni, 10 ianuarie 2026 20:10
La 5 ianuarie 2026, în extravilanul satului Zagarancea din raionul Ungheni a fost identificat un focar de pestă porcină аfriсаnă la porci domestici (PPA). Cazul [...]The post Focar de pestă porcină în extravilanul satului Zagarancea din raionul Ungheni first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
• • •
Alte ştiri de NewsUngheni
Acum 30 minute
20:10
La 5 ianuarie 2026, în extravilanul satului Zagarancea din raionul Ungheni a fost identificat un focar de pestă porcină аfriсаnă la porci domestici (PPA). Cazul [...]The post Focar de pestă porcină în extravilanul satului Zagarancea din raionul Ungheni first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Acum o oră
19:50
Averea președintelui interimar al Judecătoriei Ungheni, sub lupa ANI, după ce a picat vettingul # NewsUngheni
Averea președintelui interimar al Judecătoriei Ungheni, sub lupa ANI, după ce a picat vettingulThe post Averea președintelui interimar al Judecătoriei Ungheni, sub lupa ANI, după ce a picat vettingul first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
19:40
O nerezidentă a încercat să scoată ilicit din Republica Moldova peste 48 mii USDThe post O nerezidentă a încercat să scoată ilicit din Republica Moldova peste 48 mii USD first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Acum 2 ore
19:20
Situația la zi – drumarii continuă în în această după-amiază intervențiile pe drumurile naționale # NewsUngheni
Situația la zi – drumarii continuă în în această după-amiază intervențiile pe drumurile naționaleThe post Situația la zi – drumarii continuă în în această după-amiază intervențiile pe drumurile naționale first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Acum 24 ore
04:50
Starea drumurilor naționale – bilanțul intervențiilor drumarilor din ultimele 12 oreThe post Starea drumurilor naționale – bilanțul intervențiilor drumarilor din ultimele 12 ore first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
00:00
Matrice pentru fabricarea monedelor EURO și monede comemorative indetificate în PTF Palanca # NewsUngheni
Matrice pentru fabricarea monedelor EURO și monede comemorative indetificate în PTF PalancaThe post Matrice pentru fabricarea monedelor EURO și monede comemorative indetificate în PTF Palanca first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
9 ianuarie 2026
23:50
Un conațional a fost depistat la frontiera în PTF Leușeni cu substanță interzisăThe post Un conațional a fost depistat la frontiera în PTF Leușeni cu substanță interzisă first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
23:10
Un caz de rabie la o bovină a fost confirmată în satul Sipoteni din raionul CălărașiThe post Un caz de rabie la o bovină a fost confirmată în satul Sipoteni din raionul Călărași first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
22:40
Starea drumurilor naționale – bilanțul intervențiilor drumarilor din ultimele 12 oreThe post Starea drumurilor naționale – bilanțul intervențiilor drumarilor din ultimele 12 ore first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
22:30
Servesc Republica Moldova. Comisarul Tatiana Golovco – la final de carieră profesională în IGPF # NewsUngheni
Servesc Republica Moldova. Comisarul Tatiana Golovco - la final de carieră profesională în IGPFThe post Servesc Republica Moldova. Comisarul Tatiana Golovco – la final de carieră profesională în IGPF first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
21:50
[DEMINĂRI] Geniștii Armatei Naționale au neutralizat peste 500 de obiecte explozive în 2025 # NewsUngheni
[DEMINĂRI] Geniștii Armatei Naționale au neutralizat peste 500 de obiecte explozive în 2025The post [DEMINĂRI] Geniștii Armatei Naționale au neutralizat peste 500 de obiecte explozive în 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Ieri
13:40
Peste 80 de misiuni au fost realizate de salvatori și pompieri în ultimele 24 de oreThe post Peste 80 de misiuni au fost realizate de salvatori și pompieri în ultimele 24 de ore first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
13:30
Serviciul Vamal a încasat la bugetul de stat peste 41.15 mlrd MDL în anul 2025The post Serviciul Vamal a încasat la bugetul de stat peste 41.15 mlrd MDL în anul 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
13:10
Prețul carburanților în perioada 10 - 12 ianuarie 2026The post Prețul carburanților în perioada 10 – 12 ianuarie 2026 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
13:00
O rețea de migrație ilegală a fost documentată și destructurată în urma unei operațiuni complexe la frontiera moldo-ucraineană # NewsUngheni
În urma unui complex de măsuri speciale de investigație și acțiuni operative desfășurate în mod sistematic, polițiștii de frontieră din cadrul Direcției regionale Est, sub [...]The post O rețea de migrație ilegală a fost documentată și destructurată în urma unei operațiuni complexe la frontiera moldo-ucraineană first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
12:50
Drumarii AND au efectuat intervenții continue pe tot parcursul nopții de 8 spre 9 ianuarie2026 # NewsUngheni
Drumarii AND au efectuat intervenții continue pe tot parcursul nopții de 8 spre 9 ianuarie2026The post Drumarii AND au efectuat intervenții continue pe tot parcursul nopții de 8 spre 9 ianuarie2026 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
8 ianuarie 2026
23:20
Polițiștii de frontieră au tractat din nămeți mai multe autoturismeThe post Polițiștii de frontieră au tractat din nămeți mai multe autoturisme first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
22:30
Intervențiile salvatorilor în urma precipitațiilor sub formă de ninsoare și lapoviță la 8 ianuarie 2026 # NewsUngheni
Intervențiile salvatorilor în urma precipitațiilor sub formă de ninsoare și lapoviță la 8 ianuarie 2026The post Intervențiile salvatorilor în urma precipitațiilor sub formă de ninsoare și lapoviță la 8 ianuarie 2026 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Mai mult de 2 zile în urmă
19:50
Autoritățile informează despre restricționarea circulației camioanelor pe direcția de intrare în MD prin PTF Palanca, Tudora și Costești # NewsUngheni
Autoritățile informează despre restricționarea circulației camioanelor pe direcția de intrare în MD prin PTF Palanca, Tudora și CosteștiThe post Autoritățile informează despre restricționarea circulației camioanelor pe direcția de intrare în MD prin PTF Palanca, Tudora și Costești first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
19:30
Pe întreg teritoriul țării se înregistrează ninsori și pe drumurile naționale se formează ghețuș și polei # NewsUngheni
Pe întreg teritoriul țării se înregistrează ninsori și pe drumurile naționale se formează ghețuș și poleiThe post Pe întreg teritoriul țării se înregistrează ninsori și pe drumurile naționale se formează ghețuș și polei first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
19:20
Meteorologii au emis din o nouă alertă meteo – Cod GALBEN de intensificări ale vântului # NewsUngheni
Meteorologii au emis din o nouă alertă meteo - Cod GALBEN de intensificări ale vântuluiThe post Meteorologii au emis din o nouă alertă meteo – Cod GALBEN de intensificări ale vântului first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
7 ianuarie 2026
20:30
AND anunță ceață pe drumurile publice. Drumarii rămân la datorie în seara de Crăciun pe stil vechi # NewsUngheni
Administrația Națională a Drumurilor informează că, la această oră, pe mai multe trasee naționale din țară se mențin condiții de ceață, cu vizibilitate redusă, iar [...]The post AND anunță ceață pe drumurile publice. Drumarii rămân la datorie în seara de Crăciun pe stil vechi first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
20:00
Maia Sandu participa la Nicosia la deschiderea oficială a Președinției cipriote a Consiliului UE # NewsUngheni
Maia Sandu participa la Nicosia la deschiderea oficială a Președinției cipriote a Consiliului UEThe post Maia Sandu participa la Nicosia la deschiderea oficială a Președinției cipriote a Consiliului UE first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
15:20
Situația la Frontieră: peste 64 mii de traversări în ultimele 24 de oreThe post Situația la Frontieră: peste 64 mii de traversări în ultimele 24 de ore first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
15:00
SRL „KAUFLAND” și SRL „NESTLÉ” inițiază rechemarea unui lot de lapte praf pentru copii # NewsUngheni
SRL „KAUFLAND” și SRL „NESTLÉ” inițiază rechemarea unui lot de lapte praf pentru copiiThe post SRL „KAUFLAND” și SRL „NESTLÉ” inițiază rechemarea unui lot de lapte praf pentru copii first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
6 ianuarie 2026
19:50
Aeroportul internațional „Eugen Doga” din Chișinău a înregistrat în anul 2025 un trafic de peste 6 mln pasageri îmbarcați și debarcați # NewsUngheni
Aeroportul internațional „Eugen Doga” din Chișinău a înregistrat în anul 2025 un trafic de peste 6 mln pasageri îmbarcați și debarcațiThe post Aeroportul internațional „Eugen Doga” din Chișinău a înregistrat în anul 2025 un trafic de peste 6 mln pasageri îmbarcați și debarcați first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
13:50
O nouă alertă meteo. Meteorologii au emis Cod GALBEN de gehțuș, polei și precipitațiiThe post O nouă alertă meteo. Meteorologii au emis Cod GALBEN de ghețuș, polei și precipitații first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
13:20
Primul miracol din 2026: O mamă din Sângerei a adus pe lume al 9-lea copil în drum spre spital # NewsUngheni
Primul miracol din 2026: O mamă din Sângerei a adus pe lume al 9-lea copil în drum spre spitalThe post Primul miracol din 2026: O mamă din Sângerei a adus pe lume al 9-lea copil în drum spre spital first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
13:10
Dosarul mitei la cimitirul „Sf. Lazăr” din Chișinău – patru bărbați trimiși pe banca acuzaților # NewsUngheni
Dosarul mitei la cimitirul „Sf. Lazăr” din Chișinău - patru bărbați trimiși pe banca acuzațilorThe post Dosarul mitei la cimitirul „Sf. Lazăr” din Chișinău – patru bărbați trimiși pe banca acuzaților first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
13:00
IGSU îndeamnă populația să respecte regulile de siguranță pe perioada Crăciunului pe stil vechi # NewsUngheni
IGSU îndeamnă populația să respecte regulile de siguranță pe perioada Crăciunului pe stil vechiThe post IGSU îndeamnă populația să respecte regulile de siguranță pe perioada Crăciunului pe stil vechi first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
12:50
Doi nerezidenți depistați la Aeroport cu bunuri pe care intenționau să le transporte ilicit # NewsUngheni
Doi nerezidenți depistați la Aeroport cu bunuri pe care intenționau să le transporte ilicit The post Doi nerezidenți depistați la Aeroport cu bunuri pe care intenționau să le transporte ilicit first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
12:50
Un bărbat din nordul țării va sta 25 de ani după gratii pentru că a abuzat sexual fiica concubinei sale de la vârsta de 3 ani # NewsUngheni
Un bărbat din nordul țării va sta 25 de ani după gratii pentru că a abuzat sexual fiica concubinei sale de la vârsta de 3 aniThe post Un bărbat din nordul țării va sta 25 de ani după gratii pentru că a abuzat sexual fiica concubinei sale de la vârsta de 3 ani first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
12:40
Prețul carburanților în perioada 7 - 9 ianuarie 2026The post Prețul carburanților în perioada 7 – 9 ianuarie 2026 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
12:30
AND informează că 170 de utilaje au intervenit pe drumurile naționale în această noapte # NewsUngheni
AND informează că 170 de utilaje au intervenit pe drumurile naționale în această noapteThe post AND informează că 170 de utilaje au intervenit pe drumurile naționale în această noapte first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
12:20
Situația la Frontieră: peste 61.9 mii de traversări în ultimele 24 de oreThe post Situația la Frontieră: peste 61.9 mii de traversări în ultimele 24 de ore first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
5 ianuarie 2026
23:20
Ninge pe drumurile naționale – drumarii rămân la datorieThe post Ninge pe drumurile naționale – drumarii rămân la datorie first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
21:10
[FOTO] Un camion a derapat de pe traseul național R17, în segmentul Pârlița - GrăseniThe post [FOTO] Un camion a derapat de pe traseul național R17, în segmentul Pârlița – Grăseni first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
20:50
În condiții de precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare populația este atenționată de IGSU asupra prudenței maxime # NewsUngheni
În condiții de precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare populația este atenționată de IGSU asupra prudenței maximeThe post În condiții de precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare populația este atenționată de IGSU asupra prudenței maxime first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
19:20
MEC a lansat concursul „Laureații Sportului din Republica Moldova”The post MEC a lansat concursul „Laureații Sportului din Republica Moldova” first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
18:20
MEC lansează concursul „Capitala Sportului – 2026”The post MEC lansează concursul „Capitala Sportului – 2026” first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
18:00
Adresele din Fălești unde va fi deconectată energia electrică în perioada 5 – 9 ianuarie 2026 # NewsUngheni
Adresele din orașul și raionul Fălești unde va fi deconectată energia electrică în perioada 5 – 9 ianuarie 2026The post Adresele din Fălești unde va fi deconectată energia electrică în perioada 5 – 9 ianuarie 2026 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
17:50
Adresele din Ungheni unde va fi deconectată energia electrică în perioada 5 – 9 ianuarie 2026 # NewsUngheni
Adresele din municipiul și raionul Ungheni unde va fi deconectată energia electrică în perioada 5 - 9 ianuarie 2026The post Adresele din Ungheni unde va fi deconectată energia electrică în perioada 5 – 9 ianuarie 2026 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
16:40
Autostrada Unirii capătă miză geopolitică – primii km de autostradă construiți pe malul stâng al Prutului # NewsUngheni
Autostrada Unirii capătă miză geopolitică - primii km de autostradă construiți pe malul stâng al PrutuluiThe post Autostrada Unirii capătă miză geopolitică – primii km de autostradă construiți pe malul stâng al Prutului first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
16:10
[REINTEGRARE] Chișinăul a apostilat în 655 diplome emise de Universitatea „Taras Șevcenco” din Tiraspol pe parcursul ultimilor 8 ani # NewsUngheni
Chișinăul a apostilat în 655 diplome emise de Universitatea „Taras Șevcenco” din Tiraspol pe parcursul ultimilor 8 aniThe post [REINTEGRARE] Chișinăul a apostilat în 655 diplome emise de Universitatea „Taras Șevcenco” din Tiraspol pe parcursul ultimilor 8 ani first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
15:10
Meteorologii au emis alerte meteo Cod GALBEN de polei și ceațăThe post Meteorologii au emis alerte meteo Cod GALBEN de polei și ceață first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
15:10
Serviciul Vamal raportează încasări de 182.1 mln MDL în perioada 1 - 4 ianuarie 2026The post Serviciul Vamal raportează încasări de 182.1 mln MDL în perioada 1 – 4 ianuarie 2026 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
15:00
Meteorologii au emes alerte meteo Cod GALBEN de polei și ceațăThe post Meteorologii au emes alerte meteo Cod GALBEN de polei și ceață first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
14:40
Situația la Frontieră: peste 72.6 mii de traversări în ultimele 24 de oreThe post Situația la Frontieră: peste 72.6 mii de traversări în ultimele 24 de ore first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
14:10
Prețul carburanților la 6 ianuarie 2026The post Prețul carburanților la 6 ianuarie 2026 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
4 ianuarie 2026
23:30
Autoturism furat și căutat de autorități din Franța a fost descoperit în PTF SculeniThe post Autoturism furat și căutat de autorități din Franța a fost descoperit în PTF Sculeni first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.