Aproape 250 de moldoveni activează deja în baza noului regim fiscal pentru freelanceri
Ziar.md, 13 ianuarie 2026 15:40
Din 1 ianuarie până în prezent, 241 de moldoveni au început să lucreze în baza noului regim fiscal pentru freelanceri. Datele au fost prezentate astăzi de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. „Este dovada că
Acum 5 minute
16:00
Din 2026, instanțele judecătorești din Republica Moldova vor fi supuse unui mecanism de monitorizare a duratei proceselor și de reducere a restanțelor, aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) prin Hotărârea nr. 529/39 din 7 octombrie
16:00
VIDEO/ A scăpat cu viață după ce apartamentul său a fost cuprins de flăcări. Pompierii au intervenit în sectorul Râșcani # Ziar.md
Proprietarul unui apartament din municipiul Chișinău a reușit să iasă singur din locuință și a scăpat cu viață, după ce un incendiu puternic a izbucnit în casa sa, în după-amiaza
Acum 30 minute
15:40
Acum 2 ore
14:50
ASP spune că persoanele reținute în dosarul mitei pentru examenul auto de la Comrat nu sunt angajații instituției # Ziar.md
Agenția Servicii Publice (ASP) a venit cu o reacție după ce Centrul Național Anticorupție privind un dosar de trafic de influență de la Comrat. Potrivit CNA, două persoane sunt bănuite că ar fi cerut ș
14:50
Investițiile străine continuă să crească în Republica Moldova. Capitalul din UE rămâne principalul motor # Ziar.md
Republica Moldova atrage tot mai mult interes din partea investitorilor străini. La sfârșitul trimestrului III al anului 2025, stocul total al investițiilor străine directe (ISD) a ajuns la 6,2 miliarde de dolari SUA, înregistrând o cre&
14:20
Termoelectrica avertizează: Transmiteți lunar indicii contoarelor de apă caldă pentru a evita costuri suplimentare # Ziar.md
Termoelectrica le reamintește consumatorilor că transmiterea lunară a indicilor de la contoarele de apă caldă este esențială pentru a reflecta consumul real și pentru a evita facturi mai mari. Compania subliniază că repartizarea energiei termice se face conform
14:20
MAE de la Kiev și ambasada Ucrainei la Chișinău nu comentează presupusa interdicție impusă lui Dulgher # Ziar.md
Autoritățile ucrainene se abțin de la comentarii oficiale în privința presupusei interdicții impuse vicepreședintelui partidului Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB), Adrian Dulgher. Șeful misiunii diplomatice a Kievului la Chișin&
14:20
ONU a lansat un apel umanitar pentru colectarea a 2,3 miliarde de dolari necesari asistenței în Ucraina # Ziar.md
În contextul intensificării atacurilor rusești asupra Ucrainei, Organizația Națiunilor Unite (ONU) a lansat un apel umanitar de 2,3 miliarde de dolari pentru anul 2026, bani care ar urma să asigure sprijin pentru aproximativ 4,1 milioane dintre cei mai
Acum 4 ore
13:20
Agenții economici din regiunea transnistreană își mențin legăturile comerciale cu piețele europene, iar Uniunea Europeană rămâne principala destinație pentru exporturile lor, potrivit unui comunicat al Biroului politici de reintegrare (BPR). Această
12:40
Începând cu ziua de mâine, 14 ianuarie, bacul de la Molovata își suspendă activitatea pentru o perioadă nedeterminată. Măsura a fost luată în contextul în care stratul de gheață de pe râ
12:40
VIDEO/ Un nou atac masiv asupra Ucrainei lasă mii de oameni fără lumină și lovește din nou infrastructura energetică # Ziar.md
Un nou atac aerian de amploare a fost lansat de Rusia asupra Ucrainei noaptea trecută, vizând în principal infrastructura energetică și mai multe zone civile din diferite regiuni ale țării. Informațiile au fost prezentate de președintele Ucrainei, Volodimir
12:20
Anul 2025 a adus cele mai multe victime civile în Ucraina de la începutul războiului. Ce spun cifrele ONU # Ziar.md
Anul 2025 a fost cel mai sângeros pentru civilii din Ucraina de la începutul războiului, în 2022. Cel puțin 2.514 persoane au murit și alte 12.142 au fost rănite în urma atacurilor legate de conflict, arat&
Acum 6 ore
12:00
Șoferii din Republica Moldova vor resimți începând mâine, 14 ianuarie 2026, o nouă majorare a prețurilor la carburanți. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit prețurile
11:50
O femeie în vârstă de 81 de ani a murit după ce casa în care locuia a fost cuprinsă de flăcări. Incidentul a avut loc în seara zilei de 12 ianuarie 2026, în orașul Lipcani,
11:50
Dezbaterile judiciare în dosarul Ciochină, puse pe pauză până în ziua în care a fost ucis Mihăiță Beșliu # Ziar.md
Următoarea ședință în dosarul fostului primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, învinuit de accidentarea mortală a lui Mihăiță Beșliu, va avea loc pe 19 februarie - ziua în care adolescentul a fost ucis.
11:30
Două persoane au fost reținute la Comrat pentru că ar fi cerut 2.000 de euro ca să „aranjeze” promovarea examenului auto # Ziar.md
Două persoane au fost reținute de ofițerii Centrului Național Anticorupție într-un dosar de trafic de influență, după ce ar fi pretins și acceptat bani pentru a favoriza promovarea examenului auto. Potrivit CNA, acțiunile au
11:00
Lucrările la sensul giratoriu de pe drumul Chișinău-Orhei-Bălți, realizate în proporție de 70% # Ziar.md
Lucrările de construcție a sensului giratoriu de pe drumul republican R6 Chișinău-Orhei-Bălți, la kilometrul 32, sunt executate în proporție de aproximativ 70%. Principalele elemente ale structurii rutiere au fost deja realizate, urmând ca
11:00
Adjunctul Evgheniei Guțul, sancționat de UE, dă în judecată Poliția de Frontieră din România după ce a fost oprit la graniță # Ziar.md
Victor Petrov, adjunctul fostului bașkan al Găgăuziei, Evghenia Guțul, sancționat de Uniunea Europeană pentru implicare în acțiuni de destabilizare a Republicii Moldova, a dat în judecată Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontier&
10:30
Coproprietarul „barului morții” din Elveția a fost plasat în arest preventiv pentru trei luni # Ziar.md
Coproprietarul barului „Le Constellation”, care a luat foc la primele ore ale zilei de 1 ianuarie și în care și-au pierdut viața 40 de tineri, a fost plasat în arest preventiv pentru trei luni. Le Monde și AFP notează
10:30
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) și Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) au condamnat public declarațiile președintei Maia Sandu, potrivit cărora ar vota pentru reunirea Republicii Moldova cu România, dacă un asemenea referendum ar fi
Acum 8 ore
10:00
Restricții în mai multe localități din raionul Leova, după confirmarea unui caz de pestă porcină africană # Ziar.md
Un caz de pestă porcină africană a fost confirmat și în raionul Leova, în zona fondului forestier Ocolul Silvic Băiuș, satul Hîrtop. Informația a fost comunicată de Primăria orașului Leova, în
09:30
Ninsorile au ținut drumarii pe trasee toată noaptea. Zeci de utilaje au intervenit pe drumurile naționale # Ziar.md
Ninsorile căzute noaptea în nordul Republicii Moldova, au mobilizat drumarii, care au intervenit pentru a menține drumurile naționale practicabile și sigure pentru trafic. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, condițiile meteo nefavorabile au impus intervenții
09:20
Adrian Dulgher, interzis pe teritoriul Ucrainei pentru o perioadă de trei ani. Reacția vicepreședintelui CUB # Ziar.md
Vicepreședintele Coaliției pentru Unitate și Bunăstare (CUB), Adrian Dulgher, a fost declarat persoană indezirabilă în Ucraina pentru o perioadă de trei ani. Informația a fost raportată ieri seara de Ziarul de Gardă (ZdG), care face
08:30
Moneda națională pierde în continuare teren în raport cu euro. Între timp, dolarul american înregistrează o ieftinire abia sesizabilă, arată datele publicate de Banca Națională a Moldovei (BNM). Astăzi, 13 ianuarie, un euro costă
08:20
Astăzi, 13 ianuarie, locuitorii R. Moldova vor avea partea de cer noros, fără vânt. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), temperaturile maxime vor oscila între -8 și -3°C. În nordul republicii, maximele diurne se vor încadra î
Acum 24 ore
21:00
DOC/ Prima condamnare pentru trădare de patrie în istoria R. Moldova: 15 ani de închisoare - iată cine este # Ziar.md
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat astăzi o hotărâre judecătorească, care vizează securitatea națională, stabilind condamnarea lui Denis Cuculescu la 15 ani de închisoare pentru trădare
19:20
19:00
17:30
Consumul de alcool, printre cauzele solicitării ambulanței - câte apeluri au fost înregistrate # Ziar.md
De la începutul anului, echipele de asistență medicală urgentă prespitalicească au intervenit în peste 24.700 de cazuri, iar intoxicațiile alcoolice se numără printre motivele pentru care oamenii au solicitat ajutorul ambulanței. În perioada 2-11
17:20
Fratele bărbatului condamnat pentru omorul tinerei însărcinate din Orhei riscă să petreacă 25 de ani după gratii # Ziar.md
Alexei Cotorobai - fratele lui Gheorghe Cotorobai, condamnat la detenție pe viață pentru omorul tinerei însărcinate din Orhei - riscă să petreacă 25 de ani în închisoare. Procuratura Generală (PG) a anunțat c&
17:20
Taxa de drum se aplică și pentru mașinile electrice, din 2026. Cât vor plăti șoferii din R. Moldova # Ziar.md
De la 1 ianuarie 2026, a intrat în vigoare taxa pentru folosirea drumurilor publice de către autovehiculele echipate cu motor electric, înmatriculate în Republica Moldova. Măsura este prevăzută în modificările aduse Codului Fiscal prin Legea nr. 212
17:00
CEC avertizează partidele politice: rapoartele financiare trebuie depuse până pe 15 ianuarie # Ziar.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) a reiterat astăzi că 15 ianuarie 2026 este termenul‑limită pentru depunerea rapoartelor privind gestiunea financiară pentru semestrul al doilea al anului 2025 de către toate partidele politice înregistrate în Republica Moldova. Rapoartele trebuie
16:50
Noi proiecte de modernizare a drumurilor locale prin programul „Europa este aproape”. Vezi dacă și satul tău este pe listă # Ziar.md
Alte 28 de proiecte de modernizare a drumurilor locale vor fi implementate în Republica Moldova, în cadrul Programului „Europa este aproape”. Lucrările vor ajunge în 42 de localități și vor îmbunătăți condiț
16:20
Vasile Costiuc ar deține o funcție incompatibilă cu cea de deputat. ANI a inițiat un control # Ziar.md
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a inițiat un control în privința deputatului Vasile Costiuc, care deține și funcția de președinte a Partidului „Democrația Acasă”. Instituția a
16:10
VIDEO/ Maia Sandu declară, în premieră, că ar vota în favoarea unirii R. Moldova cu România, dacă s-ar organiza un referendum # Ziar.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat pentru prima dată în mod explicit că ar vota în favoarea unirii cu România, dacă un asemenea referendum ar fi organizat. Afirmația a fost făcută într-un amplu interviu
Ieri
15:40
Noi loturi de lapte praf pentru sugari marca NAN, produse de compania Nestlé, au fost retrase de pe piață, în mod voluntar, ca măsură de precauție, anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
15:40
Se scumpesc ouăle și carnea de pasăre în contextul restricțiilor aplicate fermelor? Ce spune directorul ANSA # Ziar.md
Prețurile la ouă și carne de pasăre rămân stabile, în pofida restricțiilor impuse unor ferme avicole în urma depistării metronidazolului în furaje, a declarat directorul Agenției Naționale pentru Siguran&
15:00
Un operator de telecomunicații din R. Moldova exclude din grilă 14 posturi rusești. Alte zece canale rămân fără audio în rusă # Ziar.md
Începând cu ziua de astăzi, 12 ianuarie, Orange Moldova exclude din grilă 14 posturi de televiziune rusești. În paralel, alte zece canale TV rămân fără audio în limba rusă. Motivul invocat
15:00
ANSA, despre scandalul metronidazolului: produse retrase, importuri suspendate și anchetă în curs # Ziar.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) susține că a intervenit prompt și conform procedurilor legale în cazul depistării metronidazolului, o substanță strict interzisă, în furajele utilizate în sectorul avicol, precum ș
15:00
Campania „Biblioteca de sub brad” a adunat circa 8.000 de cărți pentru școli și centre sociale # Ziar.md
Aproximativ 8.000 de cărți au fost colectate în cadrul celei de-a patra ediții a campaniei „Biblioteca de sub brad”, organizată de Guvern, pe parcursul lunii decembrie 2025. La inițiativă au participat sute de angajați
14:30
Tragedie în raionul Rîșcani. Un bărbat de 47 de ani a murit intoxicat cu monoxid de carbon # Ziar.md
O tragedie s-a produs în satul Răcăria, raionul Rîșcani, unde un bărbat în vârstă de 47 de ani a murit în urma intoxicației cu monoxid de carbon, provocată de utilizarea necorespunză
14:10
Noul penitenciar al R. Moldova ar urma să fie finalizat în 2028 și dat în exploatare în 2029, confirmă ministrul Justiției # Ziar.md
Construcția noului penitenciar al Republicii Moldova este planificată să fie finalizată până la sfârșitul anului 2028, iar instituția urmează să fie dată în exploatare în anul 2029. Anunțul a
13:40
CSJ a aprobat audierea lui Plahotniuc, Iaralov, Filip, Candu și alte nume cunoscute în dosarul „Kuliok” # Ziar.md
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a decis, astăzi, citarea a 11 martori ai acuzării în dosarul „Kuliok”, în care liderul PSRM și fost președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, este acuzat de corupere pasivă ș
13:10
Gerul persistent afectează din nou circulația bacului de la Molovata, iar autoritățile au introdus un program provizoriu pentru trecerile peste Nistru. Din Molovata Nouă spre Molovata, bacul va pleca la 09:15, 11:15, 13:30, 15:00 și 16:30, iar
13:00
Carantină de 30 de zile în raionul Ungheni, după depistarea unui caz de pestă porcină africană # Ziar.md
Comisia pentru Situații Excepționale a raionului Ungheni a declarat carantină pe întreg teritoriul raionului pentru o perioadă de cel puțin 30 de zile, începând cu data de 9 ianuarie, după confirmarea unui caz de pestă porcin&
12:30
VIDEO/ Garda de Mediu a detectat o „mișcare suspectă” în pădure. Ce au descoperit autoritățile după ridicarea dronei # Ziar.md
Sistemul inteligent de monitorizare al Gărzii Naționale de Mediu din R. Moldova a detectat recent o mișcare suspectă într-o zonă izolată de pădure, ceea ce a dus la ridicarea imediată a unei drone de intervenție
12:30
Veștile triste pentru șoferi: prețurile carburanților continuă să crească. Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, mâine, 13 ianuarie 2026, prețul maxim de referință pentru benzina standard
12:20
Primăria municipiului Chișinău a lansat licitația pentru extinderea bulevardului Mircea cel Bătrân # Ziar.md
Primăria capitalei a lansat pe 9 ianuarie licitația publică internațională pentru contractarea execuției lucrărilor de construcție privind extinderea bulevardului Mircea cel Bătrân din sectorul Ciocana. Proiectul, despre care se vorbește
12:00
În acest weekend, polițiștii din întreaga țară au avut mult de lucru pe drumurile publice, înregistrând peste 3.370 de abateri de la regulile de circulație. 26 de șoferi au fost depistați sub influen&
11:10
Activitatea Târgului de Crăciun din capitală, prelungită cu o săptămână. Pe 25 ianuarie va fi organizată o tombolă # Ziar.md
Persoanele care încă nu au reușit să viziteze Târgul de Crăciun din capitală au ocazia să o facă până pe 25 ianuarie. Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat
