Dezvoltarea competențelor în utilizarea echipamentelor digitale la ore, pentru învățători din mai multe școli din țară

Oficial.md, 12 ianuarie 2026 14:40

Peste 70 de cadre didactice din învățământul primar și-au consolidat competențele digitale privind utilizarea echipamentelor..

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Oficial.md

Acum 30 minute
14:40
Dezvoltarea competențelor în utilizarea echipamentelor digitale la ore, pentru învățători din mai multe școli din țară Oficial.md
Peste 70 de cadre didactice din învățământul primar și-au consolidat competențele digitale privind utilizarea echipamentelor..
14:40
Valeriu Munteanu, despre reorganizarea Universității din Cahul: Orice soluție privind viitorul Universității trebuie discutată transparent Oficial.md
Valeriu Munteanu, deputat, președintele Comisiei comune (Senat și Camera Deputaților) pentru integrare europeană dintre Parlamentul..
Acum o oră
14:20
Bulevardul Mircea cel Bătrân din Chișinău urmează a fi extins Oficial.md
Veste bună pentru Chișinău și locuitorii săi! Vineri, Primăria Chișinău a lansat licitația publică internațională..
Acum 2 ore
13:20
Un bărbat a murit intoxicat cu fumul de la sobă Oficial.md
Un bărbat în vârstă de 47 de ani a murit, fiind intoxicat cu monoxid de..
13:10
Lucrările executate de „Exdrupo” în contextul ninsorii din zilele trecute Oficial.md
Primăria Chișinău informează că, în perioada 5-11 ianuarie, Î.M. Regia „Exdrupo” și-a concentrat eforturile pe..
13:10
Totalurile anului 2025. Naționala feminină WU19 Oficial.md
În anul 2025 Naționala feminină a Moldovei WU 19 a susţinut 8 meciuri, 6 oficiale..
13:00
„Biblioteca de sub brad”: Au fost colectate circa 8000 de cărți Oficial.md
Sute de angajați ai instituțiilor publice, companiilor private și organizațiilor neguvernamentale, mai mulți cetățeni și..
Acum 4 ore
12:00
Igor Corman: Grație forței de muncă calificate, echipamentelor noi și tehnologiilor moderne, SEBN Moldova a înregistrat continuu performanțe la nivel de indicatori de producție Oficial.md
SEBN MD a ajuns la a 10-a aniversare de la lansarea activităţii în Republica Moldova. Igor..
11:40
Pe 20 ianuarie va avea loc ședința Consiliului Municipal Chișinău. Ceban: Să dăm dovadă de maturitate politică și să începem noul an fără ambiții politice Oficial.md
Ședința Consiliului Municipal Chișinău (CMC) va avea loc la data de 20 ianuarie, la inițiativa..
11:20
Paznic, condamnat la închisoare pentru omor cu deosebită cruzime Oficial.md
Oficiul Telenești al Procuraturii Orhei anunță pronunțarea recentă a unei sentințe de condamnare a unui..
11:10
„Fotbal în Școli – Liga Futsal”, ediția 2025/2026. Programul meciurilor din 12 ianuarie Oficial.md
Astăzi, 12 ianuarie, cu meciurile din etapa a treia din grupa A și B continuă..
11:10
Chișinăuenii îndemnați să depoziteze brazii de Crăciun lângă platformele de colectare a deșeurilor Oficial.md
Î.M. “Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi” va reutiliza brazi folosiți de locuitorii municipiului Chișinău..
11:00
Ion Ceban: Toate unitățile și serviciile municipale au patrulat continuu și au intervenit prompt în procesul de deszăpezire Oficial.md
Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, în cadrul ședinței serviciilor municipale, a declarat că în..
Acum 6 ore
10:50
Vama a colectat circa 400 mln. lei săptămâna trecută Oficial.md
În perioada 5 – 11 ianuarie 2026, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se..
10:30
Maia Sandu a depus declarația de avere pentru anul 2025 Oficial.md
Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, a depus declarația de avere pentru anul 2025. Anul trecut,..
10:20
Primăria Chișinău – apel către părinți și copii Oficial.md
Primăria Municipiului Chișinău face apel către părinții cu copii minori să aibă grijă la siguranța..
10:00
Irina Vlah: La nivel mondial şi chiar regional au loc schimbări majore, care nu au cum să nu afecteze Republica Moldova. E necesară o nouă concepție a politicii externe Oficial.md
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldoveri”, spune că „autoritățile Moldovei se comportă ca niște..
09:30
Circa 8500 de persoane au beneficiat de servicii de screening colorectal în 2025 Oficial.md
Circa 8500 de persoane au beneficiat, în anul 2025, de servicii de screening colorectal cu ajutorul testului..
09:30
Sinteza CNA: ARBI a aplicat sechestre pe bunuri de peste 7 mln. de lei Oficial.md
Centrul Național Anticorupție raportează pentru săptămâna precedentă mai multe activități în domeniile de prevenirii, combaterii..
09:10
Drumarii au intervenit în partea de nord a țării pentru curățare și răspândirea materialului antiderapant Oficial.md
Administraţia Națională a Drumurilor informează că, pe parcursul acestei nopți, echipele de intervenție au acționat..
Acum 8 ore
08:50
Marcel Spatari participă la Reuniunea Președinților Conferinței Organelor Specializate în Afaceri Comunitare și Europene Oficial.md
Președintele Comisiei pentru integrare europeană, Marcel Spatari, participă la Reuniunea Președinților Conferinței Organelor Specializate în..
Mai mult de 2 zile în urmă
11:00
IGSU atenționează cetățenii despre măsurile de securitate în condiții de ger Oficial.md
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență atenționează cetățenii despre măsurile de securitate în contextul temperaturilor..
11:00
Dmitri Torner: Reorganizarea întreprinderilor de stat – o soluţie sau o încercare de a identifica o soluţie? Oficial.md
Dmitri Torner, liderul al Partidului „NOI – Noua Opțiune Istorică”, a constatat că, pe final..
10:50
Ion Ceban: Chișinăul păstrează tradiția frumoasă și oferă copiilor momente care rămân dincolo de sărbători Oficial.md
În perioada sărbătorilor de iarnă, când bunătatea se simte mai aproape, iar gesturile simple capătă..
9 ianuarie 2026
17:00
Procurorul General interimar va fi audiat de Comisia de evaluare a procurorilor pentru a doua oară Oficial.md
Comisia de evaluare a procurorilor va desfășura o a doua audiere, în ședință închisă, cu..
17:00
Trafic intens la posturile vamale Costești și Leușeni pe sensul de ieșire din țară Oficial.md
Valori ridicate de trafic la posturile vamale de frontieră Costești și Leușeni, pe sensul de..
16:50
ANSA amintește producătorilor din domeniul fabricării şi circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice despre necesitatea depunerii a două Declarații Oficial.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor ( ANSA), aduce la cunoștință mediului de afaceri, care desfăşoară..
16:40
Unde mergem în weekend să privim fotbal Oficial.md
Site-ul FMF vă prezintă programul fotbalistic pentru acest weekend. Sâmbătă și duminică vom putea urmări..
14:30
Istoria în emisiuni monetare moldovenești, la muzeul arădean Oficial.md
Complexul Muzeal Arad anunță expoziția „Istoria în emisiuni monetare ale Băncii Naționale a Moldovei. Piese..
14:20
Peste 500 de obiecte explozive neutralizate de geniștii Armatei Naționale în 2025 Oficial.md
Pe parcursul anului 2025, geniștii Armatei Naționale au executat 130 de misiuni de deminare, în urma cărora au fost depistate și neutralizate..
13:30
Liderul PLDM, despre Universitatea din Cahul: Guvernarea PAS confundă reforma cu lichidarea Oficial.md
Vlad Filat, liderul Partidului Liberal Democrat din Moldova, spune că în cazul Universității din Cahul,..
13:30
Serviciul Operativ al Administrației Naționale a Drumurilor este activ non-stop Oficial.md
Starea drumurilor naționale este monitorizată continuu, iar intervențiile pentru menținerea siguranței traficului se desfășoară pe..
13:20
Republica Moldova – desemnată oficial drept gazdă a primului Hub European de Inovare Digitală Oficial.md
Republica Moldova a fost desemnată oficial drept gazdă a primului său Hub European de Inovare..
13:20
Alexandru Munteanu: Condamnăm cu fermitate utilizarea de către Rusia a rachetei balistice Oreshnik Oficial.md
Premierul Alexandru Munteanu a condamnat atacurile Rusiei în Ucraina noaptea trecută. „Condamnăm cu fermitate utilizarea..
13:20
Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) – extins și la punctul de trecere a frontierei „Lipcani-Rădăuți Prut” Oficial.md
Începând cu data de 9 ianuarie 2026, Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) al Uniunii Europene va deveni operațional și..
13:10
Târguri cu produse autohtone în weekend în Chișinău Oficial.md
Primăria Chișinău informează că, în weekendul: 10 – 11 ianuarie, în sectoarele Capitalei vor fi..
12:50
Irina Vlah: Este absolut evident că vom avea un an greu din punct de vedere financiar și al poverii datoriei de stat Oficial.md
Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei”, afirmă că anul 2026 abia a început,..
12:10
Peste 30 mln. de lei propuși a fi utilizați în 2026 de Cancelaria de Stat. Cel mai scump serviciu – dezvoltarea modului „Recrutare” Oficial.md
Cancelaria de Stat a publicat Planul de achiziții publice provizoriu pentru anul 2026. Conform documentului,..
11:50
Vladimir Bolea: În ultimele 24 de ore am fost „făcut” unicul responsabil pentru iarnă Oficial.md
Vladimir Bolea, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, a făcut primele declarații în ultimele 24 de..
11:50
Serviciul Vamal a încasat la bugetul de stat peste 41,15 miliarde lei în anul 2025 Oficial.md
În perioada anului 2025, la bugetul de stat au fost încasate venituri administrate de Serviciul Vamal..
11:30
Toți cei peste 4 mii de consumatori care au rămas fără energie electrică au fost reconectați la rețeaua electrică Oficial.md
Toți cei peste 4.210 consumatori din 10 localități, care au rămas fără energie electrică în..
10:50
MEC: 604 instituții de învățământ general vor reveni la ore începând cu 12 ianuarie Oficial.md
Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, încă 271 de instituții de învățământ general au decis să..
10:40
ANSA a dispus rechemări și suspendări de importuri de furaje Oficial.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor implementează un program riguros de control al reziduurilor de produse..
10:40
(VIDEO) Polițiștii au acordat sprijin șoferilor blocați în trafic din cauza ninsorii Oficial.md
În contextul ninsorilor abundente din ziua de ieri, polițiștii din întreaga țară au acționat în..
10:40
Petr Vlah: Cum ar trebui să fie anul 2026 pentru Autonomia Găgăuză Oficial.md
Ex-deputatul Petr Vlah, într-un nou comentariu pe pagina sa de Facebook, a spus cum ar..
10:10
Republica Moldova – parte oficială a programului Europa Creativă. Apel în derulare Oficial.md
Începând cu 1 ianuarie, Republica Moldova a devenit oficial parte a programului Europa Creativă, deschizând noi oportunități..
09:40
RTEC: Circulația transportului public a fost restabilită în totalitate Oficial.md
Primăria Municipiului Chișinău informează că, circulația transportului public a fost restabilită în totalitate în raza..
09:40
Socialiștii se pregătesc pentru alegerile în Adunarea Populară a Găgăuziei Oficial.md
Președintele PSRM, Igor Dodon, împreună cu liderul organizației teritoriale a PSRM din Găgăuzia, membru al..
09:30
Peste 200 autospeciale și muncitori au fost la datorie în această noapte pe drumurile naționale Oficial.md
Pe parcursul nopții, 271 de utilaje speciale și 263 de muncitori rutieri au fost mobilizați..
09:10
Cupa Elitelor, ediția 2026. Programul meciurilor Oficial.md
Federația Moldovenească de Fotbal va organiza, în perioada 7–22 februarie 2026, turneul juvenil „Cupa Elitelor”,..
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.