Drumarii intervin în mai multe regiuni: circulația se desfășoară în condiții normale de iarnă

Crăciunul rămâne una dintre cele mai importante sărbători pentru creștini, iar pentru mulți oameni este, înainte de toate, un prilej de reuniune a familiei „Noi mai mult la părinți facem Crăciunul, pentru că este mai mult familiar, acum deja suntem căsătoriți, mergem la unii părinți, apoi trecem la alți părinți ca să nu-i supărăm nici […]