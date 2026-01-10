Iarmaroace și târguri cu produse autohtone în Chișinău, în acest weekend
Ziar.md, 10 ianuarie 2026 11:00
Primăria Chișinău informează că, în perioada 10–11 ianuarie, în mai multe sectoare ale Capitalei vor fi organizate iarmaroace și târguri cu produse autohtone și agricole. Evenimentele sunt dedicate facilitării accesului locuitorilor ora&
Acum 30 minute
11:00
Acum 2 ore
09:30
Banca Națională a Moldovei a publicat cursul valutar oficial care va fi aplicat pe parcursul weekendului 9-11 ianuarie, acesta urmând să rămână valabil până la afișarea noilor cotații din prima zi lucr&
09:30
Circulația pe drumurile naționale din Republica Moldova se desfășoară, în dimineața de 10 ianuarie, în condiții de iarnă, anunță Administrația de Stat a Drumurilor. Carosabilul este, pe alocuri, umed, acoperit cu
Acum 4 ore
09:10
Vremea din Republica Moldova va rămâne rece și stabilă în acest weekend, potrivit prognozelor meteorologilor. Pe parcursul zilelor de sâmbătă și duminică nu sunt așteptate schimbări bruște ale vremii, iar
Acum 24 ore
19:00
Verificați cardurile! CNAS a transferat compensațiile la energie pentru luna decembrie - suma # Ziar.md
Beneficiarii compensațiilor la energie și-au primit astăzi banii. Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a transferat 464,1 milioane de lei către gospodăriile eligibile, sumă destinată acoperirii unei părți din
18:10
Autoritățile din raionul Călărași au instituit carantină de 30 de zile în comuna Sîpoteni, după ce a fost confirmat un caz de rabie la o bovină. Măsura a fost luată pentru a
17:40
Noi reguli pentru producătorii de alcool: declarații obligatorii pentru toate tipurile de băuturi # Ziar.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță că, începând cu acest an, toți producătorii și distribuitorii de alcool etilic, distilate agricole și băuturi alcoolice trebuie să depună
17:00
Expert: anul 2025 a fost cel mai dificil pentru apicultura din Republica Moldova, din ultimele decenii # Ziar.md
Anul 2025 a fost cel mai dificil pentru apicultura din R. Moldova, din ultimele decenii, înregistrându-se o prăbușire accentuată a producției de miere de albine. Acestea sunt concluziile unei analize realizate de către expertul în politici economice
16:50
Creștere cu aproape 50% a cererilor de cetățenie depuse de locuitorii din stânga Nistrului în 2025 # Ziar.md
Numărul cererilor pentru obținerea cetățeniei Republicii Moldova depuse de locuitorii din stânga Nistrului a crescut semnificativ în ultimele luni ale anului trecut, înainte de intrarea în vigoare a noii legi privind cetățenia. Potrivit datelor raportate
16:20
Primarul Kievului recomandă evacuarea temporară a capitalei după atacurile asupra infrastructurii # Ziar.md
Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a îndemnat locuitorii capitalei să părăsească temporar orașul, în urma unor atacuri recente care au afectat infrastructura critică și au provocat întreruperi majore ale alimentării cu căldură ș
16:00
Escrocherii cu criptomonede în Republica Moldova: prejudiciu de peste 700.000 de lei – inculpatul, condamnat penal # Ziar.md
Un bărbat de 26 de ani a fost condamnat de Procuratura municipiului Chișinău pentru escrocherii cu criptomonede, în urma cărora victimele au suferit pierderi materiale de peste 700.000 de lei. Inculpatul și-a recunoscut vina și a restituit integral
16:00
Fostul director adjunct al SIS, care spiona pentru KGB din Belarus, rămâne încă 30 de zile în arest preventiv # Ziar.md
Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova, acuzat de trădare și de transmiterea unor informații secrete către KGB din Belarus, va rămâne în arest preventiv
15:30
Tentativă de transport ilicit dejucată la Palanca: matrice pentru fabricarea monedelor euro și monede comemorative # Ziar.md
Două tentative de transportare ilicită a bunurilor au fost dejucate la punctul de trecere a frontierei Palanca. Au fost depistate matrice pentru fabricarea monedelor euro, precum și un lot de monede comemorative, informează Poliția de Frontieră. În primul caz, un automobil de
15:10
ANRE și Moldovagaz resping acuzațiile expertului Sergiu Tofilat privind schemele de la Chișinău‑Gaz # Ziar.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) și Moldovagaz au venit cu reacții publice după acuzațiile lansate de expertul în energetică Sergiu Tofilat, potrivit cărora la Chișinău-Gaz ar fi
13:50
Serviciul Vamal: încasările la buget au depășit 41 de miliarde de lei în 2025, în creștere cu peste 7% # Ziar.md
Serviciul Vamal al Republicii Moldova a raportat pentru anul 2025 venituri de peste 41,15 miliarde de lei, marcând o creștere de peste 7% față de 2024. Potrivit instituției, rezultatele reflectă atât activitatea intensă de administrare și
12:50
Ucraina cere reuniunea Consiliului de Securitate al ONU după atacul rusesc cu Oreșnik. Ambasada Qatarului, afectată # Ziar.md
Ucraina solicită convocarea de urgență a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (ONU), după atacul rusesc asupra regiunii Lvov, unde ar fi fost folosită o rachetă balistică de tip Oreșnik. Anunțul a fost f&
12:40
În acest weekend, șoferii vor simți mici schimbări la pompă. Benzina 95 crește cu opt bani per litru, ajungând la 22,12 lei, în timp ce motorina scade cu cinci bani și va costa 18,72 lei.
12:30
Sistemul de intrare și ieșire al UE este aplicat și la punctul de trecere Lipcani-Rădăuți Prut # Ziar.md
Începând cu 9 ianuarie 2026, Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) al Uniunii Europene a devenit operațional și la punctul de trecere a frontierei Lipcani-Rădăuți Prut, anunță autoritățile. Sistemul EES se aplic&
12:10
„În ultimele 24 de ore am fost făcut unicul responsabil pentru iarnă” - Bolea răspunde criticilor privind starea drumurilor # Ziar.md
Ministrul Vladimir Bolea, responsabil de domeniul infrastructurii și dezvoltării regionale, a reacționat la criticile aduse privind starea drumurilor în contextul ninsorilor și viscolului din ultimele zile. El s-a arătat nemulțumit de faptul că a fost făcut
11:40
Maia Sandu și premierul Alexandru Munteanu condamnă atacul rusesc cu racheta Oreșnik asupra Ucrainei # Ziar.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și prim-ministrul Alexandru Munteanu au condamnat ferm atacul lansat de Federația Rusă asupra Ucrainei, în care a fost folosită racheta balistică Oreșnik. Într-un mesaj public pe paltforma X, Maia Sandu a subliniat c&
11:40
Toți consumatorii afectați de vremea nefavorabilă au fost reconectați la energie electrică # Ziar.md
Toți cei peste 4.210 consumatori din 10 localități care au rămas fără energie electrică în urma condițiilor meteorologice dificile din după‑amiaza zilei de ieri, 8 ianuarie 2026, au fost reconectați
11:20
Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, încă 271 de instituții de învățământ general au decis să își prelungească vacanța de iarnă până luni, 12 ianuarie 2026. Astfel, din
Ieri
11:00
ANSA a nimicit 110 mii păsări de la o fermă din Republica Moldova, după ce ar fi depistat reziduuri de metronidazol # Ziar.md
Circa 110 mii de păsări au fost nimicite, iar mai multe loturi de ouă au fost retrase de pe piață, în urma unor controale efectuate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) la o ferm&
11:00
Ninsoarea a scos poliția în stradă: 160 de accidente, multiple intervenții și sute de mașini deblocate # Ziar.md
Ninsoarea abundentă de ieri a transformat drumurile din țară într-o adevărată provocare pentru șoferi, iar polițiștii au fost nevoiți să acționeze contracronometru. De dimineață până seara, echipele de
10:40
Circulația transportului public a fost restabilită în totalitate pe teritoriul municipiului Chișinău. Toate rutele de troleibuz și autobuz circulă conform traseelor și orarelor stabilite, anunță Primăria. În suburbii, transportul public funcționează
10:30
VIDEO/ 10.000 de dolari și treceri clandestine din Ucraina spre R. Moldova: lovitură dată unei rețele de migrație ilegală # Ziar.md
O rețea implicată în organizarea migrației ilegale a fost destructurată de Poliția de Frontieră a Republicii Moldova, în urma unei operațiuni ample desfășurate la frontiera cu Ucraina, sub coordonarea Procuraturii Căuș
10:00
Atac rusesc de amploare asupra Ucrainei: o rachetă supersonică Oreșkin ar fi lovit orașul Lvov # Ziar.md
Ucraina s-a aflat sub alertă aeriană în noaptea de 8 spre 9 ianuarie, după ce Rusia a lansat un nou atac cu rachete asupra mai multor regiuni. La Kiev, bombardamentele s-au soldat cu victime, cel puțin patru persoane pierzându-și via&
09:10
Circulația rutieră este complet blocată în această dimineață pe șoseaua Balcani, după comuna Grătiești, în municipiul Chișinău. Blocajul a fost provocat de un accident rutier produs în jurul orei 04:
09:00
Și drumarii au lucrat toată noaptea! Peste 270 de utilaje și 260 de muncitori au fost mobilizați în teren # Ziar.md
Pe parcursul nopții, echipele de intervenție ale Administrației Naționale a Drumurilor (AND) au fost în teren și au acționat continuu pentru a asigura circulația pe drumurile naționale. În contextul ninsorii și v&
08:40
După pauza de sărbători, băncile și-au reluat activitatea. Cursul valutar stabilit de BNM pentru 9 ianuarie 2026 # Ziar.md
După două zile libere legate de sărbători, băncile din Republica Moldova și-au reluat activitatea. Banca Națională a Moldovei (BNM) a publicat cursurile valutare oficiale pentru ziua de vineri, 9 ianuarie 2026. Potrivit BNM, moneda unică europeană
08:10
Ambulanțe deblocate, oameni ajutați! Salvatorii au intervenit în peste 80 de misiuni în doar 24 de ore # Ziar.md
În ultimele 24 de ore, angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au intervenit în 88 de situații de urgență, cauzate de condițiile meteo dificile. Cele mai multe apeluri au fost legate de autovehicule blocate
08:00
Pentru ziua de vineri, 9 ianuarie, meteorologii prognozează vreme rece și vânt intens în toate regiunile țării. Sunt în vigoare două Coduri Galbene emise de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, unul pentru intensificări ale vântului, valabil pâ
8 ianuarie 2026
23:40
Zăpada a pus stăpânire pe drumuri. Salvatorii, drumarii și polițiștii continuă intervențiile # Ziar.md
Ninsoarea și lapovița din ultimele ore creează dificultăți pe mai multe drumuri din Republica Moldova, iar autoritățile continuă intervențiile pentru prevenirea situațiilor de risc. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență
21:50
Condițiile meteo nefavorabile din această după-amiază au dus la întreruperi ale alimentării cu energie electrică în mai multe zone ale Republicii Moldova. Potrivit informațiilor comunicate de Ministerul Energiei, 4.210 consumatori din 10 localități
21:40
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță că, în contextul condițiilor meteo nefavorabile, fiecare direcție de învățământ poate decide prelungirea vacanței de iarnă până luni,
20:20
Restricții temporare pentru camioane la frontieră și pe traseul R-30, din cauza condițiilor meteo # Ziar.md
Circulația camioanelor este temporar restricționată pe mai multe direcții de intrare în Republica Moldova, din cauza condițiilor meteo nefavorabile, informează Poliția de Frontieră. Potrivit ultimelor informații, traversarea camioanelor este suspendată temporar prin punctele
20:00
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova (MAE) avertizează cetățenii moldoveni aflați în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord cu privire la condițiile meteo severe prognozate în mai multe regiuni ale țării, în contextul
18:30
Urgia albă a pus stăpânire pe Republica Moldova: circulația pe drumurile din țară devine extrem de dificilă # Ziar.md
După mai multe ore de ploaie și lapoviță, precipitațiile s-au transformat în ninsoare, iar temperaturile scăzute favorizează formarea rapidă a poleiului. Circulația pe drumurile din R. Moldova a devenit extrem de dificilă, atenționează
18:10
Un bărbat de 34 de ani din Republica Moldova și-a pierdut viața joi, 8 ianuarie, într-un accident produs în stațiunea montană Cervinia, din regiunea italiană Valle d’Aosta. Victima se afla în vacanță împreun&
17:20
Noi reguli la trecerea frontierei cu Bulgaria, se pot forma cozi: sistemul european de intrare/ieșire este introdus treptat # Ziar.md
Cetățenii R. Moldova fără cetățenie a Uniunii Europene (UE), care intenționează să călătorească în Bulgaria sau să tranziteze această țară, trebuie să țină cont
16:50
Premier Energy avertizează: posibile întreruperi de curent din cauza Codului Galben de vânt # Ziar.md
În contextul avertizărilor meteo privind Codul Galben de intensificări ale vântului emis de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, furnizorul de energie Premier Energy Distribution avertizează consumatorii asupra riscului de defecțiuni la rețelele electrice și posibile întreruperi î
16:30
Ucraina va fi una dintre principalele priorități ale Uniunii Europene în următoarele șase luni, odată cu preluarea președinției rotative a UE de către Cipru. Anunțul a fost făcut după întrevederea
16:10
Primăria face apel către agenții economici și gestionarii de imobile să intervină pentru combaterea ghețușului # Ziar.md
Primăria municipiului Chișinău anunță că serviciile municipale monitorizează permanent situația din teren, în contextul condițiilor meteo nefavorabile înregistrate în ultimele ore. Potrivit autorităților locale, echipele responsabile intervin prompt acolo unde
15:40
VIDEO/ Ninsori abundente la Cahul, trafic îngreunat pe drumurile naționale: riscul de accidente crește # Ziar.md
Circulația rutieră se desfășoară cu dificultate pe mai multe trasee naționale ale țării, pe fondul fluxului sporit de persoane care se întorc la domicilii după sărbători. Potrivit Poliției, traficul este intens,
14:50
Începând cu 1 iulie 2026, vârsta de pensionare pentru femei în Republica Moldova va crește cu șase luni, ajungând astfel la 62 de ani, conform legislației actuale și informațiilor oficiale furnizate de Casa Na&
14:20
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” anunță organizarea mai multor licitații în perioada 26–28 ianuarie 2026. Vor fi comercializate locomotive, vagoane de călători, containere, vagoane refrigeratoare și piese de schimb. Potrivit CFM, licita&
14:20
Tânărul moldovean, găsit mort pe un câmp în Italia, ar fi fost executat. Suspectul este un polițist local # Ziar.md
Autoritățile italiene au anunțat reținerea principalului suspect în cazul uciderii lui Sergiu Tarna, tânărul de 25 de ani din Republica Moldova găsit mort la sfârșitul lunii decembrie într-un câmp
13:50
Urgențele nu au sărbători: peste 200 de pacienți au ajuns de Crăciun pe stil vechi la Institutul de Medicină Urgentă # Ziar.md
De Crăciun pe stil vechi, medicii de la Institutul de Medicină Urgentă au activat într-un regim alert. În doar 24 de ore, peste 200 de pacienți au avut nevoie de îngrijiri medicale, zeci dintre aceștia au ajuns în
13:20
FOTO/ Incendiul de pe strada Mihai Viteazul, lichidat complet: pagube de mii de metri pătrați și bunuri distruse # Ziar.md
Incendiul izbucnit în dimineața zilei de 7 ianuarie 2026, într-un depozit de produse alimentare de pe strada Mihai Viteazul nr. 15 A din Chișinău, a fost lichidat complet în dimineața zilei de 8 ianuarie, la ora 11:14, anun&
12:10
Trump sprijină proiectul de lege bipartizan cu privire la impunea unor sancțiuni țărilor care fac afaceri cu Rusia - statele vizate # Ziar.md
Președintele SUA, Donald Trump, a dat undă verde promovării în Congres a unui proiect de lege bipartizan ce prevede sancțiuni împotriva statelor care colaborează economic cu Rusia, a anunțat senatorul republican Lindsey Graham pe rețeaua X.
