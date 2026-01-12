Un cetățean al Republicii Moldova a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru trădare de patrie și escrocherie
Moldpres, 12 ianuarie 2026 19:20
Un cetățean al Republicii Moldova a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru trădare de patrie și escrocherie în proporții deosebit de mari. Sentința a fost pronunțată astăzi deJudecătoria Chișinău (sediul Buiucani), informează MOLDPRES.Potrivit ...
Antreprenorii începători pot beneficia de instruiri gratuite, printr-un program gestionat de Ministerul Finanțelor # Moldpres
Antreprenorii începători și persoanelor care intenționează să lanseze o afacere pot beneficia de instruiri gratuite organizate în perioada 10-12 februarie, 2026, la Orhei, în cadrul unui program gestionat de Ministerul Finanțelor. La aceastea pot participa...
Cetățenii ar putea achita mai puțin pentru gaz. Dorin Junghietu: „Există oportunitatea de a micșora tariful” # Moldpres
Tarifele la gazele naturale ar putea să scadă. Despre aceasta a anunțat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, care a subliniat că analiza pieței regionale denotă faptul că există oportunitatea ca tariful achitat de consumatori să scadă, însă calculele și decizia ...
Infrastructura rutieră modernizată în alte 42 de localități, prin Programul „Europa este aproape”. Vladimir Bolea: „Fiecare leu trebuie să fie folosit corect” # Moldpres
Locuitorii din 42 de sate și orașe vor beneficia de infrastructură rutieră modernizată în urma implementării a 28 de noi proiecte incluse în Programul „Europa este aproape”. În cadrul acestora, vor fi reabilitate 18,35 km de drumuri comunale ș...
Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” a fost dotat recent cu echipamente moderne pentru Secția de Sterilizare, inclusiv un dispozitiv de spălare și decontaminare a instrumentelor chirurgicale și un sistem de filtrare a apei prin osmoză inversă. Echipame...
Aproape 10.000 de pacienți au fost transportați de ambulanțe la spital în prima decadă din ianuarie # Moldpres
Medicii de pe ambulanță au intervenit la 23.880 de solicitări în perioada 2–11 ianuarie. Dintre acestea, 3.467 au vizat copii, iar 872 de apeluri nu corespundeau criteriilor de urgență medico-chirurgicală, comunică MOLDPRES.Potrivit Centrului Național de A...
VIDEO // Președinta Maia Sandu: „Dacă am avea un referendum, aș vota pentru reunirea cu România, dar acum există o majoritate care sprijină aderarea la UE și noi acționăm în sensul acesta” # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat pentru prima dată public că ar vota în favoarea reunirii cu România, dacă ar avea loc un referendum pe acest subiect. Declarația a fost făcută într-un interviu acordat unor jurnaliști britanici, comuni...
Ana Luca a fost prezentată astăzi colectivului Serviciului Vamal în calitate de nouă directoare adjunctă a instituției, în cadrul unui eveniment la care a participat ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, alături de conducerea Serviciului Vamal, transmite M...
Un bărbat a fost condamnat la 25 de ani de închisoare pentru uciderea unui copil, într-un dosar redeschis după 14 ani # Moldpres
Un bărbat a fost condamnat la 25 de ani de închisoare pentru uciderea unui copil de 10 luni, faptă comisă în februarie 2010 în raionul Telenești, comunică MOLDPRES.Potrivit Procuraturii Generale, cazul este considerat unul fără precedent în prac...
Sistemul de apărare aeriană al Venezuelei, furnizat de Federația Rusă, nu a fost operațional și nu a fost adus în stare de luptă în timpul operațiunii Statelor Unite de capturare a lui Nicolas Maduro, relatează The New York Times, citând oficiali americ...
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a întreprins toate acțiunile necesare pentru a asigura protecția consumatorilor după depistarea substanței interzise metronidazol și a dat asigurări că ouăle și carnea pasăre, care sunt plasate în pre...
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că data de 15 ianuarie 2026 este termenul-limită pentru depunerea rapoartelor privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru semestrul doi al anului 2025. Deși procedura este obligatorie pentru toate cele 66 de partide &...
Noi loturi de lapte praf pentru bebeluși au fost rechemate din magazine de producător, ca măsură de precauție, transmite MOLDPRES.Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor /ANSA/, decizia a fost luată din cauza identificării unei neconformități la u...
Focar de pestă porcină la Ungheni: a fost instituită carantină pentru o perioadă de 30 de zile # Moldpres
Un focar de pestă porcină a fost depistat în extravilanul comunei Zagarancea din raionul Ungheni. În aceste condiții, la Ungheni a fost instituită carantină pe o perioadă de 30 de zile, transmite MOLDPRES.Decizia a fost luată de Comisia Situații Excepțion...
O femeie în vârstă de 62 de ani a fost găsită fără suflare într-un automobil parcat pe o stradă din sectorul Buiucani al capitalei. Descoperirea a avut loc în această dimineață, comunică MOLDPRES.Solicitată de Agenție, ofițerul de presă a...
Sectorul IT a generat peste un sfert din totalul exporturilor de servicii, cu o valoare de peste 600 milioane de dolari # Moldpres
Sectorul IT a generat, în perioada ianuarie–septembrie 2025, peste un sfert din totalul exporturilor de servicii ale Republicii Moldova, cu o valoare ce a depășit 600 milioane de dolari SUA. Datele au fost prezentate astăzi de Ministerul Dezvoltării Economice și ...
Uniunea Europeană are nevoie de o armată comună formată din 100.000 de militari, a declarat comisarul european pentru apărare și spațiu, Andrius Kubilius, în cadrul unei conferințe pe teme de securitate desfășurate duminică, 11 ianuarie, în nordul Suediei, ...
Un bărbat în vârstă de 47 de ani a decedat în dimineața zilei de astăzi în urma unei intoxicații cu monoxid de carbon, într-o locuință din satul Răcăria, raionul Râșcani, transmite MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General pentru ...
Ministerul Justiției continuă modernizarea sistemului penitenciar: o nouă închisoare va fi construită până în 2029 # Moldpres
Construcția unui nou penitenciar este planificată să fie finalizată până la sfârșitul anului 2028, urmând ca instituția să fie dată în exploatare în 2029. Anunțul a fost făcut de ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, în carul unu...
Până la sfârșitul iernii nu vor exista înțelegeri privind încetarea focului cu Federația Rusă, iar șansele de a pune capăt războiului în anul 2026 sunt inexistente, a declarat fostul ministru de Externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, transmite M...
Un atac cu drone efectuat de forțele ruse a lăsat fără energie electrică aproximativ 35.000 de locuințe din regiunea ucraineană Odesa, a anunțat luni furnizorul de electricitate DTEK, care a evocat o avarie majoră, informează agenția de presă germană DPA, citată de ...
Rata anuală a inflației continuă tendința de scădere: în decembrie a fost înregistrată cea mai mică valoare din 2025 # Moldpres
Rata anuală a inflației continuă tendința de scădere, înregistrând în luna decembrie 2025 cea mai mică valoare pe parcursul anului respectiv, la nivel de 6,8 la sută. Datele au fost prezentate astăzi de Biroul Național de Statistică (BNS...
VIDEO // Autoritățile anunță facilități fiscale pentru cetățenii care achiziționează polițe de asigurare pe viață # Moldpres
Deputata Partidului Acțiune și Solidaritate, Victoria Belous, a anunțat că, începând cu anul 2026, persoanele care își vor achiziționa o poliță de asigurare de viață vor putea să-și diminueze venitul impozabil cu suma plătită pentru primele de asig...
Sute de angajați ai instituțiilor publice, companiilor private și organizațiilor neguvernamentale, mai mulți cetățeni și copii au donat, pe parcursul lunii decembrie 2025, aproximativ 8000 de cărți, la cea de-a patra ediție a campaniei „Biblioteca de sub brad&rdq...
Un bărbat a fost condamnat la 18 ani de închisoare pentru omor și răpirea unui automobil în raionul Telenești # Moldpres
Un bărbat de 46 de ani din Telenești a fost condamnat la 18 ani și șase luni de închisoare pentru omor și răpirea unui automobil, comunică MOLDPRES.Potrivit Procuraturii Generale, pe 8 august 2025, în timpul zilei, inculpatul, angajat ca paznic la o societa...
Vladislav Cojuhari: „Republica Moldova a înregistrat, potrivit Raportului Comisiei Europene, cel mai mare progres dintre statele candidate la aderarea la Uniunea Europeană, inclusiv în domeniul justiției” # Moldpres
Republica Moldova a înregistrat, potrivit Raportului Comisiei Europene din noiembrie 2025, cel mai mare progres dintre statele candidate la aderarea la Uniunea Europeană, inclusiv în domeniul justiției, a declarat într-un interviu oferit în exclusivitate...
Întreprinderile mici și mijlocii pot accesa credite investiționale de până la 5 milioane de lei prin programul „FACEM Impact” # Moldpres
Întreprinderile mici și mijlocii din Republica Moldova pot accesa credite investiționale de până la 5 milioane de lei în cadrul produsului de finanțare „FACEM Impact”, gestionat de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA). Accesul...
În zilele de odihnă, 3 370 de abateri rutiere au fost depistate de polițiști pe traseele țării. Cele mai frecvente încălcări – 1 368, vizează depășirea limitei de viteză stabilită pe sectorul de drum, informează MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului...
Declarația de avere depusă de șefa statului, Maia Sandu: un singur imobil și salariu anual de 269 mii de lei # Moldpres
Declarația de avere pentru anul 2025, depusă de șefa statului Maia Sandu, indică un salariu anual de 269 de mii de lei, un singur imobil deținut din anul 2003 și un cont bancar cu 21 de mii de lei, transmite MOLDPRES.Pe lângă salariu, Maia Sandu a încasat, ...
Serviciul Vamal a încasat, în ultima săptămână, la bugetul de stat, peste 395,4 milioane de lei, transmite MOLDPRES.Totodată, în perioada 5 - 11 ianuarie 2026, de către persoane fizice au fost introduse bunuri a căror valoare în v...
Trafic intens în punctele de trecere a frontierei Republicii Moldova. În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 68.232 de traversări, cele mai aglomerate rămânând Aeroportul Internațional Chișinău, Leușeni, Sculeni, Palanca și Giurgiulești,...
Elevii din peste 600 de școli, care au decis să prelungească vacanța de iarnă cu o zi, au revenit astăzi la ore. Alte peste 560 de școli și-au reluat activitatea vineri, 9 ianuarie. Odată cu încheierea vacanței de iarnă, începe cel de-al doilea semestru din...
Circa 8.500 de persoane au beneficiat în 2025 de screening colorectal prin testul imunochimic pentru depistarea sângelui ocult în masele fecale (iFOB). În 2026, CNAM a majorat bugetul destinat screeningului colorectal la 4,3 milioane de lei, urmărind exti...
Președintele Comisiei pentru integrare europeană, Marcel Spatari, reprezintă Republica Moldova la Reuniunea Președinților Conferinței Organelor Specializate în Afaceri Comunitare și Europene (COSAC), care se desfășoară în perioada 11–12 ianuarie î...
Numărul persoanelor ucise în protestele violente din Iran a crescut alarmant, depășind pragul de 500 de morți, potrivit Human Rights Activists News Agency, organizație cu sediul în Statele Unite, notează SkyNews, preluat de Mediafax și MOLDPRES.Demonstrați...
Reconstituirea obiceiului Doylada a avut loc duminică în satul bulgăresc Radyuvene, situat în centrul Bulgariei. Obiceiul tradițional, reînviat în urmă cu 18 ani, adună femeile pentru a-și pune dorințe și a face preziceri legate de căsătorie. &Ic...
Euro și dolarul încep săptămâna curentă cu apreciere față de leul moldovenesc, potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei (BNM), informează MOLDPRES. Astfel, euro se scumpește cu doi bani și costă 19 lei și 77 de bani. Dolarul american...
Administrația Națională a Penitenciarelor /ANP/ anunță modernizări importante în instituțiile penitenciare din Zona de Securitate. Investițiile vizează îmbunătățirea condițiilor de detenție și eficientizarea cheltuielilor prin instalarea panourilor foto...
Rusia a lansat noaptea trecută un val de drone către Kiev, lovind o clădire din oraş, au anunţat oficialii locali, potrivit Kyiv Independent, preluat de news.ro și MOLDPRES.Mai multe explozii s-au auzit în Kiev în jurul orei 1:30 dimineaţa, ora locală....
Drumarii au intervenit în noaptea de duminică spre luni pe mai multe trasee din nordul țării, în urma ninsorilor și formării poleiului. În teren au fost mobilizate 58 de utilaje speciale și 37 de muncitori rutieri, fiind împrăștiate 218 tone de sar...
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță că, în prezent, în unele regiuni din nordul Republicii Moldova se înregistrează ninsori, inclusiv în raioanele Briceni și Ocnița. În aceste condiții, echipele de drumari sunt mobilizate &ici...
Guvernul României explică majorarea impozitelor pe proprietate: venituri mai mari pentru bugetele locale și aliniere la angajamentele europene # Moldpres
Guvernul României a venit duminică cu o serie de precizări privind decizia de majorare a impozitelor și taxelor pe proprietate – clădiri, terenuri și autovehicule – explicând că măsura a fost determinată, în principal, de gradul redus de &ici...
Raport InfoClima: Jumătate din populația urbană a României va fi afectată de valuri de căldură extreme până în 2040 # Moldpres
Jumătate din populația urbană a României va fi expusă valurilor de căldură extreme până în anul 2040, iar în București diferența de temperatură dintre centrul orașului și zonele rurale adiacente poate ajunge până la 8 grade Celsius, ca e...
Poliția de Frontieră anunţă că, la această oră, Punctul de Trecere a Frontierei Leușeni înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport, cu aglomerări semnificative pe direcția de intrare în Republica Moldova, transmite MOLDPRES.Aut...
Complexul sportiv multifuncțional din Șoldănești va fi dat în exploatare în 2026: lucrările sunt în stadiu-cheie de execuție # Moldpres
Lucrările de construcție ale Complexului sportiv multifuncțional din orașul Șoldănești înregistrează progrese vizibile, în cadrul proiectului de revitalizare urbană implementat de Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Centru, cu finanțare din Fondul Națio...
Andrea Bocelli va cânta la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano–Cortina 2026 # Moldpres
Celebrul tenor italian Andrea Bocelli se va număra printre vedetele ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano–Cortina d’Ampezzo 2026, programată pentru 6 februarie, pe stadionul San Siro din Milano, informează agenția DPA.Prezența lui Boc...
Zăpada – aliat sau risc pentru agricultură? Analiza fitosanitară avertizează asupra pericolelor ascunse ale începutului de an # Moldpres
Debutul anului 2026 este marcat de o alternanță accentuată de temperaturi pozitive, ploi și ninsori, un context climatic care pune agricultorii în fața unei dileme majore: zăpada poate funcționa atât ca scut termic protector, cât și ca mediu favorabil pe...
VIDEO // Programul „Facilitatea de Creditare în Agricultură” sprijină 288 de afaceri agricole și stimulează investițiile în sector # Moldpres
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare anunță că, de la lansarea programului în luna martie 2025 și până la sfârșitul lunii decembrie, 288 de micro și mici afaceri agricole au beneficiat de finanțare prin Programul „Facilitatea de Credit...
Bilanțul protestelor din Iran crește dramatic: cel puțin 192 de manifestanți uciși în două săptămâni # Moldpres
Cel puțin 192 de protestatari au fost uciși în Iran în decurs de două săptămâni de manifestații antiguvernamentale, potrivit unui nou bilanț anunțat duminică de organizația Iran Human Rights, cu sediul în Norvegia. Cifra reprezintă o creștere s...
