Statul se împrumută de la cetățeni: noi obligațiuni de stat, scoase la licitație
Ziar.md, 12 ianuarie 2026 19:00
Ministerul Finanțelor a anunțat lansarea unei noi runde de subscriere a obligațiunilor de stat pentru persoane fizice, care se va desfășura în perioada 12-21 ianuarie 2026. Operațiunea se realizează prin platforma electronică eVMS.md, care faciliteaz&
• • •
Alte ştiri de Ziar.md
Acum 5 minute
19:20
Ministerul Finanțelor a anunțat lansarea unei noi runde de subscriere a obligațiunilor de stat pentru persoane fizice, care se va desfășura în perioada 12-21 ianuarie 2026. Operațiunea se realizează prin platforma electronică eVMS.md, care faciliteaz&
Acum 30 minute
19:00
Ministerul Finanțelor a anunțat lansarea unei noi runde de subscriere a obligațiunilor de stat pentru persoane fizice, care se va desfășura în perioada 12-21 ianuarie 2026. Operațiunea se realizează prin platforma electronică eVMS.md, care faciliteaz&
Acum 2 ore
17:30
Consumul de alcool, printre cauzele solicitării ambulanței - câte apeluri au fost înregistrate # Ziar.md
De la începutul anului, echipele de asistență medicală urgentă prespitalicească au intervenit în peste 24.700 de cazuri, iar intoxicațiile alcoolice se numără printre motivele pentru care oamenii au solicitat ajutorul ambulanței. În perioada 2-11
Acum 4 ore
17:20
Fratele bărbatului condamnat pentru omorul tinerei însărcinate din Orhei riscă să petreacă 25 de ani după gratii # Ziar.md
Alexei Cotorobai - fratele lui Gheorghe Cotorobai, condamnat la detenție pe viață pentru omorul tinerei însărcinate din Orhei - riscă să petreacă 25 de ani în închisoare. Procuratura Generală (PG) a anunțat c&
17:20
Taxa de drum se aplică și pentru mașinile electrice, din 2026. Cât vor plăti șoferii din R. Moldova # Ziar.md
De la 1 ianuarie 2026, a intrat în vigoare taxa pentru folosirea drumurilor publice de către autovehiculele echipate cu motor electric, înmatriculate în Republica Moldova. Măsura este prevăzută în modificările aduse Codului Fiscal prin Legea nr. 212
17:00
CEC avertizează partidele politice: rapoartele financiare trebuie depuse până pe 15 ianuarie # Ziar.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) a reiterat astăzi că 15 ianuarie 2026 este termenul‑limită pentru depunerea rapoartelor privind gestiunea financiară pentru semestrul al doilea al anului 2025 de către toate partidele politice înregistrate în Republica Moldova. Rapoartele trebuie
16:50
Noi proiecte de modernizare a drumurilor locale prin programul „Europa este aproape”. Vezi dacă și satul tău este pe listă # Ziar.md
Alte 28 de proiecte de modernizare a drumurilor locale vor fi implementate în Republica Moldova, în cadrul Programului „Europa este aproape”. Lucrările vor ajunge în 42 de localități și vor îmbunătăți condiț
16:20
Vasile Costiuc ar deține o funcție incompatibilă cu cea de deputat. ANI a inițiat un control # Ziar.md
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a inițiat un control în privința deputatului Vasile Costiuc, care deține și funcția de președinte a Partidului „Democrația Acasă”. Instituția a
16:10
VIDEO/ Maia Sandu declară, în premieră, că ar vota în favoarea unirii R. Moldova cu România, dacă s-ar organiza un referendum # Ziar.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat pentru prima dată în mod explicit că ar vota în favoarea unirii cu România, dacă un asemenea referendum ar fi organizat. Afirmația a fost făcută într-un amplu interviu
15:40
Noi loturi de lapte praf pentru sugari marca NAN, produse de compania Nestlé, au fost retrase de pe piață, în mod voluntar, ca măsură de precauție, anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
15:40
Se scumpesc ouăle și carnea de pasăre în contextul restricțiilor aplicate fermelor? Ce spune directorul ANSA # Ziar.md
Prețurile la ouă și carne de pasăre rămân stabile, în pofida restricțiilor impuse unor ferme avicole în urma depistării metronidazolului în furaje, a declarat directorul Agenției Naționale pentru Siguran&
Acum 6 ore
15:00
Un operator de telecomunicații din R. Moldova exclude din grilă 14 posturi rusești. Alte zece canale rămân fără audio în rusă # Ziar.md
Începând cu ziua de astăzi, 12 ianuarie, Orange Moldova exclude din grilă 14 posturi de televiziune rusești. În paralel, alte zece canale TV rămân fără audio în limba rusă. Motivul invocat
15:00
ANSA, despre scandalul metronidazolului: produse retrase, importuri suspendate și anchetă în curs # Ziar.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) susține că a intervenit prompt și conform procedurilor legale în cazul depistării metronidazolului, o substanță strict interzisă, în furajele utilizate în sectorul avicol, precum ș
15:00
Campania „Biblioteca de sub brad” a adunat circa 8.000 de cărți pentru școli și centre sociale # Ziar.md
Aproximativ 8.000 de cărți au fost colectate în cadrul celei de-a patra ediții a campaniei „Biblioteca de sub brad”, organizată de Guvern, pe parcursul lunii decembrie 2025. La inițiativă au participat sute de angajați
14:30
Tragedie în raionul Rîșcani. Un bărbat de 47 de ani a murit intoxicat cu monoxid de carbon # Ziar.md
O tragedie s-a produs în satul Răcăria, raionul Rîșcani, unde un bărbat în vârstă de 47 de ani a murit în urma intoxicației cu monoxid de carbon, provocată de utilizarea necorespunză
14:10
Noul penitenciar al R. Moldova ar urma să fie finalizat în 2028 și dat în exploatare în 2029, confirmă ministrul Justiției # Ziar.md
Construcția noului penitenciar al Republicii Moldova este planificată să fie finalizată până la sfârșitul anului 2028, iar instituția urmează să fie dată în exploatare în anul 2029. Anunțul a
13:40
CSJ a aprobat audierea lui Plahotniuc, Iaralov, Filip, Candu și alte nume cunoscute în dosarul „Kuliok” # Ziar.md
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a decis, astăzi, citarea a 11 martori ai acuzării în dosarul „Kuliok”, în care liderul PSRM și fost președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, este acuzat de corupere pasivă ș
Acum 8 ore
13:10
Gerul persistent afectează din nou circulația bacului de la Molovata, iar autoritățile au introdus un program provizoriu pentru trecerile peste Nistru. Din Molovata Nouă spre Molovata, bacul va pleca la 09:15, 11:15, 13:30, 15:00 și 16:30, iar
13:00
Carantină de 30 de zile în raionul Ungheni, după depistarea unui caz de pestă porcină africană # Ziar.md
Comisia pentru Situații Excepționale a raionului Ungheni a declarat carantină pe întreg teritoriul raionului pentru o perioadă de cel puțin 30 de zile, începând cu data de 9 ianuarie, după confirmarea unui caz de pestă porcin&
12:30
VIDEO/ Garda de Mediu a detectat o „mișcare suspectă” în pădure. Ce au descoperit autoritățile după ridicarea dronei # Ziar.md
Sistemul inteligent de monitorizare al Gărzii Naționale de Mediu din R. Moldova a detectat recent o mișcare suspectă într-o zonă izolată de pădure, ceea ce a dus la ridicarea imediată a unei drone de intervenție
12:30
Veștile triste pentru șoferi: prețurile carburanților continuă să crească. Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, mâine, 13 ianuarie 2026, prețul maxim de referință pentru benzina standard
12:20
Primăria municipiului Chișinău a lansat licitația pentru extinderea bulevardului Mircea cel Bătrân # Ziar.md
Primăria capitalei a lansat pe 9 ianuarie licitația publică internațională pentru contractarea execuției lucrărilor de construcție privind extinderea bulevardului Mircea cel Bătrân din sectorul Ciocana. Proiectul, despre care se vorbește
12:00
În acest weekend, polițiștii din întreaga țară au avut mult de lucru pe drumurile publice, înregistrând peste 3.370 de abateri de la regulile de circulație. 26 de șoferi au fost depistați sub influen&
Acum 12 ore
11:10
Activitatea Târgului de Crăciun din capitală, prelungită cu o săptămână. Pe 25 ianuarie va fi organizată o tombolă # Ziar.md
Persoanele care încă nu au reușit să viziteze Târgul de Crăciun din capitală au ocazia să o facă până pe 25 ianuarie. Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat
10:40
În anul 2025, mii de persoane din Republica Moldova au participat la programele de screening preventiv pentru cancerul colorectal, potrivit datelor Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM). Screeningul a fost realizat prin testul imunochimic pentru depistarea sângelui ocult (iFOB) o
10:10
Cel puțin 544 de persoane au fost oficial declarate ucise în timpul celor 15 zile de proteste din Iran, informează agenția de știri a Activiștilor pentru Drepturile Omului (HRANA). Concomitent, alte minimum 579 de decese ar fi în proces de
10:00
Ninsorile înregistrate în nordul Republicii Moldova au impus intervenții tehnice extinse pe rețeaua de drumuri publice. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, în noaptea de 11 spre 12 ianuarie, pentru menținerea circulației în condiț
09:00
Săniuțele - la mare căutare. Unde le pot găsit părinții și cât trebuie să scoată din buzunare # Ziar.md
Odată cu ninsorile din ultimele zile, săniuțele au devenit extrem de căutate. Cererea mare i-a prins pe unii comercianți cu stocuri limitate, iar în multe piețe și magazine produsele s-au epuizat rapid. Mai mult decât
08:50
Mii de școlari au revenit astăzi la ore. Mai exact, este vorba despre elevii din 604 de instituții de învățământ general, inclusiv din 270 de școli, gimnazii și licee care au decis să prelungească
08:10
Dolarul se scumpește cu peste zece bani și se apropie de pragul de 19 lei. Cursul stabilit de BNM # Ziar.md
Leul moldovenesc se depreciază față de euro și dolarul american, arată datele publicate de Banca Națională a Moldovei (BNM). Astăzi, 12 ianuarie, un euro costă 19 lei și 77 de bani, cu puțin peste doi bani
08:00
Fulgi răzleți în mai multe raioane din nord și cer noros în restul țării. Cum va fi vremea pe 12 ianuarie # Ziar.md
Săptămâna începe cu ninsoare slabă în aproape tot nordul țării și cer noros în centrul și sudul republicii. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), astăzi, 12 ianuarie, temperaturile maxime vor oscila între -8
Acum 24 ore
19:50
Ninsori în nordul țării: 11 echipe și 24 de utilaje au fost mobilate pe drumurile naționale # Ziar.md
Ninsorile din această dimineață au afectat mai multe sectoare de drum din nordul Republicii Moldova, însă circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă. Echipele sunt active în teren. Potrivit
Ieri
17:10
Protestele din Iran se amplifică: cel puțin 192 de manifestanți uciși, Trump și prințul moștenitor transmit mesaje ferme # Ziar.md
Iranul traversează una dintre cele mai tensionate perioade din ultimii ani, pe fondul protestelor antiguvernamentale care continuă pentru a treia săptămână consecutiv. Potrivit organizațiilor pentru drepturile omului, cel puțin 192 de manifestanți au fost uci&
16:20
Alegerile pentru Adunarea Populară a autonomiei Găgăuze, planificate pentru 22 martie 2026, riscă să fie amânate dacă bugetul pentru activitatea Comisiei Electorale Centrale (CEC) din regiune nu va fi aprobat până pe 20 ianuarie de că
15:20
Atenție, studenți! Din 2026, regulile cu privire la acordarea bursei se schimbă - prevederile au intrat în vigoare # Ziar.md
Noile reguli privind bursele pentru studenți au intrat în vigoare, stabilind că doar cei cu media de cel puțin 6,5 pot beneficia de burse academice. Decizia a fost adoptată de Guvern și Ministerul Educației și Cercetării,
14:10
Zăpada și înghețurile de iarnă, un sprijin pentru agricultură: rezerve mai mari de apă în sol și mai puțini dăunători # Ziar.md
Ninsorile și temperaturile scăzute din această perioadă pot avea un impact pozitiv asupra agriculturii din Republica Moldova, în special asupra culturilor de toamnă, susțin specialiștii. Expertul în agricultură Boris Boincean explică faptul că precipitaț
12:30
Peste 460 de milioane de lei investiți în dezvoltarea localităților din Republica Moldova, la final de 2025 # Ziar.md
Peste 460 de milioane de lei au fost direcționați către localitățile din Republica Moldova la sfârșitul anului 2025, pentru finanțarea a aproape 400 de proiecte de dezvoltare locală. Banii au fost alocați
11:20
Atenționare pentru moldoveni: risc major de avalanșe în munții României - zonele care trebuie evitate # Ziar.md
Cetățenii Republicii Moldova care intenționează să călătorească în România sunt avertizați asupra unui risc major de avalanșe în zonele montane, anunță autoritățile române.
10:00
Administrația Națională a Drumurilor anunță că rețeaua de drumuri naționale din Republica Moldova rămâne funcțională, în pofida ninsorilor și a temperaturilor scăzute. Potrivit informațiilor actualizate,
Mai mult de 2 zile în urmă
18:50
Maia Sandu, solidară cu protestatarii din Iran: „Hotărârea lor de a-și modela propriul viitor răsună mult dincolo de granițele țării” # Ziar.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și-a exprimat sprijinul față de protestatarii din Iran, care manifestă de la sfârșitul lunii decembrie împotriva politicilor autorităților de la Teheran. Șefa statului a transmis un mesaj de solidaritate, subliniind
18:10
Înghețul de pe Nistru perturbă circulația bacului de la Molovata: cursele de seară, suspendate # Ziar.md
Circulația bacului care traversează râul Nistru la Molovata este afectată de temperaturile scăzute și de formarea gheții. Din motive de siguranță, cursele de seară au fost suspendate temporar, anunță Întreprinderea de Stat „
17:40
Trump reaprinde disputa internațională: SUA trebuie „să dețină” Groenlanda pentru a împiedica China și Rusia să preia controlul # Ziar.md
Președintele Donald Trump se arată hotărât să rescrie harta SUA, menținând că Statele Unite trebuie să obțină controlul asupra Groenlandei, argumentând că acest lucru este esențial pentru securitatea
16:20
Spitalul raional Ocnița, modernizat cu sprijinul CNAM: condiții mai bune pentru pacienți și personalul medical # Ziar.md
Spitalul raional Ocnița a finalizat recent un amplu proiect de modernizare, finanțat de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM), care vizează îmbunătățirea infrastructurii și crearea unor condiții mai
15:20
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență face apel la cetățeni să respecte măsurile de securitate, în condițiile gerului prognozat pentru perioada următoare. Salvatorii îndeamnă populația să se informeze constant din
14:10
Femeie de 73 de ani din Chișinău, victima unei escrocherii de 550.000 de lei: poliția investighează cazul # Ziar.md
O femeie de 73 de ani din sectorul Botanica a devenit victima unei escrocherii telefonice, anunță poliția. Aceasta a declarat că a fost contactată de o femeie vorbitoare de limbă rusă, care s-a prezentat drept angajată a instituțiilor de
13:20
Consiliul de Securitate al ONU se convoacă de urgență la cererea Ucrainei după atacurile rusești cu o rachetă Oreșnik # Ziar.md
Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (ONU) va organiza o ședință de urgență luni, la solicitarea Ucrainei, ca răspuns la noile atacuri aeriene rusești în care a fost utilizată racheta balistică cu raz&
12:20
Tentativă de scoatere ilicită a peste 48.000 de dolari din țară, stopată la Aeroportul Internațional Chișinău # Ziar.md
O femeie de 27 de ani a fost prinsă încercând să exporte clandestin peste 48.000 de dolari SUA din Republica Moldova, anunță Poliția de Frontieră. Incidentul a avut loc în timpul controlului bagajelor pasagerilor pe ruta Chiș
11:40
Noi atacuri rusești asupra Ucrainei: civili uciși și răniți, zeci de mii de familii rămân fără electricitate # Ziar.md
Ucraina se confruntă cu o nouă serie de atacuri rusești care au vizat în ultimele 24 de ore infrastructura civilă și rețeaua energetică, provocând victime și pene de curent de proporții în plină
11:00
Primăria Chișinău informează că, în perioada 10–11 ianuarie, în mai multe sectoare ale Capitalei vor fi organizate iarmaroace și târguri cu produse autohtone și agricole. Evenimentele sunt dedicate facilitării accesului locuitorilor ora&
09:30
Banca Națională a Moldovei a publicat cursul valutar oficial care va fi aplicat pe parcursul weekendului 9-11 ianuarie, acesta urmând să rămână valabil până la afișarea noilor cotații din prima zi lucr&
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.