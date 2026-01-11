Guvernul României explică majorarea impozitelor pe proprietate: venituri mai mari pentru bugetele locale și aliniere la angajamentele europene
Moldpres, 11 ianuarie 2026 19:50
Guvernul României a venit duminică cu o serie de precizări privind decizia de majorare a impozitelor și taxelor pe proprietate – clădiri, terenuri și autovehicule – explicând că măsura a fost determinată, în principal, de gradul redus de &ici...
• • •
Alte ştiri de Moldpres
Acum 5 minute
20:10
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță că, în prezent, în unele regiuni din nordul Republicii Moldova se înregistrează ninsori, inclusiv în raioanele Briceni și Ocnița. În aceste condiții, echipele de drumari sunt mobilizate &ici...
Acum 30 minute
19:50
Guvernul României explică majorarea impozitelor pe proprietate: venituri mai mari pentru bugetele locale și aliniere la angajamentele europene # Moldpres
Guvernul României a venit duminică cu o serie de precizări privind decizia de majorare a impozitelor și taxelor pe proprietate – clădiri, terenuri și autovehicule – explicând că măsura a fost determinată, în principal, de gradul redus de &ici...
Acum 2 ore
19:10
Raport InfoClima: Jumătate din populația urbană a României va fi afectată de valuri de căldură extreme până în 2040 # Moldpres
Jumătate din populația urbană a României va fi expusă valurilor de căldură extreme până în anul 2040, iar în București diferența de temperatură dintre centrul orașului și zonele rurale adiacente poate ajunge până la 8 grade Celsius, ca e...
18:20
Poliția de Frontieră anunţă că, la această oră, Punctul de Trecere a Frontierei Leușeni înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport, cu aglomerări semnificative pe direcția de intrare în Republica Moldova, transmite MOLDPRES.Aut...
Acum 4 ore
17:30
Complexul sportiv multifuncțional din Șoldănești va fi dat în exploatare în 2026: lucrările sunt în stadiu-cheie de execuție # Moldpres
Lucrările de construcție ale Complexului sportiv multifuncțional din orașul Șoldănești înregistrează progrese vizibile, în cadrul proiectului de revitalizare urbană implementat de Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Centru, cu finanțare din Fondul Națio...
16:30
Andrea Bocelli va cânta la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano–Cortina 2026 # Moldpres
Celebrul tenor italian Andrea Bocelli se va număra printre vedetele ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano–Cortina d’Ampezzo 2026, programată pentru 6 februarie, pe stadionul San Siro din Milano, informează agenția DPA.Prezența lui Boc...
16:20
Zăpada – aliat sau risc pentru agricultură? Analiza fitosanitară avertizează asupra pericolelor ascunse ale începutului de an # Moldpres
Debutul anului 2026 este marcat de o alternanță accentuată de temperaturi pozitive, ploi și ninsori, un context climatic care pune agricultorii în fața unei dileme majore: zăpada poate funcționa atât ca scut termic protector, cât și ca mediu favorabil pe...
Acum 6 ore
15:10
VIDEO // Programul „Facilitatea de Creditare în Agricultură” sprijină 288 de afaceri agricole și stimulează investițiile în sector # Moldpres
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare anunță că, de la lansarea programului în luna martie 2025 și până la sfârșitul lunii decembrie, 288 de micro și mici afaceri agricole au beneficiat de finanțare prin Programul „Facilitatea de Credit...
14:50
Acum 8 ore
14:00
Bilanțul protestelor din Iran crește dramatic: cel puțin 192 de manifestanți uciși în două săptămâni # Moldpres
Cel puțin 192 de protestatari au fost uciși în Iran în decurs de două săptămâni de manifestații antiguvernamentale, potrivit unui nou bilanț anunțat duminică de organizația Iran Human Rights, cu sediul în Norvegia. Cifra reprezintă o creștere s...
13:50
Aproape 70 de mii de traversări la frontieră în ultimele 24 de ore. Aeroportul Chișinău și PTF Leușeni, cele mai aglomerate # Moldpres
În ultimele 24 de ore, la punctele de trecere a frontierei de stat ale Republicii Moldova au fost înregistrate 69.181 de traversări de persoane, potrivit datelor prezentate de Poliția de Frontieră pentru ziua de 10 ianuarie 2026, transmite MOLDPRES.Cele mai tra...
12:30
Regiunea Nord şi-a trasat priorităţile pentru următorii ani: competitivitate și dezvoltare economică # Moldpres
Programul Operațional Regional (POR) Nord pentru perioada 2025–2028 a fost aprobat, în cadrul şedinţei Consiliului Regional pentru Dezvoltare (CRD) Nord. Evenimentul a fost organizat de Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord, sub egida Ministerului Infrastruc...
Acum 12 ore
12:10
Israelul, în alertă maximă pe fondul posibilei intervenții a SUA în Iran, în contextul protestelor masive de la Teheran # Moldpres
Israelul se află în stare de alertă maximă în contextul posibilității unei intervenții americane în Iran, pe fondul celor mai ample proteste antiguvernamentale din ultimii ani din Republica Islamică, au declarat pentru Reuters trei surse israeliene famili...
11:40
09:40
Ariile naturale protejate din Moldova, celebrate pe 11 ianuarie: de la Codrii la Prutul de Jos, rezervațiile care sunt „garda verde” a ţării # Moldpres
Republica Moldova marchează, la 11 ianuarie, Ziua Mondială a Rezervațiilor Naturale și a Ariilor Protejate, un prilej de a evidenția importanța conservării patrimoniului natural și a biodiversității. Ariile naturale protejate contribuie esențial la păstrarea plantelor...
09:00
Traficul transfrontalier la Punctul de Trecere a Frontierei Leușeni, pe sensul de intrare în Republica Moldova, a fost fluidizat, iar circulația se desfășoară în prezent fără dificultăți, transmite MOLDPRES.Potrivit autorităților de frontieră, timpii d...
08:50
Trump afirmă că SUA sunt „pregătite să ajute” Iranul, pe fondul protestelor tot mai ample. UE condamnă represiunea # Moldpres
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat sâmbătă că Iranul „aspiră la libertate” și că Washingtonul este „pregătit să ajute”, în contextul intensificării mișcărilor de contestare a autorităților de la Teheran. Declara...
Ieri
18:40
În contextul condițiilor de iarnă, intervențiile pe drumurile naționale continuă pentru a asigura circulația în siguranță, transmite MOLDPRES cu referire la Administrația Națională a Drumurilor (AND).„În prezent, 129 de utilaje speciale ș...
17:40
Preşedinta Maia Sandu: „Suntem solidari cu oamenii curajoși din Iran care luptă pentru libertate și demnitate” # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de solidaritate față de poporul iranian, apreciind curajul cetățenilor care se manifestă pentru libertate și alegeri democratice, transmite MOLDPRES.„Mă gândesc la oamenii curajoși din Iran ...
17:00
Circulația bacului Molovata pe Nistru, afectată de îngheț: rutele de seară, anulate pentru siguranța pasagerilor # Moldpres
Intreprinderea de Stat Bacul Molovata a anunțat că, din cauza înghețării râului Nistru, circulația feribotului se desfășoară cu dificultăți pe parcursul zilei, iar rutele de seară vor fi anulate, transmite MOLDPRES.Este vorba de rutele de la ora 19:00 &...
16:40
15:40
FOTO // Un vis început în 1997, împlinit în UE: istoria de succes a unei companii din Moldova # Moldpres
O afacere pornită din pasiune pentru agricultură a devenit, în aproape trei decenii, un reper al industriei agroalimentare din Republica Moldova, notează MOLDPRESFondată în 1997, compania Axedum a evoluat de la o mică fermă de familie la primul producător m...
15:00
Raionul Taraclia și judeţul Galați implementează un proiect ecologic transfrontalier de peste 560 mii de euro, cu sprijinul UE # Moldpres
La Taraclia a fost lansat proiectul transfrontalier „ECO SMART NATURA”, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Interreg NEXT România–Republica Moldova 2021–2027, o inițiativă axată pe protecția mediului, dezvoltarea infrastructurii verzi ...
12:10
Poliția de Frontieră anunţă că la PTF Leușeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova, se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport, autoritățile luând măsuri pentru fluidizarea circulației, transmite MOLDPRES.„&Ic...
11:50
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) din România informează cetățenii români care tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Bulgaria că, din cauza condițiilor meteorologice, au fost impuse restricții temporare de circulație pe mai m...
11:40
Escrocherie prin telefon: o pensionară din Chișinău a pierdut 550 mii de lei. Recomandările Poliţiei # Moldpres
Poliția municipiului Chișinău, sector Botanica, investighează un caz de fraudă prin telefon, în urma căruia o femeie de 73 de ani a fost păgubită cu 550.000 de lei, transmite MOLDPRES.Potrivit oamenilor legii, victima a fost contactată telefonic de o femeie vor...
11:30
Evadat din Belarus, prins la Punctul de Trecere a Frontierei Albița, la intrarea în România # Moldpres
Un bărbat din Belarus, evadat dintr-o închisoare din țara sa pe 8 ianuarie, a fost descoperit de autoritățile române la intrarea în România prin Punctul de Trecere a Frontierei Albița, transmite MOLDPRES cu referire la AGERPRES.În data de 9 ...
10:50
Regatul Unit alocă 200 de milioane de lire sterline pentru o eventuală desfășurare a trupelor în Ucraina # Moldpres
Regatul Unit va mobiliza 200 de milioane de lire sterline (aproximativ 230 de milioane de euro) pentru a pregăti armata britanică în perspectiva desfășurării unei forțe multinaționale în Ucraina, în cazul unei încetări a focului între Kiev ș...
10:50
Consiliul de Securitate ONU se convoacă la cererea Ucrainei după noile atacuri ruse cu racheta Oreșnik # Moldpres
Consiliul de Securitate al ONU se va reuni luni la solicitarea Ucrainei, ca urmare a noilor lovituri aeriene ruse în care a fost folosită racheta de ultimă generație Oreșnik, transmite agenția France Presse.În cererea sa, ambasadorul Ucrainei la ONU, Andrii M...
10:40
Atenție, călători: activitate parțială la PTF Giurgiulești-Galați din cauza unei defecțiuni tehnice # Moldpres
Poliția de Frontieră anunţă că activitatea punctului de trecere a frontierei Giurgiulești-Galați, situat pe partea română, se desfășoară parțial din cauza unor defecțiuni tehnice ale rețelei de internet, transmite MOLDPRES.Potrivit Poliţiei de Frontieră,...
10:30
IGSU vine cu recomandări pentru siguranța populației, în contextul temperaturilor extreme și riscurilor asociate gerului # Moldpres
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) atenționează cetățenii asupra măsurilor de precauție în contextul temperaturilor scăzute care se vor înregistra în următoarele zile. Autoritățile recomandă monitorizarea constantă a buletinel...
10:10
Serviciul Fiscal de Stat desfăşoară lucrări de mentenanță la sistemele fiscale electronice # Moldpres
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunţă contribuabilii și utilizatorii serviciilor fiscale electronice că, la data de 10 ianuarie 2026, până la ora 22:00, vor fi efectuate lucrări de mentenanță la nivelul sistemelor informatice ale instituției, transmite MOLDPRES....
10:00
Pe 10 ianuarie marcăm Ziua economisirii energiei electrice: soluții simple pentru facturi mai mici și un mediu mai curat # Moldpres
Ziua de 10 ianuarie este marcată la nivel internațional ca Ziua economisirii energiei electrice, un prilej de a promova consumul responsabil de energie, cu beneficii directe pentru consumatori, economie și mediu, inclusiv în Republica Moldova, transmite MOLDPRES.Ziua...
09:40
AIEA negociază un armistițiu în jurul centralei nucleare Zaporojie din Ucraina, după avarierea unei linii electrice # Moldpres
Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a anunțat vineri că a inițiat discuții cu Federația Rusă pentru instituirea unui armistițiu limitat în zona centralei nucleare Zaporojie, din sud-estul Ucrainei, în contextul intensificării luptelor care...
09:30
Funcționarii postului vamal Aeroport Internațional Chișinău, în cooperare cu polițiștii de frontieră, au documentat o tentativă de transportare ilicită a mijloacelor financiare, în cadrul controlului bagajelor pasagerilor de pe cursa Chișinău–Baku, tr...
09:30
Condiții de iarnă pe drumurile naționale: intervenții non-stop pentru menținerea siguranței traficului # Moldpres
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță că, în această dimineață, drumurile naționale rămân practicabile, însă carosabilul este umed, pe alocuri cu ghețuș sau zăpadă, iar echipele de drumari continuă intervențiile pe întreg teri...
09:10
Activitate intensă la vamă: mii de vehicule procesate și mai multe cazuri de trafic ilicit depistate # Moldpres
Serviciul Vamal a prezentat sinteza activității desfășurate în intervalul 9–10 ianuarie 2026, perioadă în care fluxul de mijloace de transport la frontieră a rămas intens, atât pe sensul de intrare, cât și pe cel de ieșire din Republica Mold...
09:00
Flux sporit de călători și controale aplicate de Poliția de Frontieră: Aeroportul Chișinău și Leușeni, cele mai tranzitate puncte # Moldpres
Poliția de Frontieră anunţă că, în ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei de stat ale Republicii Moldova au fost înregistrate 65.678 de traversări de persoane, traficul desfășurându-se în condiții normale, cu unele aglomeră...
9 ianuarie 2026
20:40
Contrabandă dejucată la Palanca: sute de monede și echipamente pentru fabricarea euro, ridicate # Moldpres
Matrice metalice destinate fabricării monedelor euro și sute de monede comemorative au fost depistate în timpul controlului de bagaje la punctul de trecere Palanca. Documentați sunt un cetățean moldovean și o femeie nerezidentă. Ambii veneau din Ucraina în Repu...
Mai mult de 2 zile în urmă
18:10
Numărul gospodăriilor care vor primi compensații la energie pentru luna decembrie a crescut. Plățile, transferate de astăzi pe carduri # Moldpres
Circa 618.339 de gospodării, în care locuiesc aproximativ 1.240.000 de persoane, vor primi compensații la energie pentru luna decembrie. Numărul beneficiarilor este mai mare comparativ cu prima lună în care au fost acordate compensațiile, atunci când plăț...
17:40
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a anunțat astăzi că a alocat 464,1 milioane de lei pentru plata compensațiilor la energie acordate sub formă de plată monetară, transmite MOLDPRES.Totodată, CNAS a finanțat plata pensiilor și alocațiilor sociale î...
17:20
Atenție, călători! Trafic intens în punctele de trecere a frontierei Costești și Leușeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova # Moldpres
Poliția de frontieră atenționează că în seara zilei de vineri, 10 ianuarie, în punctele de trecere Costești și Leușeni se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport, pe direcția de ieșire din Republica Moldova, transmite MOLD...
17:10
O expoziție intitulată „10 ani – 100 de filme” prezintă cinematografia prin ochii artistei Eva Teneva-Zaikoff. O sută de lucrări grafice semnate de aceasta vor fi expuse la Cinema House din Sofia, în perioada 13–31 ianuarie, au anunțat organiza...
17:10
Sporurile salariale pentru circa 4 mii de cadre științifico-didactice și cercetători au crescut în 2025 # Moldpres
Sporurile salariale pentru aproximativ 4.000 de cadre științifico-didactice și cercetători au fost majorate în anul 2025. Astfel, sporul lunar pentru titlul de doctor habilitat a crescut de la 1.100 la 4.500 de lei, iar pentru titlul de doctor în științe –...
16:50
Localitatea din Republica Moldova care și-a redus factura la electricitate pentru iluminat stradal și instituții publice datorită energiei verzi # Moldpres
Autoritățile din satul Sireți, raionul Strășeni, au reușit să reducă semnificativ factura la energie electrică grație construcției unui parc fotovoltaic cu o capacitate de 200 kW, care acoperă necesarul de energie pentru iluminatul stradal, clădirile publice și util...
16:40
Caz de rabie la bovine, confirmat la Sipoteni, Călăraşi. În localitate a fost instituită carantină de 30 de zile # Moldpres
Comisia pentru Situații Excepționale (CSE) a raionului Călărași s-a întrunit astăzi, 9 ianuarie 2026, în ședință extraordinară, pentru a examina un caz confirmat de rabie, depistat la o bovină pe teritoriul comunei Sipoteni, transmite MOLDPRES.În ...
16:30
Procurorul General interimar, Alexandru Machidon, va fi audiat din nou de Comisia de evaluare a procurorilor # Moldpres
Comisia de evaluare a procurorilor anunță organizarea unei a doua runde de audieri cu Procurorul General interimar, Alexandru Machidon, pentru clarificări suplimentare în cadrul procedurii de evaluare, transmite MOLDPRES.„Comisia de evaluare a procurorilor va...
16:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) prognozează cer variabil, ninsori slabe izolate și temperaturi foarte scăzute în următoarele zile, cu minime nocturne care vor coborî până la −18°C, transmite MOLDPRES.Potrivit meteorologilor, &i...
16:00
Temperaturile scăzute intensifică formarea straturilor de gheață pe bazinele acvatice din ţară. Avertismentul hidrologilor # Moldpres
Intensificarea formațiunilor de gheață, pe fondul scăderii accentuate a temperaturilor, va influența regimul hidrologic al principalelor râuri din Republica Moldova în următoarele 24 de ore, transmite MOLDPRES cu referire la Serviciul Hidrometeorologic de Stat (...
15:20
Republica Moldova va găzdui primul său Hub European de Inovare Digitală: două milioane de euro destinați transformării digitale a întreprinderilor # Moldpres
Republica Moldova a fost selectată să găzduiască primul său Hub European de Inovare Digitală. În cadrul acestei inițiative, va fi investită o sumă de 2 milioane de euro pentru transformarea digitală a întreprinderilor locale, informează MOLDPRES.Astfel,...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.