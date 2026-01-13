Armata americană a camuflat un avion ca aparat civil, pentru a lovi traficanţi de droguri. NYT: „Posibilă crimă de război”

ProTV.md, 13 ianuarie 2026 12:30

Armata americană a camuflat un avion ca aparat civil, pentru a lovi traficanţi de droguri. NYT: „Posibilă crimă de război”

Acum 5 minute
12:50
Rusia va rezolva problemele din Ucraina pe cale militară până când președintele Zelenski „își va reveni”, a anunțat ambasadorul Kremlinului la ONU
Acum 30 minute
12:30
Cel puțin 12.000 de persoane ar fi fost ucise în protestele din Iran. „Majoritatea aveau sub 30 de ani”
12:30
Armata americană a camuflat un avion ca aparat civil, pentru a lovi traficanţi de droguri. NYT: „Posibilă crimă de război”
12:30
Au jefuit o persoană și au urcat-o cu forța în mașină: Trei bărbați și o femeie - condamnați la închisoare. Procuratura vine cu detalii
Acum o oră
12:10
Tragic. O femeie a murit, după ce casa în care locuia a luat foc, la Briceni. IGSU anunță cauza preliminară a incendiului - FOTO
Acum 2 ore
11:50
Accident la Telecentru: O mașină s-a răsturnat, după ce s-a lovit cu un alt automobil. O persoană a ajuns la spital - VIDEO
11:40
Viceprim-ministrul Mihai Popșoi a vorbit la telefon cu ministrul de externe al Marii Britanii, Yvette Cooper. Dezvoltarea colaborării economice - printre subiectele abordate
11:20
Destinația turistică neașteptată care a devenit cea mai populară în Europa. Topul celor mai vizitate locuri
11:10
Doi bărbați - condamnați la ani grei de închisoare, după ce și-au omorât amicul de pahar. Cum s-a întâmplat totul și câți ani vor sta după gratii
11:10
Dronele ucianene au lovit instalațiile de reparație a aeronavelor strategice și o fabrică de aparate fără pilot din Taganrog - FOTO
Acum 4 ore
10:30
Un cetățean al Republicii Slovace - documentat pe Aeroportul Internațional Chișinău, după ce în bagajul acestuia au fost găsite peste 80 de fiole cu substanțe străine - FOTO
10:20
Eurovision 2026: S-a decis, Moldova va concura în prima semifinală a concursului - VIDEO
10:10
Accident grav la Sîngerei. Două mașini s-au ciocnit puternic, după ce unul dintre șoferi ar fi încercat să facă o depășire și a pierdut controlul volanului - FOTO
10:10
Au primit 2000 de euro pentru a facilita promovarea cu succes a probelor teoretice și practice la examenul auto. Două persoane din Comrat, reținute de CNA - FOTO
10:00
Un moldovean - condamnat la ani grei de închisoare pentru că a acordat ajutor unui stat străin la desfășurarea unor activități dușmănoase împotriva țării noastre. Ce a făcut mai exact
10:00
Cel mai intens atac al rușilor asupra Ucrainei, cu rachete balistice, de la începutul anului. Explozii și întreruperi de curent la Kiev, numeroase victime la Harkov - VIDEO
09:30
Un șofer de camion - reținut în Ucraina, după ce a încercat să treacă ilegal în Moldova șapte bărbați ucraineni. Unde erau ascunși și câți bani urma să primească pentru acest „serviciu” - VIDEO
09:30
Propagandistul șef al lui Putin cere Rusiei o „operațiune militară specială” în Armenia. Reacții din Erevan: Un „câine care latră” - VIDEO
09:10
Adjunctul Evgheniei Guțul, sancționat de UE pentru destabilizarea Republicii Moldova, oprit de vameșii români de două ori la graniță. A dat în judecată Poliția de Frontieră Iași
Acum 6 ore
08:50
O adevărată minune la maternitatea Spitalului „Gheorghe Paladi” din capitală. O mămică a adus pe lume un băiețel de doar 750 de grame, dar a fost externat cu 3,5 kg - FOTO
08:40
„NATO se va destrăma”. Scenariul care anunță ruptura definitivă a Alianței. Diplomații UE confirmă în privat
08:30
Donald Trump, decizie de ultimă oră privind Iranul. „Acest ordin este definitiv și fără drept de apel”
08:20
Clipe de coșmar pentru oamenii din sudul Italiei, după căderea unui meteorit. Mulți au crezut ca e un atac de război
08:20
Vreme geroasă în țară. La nord se așteaptă -15 grade noaptea, iar în capitală -12 grade. Câte grade se vor înregistra în toate regiunile țării
08:10
UE și NATO, în alertă: ce opțiuni politice au în fața presiunilor lui Donald Trump de a prelua Groenlanda
08:10
Unul dintre oamenii de bază ai lui Putin susține că Groenlanda ar putea vota să se alăture Rusiei: „Și atunci s-a terminat”
08:10
Curs valutar BNM pentru 13 ianuarie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
Acum 24 ore
23:50
Cupa Angliei continuă seria șocurilor: Manchester United, eliminată din competiție și autoare a unui record negativ istoric - VIDEO
23:10
Noaptea marilor victorii la Globurile de Aur: „Hamnet” și „Bătălie după bătălie” triumfă, Timothée Chalamet câștigă una dintre cele mai disputate categorii - VIDEO
23:00
Bayern fără milă în Bundesliga: bavarezii o umilesc pe Wolfsburg cu 8–1 și galopază spre al 13-lea titlu în 14 sezoane - VIDEO
23:00
Inter Milano rămâne pe prima poziție în Serie A, dar a ratat ocazia de a se distanța de campioana Napoli, care ocupă locul trei - VIDEO
23:00
Tenismena Jaqueline Cristian a produs ce mai mare surpriză la turneul de la Adelaide și a eliminat-o pe favorita numărul 4 - VIDEO
23:00
FC Barcelona și-a apărat trofeul în Supercupa Spaniei, după un El Clasico de vis - VIDEO
22:50
Alexei Cotorobai, condamnat la 25 de ani de închisoare pentru uciderea unui copil de 10 luni - VIDEO
22:50
KO dublu în ringul din Germania: un boxer cubanez l-a doborât pe adversar, dar și pe arbitrul care a oprit meciul - VIDEO
22:50
Gerard Piqué, cu lopata în mână: fostul star al Barcelonei a chemat fanii să deszăpezească stadionul FC Andorra - VIDEO
22:40
Fenomen natural de o frumusețe rară în țara noastră: Cascada de la Saharna a înghețat - VIDEO
22:30
Vești bune pentru chișinăuieni: Târgul de Crăciun din PMAN rămâne deschis încă o săptămână, până pe 25 ianuarie - VIDEO
22:10
Atac șocant într-o școală din Kiev: un elev de 14 ani a înjunghiat o profesoară și un coleg, iar ancheta vizează posibile legături externe - VIDEO
22:00
Iarnă fără precedent la Moscova: troiene uriașe blochează orașul, iar transportul este aproape paralizat - VIDEO
22:00
Explozie de viroze și gripă în capitală: peste o mie de infecții respiratorii într-o singură săptămână, copiii - cei mai afectați - VIDEO
21:50
Pestă porcină africană - depistată la Ungheni. Comisia pentru Situații Excepționale din raion a instituit carantină pentru cel puțin 30 de zile. Recomandările autorităților - VIDEO
21:40
ANSA dă asigurări: ouăle și carnea contaminate cu metronidazol nu au ajuns pe piață. Produsele au fost retrase încă din 24 decembrie - VIDEO
21:30
După haosul ninsorii din capitală, Ion Ceban afirmă că paralizarea transportului public a fost planificată și laudă mobilizarea serviciilor municipale - VIDEO
21:10
Noaptea de teroare în Ucraina: Rusia lansează peste 150 de drone asupra Odessei, Kievului și mai multor regiuni, provocând incendii, distrugeri și pene masive de curent în plină iarnă - VIDEO
21:00
Sute de mii de iranieni continuă să iasă în stradă în ciuda violențelor forțelor de ordine: bilanțul deceselor depășește 500, iar peste 10 mii de persoane au fost arestate - VIDEO
21:00
Președintele Iranului și Donald Trump își adresează acuzații și amenințări în contextul celor mai mari proteste din țară, care au provocat peste 500 de morți și mii de arestări – VIDEO
21:00
Judecata în cazul fostului primar Nicanor Ciochină, acuzat că a lovit mortal un copil, este suspendată până în februarie după ce acesta primește dreptul de a sesiza CC. Ce spune avocatul părții vătămate - VIDEO
20:40
Curtea Supremă de Justiție aprobă audierea a 11 martori în dosarul „Kuliok”: Plahotniuc, Iaralov, Iurie Reniță, Dumitru Diacov și Andrian Candu vor depune declarații în ancheta lui Igor Dodon - VIDEO
20:30
Maia Sandu avertizează că Rusia vizează Europa prin controlul asupra Moldovei și explică de ce doar integrarea europeană poate asigura securitatea și stabilitatea țării - VIDEO
