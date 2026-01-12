58 de utilaje mobilizate în nordul țării pentru deszăpezirea drumurilor, după ninsori
Ziar.md, 12 ianuarie 2026 10:00
Ninsorile înregistrate în nordul Republicii Moldova au impus intervenții tehnice extinse pe rețeaua de drumuri publice. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, în noaptea de 11 spre 12 ianuarie, pentru menținerea circulației în condiț
Acum 10 minute
10:10
Cel puțin 544 de persoane au fost oficial declarate ucise în timpul celor 15 zile de proteste din Iran, informează agenția de știri a Activiștilor pentru Drepturile Omului (HRANA). Concomitent, alte minimum 579 de decese ar fi în proces de
Acum 30 minute
10:00
Acum 2 ore
09:00
Săniuțele - la mare căutare. Unde le pot găsit părinții și cât trebuie să scoată din buzunare # Ziar.md
Odată cu ninsorile din ultimele zile, săniuțele au devenit extrem de căutate. Cererea mare i-a prins pe unii comercianți cu stocuri limitate, iar în multe piețe și magazine produsele s-au epuizat rapid. Mai mult decât
08:50
Mii de școlari au revenit astăzi la ore. Mai exact, este vorba despre elevii din 604 de instituții de învățământ general, inclusiv din 270 de școli, gimnazii și licee care au decis să prelungească
Acum 4 ore
08:10
Dolarul se scumpește cu peste zece bani și se apropie de pragul de 19 lei. Cursul stabilit de BNM # Ziar.md
Leul moldovenesc se depreciază față de euro și dolarul american, arată datele publicate de Banca Națională a Moldovei (BNM). Astăzi, 12 ianuarie, un euro costă 19 lei și 77 de bani, cu puțin peste doi bani
08:00
Fulgi răzleți în mai multe raioane din nord și cer noros în restul țării. Cum va fi vremea pe 12 ianuarie # Ziar.md
Săptămâna începe cu ninsoare slabă în aproape tot nordul țării și cer noros în centrul și sudul republicii. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), astăzi, 12 ianuarie, temperaturile maxime vor oscila între -8
Acum 24 ore
19:50
Ninsori în nordul țării: 11 echipe și 24 de utilaje au fost mobilate pe drumurile naționale # Ziar.md
Ninsorile din această dimineață au afectat mai multe sectoare de drum din nordul Republicii Moldova, însă circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă. Echipele sunt active în teren. Potrivit
17:10
Protestele din Iran se amplifică: cel puțin 192 de manifestanți uciși, Trump și prințul moștenitor transmit mesaje ferme # Ziar.md
Iranul traversează una dintre cele mai tensionate perioade din ultimii ani, pe fondul protestelor antiguvernamentale care continuă pentru a treia săptămână consecutiv. Potrivit organizațiilor pentru drepturile omului, cel puțin 192 de manifestanți au fost uci&
16:20
Alegerile pentru Adunarea Populară a autonomiei Găgăuze, planificate pentru 22 martie 2026, riscă să fie amânate dacă bugetul pentru activitatea Comisiei Electorale Centrale (CEC) din regiune nu va fi aprobat până pe 20 ianuarie de că
15:20
Atenție, studenți! Din 2026, regulile cu privire la acordarea bursei se schimbă - prevederile au intrat în vigoare # Ziar.md
Noile reguli privind bursele pentru studenți au intrat în vigoare, stabilind că doar cei cu media de cel puțin 6,5 pot beneficia de burse academice. Decizia a fost adoptată de Guvern și Ministerul Educației și Cercetării,
14:10
Zăpada și înghețurile de iarnă, un sprijin pentru agricultură: rezerve mai mari de apă în sol și mai puțini dăunători # Ziar.md
Ninsorile și temperaturile scăzute din această perioadă pot avea un impact pozitiv asupra agriculturii din Republica Moldova, în special asupra culturilor de toamnă, susțin specialiștii. Expertul în agricultură Boris Boincean explică faptul că precipitaț
12:30
Peste 460 de milioane de lei investiți în dezvoltarea localităților din Republica Moldova, la final de 2025 # Ziar.md
Peste 460 de milioane de lei au fost direcționați către localitățile din Republica Moldova la sfârșitul anului 2025, pentru finanțarea a aproape 400 de proiecte de dezvoltare locală. Banii au fost alocați
11:20
Atenționare pentru moldoveni: risc major de avalanșe în munții României - zonele care trebuie evitate # Ziar.md
Cetățenii Republicii Moldova care intenționează să călătorească în România sunt avertizați asupra unui risc major de avalanșe în zonele montane, anunță autoritățile române.
Ieri
10:00
Administrația Națională a Drumurilor anunță că rețeaua de drumuri naționale din Republica Moldova rămâne funcțională, în pofida ninsorilor și a temperaturilor scăzute. Potrivit informațiilor actualizate,
10 ianuarie 2026
18:50
Maia Sandu, solidară cu protestatarii din Iran: „Hotărârea lor de a-și modela propriul viitor răsună mult dincolo de granițele țării” # Ziar.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și-a exprimat sprijinul față de protestatarii din Iran, care manifestă de la sfârșitul lunii decembrie împotriva politicilor autorităților de la Teheran. Șefa statului a transmis un mesaj de solidaritate, subliniind
18:10
Înghețul de pe Nistru perturbă circulația bacului de la Molovata: cursele de seară, suspendate # Ziar.md
Circulația bacului care traversează râul Nistru la Molovata este afectată de temperaturile scăzute și de formarea gheții. Din motive de siguranță, cursele de seară au fost suspendate temporar, anunță Întreprinderea de Stat „
17:40
Trump reaprinde disputa internațională: SUA trebuie „să dețină” Groenlanda pentru a împiedica China și Rusia să preia controlul # Ziar.md
Președintele Donald Trump se arată hotărât să rescrie harta SUA, menținând că Statele Unite trebuie să obțină controlul asupra Groenlandei, argumentând că acest lucru este esențial pentru securitatea
16:20
Spitalul raional Ocnița, modernizat cu sprijinul CNAM: condiții mai bune pentru pacienți și personalul medical # Ziar.md
Spitalul raional Ocnița a finalizat recent un amplu proiect de modernizare, finanțat de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM), care vizează îmbunătățirea infrastructurii și crearea unor condiții mai
15:20
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență face apel la cetățeni să respecte măsurile de securitate, în condițiile gerului prognozat pentru perioada următoare. Salvatorii îndeamnă populația să se informeze constant din
14:10
Femeie de 73 de ani din Chișinău, victima unei escrocherii de 550.000 de lei: poliția investighează cazul # Ziar.md
O femeie de 73 de ani din sectorul Botanica a devenit victima unei escrocherii telefonice, anunță poliția. Aceasta a declarat că a fost contactată de o femeie vorbitoare de limbă rusă, care s-a prezentat drept angajată a instituțiilor de
13:20
Consiliul de Securitate al ONU se convoacă de urgență la cererea Ucrainei după atacurile rusești cu o rachetă Oreșnik # Ziar.md
Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (ONU) va organiza o ședință de urgență luni, la solicitarea Ucrainei, ca răspuns la noile atacuri aeriene rusești în care a fost utilizată racheta balistică cu raz&
12:20
Tentativă de scoatere ilicită a peste 48.000 de dolari din țară, stopată la Aeroportul Internațional Chișinău # Ziar.md
O femeie de 27 de ani a fost prinsă încercând să exporte clandestin peste 48.000 de dolari SUA din Republica Moldova, anunță Poliția de Frontieră. Incidentul a avut loc în timpul controlului bagajelor pasagerilor pe ruta Chiș
11:40
Noi atacuri rusești asupra Ucrainei: civili uciși și răniți, zeci de mii de familii rămân fără electricitate # Ziar.md
Ucraina se confruntă cu o nouă serie de atacuri rusești care au vizat în ultimele 24 de ore infrastructura civilă și rețeaua energetică, provocând victime și pene de curent de proporții în plină
11:00
Primăria Chișinău informează că, în perioada 10–11 ianuarie, în mai multe sectoare ale Capitalei vor fi organizate iarmaroace și târguri cu produse autohtone și agricole. Evenimentele sunt dedicate facilitării accesului locuitorilor ora&
Mai mult de 2 zile în urmă
09:30
Banca Națională a Moldovei a publicat cursul valutar oficial care va fi aplicat pe parcursul weekendului 9-11 ianuarie, acesta urmând să rămână valabil până la afișarea noilor cotații din prima zi lucr&
09:30
Circulația pe drumurile naționale din Republica Moldova se desfășoară, în dimineața de 10 ianuarie, în condiții de iarnă, anunță Administrația de Stat a Drumurilor. Carosabilul este, pe alocuri, umed, acoperit cu
09:10
Vremea din Republica Moldova va rămâne rece și stabilă în acest weekend, potrivit prognozelor meteorologilor. Pe parcursul zilelor de sâmbătă și duminică nu sunt așteptate schimbări bruște ale vremii, iar
9 ianuarie 2026
19:00
Verificați cardurile! CNAS a transferat compensațiile la energie pentru luna decembrie - suma # Ziar.md
Beneficiarii compensațiilor la energie și-au primit astăzi banii. Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a transferat 464,1 milioane de lei către gospodăriile eligibile, sumă destinată acoperirii unei părți din
18:10
Autoritățile din raionul Călărași au instituit carantină de 30 de zile în comuna Sîpoteni, după ce a fost confirmat un caz de rabie la o bovină. Măsura a fost luată pentru a
17:40
Noi reguli pentru producătorii de alcool: declarații obligatorii pentru toate tipurile de băuturi # Ziar.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță că, începând cu acest an, toți producătorii și distribuitorii de alcool etilic, distilate agricole și băuturi alcoolice trebuie să depună
17:00
Expert: anul 2025 a fost cel mai dificil pentru apicultura din Republica Moldova, din ultimele decenii # Ziar.md
Anul 2025 a fost cel mai dificil pentru apicultura din R. Moldova, din ultimele decenii, înregistrându-se o prăbușire accentuată a producției de miere de albine. Acestea sunt concluziile unei analize realizate de către expertul în politici economice
16:50
Creștere cu aproape 50% a cererilor de cetățenie depuse de locuitorii din stânga Nistrului în 2025 # Ziar.md
Numărul cererilor pentru obținerea cetățeniei Republicii Moldova depuse de locuitorii din stânga Nistrului a crescut semnificativ în ultimele luni ale anului trecut, înainte de intrarea în vigoare a noii legi privind cetățenia. Potrivit datelor raportate
16:20
Primarul Kievului recomandă evacuarea temporară a capitalei după atacurile asupra infrastructurii # Ziar.md
Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a îndemnat locuitorii capitalei să părăsească temporar orașul, în urma unor atacuri recente care au afectat infrastructura critică și au provocat întreruperi majore ale alimentării cu căldură ș
16:00
Escrocherii cu criptomonede în Republica Moldova: prejudiciu de peste 700.000 de lei – inculpatul, condamnat penal # Ziar.md
Un bărbat de 26 de ani a fost condamnat de Procuratura municipiului Chișinău pentru escrocherii cu criptomonede, în urma cărora victimele au suferit pierderi materiale de peste 700.000 de lei. Inculpatul și-a recunoscut vina și a restituit integral
16:00
Fostul director adjunct al SIS, care spiona pentru KGB din Belarus, rămâne încă 30 de zile în arest preventiv # Ziar.md
Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova, acuzat de trădare și de transmiterea unor informații secrete către KGB din Belarus, va rămâne în arest preventiv
15:30
Tentativă de transport ilicit dejucată la Palanca: matrice pentru fabricarea monedelor euro și monede comemorative # Ziar.md
Două tentative de transportare ilicită a bunurilor au fost dejucate la punctul de trecere a frontierei Palanca. Au fost depistate matrice pentru fabricarea monedelor euro, precum și un lot de monede comemorative, informează Poliția de Frontieră. În primul caz, un automobil de
15:10
ANRE și Moldovagaz resping acuzațiile expertului Sergiu Tofilat privind schemele de la Chișinău‑Gaz # Ziar.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) și Moldovagaz au venit cu reacții publice după acuzațiile lansate de expertul în energetică Sergiu Tofilat, potrivit cărora la Chișinău-Gaz ar fi
13:50
Serviciul Vamal: încasările la buget au depășit 41 de miliarde de lei în 2025, în creștere cu peste 7% # Ziar.md
Serviciul Vamal al Republicii Moldova a raportat pentru anul 2025 venituri de peste 41,15 miliarde de lei, marcând o creștere de peste 7% față de 2024. Potrivit instituției, rezultatele reflectă atât activitatea intensă de administrare și
12:50
Ucraina cere reuniunea Consiliului de Securitate al ONU după atacul rusesc cu Oreșnik. Ambasada Qatarului, afectată # Ziar.md
Ucraina solicită convocarea de urgență a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (ONU), după atacul rusesc asupra regiunii Lvov, unde ar fi fost folosită o rachetă balistică de tip Oreșnik. Anunțul a fost f&
12:40
În acest weekend, șoferii vor simți mici schimbări la pompă. Benzina 95 crește cu opt bani per litru, ajungând la 22,12 lei, în timp ce motorina scade cu cinci bani și va costa 18,72 lei.
12:30
Sistemul de intrare și ieșire al UE este aplicat și la punctul de trecere Lipcani-Rădăuți Prut # Ziar.md
Începând cu 9 ianuarie 2026, Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) al Uniunii Europene a devenit operațional și la punctul de trecere a frontierei Lipcani-Rădăuți Prut, anunță autoritățile. Sistemul EES se aplic&
12:10
„În ultimele 24 de ore am fost făcut unicul responsabil pentru iarnă” - Bolea răspunde criticilor privind starea drumurilor # Ziar.md
Ministrul Vladimir Bolea, responsabil de domeniul infrastructurii și dezvoltării regionale, a reacționat la criticile aduse privind starea drumurilor în contextul ninsorilor și viscolului din ultimele zile. El s-a arătat nemulțumit de faptul că a fost făcut
11:40
Maia Sandu și premierul Alexandru Munteanu condamnă atacul rusesc cu racheta Oreșnik asupra Ucrainei # Ziar.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și prim-ministrul Alexandru Munteanu au condamnat ferm atacul lansat de Federația Rusă asupra Ucrainei, în care a fost folosită racheta balistică Oreșnik. Într-un mesaj public pe paltforma X, Maia Sandu a subliniat c&
11:40
Toți consumatorii afectați de vremea nefavorabilă au fost reconectați la energie electrică # Ziar.md
Toți cei peste 4.210 consumatori din 10 localități care au rămas fără energie electrică în urma condițiilor meteorologice dificile din după‑amiaza zilei de ieri, 8 ianuarie 2026, au fost reconectați
11:20
Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, încă 271 de instituții de învățământ general au decis să își prelungească vacanța de iarnă până luni, 12 ianuarie 2026. Astfel, din
11:00
ANSA a nimicit 110 mii păsări de la o fermă din Republica Moldova, după ce ar fi depistat reziduuri de metronidazol # Ziar.md
Circa 110 mii de păsări au fost nimicite, iar mai multe loturi de ouă au fost retrase de pe piață, în urma unor controale efectuate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) la o ferm&
11:00
Ninsoarea a scos poliția în stradă: 160 de accidente, multiple intervenții și sute de mașini deblocate # Ziar.md
Ninsoarea abundentă de ieri a transformat drumurile din țară într-o adevărată provocare pentru șoferi, iar polițiștii au fost nevoiți să acționeze contracronometru. De dimineață până seara, echipele de
10:40
Circulația transportului public a fost restabilită în totalitate pe teritoriul municipiului Chișinău. Toate rutele de troleibuz și autobuz circulă conform traseelor și orarelor stabilite, anunță Primăria. În suburbii, transportul public funcționează
10:30
VIDEO/ 10.000 de dolari și treceri clandestine din Ucraina spre R. Moldova: lovitură dată unei rețele de migrație ilegală # Ziar.md
O rețea implicată în organizarea migrației ilegale a fost destructurată de Poliția de Frontieră a Republicii Moldova, în urma unei operațiuni ample desfășurate la frontiera cu Ucraina, sub coordonarea Procuraturii Căuș
10:00
Atac rusesc de amploare asupra Ucrainei: o rachetă supersonică Oreșkin ar fi lovit orașul Lvov # Ziar.md
Ucraina s-a aflat sub alertă aeriană în noaptea de 8 spre 9 ianuarie, după ce Rusia a lansat un nou atac cu rachete asupra mai multor regiuni. La Kiev, bombardamentele s-au soldat cu victime, cel puțin patru persoane pierzându-și via&
