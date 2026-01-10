Avertisment pentru moldoveni: Pericol major de avalanșe în munții României. Zonele de evitat
EA.md, 10 ianuarie 2026 18:30
Meteorologii avertizează că este risc mare, de gradul patru din cinci, de producere de avalanșe la peste 1.800 de metri altitudine în munții Făgăraș, Bucegi, Țarcu, Godeanu, unde troienele de zăpadă au depășit doi metri, scrie agerpres.ro. Potrivit Buletinului nivometeorologic remis vineri seara, în aceste masive muntoase cu risc mare de avalanșe din Carpații Meridionali
• • •
Acum 30 minute
18:30
Avertisment pentru moldoveni: Pericol major de avalanșe în munții României. Zonele de evitat
Meteorologii avertizează că este risc mare, de gradul patru din cinci, de producere de avalanșe la peste 1.800 de metri altitudine în munții Făgăraș, Bucegi, Țarcu, Godeanu, unde troienele de zăpadă au depășit doi metri, scrie agerpres.ro. Potrivit Buletinului nivometeorologic remis vineri seara, în aceste masive muntoase cu risc mare de avalanșe din Carpații Meridionali […] Articolul Avertisment pentru moldoveni: Pericol major de avalanșe în munții României. Zonele de evitat apare prima dată în ea.md.
Acum o oră
18:20
Zborul care i-a schimbat viața: Ionel Istrati, despre experiența șocantă trăită spre Portugalia # EA.md
Ionel Istrati a trăit unele dintre cele mai înfricoșătoare momente din viața sa în timpul unei călătorii care trebuia să fie una obișnuită, dar s-a transformat într-un coșmar. Artistul și mama lui se aflau într-un avion cu destinația Portugalia, când zborul a fost afectat de turbulențe extrem de puternice, transformând drumul într-o experiență de coșmar,
Acum 4 ore
15:30
Irina Rimes, OUT de la „Vocea României” Motivul surprinzător pentru care artista ar fi ales să părăsească show-ul # EA.md
Cutremur în media. După ce Theo Rose a anunțat că renunță la Vocea României, acum și Irina Rimes o urmează. Artista lasă liber scaunul juratului și pleacă de la Pro TV. Se pare că vedeta își plănuia plecarea de ceva vreme, dar producătorii au convins-o să mai rămână. Însă, acum cântăreața a luat decizia definitivă,
15:20
Peste 6.000 € pentru doar 4 luni de pregătire militară: voluntariatul în armată, cu beneficii clare, promulgat de Nicușor Dan # EA.md
Tinerii care vor să devină voluntari în armată pentru un scurt stagiu de pregătire vor primi 6.000 de euro pentru 4 luni de pregătire militară, iar, la final, voluntarii vor putea rămâne în armată, dacă doresc acest lucru, conform unui proiect de lege promulgat de președintele Nicușor Dan, scrie presa română. Programul de pregătire va
Acum 8 ore
11:00
Nicanor Ciochină, fost primar al satului Boldurești, a solicitat instanței să sesizeze Curtea Constituțională chiar înainte de debutul pledoariilor în dosarul în care este acuzat că a lovit mortal un copil și a fugit de la locul accidentului. Cererea vizează ridicarea unei excepții de neconstituționalitate și ar putea duce la suspendarea procesului până la decizia
Acum 12 ore
10:20
„Atât de nesimțită să fii?” Scandal pe rețele: o stilistă și-a făcut reclamă cu pozele „Monalisei”, decedată de un an. Reacția dură a lui Roman Babuțchi # EA.md
O postare a unei stiliste din Chișinău, în care au fost folosite fotografii cu regretata Liubovi Babuțchi — femeia de afaceri decedată în urma unei intervenții estetice într-un salon din capitală — a stârnit un val de indignare pe rețelele sociale. Gestul a provocat reacția dură a soțului acesteia, dar și a internauților, scrie UNIMEDIA.
10:20
„Moldovencele sunt incredibil de frumoase, iar mâncarea e extraordinară” Un român dezvăluie de ce s-a îndrăgostit de Republica Moldova # EA.md
Un turist din România a explicat, într-o postare pe rețelele sociale, de ce iubește Republica Moldova și oamenii ei. „De fiecare dată când ajung în RM mi se umple inima de bucurie. Cineva m-a întrebat de ce îmi place atât de mult aici, așa că am decis să răspund", a scris bărbatul, care a publicat
10:10
„Te voi vâna”. Misterul polițistului care l-ar fi împușcat pe Sergiu Țârnă, în Italia: l-a privit în ochi și a apăsat pe trăgaci # EA.md
Riccardo Salvagno, agent al poliției locale din Veneția, în vârstă de 40 de ani, a fost arestat fiind suspectat de uciderea lui Sergiu Țârnă, moldoveanul de 25 de ani găsit mort în ajunul Anului Nou pe un câmp din Malcontenta di Mira, Italia. Cu cinci zile înainte de crimă, agentul i-ar fi trimis tânărului mai
10:10
„A vrut să-și ia și fetița, să vadă artificiile”. Detalii sfâșietoare despre moldoveanul mort la Roma, în noaptea de Revelion # EA.md
La câteva zile după tragedia de la Roma, unde un moldovean de 63 de ani și-a pierdut viața chiar în noaptea de Revelion, ies la iveală noi detalii cutremurătoare. Membri ai diasporei din Italia povestesc că bărbatul avea o fetiță de 11 ani, pe care intenționa să o ia cu el pentru a vedea focurile
10:00
Expertul în energetică, Sergiu Tofilat, afirmă că „Chișinău-Gaz" ar fi înregistrat cheltuieli nejustificate de peste 33 de milioane de lei, achiziționând contoare și alte echipamente prin intermediari, și nu direct de la distribuitorii oficiali. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă. Potrivit lui Tofilat, în perioada 2021–2024, compania ar fi cumpărat
10:00
Președintele Partidului Schimbării, Ștefan Gligor, a criticat guvernarea și partidul de la putere, comentând despre schemele din domeniul gazelor din Republica Moldova. „Îmi aduc aminte cum PAS protesta în fața ANRE și acuza Moldovagaz că sunt hoți și ne fură prin tarife și scheme. Astăzi, ajunși deputați, miniștri și președinți – e liniște sătulă,
10:00
Atenție la telefoane: Stefanco avertizează că eliminarea tarifelor de roaming în UE ar putea scumpi abonamentele mobile # EA.md
Deputatul Sergiu Stefanco avertizează că eliminarea tarifelor de roaming în UE va duce, de fapt, la scumpirea abonamentelor de telefonie mobilă, operatorii urmând să majoreze tarifele începând cu 1 februarie. Potrivit lui Stefanco, la ultima ședință a Parlamentului, președintele Legislativului, Igor Grosu, a anunțat că, începând cu 1 ianuarie, moldovenii vor beneficia de telefonie
10:00
Tarifele la energia electrică nu vor scădea, a declarat directorul interimar al Energocom, Eugeniu Buzatu, precizând că, momentan, nu există condiții pentru reducerea prețului la curent. „Din lucrurile care derivă, pe moment, acum, la data de azi, da, preţul este constant", a spus directorul Energocom, transmite newtv.md. Precizăm că, începând cu 1 ianuarie 2026,
10:00
Grigore Postică luptă pentru medalia sa: Antrenorul a contestat decizia Maiei Sandu în instanță # EA.md
Antrenorul de lupte Grigore Postică a atacat în instanță retragerea medaliei „Meritul Civic", acordată recent și revocată de președinta Maia Sandu la mai puțin de două luni după decernare. O cerere în care cere anularea decretului prezidențial a fost depusă în data de 19 decembrie, la Judecătoria Chișinău. Magistrata Ina Pruteanu i-a respins însă
10:00
Cele 2 suplimente care îți transformă pielea și părul: Secretele pentru elasticitate și volum natural # EA.md
Vrei o piele catifelată și un păr bogat, fără tratamente complicate? Două suplimente esențiale pot face diferența: colagenulși biotina. Iată cum să le folosești corect și ce rezultate poți aștepta. 1️⃣ Colagen – secretul pielii elastice Colagenul este proteina cheie care menține pielea fermă și elastică, prevenind ridurile și uscarea. Cum îl iei: Doza recomandată:
10:00
Chiar și cele mai frumoase relații se pot deteriora din cauza unor obiceiuri aparent mici, dar toxice. Iată patru comportamente imature care riscă să submineze dragostea: 1️⃣ Lipsa responsabilității Fie că e vorba de sarcini casnice sau decizii importante, evitarea responsabilității creează tensiuni și frustrare în cuplu. Exemplu: Partenerul nu-și asumă greșelile și dă vina
10:00
Sezonul rece nu e un motiv să renunți la energie, sănătate și formă fizică. Rutina 6-6-6-6 este un plan simplu și eficient care te ajută să te simți activ și sănătos pe tot parcursul iernii. Ce este rutina 6-6-6-6? Aceasta presupune să împarți ziua în patru blocuri de 6 minute sau 6 acțiuni care susțin
09:50
Sărbătorile s-au încheiat, mesele au fost îmbelșugate, însă o parte din mâncare ajunge, inevitabil, la gunoi. De la sarmale și cozonaci până la prăjituri și aperitive, fiecare produs aruncat înseamnă timp, muncă și bani pierduți. Statisticile arată că risipa alimentară rămâne o problemă serioasă în Republica Moldova. După perioada sărbătorilor, multe familii recunosc că
Ieri
15:00
Invitat recent în podcastul Lorenei, actorul Emilian Crețu a făcut dezvăluiri sincere despre viața sa dincolo de scenă. A vorbit atât despre carieră, cât și despre aspecte personale mai puțin discutate, inclusiv despre dorința delicată de a deveni părinte cu ajutorul unei mame surogat. Emilian Crețu spune că poate fi și „mamă", și tată pentru
12:10
Pericol lângă Europa: Maia Sandu și Alexandru Munteanu condamnă atacul cu rachetă Oreshnik în Ucraina # EA.md
Președintele Maia Sandu și premierul Alexandru Munteanu au condamnat atacurile aeriene rusești din noaptea de 9 ianuarie asupra Ucrainei, soldate cu lansarea rachetei balistice Oreșnik. „Condamnăm ferm lansarea de către Rusia a unei rachete Oreshnik asupra Ucrainei, care a lovit infrastructura energetică și locuințe civile. Acest act de teroare urmărește intimidarea Ucrainei și a
11:40
Alarmă într-o fermă avicolă: Reziduuri de metronidazol depistate, 110.000 de păsări au fost nimicite # EA.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează că aplică un program strict de monitorizare a reziduurilor de produse de uz veterinar și își consolidează constant capacitatea de control și testare. În urma prelevării probelor de ser de la păsări dintr-o fermă autohtonă și analizării lor în laborator, inspectorii ANSA au depistat metronidazol, o substanță interzisă
11:40
Vacanță transformată în tragedie: Un moldovean de 34 de ani a murit într-o stațiune de schi din Italia # EA.md
Un moldovean de 34 de ani și-a pierdut viața după ce a căzut în afara pârtiei, în zona Cervinia din Italia, unde se afla la snowboard. Tragedia s-a produs la scurt timp după ce ajunsese în stațiune împreună cu partenera sa. Potrivit primelor reconstituiri, relatate de publicația Aosta Sera, miercuri, 7 ianuarie, în jurul orei
09:20
Vacanța de iarnă, mai lungă? Elevii ar putea reveni la școală abia pe 12 ianuarie, din cauza vremii. Anunț MEC # EA.md
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) precizează că, din cauza condițiilor meteo nefavorabile, direcțiile locale de învățământ pot hotărî prelungirea vacanței de iarnă pentru elevi până luni, 12 ianuarie 2026. „În legătură cu condițiile meteo nefavorabile, Ministerul Educației și Cercetării anunță că fiecare direcție de învățământ poate decide prelungirea vacanței de iarnă până luni, 12 ianuarie
09:10
Directorul general interimar al Energocom, Eugeniu Buzatu, a declarat că salariul său lunar trece de 47 de mii de lei și se apropie de 48 de mii. Afirmația a fost făcută în emisiunea „Rezoomat" de la Realitatea. Eugeniu Buzatu a afirmat că salariul său lunar depășește 47 de mii de lei și se apropie de
07:30
Din Chișinău, direct pe podiumurile modei: Două companii locale produc articole din piele pentru Prada, Burberry și Montblanc # EA.md
Companiile TiTiTi&C și Il Ponte, fondate acum 35 de ani la Chișinău de frații Tanas, colaborează în prezent cu mai multe branduri internaționale de lux, precum Prada, Burberry, Montblanc, Lancel și The Bridge. Întreprinderile se specializează în producția de genți și accesorii din piele, respectând standardele europene de calitate, scrie zdg.md. Afacerea a fost
07:20
Arte Popușoi, un moldovean stabilit în Italia, milionar la doar 34 de ani și antreprenor de succes, visează să devină, în viitor, președintele Republicii Moldova. Într-un interviu cu Dorin Galben, acesta a povestit cum i-a venit ideea de afacere, cum a reușit să o dezvolte, ce planuri are și de ce își dorește să ajungă
07:20
Alocațiile de stat pentru copii nu vor fi majorate nici în anul 2026, potrivit măsurilor fiscal-bugetare adoptate de Guvern în vara anului 2025. Decizia prelungește înghețarea acestui drept pentru al doilea an consecutiv, deși legislația în vigoare prevede în mod expres actualizarea anuală a alocațiilor cu rata inflației. Concret, Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri
07:20
Caz strigător la cer în nordul țării: O copilă, violată ani la rând de tatăl vitreg de la vârsta de 3 ani # EA.md
Un bărbat din nordul țării va sta 25 de ani după gratii, după ce a abuzat sexual fiica concubinei sale de doar 3 ani, scrie UNIMEDIA. „În cadrul urmăririi penale s-a stabilit că bărbatul, în perioada de timp cuprinsă între anii 2021 și 2023, fiind în relație de concubinaj cu o femeie, a abuzat
07:20
Un singur glonț, ca în stilul Mala del Brenta: noi detalii în cazul moldoveanului găsit mort pe un câmp din Italia # EA.md
Detalii înfiorătoare publicate de presa din Italia în cazul morții lui Sergiu Țârnă, moldoveanul găsit fără suflare, în urmă cu o săptămână, pe un câmp din apropierea Veneției. Concluziile medicului legist arată că tânărul a fost ucis cu un singur foc de armă, într-un mod care indică o execuție, scrie Il Gazzettino, cit
07:20
„Fostul iubit i-a luat copilul și îl ține ascuns de aproape 2 ani”: Anastasia luptă în instanță fără speranță # EA.md
Anastasia Onică, în vârstă de 35 de ani, luptă de doi ani în instanță pentru a-și recupera copilul răpit de fostul concubin, care l-ar fi luat pe micuț în plină stradă și de atunci este de negăsit, fără ca ea să știe măcar cum arată. Într-un interviu cutremurător pentru Monolog cu Dorin Galben, Anastasia îl […] Articolul „Fostul iubit i-a luat copilul și îl ține ascuns de aproape 2 ani”: Anastasia luptă în instanță fără speranță apare prima dată în ea.md.
07:20
Prima întâlnire incendiară: cum Ana Cernicova l-a cucerit pe Cătălin Lungu la prima întâlnire # EA.md
Sunt împreună de cinci ani și s-au căsătorit în 2025, dar evită să împărtășească detalii romantice sau probleme personale online. Actorul Cătălin Lungu și soprana Ana Cernicova nu au povestit niciodată cum s-au cunoscut și s-au îndrăgostit – până recent. Într-un stream caritabil, pentru o donație de 30 de dolari, Cătălin a dezvăluit acest moment […] Articolul Prima întâlnire incendiară: cum Ana Cernicova l-a cucerit pe Cătălin Lungu la prima întâlnire apare prima dată în ea.md.
07:20
Concubina victimei a oferit echipei Life MD Documentary imaginile de pe camerele de supraveghere din satul Beriozchi, unde a fost reținut suspectul în cazul omorului bărbatului dispărut în septembrie. În acestea, apare Gheorghe Porumbescu, fiind însoțit de Stepan Găină, învinuitul care se află, acum, în custodia oamenilor legii, relatează unimedia.info. Concubina lui Gheorghe Porumbescu, […] Articolul Ultimele imagini cu bărbatul ucis la ferma din Beriozchi, publicate de presă apare prima dată în ea.md.
07:20
Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, acuzat de provocarea mortală a unui adolescent, afirmă că este victima unei răzbunări. În declarațiile finale făcute miercuri, acesta a afirmat că fostul său adjunct de la Inspectoratul de Poliție Nisporeni i-ar fi „înscenat” accidentul, din cauză că Ciochină l-ar fi sancționat, pe vremea când era șef acolo, disciplinar, […] Articolul Ciochină susține în instanță: „Sunt victima unei răzbunări, accidentul a fost pus la cale” apare prima dată în ea.md.
07:20
Val de nemulțumiri la examenele auto: Aproape 2.000 de candidați au contestat rezultatele în 2025 # EA.md
Aproape 2.000 de candidați au contestat rezultatele examenelor auto în 2025. Potrivit Agenției Servicii Publice, în 2023 au fost depuse doar 290 de contestații, iar în 2024 — 1.400. În 2025, au obtinut permisul aproape 30.500 de candidați, cu 900 mai puțini ca in 2024, relatează tvrmoldova.md. Din numărul total de contestații examinate până […] Articolul Val de nemulțumiri la examenele auto: Aproape 2.000 de candidați au contestat rezultatele în 2025 apare prima dată în ea.md.
07:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) urmează să aprobe noile tarife la gazele naturale. Decizia este așteptată să fie luată la sfârșitul acestei luni, a declarat directorul interimar al Energocom, Eugeniu Buzatu, transmite rupor.md. Buzatu a precizat că ajustarea prețului la gaze intervine în plin sezon de încălzire, când consumul este în mod […] Articolul Buzatu: Tarifele noi la gazele naturale se vor aplica pe tot parcursul anului apare prima dată în ea.md.
07:10
Procuratura Generală a încheiat ancheta și a trimis în judecată patru bărbați, cu vârste între 40 și 70 de ani, acuzați de implicare într-o schemă de corupție la cimitirul Sfântul Lazăr. Pe banca acuzaților au ajuns trei angajați ai administrației cimitirului și un cleric, acuzați de corupere pasivă, escrocherie și trafic de influență, scrie […] Articolul Mită la Sfântul Lazăr: Patru persoane ajung în fața judecătorului apare prima dată în ea.md.
07:10
De la 1 ianuarie 2026, produsele din tutun sunt mai scumpe la taxe, odată cu intrarea în vigoare a modificărilor la Codul fiscal. Accizele au fost majorate, în medie, cu circa 10%, măsura având drept scop atât suplimentarea veniturilor bugetare, cât și reducerea consumului de tutun. Pentru țigaretele care conțin tutun, cu sau fără […] Articolul Țigările se scumpesc din nou: accizele mai mari lovesc fumătorii de la 1 ianuarie apare prima dată în ea.md.
07:10
Zăpadă puțină, probleme mari: administratorii pârtiilor de schi și săniuș, loviți de iarna blândă # EA.md
Iarna din acest an se lasă așteptată, cu ninsori rare și zăpadă care dispare rapid. Temperaturile mai ridicate din ultimii ani au lovit puternic pârtiile de schi și săniuș din Republica Moldova, multe dintre ele fiind nevoite să rămână închise din cauza condițiilor meteo și a pierderilor financiare. Cea mai mare pârtie de schi […] Articolul Zăpadă puțină, probleme mari: administratorii pârtiilor de schi și săniuș, loviți de iarna blândă apare prima dată în ea.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:40
Autoritățile italiene au reținut suspectul considerat responsabil pentru moartea tânărului moldovean Sergiu Țărnă, găsit fără suflare pe 31 decembrie într-un câmp din apropierea Veneției. Potrivit comandamentului carabinierilor din Veneția, suspectul este un polițist local, care a părăsit Italia imediat după crimă și s-a întors abia după o săptămână. Colonelul Marco Aquilio, comandantul provincial al carabinierilor, […] Articolul Presupusul ucigaș al tânărului moldovean găsit împușcat în cap în Italia a fost reținut apare prima dată în ea.md.
14:30
(VIDEO) Gazul rămâne scump și în următoarele facturi. Tariful va fi revizuit la final de ianuarie, iar autoritățile anticipează o posibilă scădere # EA.md
Tarifele la gazele naturale ar putea fi ajustate în scădere în perioada următoare, însă modificarea oficială va avea loc abia la sfârșitul lunii ianuarie. Declarația a fost făcută de directorul general interimar al SA Energocom, Eugeniu Buzatu, în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la Realitatea. Potrivit lui Buzatu, încă din septembrie 2025, Energocom a stabilit prețul […] Articolul (VIDEO) Gazul rămâne scump și în următoarele facturi. Tariful va fi revizuit la final de ianuarie, iar autoritățile anticipează o posibilă scădere apare prima dată în ea.md.
14:30
(Galerie foto) Incendiul de la depozitul alimentar de pe strada Mihai Viteazul a fost lichidat după peste 24 de ore. Aproape 100 de pompieri au intervenit # EA.md
Incendiul de proporții izbucnit în data de 7 ianuarie la un depozit cu produse alimentare de pe strada Mihai Viteazul din Chișinău a fost lichidat după mai bine de 24 de ore de intervenție. La operațiunea de stingere au participat aproximativ 90 de pompieri, sprijiniți de 24 de autospeciale, iar flăcările au distrus circa 8.000 […] Articolul (Galerie foto) Incendiul de la depozitul alimentar de pe strada Mihai Viteazul a fost lichidat după peste 24 de ore. Aproape 100 de pompieri au intervenit apare prima dată în ea.md.
14:20
În scopul promovării valorilor culturale naționale, a creației artistice contemporane din RM și a artiștilor autohtoni, Biblioteca Națională a Republicii Moldova a organizat pe data de 5 ianuarie 2026 Salonul de Artă, în cadrul căruia a fost vernisată expoziția de pictură Emoții a pictorițelor Natalia Badan și Ana Babiuc, un eveniment dedicat dialogului dintre frumusețea naturii și sensibilitatea stării interioare. Expoziția […] Articolul „EMOȚII”. Expoziție de pictură, Natalia Badan și Anna Babiuc apare prima dată în ea.md.
14:20
Ninge în mai multe regiuni ale țării: Circulația pe mai multe trasee, îngreunată din cauza zăpezii # EA.md
Ninsorile din ultimele ore au îngreunat circulația pe mai multe trasee din Republica Moldova, în contextul unui trafic intens generat de întoarcerea cetățenilor la domicilii după perioada sărbătorilor. La această oră, drumurile naționale sunt intens circulate, iar condițiile meteo nefavorabile cresc riscurile în trafic, scrie Poliția Republicii Moldova. Potrivit oamenilor legii, pe anumite sectoare de drum […] Articolul Ninge în mai multe regiuni ale țării: Circulația pe mai multe trasee, îngreunată din cauza zăpezii apare prima dată în ea.md.
11:50
(VIDEO) Fermierii francezi au intrat cu tractoarele în centrul Parisului și au ajuns până la Turnul Eiffel, în semn de protest # EA.md
Fermierii francezi au organizat joi dimineață un protest de amploare în centrul Parisului, unde au intrat cu tractoarele și au ajuns până în apropierea Turnului Eiffel, pentru a-și exprima nemulțumirile față de politicile naționale și europene din domeniul agricol. Acțiunea face parte dintr-o serie de mobilizări care au avut loc în ultimele săptămâni în mai […] Articolul (VIDEO) Fermierii francezi au intrat cu tractoarele în centrul Parisului și au ajuns până la Turnul Eiffel, în semn de protest apare prima dată în ea.md.
11:40
Drumarii au intervenit în mai multe raioane pentru a preveni formarea poleiului și a ghețușului # EA.md
Echipele de drumari au intervenit pe parcursul nopții pe drumurile naționale din mai multe raioane ale țării, pentru a preveni formarea poleiului și a ghețușului și pentru a menține circulația rutieră în condiții de siguranță. Întreprinderile teritoriale S.A. „Drumuri” au desfășurat lucrări de întreținere pe timp de iarnă, aplicând material antiderapant pe sectoare din nordul […] Articolul Drumarii au intervenit în mai multe raioane pentru a preveni formarea poleiului și a ghețușului apare prima dată în ea.md.
11:40
Un tânăr în vârstă de 20 de ani din Republica Moldova a fost salvat de echipele Salvamont Neamț, după ce a fost găsit inconștient în zona alpină a Masivului Ceahlău, la o altitudine de aproximativ 1.600 de metri. Operațiunea de salvare a fost declanșată în urma unui apel la Serviciul 112 și a durat aproape […] Articolul Tânăr din Republica Moldova, salvat după ce a leșinat pe Masivul Ceahlău apare prima dată în ea.md.
11:10
Peste 40.000 de permise gratuite pentru a călători în UE: Comisia Europeană lansează o nouă rundă DiscoverEU # EA.md
Comisia Europeană a deschis o nouă rundă a programului DiscoverEU, oferind peste 40.000 de permise de călătorie gratuite tinerilor de 18 ani din întreaga Europă. Inițiativa le permite acestora să descopere Uniunea Europeană, în principal cu trenul, într-un cadru care promovează mobilitatea, schimburile culturale și călătoriile sustenabile, scrie stirileprotv.ro. Pe lângă permisul de călătorie, participanții […] Articolul Peste 40.000 de permise gratuite pentru a călători în UE: Comisia Europeană lansează o nouă rundă DiscoverEU apare prima dată în ea.md.
11:10
Europa de Vest se pregătește pentru un episod sever de vreme de iarnă, odată cu apropierea furtunii Goretti, un sistem atmosferic intens care va aduce ninsori, polei și o scădere accentuată a temperaturilor. Cele mai afectate zone vor fi Regatul Unit și părți din vestul continentului, unde autoritățile avertizează asupra condițiilor meteo dificile, scrie stirileprotv.ro. […] Articolul Ce este furtuna Goretti și ce efecte sunt așteptate în Europa de Vest în următoarele zile apare prima dată în ea.md.
11:10
Comenzile online din străinătate ar putea fi taxate din 2026. Ce pregătesc autoritățile pentru coletele de pe Temu, Joom și AliExpress # EA.md
Autoritățile din Republica Moldova pregătesc modificări importante pentru comerțul online transfrontalier, pe fondul creșterii accelerate a comenzilor din străinătate. Un mecanism de taxare a coletelor provenite de pe platforme internaționale precum Temu, Joom sau AliExpress ar putea intra în vigoare începând cu luna iulie 2026, scrie moldova1.md. Potrivit datelor oficiale, în 2025 moldovenii au recepționat […] Articolul Comenzile online din străinătate ar putea fi taxate din 2026. Ce pregătesc autoritățile pentru coletele de pe Temu, Joom și AliExpress apare prima dată în ea.md.
11:10
Creștinii ortodocși de stil vechi marchează Soborul Născătoarei de Dumnezeu, a doua zi după Crăciun # EA.md
Creștinii ortodocși care urmează calendarul de stil vechi prăznuiesc pe 8 ianuarie Soborul Născătoarei de Dumnezeu, sărbătoare care urmează Nașterii Domnului și este dedicată cinstirii Maicii Domnului, scrie ipn.md. Potrivit arhimandritului Nectarie Gherman, starețul Mănăstirii Horești, termenul „sobor” înseamnă „adunare” și exprimă faptul că întreaga Biserică se unește în jurul Fecioarei Maria pentru a-i aduce […] Articolul Creștinii ortodocși de stil vechi marchează Soborul Născătoarei de Dumnezeu, a doua zi după Crăciun apare prima dată în ea.md.
