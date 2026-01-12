Val de donații de sărbători: mii de cărți pornesc spre instituțiile din țară
Noi.md, 12 ianuarie 2026 18:00
Sute de angajați ai instituțiilor publice, companiilor private și organizațiilor neguvernamentale, mai mulți cetățeni și copii au donat, pe parcursul lunii decembrie 2025, aproximativ 8000 de cărți, informează Noi.md.Acțiunea a avt loc în cadrul campaniei „Biblioteca de sub brad”, ediția a patra, organizată de Guvern.{{855085}}Cărțile urmează să fie distribuite în 85 de biblioteci școlare,
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 10 minute
18:00
Sute de angajați ai instituțiilor publice, companiilor private și organizațiilor neguvernamentale, mai mulți cetățeni și copii au donat, pe parcursul lunii decembrie 2025, aproximativ 8000 de cărți, informează Noi.md.Acțiunea a avt loc în cadrul campaniei „Biblioteca de sub brad”, ediția a patra, organizată de Guvern.{{855085}}Cărțile urmează să fie distribuite în 85 de biblioteci școlare,
18:00
Primăria Chișinău prelungește activitatea Tîrgului de Crăciun din Piața Marii Adunări Naționale cu încă o săptămînă, pînă pe 25 ianuarie, față de data anunțată inițial. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Ceban la ședința serviciilor Primăriei din 12 ianuarie.„Am ajuns la concluzia ca Tîrgul de Crăciun să își prelungească activitatea pînă pe data de 25 ianuarie, nu mai tîrziu, nu pe 18, cum e
Acum o oră
17:30
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că grațierea liderului venezuelean Nicolas Maduro nu va avea loc.Despre aceasta anunță Oxu.Az, cu referire la interviul acordat de liderul american pentru The New York Times.{{857268}}Jurnalistul l-a întrebat dacă există vreun scenariu în care ar putea să-l grațieze pe Maduro. „Nu. Nu văd un astfel de scenariu”, a răspuns Trump.Reamintim c
17:30
Ambasadorul Republicii Moldova în România, Victor Chirilă, își va încheia pe 29 ianuarie mandatul la București. Comisia de politică externă a Parlamentului Republicii Moldova a decis, în luna decembrie, ca Victor Chirilă să preia postul de ambasador al Moldovei în Ucraina.Potrivit procedurilor, Chirilă va deveni ambasador la Kiev cel mai probabil din luna martie, informează Noi.md cu referire
17:30
Clubul de fotbal „Sheriff” din Tiraspol a anunțat oficial despărțirea de cinci dintre jucătorii săi.Astfel, clubul a fost părăsit de Johan Rodalega, Cyril Bayala, Abdoulaye Diarra, Georges Miguel Lopez „Jojo” și Daba Diakite.FC „Sheriff” le-a mulțumit tuturor pentru contribuția la dezvoltarea clubului și le-a urat succes în cariera viitoare.După cum notează Media Sport, căpitanul de ne
17:30
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, împreună cu conducerea Serviciului Vamal, a prezentat astăzi colectivului instituției pe noua directoare adjunctă a instituției, Ana Luca.Cu acest prilej, ministrul Finanțelor a subliniat importanța completării echipei manageriale a Serviciului Vamal, menționînd că actuala componență a conducerii va contribui la creșterea performanței instituționale. To
17:30
Rata anuală a inflației continuă tendința de scădere, înregistrînd în luna decembrie 2025 cea mai mică valoare pe parcursul anului respectiv, la nivel de 6,8 la sută.Datele au fost prezentate astăzi de Biroul Național de Statistică (BNS), informează moldpres.Potrivit sursei citate, în luna decembrie 2025, comparativ cu luna noiembrie 2025, s-a înregistrat o majorare a prețurilor medii de c
Acum 2 ore
17:00
Jurnalista și fosta candidată la președinție Natalia Morari își sărbătorește astăzi ziua de naștere. Ea a împlinit 42 de ani.Cu această frumoasă ocazie, Natalia și-a împărtășit gîndurile și sentimentele cu abonații săi, însoțindu-le de cîteva fotografii.„Fericită să fiu pe această planetă, în acest moment, alături de oamenii mei, făcînd propriile alegeri. Fericită să fiu și să descopăr cin
17:00
Comisia Electorală Centrală (CEC) atrage atenția că termenul-limită de depunere a rapoartelor privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru semestrul al doilea al anului 2025 este data de 15 ianuarie 2026.Pînă astăzi, inclusiv (ora 13.30), din cele 66 partide politice înregistrate la Agenția Servicii Publice, care au obligația de a prezenta raportul, 16 partide politice au prezenta
17:00
În perioada 2–11 ianuarie 2026, echipele de asistență medicală urgentă prespitalicească au deservit 23 880 de persoane, dintre care 3 467 au fost copii.Datele au fost prezentate de IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP), care anunță că, de la începutul anului, au fost înregistrate peste 24 700 de solicitări. După acordarea primului ajutor la etapa de pres
17:00
Ambasadorul Republicii Moldova în Romînia, Victor Chirilă, își va încheia pe 29 ianuarie mandatul la București. Comisia de politică externă a Parlamentului Republicii Moldova a decis, în luna decembrie, ca Victor Chirilă să preia postul de ambasador al Moldovei în Ucraina.Potrivit procedurilor, Chirilă va deveni ambasador la Kiev cel mai probabil din luna martie, informează Noi.md cu referire
16:30
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță rechemare de produs, și anume lapte-praf pentru copii, notează Noi.md.Țările de origine a produsului rechemat sînt Germania și Olanda. Persoanele care au cumpărat produse din lotul menționat de ANSA, sînt rugate să nu le ofere copiilor spre consum.Cumpărătorii pot întoarce produsele din lotul respectiv direct la magazinele de und
16:30
ERB-SDS, cel mai mare grup parlamentar din Bulgaria, a respins luni, 12 ianuarie, solicitarea președintelui Rumen Radev de a încerca formarea unui nou guvern, crescînd probabilitatea unor alegeri anticipate.Președintele i-a înmînat oficial mandatul premierului demisionar Rosen Jeliazkov, însă acesta l-a returnat imediat, invocînd lipsa sprijinului necesar în parlament pentru construirea unei m
16:30
Luni, în capitala Franței, Paris, renumitul muzeu Luvru a fost nevoit să se închidă din cauza grevei angajaților.Luvru a avertizat că luni, 12 ianuarie, muzeul nu va funcționa și a menționat că biletele de intrare achiziționate de vizitatori vor fi rambursate automat.Luna trecută, muzeul a fost închis o zi întreagă, iar în zilele următoare a funcționat doar parțial.Angajații Luvrului c
16:30
În weekend, polițiștii din întreaga țară au înregistrat peste 3370 de abateri de la Regulamentul circulației rutiere, notează Noi.md.Printre abaterile identificate, se numără:-26 de conducători auto au fost înlăturați de la volan, fiind găsiți sub influența alcoolului sau a substanțelor narcotice;-1 368 au depășit limita de viteză;{{857779}}-836 nu au respectat indicatoarele rutier
16:30
Animalele sălbatice de la Rezervația naturală „Plaiul Fagului” primesc, pe timp de iarnă, hrană suplimentară pentru a trece de sezonul rece.Zilnic, angajații parcurg kilometri prin pădure și completează hrănitoarele cu porumb, fîn, nutreț, sare și boabe de cereale, iar uneori duc și mere tocate.Directorul interimar al rezervației, Radu Vîrlan, explică faptul că numărul de animale este mare
Acum 4 ore
16:00
„Magia e lîngă noi”: la Chișinău a avut loc un eveniment caritabil pentru persoanele cu nevoi speciale # Noi.md
Pe 12 ianuarie, la Centrul de plasament pentru persoanele vîrstnice și persoane cu dizabilități din Chișinău a avut loc evenimentul caritabil „Anul Nou pe Vechi – căldura tradițiilor”, organizat de un grup de voluntari în cadrul proiectului incluziv „Magia e lîngă noi”.Coordonatorul proiectului a fost Svetlana Filipova.În cadrul evenimentului a fost prezentat un spectacol festiv de Anul No
16:00
Institutul Oncologic din Chișinău anunță o premieră medicală: medicii au aplicat, în premieră, o tehnică imagistică modernă utilizată în tratarea cancerului de piele, care permite identificarea precisă a primului ganglion limfatic de drenaj tumoral – așa-numitul „ganglion-santinelă”.Potrivit specialiștilor, metoda îi ajută pe medici să stabilească mai exact gravitatea bolii și să reducă riscul
16:00
În provincia sud-africană Western Cape, de la începutul săptămînii trecute continuă incendiile forestiere, care au distrus peste 100.000 de hectare de teren.Vînturile puternice contribuie la răspîndirea rapidă a focului, iar flăcările au ajuns în unele localități. La stingerea incendiilor participă atît pompierii, cît și voluntarii.{{858163}}Șeful Departamentului Autorităților Locale din W
16:00
În țara noastră, consumul de zahăr pe cap de locuitor este de două ori mai mare decît normele unei diete sănătoase, la fel și consumul de pîine și ulei vegetal.Maria-Victoria Racu, șefa secției sănătatea nutrițională de la Agenția Națională pentru Sănătate Publică, spune că meniul moldovenilor este dominat de zahăr și grăsimi vegetale, în detrimentul fructelor și legumelor.„În 2016, cînd a
15:30
Autoritățile din domeniul siguranței alimentare dau asigurări că scandalul legat de depistarea metronidazolului în carne de pasăre și ouă nu va duce la majorarea prețurilor pe piață.Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), în ultimele trei săptămîni, perioadă care a inclus sărbătorile de iarnă și un consum sporit de produse avicole, nu au fost înregistrate creșteri de p
15:30
Primăria Chișinău face apel către părinții cu copii minori să aibă grijă la siguranța celor mici în timpul plimbărilor pe afară sau a activităților de iarnă.Potrivit instituției, în unele zone ale orașului, copiii se dau cu sania atît nesupravegheați, cît și pe pîrtii care duc direct spre carosabil, ceea ce poate genera situații periculoase.{{858170}}În acest context, maturii sînt îndemnaț
15:30
La 9 ianuarie, Serviciul de stat pentru comunicații speciale și protecția informațiilor din Ucraina a publicat o listă de software și echipamente de comunicații a căror utilizare este interzisă, care include mai multe produse ale companiei ruse 1C, inclusiv software de contabilitate.Această informație a fost postată pe site-ul institușiei, informează Noi.md cu referire la Logos Press.Confo
15:00
Curtea Supremă de Justiție a decis astăzi citarea ex-liderului democrat Vladimir Plahotniuc și a fostului său consilier Serghei Iaralov în calitate de martori ai acuzării într-un dosar, în care liderul PSRM, Igor Dodon, este învinuit.În același timp, instanța a dispus să fie audiați, în calitate de martori din partea acuzării, și Iurie Reniță, Vladimir Cebotari, Andrei Terguța, Dumitru Diacov,
15:00
În Polonia, forțele de ordine au reținut șapte funcționari ai departamentului comunicare al administrației districtuale și al consiliului municipal din Wroclaw, suspectați de corupție.Conform anchetei, funcționarii reținuți primeau mită în schimbul înmatriculării vehiculelor cu încălcarea regulilor. Este vorba despre cel puțin o mie de înregistrări ilegale.{{853936}}Schema a funcționat o l
15:00
Persoanele fizice pot beneficia de deducerea cheltuielilor achitate pentru învățămîntul copiilor aflați în întreținere, însă doar în anumite condiții și în baza unor documente confirmative clare.Precizările sînt incluse în Ordinul Serviciului Fiscal de Stat (SFS) nr. 601 din 29 decembrie 2025 și prevedeaplicarea art. 352 alin. (6) din Codul fiscal.Mai exact, în conformitate cu prevederile
14:30
În data de 8 noiembrie 2025, a intrat în vigoare Acordul privind recunoașterea reciprocă a permiselor de conducere în scopul conversiunii între țara noastră și Italia. Titularii trebuie să fie atenți la mai multe aspecte.Conform acordului, se recunosc în Italia în scopul conversiunii toate permisele de conducere moldovenești valabile, care nu sunt provizorii, notează Noi.md.Titularul poate
14:30
Odată cu ninsorile din ultimele zile, săniile au devenit una dintre cele mai căutate mărfuri de sezon.Cererea mare i-a prins însă pe comercianți cu stocuri limitate, iar în multe piețe și magazine produsele s-au epuizat rapid. Unde mai pot fi găsite, prețurile au crescut vizibil.La Piața Centrală, de exemplu, puținele tarabe care mai au sănii pe stoc nu lasă loc de negocieri. O sanie ajung
14:30
Ion Cuțelaba se va confrunta cu reprezentantul Franței, Oumar Sy în cadrul galei UFC Fight Night de la mijlocul lunii martie. Supranumit "Hulk de Moldova", Ion Cuțelaba va lupta în noaptea de 14 spre 15 martie cu Oumar Sy.Confruntarea se va disputa la Las Vegas, informează Noi.md cu referire la Moldova 1.{{854972}}Adversarul lui Cuțelaba, Sy a debutat în cadrul promoției "Ultimate Fighting
Acum 6 ore
14:00
În Turcia, din cauza ninsorilor puternice preconizate și a condițiilor meteorologice nefavorabile, activitatea școlilor din Istanbul a fost stopată pentru o zi.Conform deciziei, pe 12 ianuarie nu se vor desfășura ore cu prezență fizică în niciuna dintre instituțiile de învățămînt din oraș.{{858020}}Decizia adoptată se aplică școlilor de stat și private, precum și centrelor de învățămînt de
14:00
Un bărbat în vîrstă de 47 de ani a murit, fiind intoxicat cu monoxid de carbon, în urma utilizării necorespunzătoare a sobei.În dimineața zilei de 12 ianuarie 2025, pompierii au fost alertați despre producerea unui incendiu într-o casă de locuit din satul Răcăria, raionul Rîșcani.Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 09:04. Potrivit informațiilor, în interiorul locuinței afectate
14:00
Sheriff ar putea semna un contract cu atacantul columbian Jayder Asprilla.Fotbalistul de 22 de ani aparține clubului columbian Atletico Nacional, însă a jucat deja și pentru alte cluburi columbiene, precum și pentru un club din Panama, informează Noi.md cu referire la Moldfootball.{{858350}}În toate competițiile, el a disputat 74 de meciuri și a marcat 27 de goluri.A evoluat într-un me
13:30
În data de 8 noiembrie 2025, a intrat în vigoare Acordul privind recunoașterea reciprocă a permiselor de conducere în scopul conversiunii între țara noastră și Italia. Titularii trebuie să fie atenți la mai multe aspecte.Conform acordului, se recunosc în Italia în scopul conversiunii toate permisele de conducere moldovenești valabile, care nu sunt provizorii, notează Noi.md.Titularul poate
13:30
Fostul mijlocaș al echipei naționale de fotbal a Moldovei (81 de meciuri, 5+2) Artur Ioniță a debutat în echipa Arezzo în meciul din etapa a 20-a a Seriei C italiene împotriva echipei Pontedera.Fotbalistul în vîrstă de 35 de ani a intrat în echipa de bază și a jucat toate cele 90 de minute, contribuind la victoria minimă a noii sale echipe – 1:0. Soarta meciului a fost decisă de un autogol al
13:30
În Polonia, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, în special a ninsorilor abundente, activitatea aeroportului Chopin din Varșovia a fost perturbată: unele zboruri au trebuit să fie redirecționate către aeroporturile din Poznan și Wroclaw.Despre aceasta informează „Adevărul European”, citînd Polsat News.Ninsorile intense au dus, de asemenea, la întîrzieri ale zborurilor.Din
13:30
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) informează contribuabilii că, începînd cu 1 ianuarie 2026, intră în vigoare modificări privind modul de achitare și evidență a plăților la Bugetul public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor.Printre schimbările se numără plățile efectuate de către persoanele fizice rezidente care desfășoară, în mod individual, activitate economică indepen
13:00
Bugetarii din țara noastră au sute de mii de zile de concediu nefolosite în fiecare an. Potrivit autorităţilor, acest fenomen blochează, deseori, activitatea financiară a instituţiilor.Atunci cînd mai multe persoane pleacă din sistem, angajatorul este obligat să achite milioane de lei, bani planificați pentru alte cheltuieli. Totul se va schimba din 2030, cînd concediile istorice acumulate tim
13:00
Cabinetul de miniștri urmează să se întrunească miercuri în prima ședință din 2026.Informația a fost confirmată pentru IPN de către șefa Direcției comunicare a Guvernului, Aliona Jignea, informează Noi.md cu referire la Realitatea.Potrivit sursei, ordinea de zi a ședinței din 14 ianuarie este în curs de definitivare și urmează să fie publicată pe pagina web a executivului.Ultima ședinț
12:30
Raionul Ungheni intră în carantină pentru cel puțin 30 de zile, după ce în satul Zagarancea a fost confirmat un caz de pestă porcină africană. Decizia a fost luată de Comisia pentru Situații Excepționale, iar măsurile se aplică începînd cu 9 ianuarie, informează Noi.md.Odată cu instituirea carantinei, a fost aprobat un plan de acțiuni pentru combaterea și prevenirea răspîndirii bolii. Zona de
12:30
Locuitorii Chișinăului, îndemnați să ducă brazii lîngă platformele de colectare a deșeurilor # Noi.md
Locuitorii Chișinăului sînt îndemnați să ducă brazii de Crăciun lîngă platformele de colectare a deșeurilor, pentru ca aceștia să poată fi reutilizați și transformați în îngrășămînt.Potrivit Întreprinderii Municipale „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”, brazii vor fi tocați, iar rumegușul va fi utilizat ca îngrășămînt organic pentru fertilizarea spațiilor verzi din oraș.Astfel, ce
12:30
Luni, 12 ianuarie, prețul aurului și argintului a atins niveluri record. Motivele l-au reprezentat protestele din Iran și măsurile luate de Sistemul Federal de Rezervă.Despre aceasta informează RBC-Ucraina, citînd Bloomberg.Prețul aurului a ajuns la 4600 de dolari pe uncie, iar prețul argintului la 84,6090 dolari, înregistrînd o creștere de aproape 6% pe zi. Metalul alb a crescut cu aproap
12:30
Primăria Chișinău condamnă actele de vandalism comise asupra bunurilor municipale, după ce au fost deteriorate panourile din subterana de pe strada Calea Ieșilor, în sectorul Buiucani.Autoritățile municipale anunță că a fost sesizată poliția, iar cazul urmează să fie documentat.{{857088}}Totodată, Primăria reamintește că, pe cea mai mare parte a teritoriului municipiului Chișinău, sînt ins
Acum 8 ore
12:00
În data de 8 noiembrie 2025, a intrat în vigoare Acordul privind recunoașterea reciprocă a permiselor de conducere în scopul conversiunii între țara noastră și Italia. Titularii teebuie să fie atenți la mai multe aspecte.Conform acordului, se recunosc în Italia în scopul conversiunii toate permisele de conducere moldovenești valabile, care nu sunt provizorii, notează Noi.md.Titularul poate
12:00
Prim-ministrul Slovaciei, Robert Fico, este convins că operațiunea SUA din Venezuela împotriva lui Nicolas Maduro a distrus ordinea mondială.El a declarat acest lucru într-un interviu publicat pe pagina sa de Facebook, relatează „Европейская правда”. Fico a menționat că, după Venezuela, putem constata destrămarea ordinii mondiale.„Ordinea mondială s-a destrămat deja. Este absolut evident
12:00
Ședința Consiliului Municipale Chișinău va avea loc în data de 20 ianuarie, la inițiativa consilierilor Fracțiunii Partidului Mișcarea Alternativă Națională și a executivului Primăriei, notează Noi.md.„Considerăm că toate cele patru subiecte puse pe ordinea de zi sînt importante pentru Chișinău și locuitorii săi.{{853870}}Facem apel către toți consilierii, toate fracțiunile, să dăm dovadă
12:00
Ministerul Afacerilor Externe al Australiei a recomandat australienilor să părăsească Iranul, deoarece, din cauza protestelor continue, „mai tîrziu va fi imposibil să părăsească țara”.„Opțiunile comerciale de plecare sînt încă disponibile, dar devin din ce în ce mai puține.{{858346}}În curînd, spațiul aerian ar putea fi închis și zborurile ar putea fi anulate, ceea ce va face imposibilă pl
12:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat luni, 12 ianuarie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 13 ianuarie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 22,29 lei/litru (+17 bani), iar al motorinei standard – 18,83 lei/litru (+11 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie 20
11:30
„Amintiri din copilărie”: magia sărbătorilor de iarnă trăită în liniște și căldură de familie # Noi.md
Sărbătorile de iarnă rămîn, pentru mulți, cele mai vii și emoționante amintiri ale copilăriei. În cadrul proiectului „Amintiri din copilărie”, realizat de Noi.md în parteneriat cu Radio Relax, cititoarea noastră, Diana Veretin, a împărtășit o poveste plină de nostalgie despre Crăciunurile simple, dar încărcate de sens, trăite alături de familie.„Sărbătorile de iarnă din copilăria mea aveau o l
11:30
Departamentul de Stat al SUA a actualizat avertismentul de călătorie pentru Republica Moldova, menținînd țara la Nivelul 2 („vigilență sporită”).Evaluarea este motivată de conflictul înghețat din regiunea transnistreană și de efectele războiului din Ucraina, deși autoritățile americane subliniază că Moldova nu este o țintă directă, informează Noi.md cu referire la Realitatea.{{858333}}În d
11:30
Începînd cu ziua de astăzi, 12 ianuarie, plățile compensațiilor la căldură pentru luna decembrie vor putea fi ridicate de la oficiile poștale din întreaga țară, în baza actului de identitate.Anterior, din data de 9 ianuarie, au fost efectuate plățile necesare care sînt transferate pe cardurile bancare ale beneficiarilor, informează Noi.md cu referire la Deschide.{{858216}}Aceste date sînt
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.