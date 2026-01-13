Adjunctul Evgheniei Guțul, sancționat de UE, dă în judecată Poliția de Frontieră din România după ce a fost oprit la graniță
Ziar.md, 13 ianuarie 2026 11:00
Victor Petrov, adjunctul fostului bașkan al Găgăuziei, Evghenia Guțul, sancționat de Uniunea Europeană pentru implicare în acțiuni de destabilizare a Republicii Moldova, a dat în judecată Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontier&
• • •
Acum 30 minute
11:00
Lucrările la sensul giratoriu de pe drumul Chișinău-Orhei-Bălți, realizate în proporție de 70% # Ziar.md
Lucrările de construcție a sensului giratoriu de pe drumul republican R6 Chișinău-Orhei-Bălți, la kilometrul 32, sunt executate în proporție de aproximativ 70%. Principalele elemente ale structurii rutiere au fost deja realizate, urmând ca
11:00
Adjunctul Evgheniei Guțul, sancționat de UE, dă în judecată Poliția de Frontieră din România după ce a fost oprit la graniță # Ziar.md
Acum o oră
10:30
Coproprietarul „barului morții” din Elveția a fost plasat în arest preventiv pentru trei luni # Ziar.md
Coproprietarul barului „Le Constellation”, care a luat foc la primele ore ale zilei de 1 ianuarie și în care și-au pierdut viața 40 de tineri, a fost plasat în arest preventiv pentru trei luni. Le Monde și AFP notează
10:30
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) și Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) au condamnat public declarațiile președintei Maia Sandu, potrivit cărora ar vota pentru reunirea Republicii Moldova cu România, dacă un asemenea referendum ar fi
Acum 2 ore
10:00
Restricții în mai multe localități din raionul Leova, după confirmarea unui caz de pestă porcină africană # Ziar.md
Un caz de pestă porcină africană a fost confirmat și în raionul Leova, în zona fondului forestier Ocolul Silvic Băiuș, satul Hîrtop. Informația a fost comunicată de Primăria orașului Leova, în
09:30
Ninsorile au ținut drumarii pe trasee toată noaptea. Zeci de utilaje au intervenit pe drumurile naționale # Ziar.md
Ninsorile căzute noaptea în nordul Republicii Moldova, au mobilizat drumarii, care au intervenit pentru a menține drumurile naționale practicabile și sigure pentru trafic. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, condițiile meteo nefavorabile au impus intervenții
09:20
Adrian Dulgher, interzis pe teritoriul Ucrainei pentru o perioadă de trei ani. Reacția vicepreședintelui CUB # Ziar.md
Vicepreședintele Coaliției pentru Unitate și Bunăstare (CUB), Adrian Dulgher, a fost declarat persoană indezirabilă în Ucraina pentru o perioadă de trei ani. Informația a fost raportată ieri seara de Ziarul de Gardă (ZdG), care face
Acum 4 ore
08:30
Moneda națională pierde în continuare teren în raport cu euro. Între timp, dolarul american înregistrează o ieftinire abia sesizabilă, arată datele publicate de Banca Națională a Moldovei (BNM). Astăzi, 13 ianuarie, un euro costă
08:20
Astăzi, 13 ianuarie, locuitorii R. Moldova vor avea partea de cer noros, fără vânt. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), temperaturile maxime vor oscila între -8 și -3°C. În nordul republicii, maximele diurne se vor încadra î
Acum 24 ore
21:00
DOC/ Prima condamnare pentru trădare de patrie în istoria R. Moldova: 15 ani de închisoare - iată cine este # Ziar.md
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat astăzi o hotărâre judecătorească, care vizează securitatea națională, stabilind condamnarea lui Denis Cuculescu la 15 ani de închisoare pentru trădare
19:20
Ministerul Finanțelor a anunțat lansarea unei noi runde de subscriere a obligațiunilor de stat pentru persoane fizice, care se va desfășura în perioada 12-21 ianuarie 2026. Operațiunea se realizează prin platforma electronică eVMS.md, care faciliteaz&
19:00
17:30
Consumul de alcool, printre cauzele solicitării ambulanței - câte apeluri au fost înregistrate # Ziar.md
De la începutul anului, echipele de asistență medicală urgentă prespitalicească au intervenit în peste 24.700 de cazuri, iar intoxicațiile alcoolice se numără printre motivele pentru care oamenii au solicitat ajutorul ambulanței. În perioada 2-11
17:20
Fratele bărbatului condamnat pentru omorul tinerei însărcinate din Orhei riscă să petreacă 25 de ani după gratii # Ziar.md
Alexei Cotorobai - fratele lui Gheorghe Cotorobai, condamnat la detenție pe viață pentru omorul tinerei însărcinate din Orhei - riscă să petreacă 25 de ani în închisoare. Procuratura Generală (PG) a anunțat c&
17:20
Taxa de drum se aplică și pentru mașinile electrice, din 2026. Cât vor plăti șoferii din R. Moldova # Ziar.md
De la 1 ianuarie 2026, a intrat în vigoare taxa pentru folosirea drumurilor publice de către autovehiculele echipate cu motor electric, înmatriculate în Republica Moldova. Măsura este prevăzută în modificările aduse Codului Fiscal prin Legea nr. 212
17:00
CEC avertizează partidele politice: rapoartele financiare trebuie depuse până pe 15 ianuarie # Ziar.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) a reiterat astăzi că 15 ianuarie 2026 este termenul‑limită pentru depunerea rapoartelor privind gestiunea financiară pentru semestrul al doilea al anului 2025 de către toate partidele politice înregistrate în Republica Moldova. Rapoartele trebuie
16:50
Noi proiecte de modernizare a drumurilor locale prin programul „Europa este aproape”. Vezi dacă și satul tău este pe listă # Ziar.md
Alte 28 de proiecte de modernizare a drumurilor locale vor fi implementate în Republica Moldova, în cadrul Programului „Europa este aproape”. Lucrările vor ajunge în 42 de localități și vor îmbunătăți condiț
16:20
Vasile Costiuc ar deține o funcție incompatibilă cu cea de deputat. ANI a inițiat un control # Ziar.md
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a inițiat un control în privința deputatului Vasile Costiuc, care deține și funcția de președinte a Partidului „Democrația Acasă”. Instituția a
16:10
VIDEO/ Maia Sandu declară, în premieră, că ar vota în favoarea unirii R. Moldova cu România, dacă s-ar organiza un referendum # Ziar.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat pentru prima dată în mod explicit că ar vota în favoarea unirii cu România, dacă un asemenea referendum ar fi organizat. Afirmația a fost făcută într-un amplu interviu
15:40
Noi loturi de lapte praf pentru sugari marca NAN, produse de compania Nestlé, au fost retrase de pe piață, în mod voluntar, ca măsură de precauție, anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
15:40
Se scumpesc ouăle și carnea de pasăre în contextul restricțiilor aplicate fermelor? Ce spune directorul ANSA # Ziar.md
Prețurile la ouă și carne de pasăre rămân stabile, în pofida restricțiilor impuse unor ferme avicole în urma depistării metronidazolului în furaje, a declarat directorul Agenției Naționale pentru Siguran&
15:00
Un operator de telecomunicații din R. Moldova exclude din grilă 14 posturi rusești. Alte zece canale rămân fără audio în rusă # Ziar.md
Începând cu ziua de astăzi, 12 ianuarie, Orange Moldova exclude din grilă 14 posturi de televiziune rusești. În paralel, alte zece canale TV rămân fără audio în limba rusă. Motivul invocat
15:00
ANSA, despre scandalul metronidazolului: produse retrase, importuri suspendate și anchetă în curs # Ziar.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) susține că a intervenit prompt și conform procedurilor legale în cazul depistării metronidazolului, o substanță strict interzisă, în furajele utilizate în sectorul avicol, precum ș
15:00
Campania „Biblioteca de sub brad” a adunat circa 8.000 de cărți pentru școli și centre sociale # Ziar.md
Aproximativ 8.000 de cărți au fost colectate în cadrul celei de-a patra ediții a campaniei „Biblioteca de sub brad”, organizată de Guvern, pe parcursul lunii decembrie 2025. La inițiativă au participat sute de angajați
14:30
Tragedie în raionul Rîșcani. Un bărbat de 47 de ani a murit intoxicat cu monoxid de carbon # Ziar.md
O tragedie s-a produs în satul Răcăria, raionul Rîșcani, unde un bărbat în vârstă de 47 de ani a murit în urma intoxicației cu monoxid de carbon, provocată de utilizarea necorespunză
14:10
Noul penitenciar al R. Moldova ar urma să fie finalizat în 2028 și dat în exploatare în 2029, confirmă ministrul Justiției # Ziar.md
Construcția noului penitenciar al Republicii Moldova este planificată să fie finalizată până la sfârșitul anului 2028, iar instituția urmează să fie dată în exploatare în anul 2029. Anunțul a
13:40
CSJ a aprobat audierea lui Plahotniuc, Iaralov, Filip, Candu și alte nume cunoscute în dosarul „Kuliok” # Ziar.md
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a decis, astăzi, citarea a 11 martori ai acuzării în dosarul „Kuliok”, în care liderul PSRM și fost președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, este acuzat de corupere pasivă ș
13:10
Gerul persistent afectează din nou circulația bacului de la Molovata, iar autoritățile au introdus un program provizoriu pentru trecerile peste Nistru. Din Molovata Nouă spre Molovata, bacul va pleca la 09:15, 11:15, 13:30, 15:00 și 16:30, iar
13:00
Carantină de 30 de zile în raionul Ungheni, după depistarea unui caz de pestă porcină africană # Ziar.md
Comisia pentru Situații Excepționale a raionului Ungheni a declarat carantină pe întreg teritoriul raionului pentru o perioadă de cel puțin 30 de zile, începând cu data de 9 ianuarie, după confirmarea unui caz de pestă porcin&
12:30
VIDEO/ Garda de Mediu a detectat o „mișcare suspectă” în pădure. Ce au descoperit autoritățile după ridicarea dronei # Ziar.md
Sistemul inteligent de monitorizare al Gărzii Naționale de Mediu din R. Moldova a detectat recent o mișcare suspectă într-o zonă izolată de pădure, ceea ce a dus la ridicarea imediată a unei drone de intervenție
12:30
Veștile triste pentru șoferi: prețurile carburanților continuă să crească. Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, mâine, 13 ianuarie 2026, prețul maxim de referință pentru benzina standard
12:20
Primăria municipiului Chișinău a lansat licitația pentru extinderea bulevardului Mircea cel Bătrân # Ziar.md
Primăria capitalei a lansat pe 9 ianuarie licitația publică internațională pentru contractarea execuției lucrărilor de construcție privind extinderea bulevardului Mircea cel Bătrân din sectorul Ciocana. Proiectul, despre care se vorbește
12:00
În acest weekend, polițiștii din întreaga țară au avut mult de lucru pe drumurile publice, înregistrând peste 3.370 de abateri de la regulile de circulație. 26 de șoferi au fost depistați sub influen&
Ieri
11:10
Activitatea Târgului de Crăciun din capitală, prelungită cu o săptămână. Pe 25 ianuarie va fi organizată o tombolă # Ziar.md
Persoanele care încă nu au reușit să viziteze Târgul de Crăciun din capitală au ocazia să o facă până pe 25 ianuarie. Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat
10:40
În anul 2025, mii de persoane din Republica Moldova au participat la programele de screening preventiv pentru cancerul colorectal, potrivit datelor Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM). Screeningul a fost realizat prin testul imunochimic pentru depistarea sângelui ocult (iFOB) o
10:10
Cel puțin 544 de persoane au fost oficial declarate ucise în timpul celor 15 zile de proteste din Iran, informează agenția de știri a Activiștilor pentru Drepturile Omului (HRANA). Concomitent, alte minimum 579 de decese ar fi în proces de
10:00
Ninsorile înregistrate în nordul Republicii Moldova au impus intervenții tehnice extinse pe rețeaua de drumuri publice. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, în noaptea de 11 spre 12 ianuarie, pentru menținerea circulației în condiț
09:00
Săniuțele - la mare căutare. Unde le pot găsit părinții și cât trebuie să scoată din buzunare # Ziar.md
Odată cu ninsorile din ultimele zile, săniuțele au devenit extrem de căutate. Cererea mare i-a prins pe unii comercianți cu stocuri limitate, iar în multe piețe și magazine produsele s-au epuizat rapid. Mai mult decât
08:50
Mii de școlari au revenit astăzi la ore. Mai exact, este vorba despre elevii din 604 de instituții de învățământ general, inclusiv din 270 de școli, gimnazii și licee care au decis să prelungească
08:10
Dolarul se scumpește cu peste zece bani și se apropie de pragul de 19 lei. Cursul stabilit de BNM # Ziar.md
Leul moldovenesc se depreciază față de euro și dolarul american, arată datele publicate de Banca Națională a Moldovei (BNM). Astăzi, 12 ianuarie, un euro costă 19 lei și 77 de bani, cu puțin peste doi bani
08:00
Fulgi răzleți în mai multe raioane din nord și cer noros în restul țării. Cum va fi vremea pe 12 ianuarie # Ziar.md
Săptămâna începe cu ninsoare slabă în aproape tot nordul țării și cer noros în centrul și sudul republicii. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), astăzi, 12 ianuarie, temperaturile maxime vor oscila între -8
11 ianuarie 2026
19:50
Ninsori în nordul țării: 11 echipe și 24 de utilaje au fost mobilate pe drumurile naționale # Ziar.md
Ninsorile din această dimineață au afectat mai multe sectoare de drum din nordul Republicii Moldova, însă circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă. Echipele sunt active în teren. Potrivit
17:10
Protestele din Iran se amplifică: cel puțin 192 de manifestanți uciși, Trump și prințul moștenitor transmit mesaje ferme # Ziar.md
Iranul traversează una dintre cele mai tensionate perioade din ultimii ani, pe fondul protestelor antiguvernamentale care continuă pentru a treia săptămână consecutiv. Potrivit organizațiilor pentru drepturile omului, cel puțin 192 de manifestanți au fost uci&
16:20
Alegerile pentru Adunarea Populară a autonomiei Găgăuze, planificate pentru 22 martie 2026, riscă să fie amânate dacă bugetul pentru activitatea Comisiei Electorale Centrale (CEC) din regiune nu va fi aprobat până pe 20 ianuarie de că
15:20
Atenție, studenți! Din 2026, regulile cu privire la acordarea bursei se schimbă - prevederile au intrat în vigoare # Ziar.md
Noile reguli privind bursele pentru studenți au intrat în vigoare, stabilind că doar cei cu media de cel puțin 6,5 pot beneficia de burse academice. Decizia a fost adoptată de Guvern și Ministerul Educației și Cercetării,
14:10
Zăpada și înghețurile de iarnă, un sprijin pentru agricultură: rezerve mai mari de apă în sol și mai puțini dăunători # Ziar.md
Ninsorile și temperaturile scăzute din această perioadă pot avea un impact pozitiv asupra agriculturii din Republica Moldova, în special asupra culturilor de toamnă, susțin specialiștii. Expertul în agricultură Boris Boincean explică faptul că precipitaț
12:30
Peste 460 de milioane de lei investiți în dezvoltarea localităților din Republica Moldova, la final de 2025 # Ziar.md
Peste 460 de milioane de lei au fost direcționați către localitățile din Republica Moldova la sfârșitul anului 2025, pentru finanțarea a aproape 400 de proiecte de dezvoltare locală. Banii au fost alocați
11:20
Atenționare pentru moldoveni: risc major de avalanșe în munții României - zonele care trebuie evitate # Ziar.md
Cetățenii Republicii Moldova care intenționează să călătorească în România sunt avertizați asupra unui risc major de avalanșe în zonele montane, anunță autoritățile române.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:00
Administrația Națională a Drumurilor anunță că rețeaua de drumuri naționale din Republica Moldova rămâne funcțională, în pofida ninsorilor și a temperaturilor scăzute. Potrivit informațiilor actualizate,
10 ianuarie 2026
18:50
Maia Sandu, solidară cu protestatarii din Iran: „Hotărârea lor de a-și modela propriul viitor răsună mult dincolo de granițele țării” # Ziar.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și-a exprimat sprijinul față de protestatarii din Iran, care manifestă de la sfârșitul lunii decembrie împotriva politicilor autorităților de la Teheran. Șefa statului a transmis un mesaj de solidaritate, subliniind
