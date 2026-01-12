În zilele de odihnă, peste 3 000 de șoferi au fost sancționați de polițiști
Moldpres, 12 ianuarie 2026 11:30
În zilele de odihnă, 3 370 de abateri rutiere au fost depistate de polițiști pe traseele țării. Cele mai frecvente încălcări – 1 368, vizează depășirea limitei de viteză stabilită pe sectorul de drum, informează MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului...
Alte ştiri de Moldpres
Acum 5 minute
11:50
Vladislav Cojuhari: „Republica Moldova a înregistrat, potrivit Raportului Comisiei Europene, cel mai mare progres dintre statele candidate la aderarea la Uniunea Europeană, inclusiv în domeniul justiției” # Moldpres
Republica Moldova a înregistrat, potrivit Raportului Comisiei Europene din noiembrie 2025, cel mai mare progres dintre statele candidate la aderarea la Uniunea Europeană, inclusiv în domeniul justiției, a declarat într-un interviu oferit în exclusivitate...
11:50
Întreprinderile mici și mijlocii pot accesa credite investiționale de până la 5 milioane de lei prin programul „FACEM Impact” # Moldpres
Întreprinderile mici și mijlocii din Republica Moldova pot accesa credite investiționale de până la 5 milioane de lei în cadrul produsului de finanțare „FACEM Impact”, gestionat de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA). Accesul...
Acum 30 minute
11:30
În zilele de odihnă, 3 370 de abateri rutiere au fost depistate de polițiști pe traseele țării. Cele mai frecvente încălcări – 1 368, vizează depășirea limitei de viteză stabilită pe sectorul de drum, informează MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului...
11:20
Declarația de avere depusă de șefa statului, Maia Sandu: un singur imobil și salariu anual de 269 mii de lei # Moldpres
Declarația de avere pentru anul 2025, depusă de șefa statului Maia Sandu, indică un salariu anual de 269 de mii de lei, un singur imobil deținut din anul 2003 și un cont bancar cu 21 de mii de lei, transmite MOLDPRES.Pe lângă salariu, Maia Sandu a încasat, ...
Acum 2 ore
10:50
Serviciul Vamal a încasat, în ultima săptămână, la bugetul de stat, peste 395,4 milioane de lei, transmite MOLDPRES.Totodată, în perioada 5 - 11 ianuarie 2026, de către persoane fizice au fost introduse bunuri a căror valoare în v...
10:40
Trafic intens în punctele de trecere a frontierei Republicii Moldova. În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 68.232 de traversări, cele mai aglomerate rămânând Aeroportul Internațional Chișinău, Leușeni, Sculeni, Palanca și Giurgiulești,...
Acum 4 ore
09:40
Elevii din peste 600 de școli, care au decis să prelungească vacanța de iarnă cu o zi, au revenit astăzi la ore. Alte peste 560 de școli și-au reluat activitatea vineri, 9 ianuarie. Odată cu încheierea vacanței de iarnă, începe cel de-al doilea semestru din...
09:30
Circa 8.500 de persoane au beneficiat în 2025 de screening colorectal prin testul imunochimic pentru depistarea sângelui ocult în masele fecale (iFOB). În 2026, CNAM a majorat bugetul destinat screeningului colorectal la 4,3 milioane de lei, urmărind exti...
09:20
Președintele Comisiei pentru integrare europeană, Marcel Spatari, reprezintă Republica Moldova la Reuniunea Președinților Conferinței Organelor Specializate în Afaceri Comunitare și Europene (COSAC), care se desfășoară în perioada 11–12 ianuarie î...
09:10
Numărul persoanelor ucise în protestele violente din Iran a crescut alarmant, depășind pragul de 500 de morți, potrivit Human Rights Activists News Agency, organizație cu sediul în Statele Unite, notează SkyNews, preluat de Mediafax și MOLDPRES.Demonstrați...
09:00
Reconstituirea obiceiului Doylada a avut loc duminică în satul bulgăresc Radyuvene, situat în centrul Bulgariei. Obiceiul tradițional, reînviat în urmă cu 18 ani, adună femeile pentru a-și pune dorințe și a face preziceri legate de căsătorie. &Ic...
09:00
Euro și dolarul încep săptămâna curentă cu apreciere față de leul moldovenesc, potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei (BNM), informează MOLDPRES. Astfel, euro se scumpește cu doi bani și costă 19 lei și 77 de bani. Dolarul american...
08:40
Administrația Națională a Penitenciarelor /ANP/ anunță modernizări importante în instituțiile penitenciare din Zona de Securitate. Investițiile vizează îmbunătățirea condițiilor de detenție și eficientizarea cheltuielilor prin instalarea panourilor foto...
08:30
Rusia a lansat noaptea trecută un val de drone către Kiev, lovind o clădire din oraş, au anunţat oficialii locali, potrivit Kyiv Independent, preluat de news.ro și MOLDPRES.Mai multe explozii s-au auzit în Kiev în jurul orei 1:30 dimineaţa, ora locală....
08:30
Drumarii au intervenit în noaptea de duminică spre luni pe mai multe trasee din nordul țării, în urma ninsorilor și formării poleiului. În teren au fost mobilizate 58 de utilaje speciale și 37 de muncitori rutieri, fiind împrăștiate 218 tone de sar...
Acum 24 ore
20:10
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță că, în prezent, în unele regiuni din nordul Republicii Moldova se înregistrează ninsori, inclusiv în raioanele Briceni și Ocnița. În aceste condiții, echipele de drumari sunt mobilizate &ici...
19:50
Guvernul României explică majorarea impozitelor pe proprietate: venituri mai mari pentru bugetele locale și aliniere la angajamentele europene # Moldpres
Guvernul României a venit duminică cu o serie de precizări privind decizia de majorare a impozitelor și taxelor pe proprietate – clădiri, terenuri și autovehicule – explicând că măsura a fost determinată, în principal, de gradul redus de &ici...
19:10
Raport InfoClima: Jumătate din populația urbană a României va fi afectată de valuri de căldură extreme până în 2040 # Moldpres
Jumătate din populația urbană a României va fi expusă valurilor de căldură extreme până în anul 2040, iar în București diferența de temperatură dintre centrul orașului și zonele rurale adiacente poate ajunge până la 8 grade Celsius, ca e...
18:20
Poliția de Frontieră anunţă că, la această oră, Punctul de Trecere a Frontierei Leușeni înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport, cu aglomerări semnificative pe direcția de intrare în Republica Moldova, transmite MOLDPRES.Aut...
17:30
Complexul sportiv multifuncțional din Șoldănești va fi dat în exploatare în 2026: lucrările sunt în stadiu-cheie de execuție # Moldpres
Lucrările de construcție ale Complexului sportiv multifuncțional din orașul Șoldănești înregistrează progrese vizibile, în cadrul proiectului de revitalizare urbană implementat de Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Centru, cu finanțare din Fondul Națio...
16:30
Andrea Bocelli va cânta la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano–Cortina 2026 # Moldpres
Celebrul tenor italian Andrea Bocelli se va număra printre vedetele ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano–Cortina d’Ampezzo 2026, programată pentru 6 februarie, pe stadionul San Siro din Milano, informează agenția DPA.Prezența lui Boc...
16:20
Zăpada – aliat sau risc pentru agricultură? Analiza fitosanitară avertizează asupra pericolelor ascunse ale începutului de an # Moldpres
Debutul anului 2026 este marcat de o alternanță accentuată de temperaturi pozitive, ploi și ninsori, un context climatic care pune agricultorii în fața unei dileme majore: zăpada poate funcționa atât ca scut termic protector, cât și ca mediu favorabil pe...
15:10
VIDEO // Programul „Facilitatea de Creditare în Agricultură” sprijină 288 de afaceri agricole și stimulează investițiile în sector # Moldpres
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare anunță că, de la lansarea programului în luna martie 2025 și până la sfârșitul lunii decembrie, 288 de micro și mici afaceri agricole au beneficiat de finanțare prin Programul „Facilitatea de Credit...
14:50
14:00
Bilanțul protestelor din Iran crește dramatic: cel puțin 192 de manifestanți uciși în două săptămâni # Moldpres
Cel puțin 192 de protestatari au fost uciși în Iran în decurs de două săptămâni de manifestații antiguvernamentale, potrivit unui nou bilanț anunțat duminică de organizația Iran Human Rights, cu sediul în Norvegia. Cifra reprezintă o creștere s...
13:50
Aproape 70 de mii de traversări la frontieră în ultimele 24 de ore. Aeroportul Chișinău și PTF Leușeni, cele mai aglomerate # Moldpres
În ultimele 24 de ore, la punctele de trecere a frontierei de stat ale Republicii Moldova au fost înregistrate 69.181 de traversări de persoane, potrivit datelor prezentate de Poliția de Frontieră pentru ziua de 10 ianuarie 2026, transmite MOLDPRES.Cele mai tra...
12:30
Regiunea Nord şi-a trasat priorităţile pentru următorii ani: competitivitate și dezvoltare economică # Moldpres
Programul Operațional Regional (POR) Nord pentru perioada 2025–2028 a fost aprobat, în cadrul şedinţei Consiliului Regional pentru Dezvoltare (CRD) Nord. Evenimentul a fost organizat de Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord, sub egida Ministerului Infrastruc...
12:10
Israelul, în alertă maximă pe fondul posibilei intervenții a SUA în Iran, în contextul protestelor masive de la Teheran # Moldpres
Israelul se află în stare de alertă maximă în contextul posibilității unei intervenții americane în Iran, pe fondul celor mai ample proteste antiguvernamentale din ultimii ani din Republica Islamică, au declarat pentru Reuters trei surse israeliene famili...
Ieri
11:40
09:40
Ariile naturale protejate din Moldova, celebrate pe 11 ianuarie: de la Codrii la Prutul de Jos, rezervațiile care sunt „garda verde” a ţării # Moldpres
Republica Moldova marchează, la 11 ianuarie, Ziua Mondială a Rezervațiilor Naturale și a Ariilor Protejate, un prilej de a evidenția importanța conservării patrimoniului natural și a biodiversității. Ariile naturale protejate contribuie esențial la păstrarea plantelor...
09:00
Traficul transfrontalier la Punctul de Trecere a Frontierei Leușeni, pe sensul de intrare în Republica Moldova, a fost fluidizat, iar circulația se desfășoară în prezent fără dificultăți, transmite MOLDPRES.Potrivit autorităților de frontieră, timpii d...
08:50
Trump afirmă că SUA sunt „pregătite să ajute” Iranul, pe fondul protestelor tot mai ample. UE condamnă represiunea # Moldpres
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat sâmbătă că Iranul „aspiră la libertate” și că Washingtonul este „pregătit să ajute”, în contextul intensificării mișcărilor de contestare a autorităților de la Teheran. Declara...
10 ianuarie 2026
18:40
În contextul condițiilor de iarnă, intervențiile pe drumurile naționale continuă pentru a asigura circulația în siguranță, transmite MOLDPRES cu referire la Administrația Națională a Drumurilor (AND).„În prezent, 129 de utilaje speciale ș...
17:40
Preşedinta Maia Sandu: „Suntem solidari cu oamenii curajoși din Iran care luptă pentru libertate și demnitate” # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de solidaritate față de poporul iranian, apreciind curajul cetățenilor care se manifestă pentru libertate și alegeri democratice, transmite MOLDPRES.„Mă gândesc la oamenii curajoși din Iran ...
17:00
Circulația bacului Molovata pe Nistru, afectată de îngheț: rutele de seară, anulate pentru siguranța pasagerilor # Moldpres
Intreprinderea de Stat Bacul Molovata a anunțat că, din cauza înghețării râului Nistru, circulația feribotului se desfășoară cu dificultăți pe parcursul zilei, iar rutele de seară vor fi anulate, transmite MOLDPRES.Este vorba de rutele de la ora 19:00 &...
16:40
15:40
FOTO // Un vis început în 1997, împlinit în UE: istoria de succes a unei companii din Moldova # Moldpres
O afacere pornită din pasiune pentru agricultură a devenit, în aproape trei decenii, un reper al industriei agroalimentare din Republica Moldova, notează MOLDPRESFondată în 1997, compania Axedum a evoluat de la o mică fermă de familie la primul producător m...
15:00
Raionul Taraclia și judeţul Galați implementează un proiect ecologic transfrontalier de peste 560 mii de euro, cu sprijinul UE # Moldpres
La Taraclia a fost lansat proiectul transfrontalier „ECO SMART NATURA”, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Interreg NEXT România–Republica Moldova 2021–2027, o inițiativă axată pe protecția mediului, dezvoltarea infrastructurii verzi ...
12:10
Poliția de Frontieră anunţă că la PTF Leușeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova, se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport, autoritățile luând măsuri pentru fluidizarea circulației, transmite MOLDPRES.„&Ic...
Mai mult de 2 zile în urmă
11:50
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) din România informează cetățenii români care tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Bulgaria că, din cauza condițiilor meteorologice, au fost impuse restricții temporare de circulație pe mai m...
11:40
Escrocherie prin telefon: o pensionară din Chișinău a pierdut 550 mii de lei. Recomandările Poliţiei # Moldpres
Poliția municipiului Chișinău, sector Botanica, investighează un caz de fraudă prin telefon, în urma căruia o femeie de 73 de ani a fost păgubită cu 550.000 de lei, transmite MOLDPRES.Potrivit oamenilor legii, victima a fost contactată telefonic de o femeie vor...
11:30
Evadat din Belarus, prins la Punctul de Trecere a Frontierei Albița, la intrarea în România # Moldpres
Un bărbat din Belarus, evadat dintr-o închisoare din țara sa pe 8 ianuarie, a fost descoperit de autoritățile române la intrarea în România prin Punctul de Trecere a Frontierei Albița, transmite MOLDPRES cu referire la AGERPRES.În data de 9 ...
10:50
Regatul Unit alocă 200 de milioane de lire sterline pentru o eventuală desfășurare a trupelor în Ucraina # Moldpres
Regatul Unit va mobiliza 200 de milioane de lire sterline (aproximativ 230 de milioane de euro) pentru a pregăti armata britanică în perspectiva desfășurării unei forțe multinaționale în Ucraina, în cazul unei încetări a focului între Kiev ș...
10:50
Consiliul de Securitate ONU se convoacă la cererea Ucrainei după noile atacuri ruse cu racheta Oreșnik # Moldpres
Consiliul de Securitate al ONU se va reuni luni la solicitarea Ucrainei, ca urmare a noilor lovituri aeriene ruse în care a fost folosită racheta de ultimă generație Oreșnik, transmite agenția France Presse.În cererea sa, ambasadorul Ucrainei la ONU, Andrii M...
10:40
Atenție, călători: activitate parțială la PTF Giurgiulești-Galați din cauza unei defecțiuni tehnice # Moldpres
Poliția de Frontieră anunţă că activitatea punctului de trecere a frontierei Giurgiulești-Galați, situat pe partea română, se desfășoară parțial din cauza unor defecțiuni tehnice ale rețelei de internet, transmite MOLDPRES.Potrivit Poliţiei de Frontieră,...
10:30
IGSU vine cu recomandări pentru siguranța populației, în contextul temperaturilor extreme și riscurilor asociate gerului # Moldpres
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) atenționează cetățenii asupra măsurilor de precauție în contextul temperaturilor scăzute care se vor înregistra în următoarele zile. Autoritățile recomandă monitorizarea constantă a buletinel...
10:10
Serviciul Fiscal de Stat desfăşoară lucrări de mentenanță la sistemele fiscale electronice # Moldpres
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunţă contribuabilii și utilizatorii serviciilor fiscale electronice că, la data de 10 ianuarie 2026, până la ora 22:00, vor fi efectuate lucrări de mentenanță la nivelul sistemelor informatice ale instituției, transmite MOLDPRES....
10:00
Pe 10 ianuarie marcăm Ziua economisirii energiei electrice: soluții simple pentru facturi mai mici și un mediu mai curat # Moldpres
Ziua de 10 ianuarie este marcată la nivel internațional ca Ziua economisirii energiei electrice, un prilej de a promova consumul responsabil de energie, cu beneficii directe pentru consumatori, economie și mediu, inclusiv în Republica Moldova, transmite MOLDPRES.Ziua...
09:40
AIEA negociază un armistițiu în jurul centralei nucleare Zaporojie din Ucraina, după avarierea unei linii electrice # Moldpres
Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a anunțat vineri că a inițiat discuții cu Federația Rusă pentru instituirea unui armistițiu limitat în zona centralei nucleare Zaporojie, din sud-estul Ucrainei, în contextul intensificării luptelor care...
09:30
Funcționarii postului vamal Aeroport Internațional Chișinău, în cooperare cu polițiștii de frontieră, au documentat o tentativă de transportare ilicită a mijloacelor financiare, în cadrul controlului bagajelor pasagerilor de pe cursa Chișinău–Baku, tr...
