Adjunctul Evgheniei Guțul, sancționat de UE pentru destabilizarea Republicii Moldova, oprit de vameșii români de două ori la graniță. A dat în judecată Poliția de Frontieră Iași

ProTV.md, 13 ianuarie 2026 09:10

Acum 5 minute
09:30
Un șofer de camion - reținut în Ucraina, după ce a încercat să treacă ilegal în Moldova șapte bărbați ucraineni. Unde erau ascunși și câți bani urma să primească pentru acest „serviciu” - VIDEO ProTV.md
Un șofer de camion - reținut în Ucraina, după ce a încercat să treacă ilegal în Moldova șapte bărbați ucraineni. Unde erau ascunși și câți bani urma să primească pentru acest „serviciu” - VIDEO
09:30
Propagandistul șef al lui Putin cere Rusiei o „operațiune militară specială” în Armenia. Reacții din Erevan: Un „câine care latră” - VIDEO ProTV.md
Propagandistul șef al lui Putin cere Rusiei o „operațiune militară specială” în Armenia. Reacții din Erevan: Un „câine care latră” - VIDEO
Acum 30 minute
09:10
Acum o oră
08:50
O adevărată minune la maternitatea Spitalului „Gheorghe Paladi” din capitală. O mămică a adus pe lume un băiețel de doar 750 de grame, dar a fost externat cu 3,5 kg - FOTO ProTV.md
O adevărată minune la maternitatea Spitalului „Gheorghe Paladi” din capitală. O mămică a adus pe lume un băiețel de doar 750 de grame, dar a fost externat cu 3,5 kg - FOTO
08:40
„NATO se va destrăma”. Scenariul care anunță ruptura definitivă a Alianței. Diplomații UE confirmă în privat ProTV.md
„NATO se va destrăma”. Scenariul care anunță ruptura definitivă a Alianței. Diplomații UE confirmă în privat
Acum 2 ore
08:30
Donald Trump, decizie de ultimă oră privind Iranul. „Acest ordin este definitiv și fără drept de apel” ProTV.md
Donald Trump, decizie de ultimă oră privind Iranul. „Acest ordin este definitiv și fără drept de apel”
08:20
Clipe de coșmar pentru oamenii din sudul Italiei, după căderea unui meteorit. Mulți au crezut ca e un atac de război ProTV.md
Clipe de coșmar pentru oamenii din sudul Italiei, după căderea unui meteorit. Mulți au crezut ca e un atac de război
08:20
Vreme geroasă în țară. La nord se așteaptă -15 grade noaptea, iar în capitală -12 grade. Câte grade se vor înregistra în toate regiunile țării ProTV.md
Vreme geroasă în țară. La nord se așteaptă -15 grade noaptea, iar în capitală -12 grade. Câte grade se vor înregistra în toate regiunile țării
08:10
UE și NATO, în alertă: ce opțiuni politice au în fața presiunilor lui Donald Trump de a prelua Groenlanda ProTV.md
UE și NATO, în alertă: ce opțiuni politice au în fața presiunilor lui Donald Trump de a prelua Groenlanda
08:10
Unul dintre oamenii de bază ai lui Putin susține că Groenlanda ar putea vota să se alăture Rusiei: „Și atunci s-a terminat” ProTV.md
Unul dintre oamenii de bază ai lui Putin susține că Groenlanda ar putea vota să se alăture Rusiei: „Și atunci s-a terminat”
08:10
Curs valutar BNM pentru 13 ianuarie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO ProTV.md
Curs valutar BNM pentru 13 ianuarie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
Acum 12 ore
23:50
Cupa Angliei continuă seria șocurilor: Manchester United, eliminată din competiție și autoare a unui record negativ istoric - VIDEO ProTV.md
Cupa Angliei continuă seria șocurilor: Manchester United, eliminată din competiție și autoare a unui record negativ istoric - VIDEO
23:10
Noaptea marilor victorii la Globurile de Aur: „Hamnet” și „Bătălie după bătălie” triumfă, Timothée Chalamet câștigă una dintre cele mai disputate categorii - VIDEO ProTV.md
Noaptea marilor victorii la Globurile de Aur: „Hamnet” și „Bătălie după bătălie” triumfă, Timothée Chalamet câștigă una dintre cele mai disputate categorii - VIDEO
23:00
Bayern fără milă în Bundesliga: bavarezii o umilesc pe Wolfsburg cu 8–1 și galopază spre al 13-lea titlu în 14 sezoane - VIDEO ProTV.md
Bayern fără milă în Bundesliga: bavarezii o umilesc pe Wolfsburg cu 8–1 și galopază spre al 13-lea titlu în 14 sezoane - VIDEO
23:00
Inter Milano rămâne pe prima poziție în Serie A, dar a ratat ocazia de a se distanța de campioana Napoli, care ocupă locul trei - VIDEO ProTV.md
Inter Milano rămâne pe prima poziție în Serie A, dar a ratat ocazia de a se distanța de campioana Napoli, care ocupă locul trei - VIDEO
23:00
Tenismena Jaqueline Cristian a produs ce mai mare surpriză la turneul de la Adelaide și a eliminat-o pe favorita numărul 4 - VIDEO ProTV.md
Tenismena Jaqueline Cristian a produs ce mai mare surpriză la turneul de la Adelaide și a eliminat-o pe favorita numărul 4 - VIDEO
23:00
FC Barcelona și-a apărat trofeul în Supercupa Spaniei, după un El Clasico de vis - VIDEO ProTV.md
FC Barcelona și-a apărat trofeul în Supercupa Spaniei, după un El Clasico de vis - VIDEO
22:50
Alexei Cotorobai, condamnat la 25 de ani de închisoare pentru uciderea unui copil de 10 luni - VIDEO ProTV.md
Alexei Cotorobai, condamnat la 25 de ani de închisoare pentru uciderea unui copil de 10 luni - VIDEO
22:50
KO dublu în ringul din Germania: un boxer cubanez l-a doborât pe adversar, dar și pe arbitrul care a oprit meciul - VIDEO ProTV.md
KO dublu în ringul din Germania: un boxer cubanez l-a doborât pe adversar, dar și pe arbitrul care a oprit meciul - VIDEO
22:50
Gerard Piqué, cu lopata în mână: fostul star al Barcelonei a chemat fanii să deszăpezească stadionul FC Andorra - VIDEO ProTV.md
Gerard Piqué, cu lopata în mână: fostul star al Barcelonei a chemat fanii să deszăpezească stadionul FC Andorra - VIDEO
22:40
Fenomen natural de o frumusețe rară în țara noastră: Cascada de la Saharna a înghețat - VIDEO ProTV.md
Fenomen natural de o frumusețe rară în țara noastră: Cascada de la Saharna a înghețat - VIDEO
22:30
Vești bune pentru chișinăuieni: Târgul de Crăciun din PMAN rămâne deschis încă o săptămână, până pe 25 ianuarie - VIDEO ProTV.md
Vești bune pentru chișinăuieni: Târgul de Crăciun din PMAN rămâne deschis încă o săptămână, până pe 25 ianuarie - VIDEO
22:10
Atac șocant într-o școală din Kiev: un elev de 14 ani a înjunghiat o profesoară și un coleg, iar ancheta vizează posibile legături externe - VIDEO ProTV.md
Atac șocant într-o școală din Kiev: un elev de 14 ani a înjunghiat o profesoară și un coleg, iar ancheta vizează posibile legături externe - VIDEO
22:00
Iarnă fără precedent la Moscova: troiene uriașe blochează orașul, iar transportul este aproape paralizat - VIDEO ProTV.md
Iarnă fără precedent la Moscova: troiene uriașe blochează orașul, iar transportul este aproape paralizat - VIDEO
22:00
Explozie de viroze și gripă în capitală: peste o mie de infecții respiratorii într-o singură săptămână, copiii - cei mai afectați - VIDEO ProTV.md
Explozie de viroze și gripă în capitală: peste o mie de infecții respiratorii într-o singură săptămână, copiii - cei mai afectați - VIDEO
21:50
Pestă porcină africană - depistată la Ungheni. Comisia pentru Situații Excepționale din raion a instituit carantină pentru cel puțin 30 de zile. Recomandările autorităților - VIDEO ProTV.md
Pestă porcină africană - depistată la Ungheni. Comisia pentru Situații Excepționale din raion a instituit carantină pentru cel puțin 30 de zile. Recomandările autorităților - VIDEO
21:40
ANSA dă asigurări: ouăle și carnea contaminate cu metronidazol nu au ajuns pe piață. Produsele au fost retrase încă din 24 decembrie - VIDEO ProTV.md
ANSA dă asigurări: ouăle și carnea contaminate cu metronidazol nu au ajuns pe piață. Produsele au fost retrase încă din 24 decembrie - VIDEO
21:30
După haosul ninsorii din capitală, Ion Ceban afirmă că paralizarea transportului public a fost planificată și laudă mobilizarea serviciilor municipale - VIDEO ProTV.md
După haosul ninsorii din capitală, Ion Ceban afirmă că paralizarea transportului public a fost planificată și laudă mobilizarea serviciilor municipale - VIDEO
21:10
Noaptea de teroare în Ucraina: Rusia lansează peste 150 de drone asupra Odessei, Kievului și mai multor regiuni, provocând incendii, distrugeri și pene masive de curent în plină iarnă - VIDEO ProTV.md
Noaptea de teroare în Ucraina: Rusia lansează peste 150 de drone asupra Odessei, Kievului și mai multor regiuni, provocând incendii, distrugeri și pene masive de curent în plină iarnă - VIDEO
21:00
Sute de mii de iranieni continuă să iasă în stradă în ciuda violențelor forțelor de ordine: bilanțul deceselor depășește 500, iar peste 10 mii de persoane au fost arestate - VIDEO ProTV.md
Sute de mii de iranieni continuă să iasă în stradă în ciuda violențelor forțelor de ordine: bilanțul deceselor depășește 500, iar peste 10 mii de persoane au fost arestate - VIDEO
21:00
Președintele Iranului și Donald Trump își adresează acuzații și amenințări în contextul celor mai mari proteste din țară, care au provocat peste 500 de morți și mii de arestări – VIDEO ProTV.md
Președintele Iranului și Donald Trump își adresează acuzații și amenințări în contextul celor mai mari proteste din țară, care au provocat peste 500 de morți și mii de arestări – VIDEO
21:00
Judecata în cazul fostului primar Nicanor Ciochină, acuzat că a lovit mortal un copil, este suspendată până în februarie după ce acesta primește dreptul de a sesiza CC. Ce spune avocatul părții vătămate - VIDEO ProTV.md
Judecata în cazul fostului primar Nicanor Ciochină, acuzat că a lovit mortal un copil, este suspendată până în februarie după ce acesta primește dreptul de a sesiza CC. Ce spune avocatul părții vătămate - VIDEO
20:40
Curtea Supremă de Justiție aprobă audierea a 11 martori în dosarul „Kuliok”: Plahotniuc, Iaralov, Iurie Reniță, Dumitru Diacov și Andrian Candu vor depune declarații în ancheta lui Igor Dodon - VIDEO ProTV.md
Curtea Supremă de Justiție aprobă audierea a 11 martori în dosarul „Kuliok”: Plahotniuc, Iaralov, Iurie Reniță, Dumitru Diacov și Andrian Candu vor depune declarații în ancheta lui Igor Dodon - VIDEO
Acum 24 ore
20:30
Maia Sandu avertizează că Rusia vizează Europa prin controlul asupra Moldovei și explică de ce doar integrarea europeană poate asigura securitatea și stabilitatea țării - VIDEO ProTV.md
Maia Sandu avertizează că Rusia vizează Europa prin controlul asupra Moldovei și explică de ce doar integrarea europeană poate asigura securitatea și stabilitatea țării - VIDEO
20:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 12.01.2026 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 12.01.2026
19:50
ANSA vine cu detalii despre acțiunile întreprinse în contextul depistării substanței de metranidazol în probelor de ser de la păsări din cadrul unei ferme din țară - VIDEO ProTV.md
ANSA vine cu detalii despre acțiunile întreprinse în contextul depistării substanței de metranidazol în probelor de ser de la păsări din cadrul unei ferme din țară - VIDEO
19:40
Șoc la Madrid: Xabi Alonso a fost demis de Real Madrid. A fost anunțat noul tehnician ProTV.md
Șoc la Madrid: Xabi Alonso a fost demis de Real Madrid. A fost anunțat noul tehnician
19:30
Adrian Dulgher, declarat indezirabil în Ucraina pentru trei ani, după ce a minimalizat public gravitatea războiului ProTV.md
Adrian Dulgher, declarat indezirabil în Ucraina pentru trei ani, după ce a minimalizat public gravitatea războiului
19:00
Cu ce arme își dotează Suedia armata pentru „câmpul de luptă al viitorului”. „Cine nu înțelege acest lucru va fi ori mort, ori învins” ProTV.md
Cu ce arme își dotează Suedia armata pentru „câmpul de luptă al viitorului”. „Cine nu înțelege acest lucru va fi ori mort, ori învins”
18:10
Ce țintă susține armata rusă că a lovit și distrus în bombardamentul cu racheta hipersonică Oreșnik asupra Ucrainei ProTV.md
Ce țintă susține armata rusă că a lovit și distrus în bombardamentul cu racheta hipersonică Oreșnik asupra Ucrainei
18:00
Accident în lanț pe o stradă din sectorul Ciocana: cinci automobile implicate. Imagini surprinse de martori – VIDEO ProTV.md
Accident în lanț pe o stradă din sectorul Ciocana: cinci automobile implicate. Imagini surprinse de martori – VIDEO
17:50
Solidaritate prin lectură: A patra ediție a campaniei „Biblioteca de sub brad” adună circa 8.000 de volume pentru școli, grădinițe și centre sociale ProTV.md
Solidaritate prin lectură: A patra ediție a campaniei „Biblioteca de sub brad” adună circa 8.000 de volume pentru școli, grădinițe și centre sociale
17:40
Peste 24.000 de intervenții ale ambulanței în primele zile ale anului: urgențele cardiovasculare, în topul solicitărilor ProTV.md
Peste 24.000 de intervenții ale ambulanței în primele zile ale anului: urgențele cardiovasculare, în topul solicitărilor
17:00
Marea Britanie va înarma Kievul cu noi rachete cu rază lungă de acțiune. Detalii despre „Proiectul Nightfall - VIDEO ProTV.md
Marea Britanie va înarma Kievul cu noi rachete cu rază lungă de acțiune. Detalii despre „Proiectul Nightfall - VIDEO
17:00
Când ar putea relua dialogul Uniunea Europeană cu Vladimir Putin. Anunțul Comisiei Europene ProTV.md
Când ar putea relua dialogul Uniunea Europeană cu Vladimir Putin. Anunțul Comisiei Europene
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 12.01.2026 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 12.01.2026
16:40
Decizia justiției elvețiene față de proprietarul barului din Crans-Montana unde s-a produs incendiul devastator din noaptea de Anul Nou ProTV.md
Decizia justiției elvețiene față de proprietarul barului din Crans-Montana unde s-a produs incendiul devastator din noaptea de Anul Nou
16:30
Alexei Cotorobai, condamnat la 25 de ani de închisoare pentru uciderea unui copil de 10 luni ProTV.md
Alexei Cotorobai, condamnat la 25 de ani de închisoare pentru uciderea unui copil de 10 luni
16:10
Trump susține că Zelenski depinde exclusiv de el: „Are o singură carte în joc - pe mine. Fără mine, ar fi un dezastru total” ProTV.md
Trump susține că Zelenski depinde exclusiv de el: „Are o singură carte în joc - pe mine. Fără mine, ar fi un dezastru total”
16:10
Motivul surprinzător pentru care temutele sisteme antiaeriene rusești nu au protejat deloc Venezuela în timpul operațiunii SUA de capturare a lui Maduro ProTV.md
Motivul surprinzător pentru care temutele sisteme antiaeriene rusești nu au protejat deloc Venezuela în timpul operațiunii SUA de capturare a lui Maduro
