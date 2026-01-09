Toți cei peste 4 mii de consumatori care au rămas fără energie electrică au fost reconectați la rețeaua electrică

Oficial.md, 9 ianuarie 2026 11:30

Toți cei peste 4.210 consumatori din 10 localități, care au rămas fără energie electrică în..

Acum 30 minute
11:30
Acum o oră
10:50
MEC: 604 instituții de învățământ general vor reveni la ore începând cu 12 ianuarie Oficial.md
Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, încă 271 de instituții de învățământ general au decis să..
Acum 2 ore
10:40
ANSA a dispus rechemări și suspendări de importuri de furaje Oficial.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor implementează un program riguros de control al reziduurilor de produse..
10:40
(VIDEO) Polițiștii au acordat sprijin șoferilor blocați în trafic din cauza ninsorii Oficial.md
În contextul ninsorilor abundente din ziua de ieri, polițiștii din întreaga țară au acționat în..
10:40
Petr Vlah: Cum ar trebui să fie anul 2026 pentru Autonomia Găgăuză Oficial.md
Ex-deputatul Petr Vlah, într-un nou comentariu pe pagina sa de Facebook, a spus cum ar..
10:10
Republica Moldova – parte oficială a programului Europa Creativă. Apel în derulare Oficial.md
Începând cu 1 ianuarie, Republica Moldova a devenit oficial parte a programului Europa Creativă, deschizând noi oportunități..
Acum 4 ore
09:40
RTEC: Circulația transportului public a fost restabilită în totalitate Oficial.md
Primăria Municipiului Chișinău informează că, circulația transportului public a fost restabilită în totalitate în raza..
09:40
Socialiștii se pregătesc pentru alegerile în Adunarea Populară a Găgăuziei Oficial.md
Președintele PSRM, Igor Dodon, împreună cu liderul organizației teritoriale a PSRM din Găgăuzia, membru al..
09:30
Peste 200 autospeciale și muncitori au fost la datorie în această noapte pe drumurile naționale Oficial.md
Pe parcursul nopții, 271 de utilaje speciale și 263 de muncitori rutieri au fost mobilizați..
09:10
Cupa Elitelor, ediția 2026. Programul meciurilor Oficial.md
Federația Moldovenească de Fotbal va organiza, în perioada 7–22 februarie 2026, turneul juvenil „Cupa Elitelor”,..
09:10
MAI: Drumurile naționale și regionale sunt practicabile, fără blocaje majore Oficial.md
Ministerul Afacerilor Interne informează că în ultimele ore, vântul puternic, lapovița și ninsoarea au creat..
09:00
Serviciile municipale au intervenit pe străzile Chișinăului Oficial.md
Serviciile municipale de profil au intervenit și în cursul dimineții pe străzile, trotuarele și spațiile..
08:20
Salavatorii și pompierii au realizat peste 80 misiuni de ajutor pentru cetățeni urmare a ninsorii de ieri Oficial.md
În urma condițiilor meteo nefavorabile salvatorii și pompierii din toată țara au fost antrenați pentru..
Acum 12 ore
23:00
MEC: Fiecare direcție de învățământ poate decide prelungirea vacanței de iarnă până luni, 12 ianuarie Oficial.md
În legătură cu condițiile meteo nefavorabile, Ministerul Educației și Cercetării anunță că fiecare direcție de..
23:00
Intervențiile salvatorilor în urma precipitațiilor sub formă de ninsoare și lapoviță Oficial.md
Pe parcursul zilei de 8 ianuarie 2026 angajații IGSU au intervenit în 22 de misiuni..
Acum 24 ore
19:10
Polițiștii de frontieră au intervenit prompt pe traseele din zona de frontieră Oficial.md
În contextul ninsorilor și al formării poleiului, polițiștii de frontieră aflați în misiune au intervenit..
19:00
Primăria Chișinău: Toate serviciile municipale și utilajele de deszăpezire sunt mobilizate și active în teren Oficial.md
În contextul ninsorii abundente, toate serviciile municipale și utilajele de deszăpezire sunt mobilizate și active..
19:00
Peste 200 de utilaje și sute de muncitori rutieri acționează pe drumurile naționale din întreaga țară Oficial.md
Administraţia Națională a Drumurilor atenționează participanții la trafic că, pe întreg teritoriul țării, se înregistrează..
18:50
RTEC: Circulația autobuzelor și troleibuzelor este afectată de condițiile meteo Oficial.md
Din cauza ninsorii și a condițiilor meteorologice actuale este afectată circulația troleibuzelor și autobuzelor atât..
18:50
Chișinăuenii revin după sărbători Oficial.md
La această oră, mai mulți chișinăuieni revin în oraș după ce au sărbătorit Crăciunul în..
Ieri
10:50
Maia Sandu a participat la inaugurarea oficială a Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene Oficial.md
Șefa statului, Maia Sandu, a participat, la deschiderea oficială a Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene...
7 ianuarie 2026
12:50
Maia Sandu va participa la deschiderea oficială a Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, participă miercuri, 7 ianuarie, la lansarea oficială a Președinției cipriote..
Mai mult de 2 zile în urmă
09:10
De ce se sărbătoreşte Crăciunul pe stil vechi pe 7 ianuarie? Oficial.md
Creştinii ortodocşi de rit vechi sărbătoresc Crăciunul pe 7 ianuarie. Calendarul iulian sau pe stil..
08:10
Cum să spui CRĂCIUN FERICIT în 55 de limbi Oficial.md
Craciunul este unul din acele momente care ne unesc, in care simtim la fel si ne bucuram la fel, oriunde ne-am afla. In aceste zile speciale, Sfatul Parintilor ureaza tuturor prietenilor sai, din toate tarile, din inima, un CRACIUN FERICIT alaturi  de copiii lor si de toti cedragi. Avem cu totii prieteni in toate colturile lumii, oameni dragi pe care i-am cunoscut cine stie cand si cu care inca suntem in legatura, care se afla in alta tara, dar de care suntem legati cu inima. Trimiteti-le o urare din suflet de aceste Sarbatori...
07:10
Creștinii ortodocși pe stil vechi sărbătoresc Crăciunul Oficial.md
Astăzi se marchează Crăciunul pe stil vechi. Tradițional, creștinii merg la biserică, iar mai apoi..
6 ianuarie 2026
16:30
Atenționările salvatorilor în contextul Codului galben de polei Oficial.md
Conform avertizării de cod galben emis de Serviciul Hidrometeorologic de Stat pe 7 – 8..
16:00
Liderul socialiștilor: După venirea la putere a PAS, principalii creditori ai Moldovei au devenit nu FMI și Banca Mondială, ci structurile Uniunii Europene Oficial.md
Igor Dodon, liderul socialiștilor, a constatat că, „la sfârșitul anului trecut, Banca Națională a publicat..
12:00
Irina Vlah: În 2025, Moldova a înregistrat mai multe eşecuri în plan internaţional. Cel mai răsunător a fost eşecul în relaţiile cu FMI Oficial.md
Politiciana Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei”, afirmă că anul 2025 a devenit..
11:50
IGSU îndeamnă populația să respecte regulile de siguranță pe perioada Crăciunului pe stil vechi Oficial.md
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă populația să respecte regulile de apărare împotriva incendiilor..
10:50
Salvatorii au intervenit pe drumurile naționale pentru lichidarea situațiilor excepționale Oficial.md
În ultimele 24 de ore pompierii și salvatorii au realizat 45 de misiuni, pentru lichidarea..
10:40
Poliția informează despre un protest la Negureni: Circulația rutieră poate fi îngreunată Oficial.md
Poliția informează cetățenii că, astăzi, este planificatǎ desfășurarea unui protest în localitatea Negureni, raionul Telenești,..
10:40
Peste 400 tineri specialiști s-au angajat în școli și grădinițe în 2025 Oficial.md
Un număr record de 426 de tineri specialiști s-au angajat în anul 2025 în școli..
10:00
Guvernul invită părțile interesate să se implice în procesul de elaborare a celui de-al doilea Raport Național Voluntar privind implementarea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă Oficial.md
Republica Moldova reconfirmă angajamentul față de implementarea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, inițiind procesul de..
09:30
Ion Ceban: În perioada intemperiilor sau a condițiilor meteorologice nefavorabile, este necesară munca în echipă Oficial.md
Primarul General, Ion Ceban, face apel la unitate, responsabilitate și cooperare în perioadele cu condiții..
09:30
4 bărbați – trimiși în judecată pentru escrocherie și trafic de influență la obținerea autorizațiilor pentru locuri în cimitir Oficial.md
Procuratura municipiului Chișinău anunță despre finalizarea urmăririi penale și expedierea în instanța de judecată a..
09:30
Ceață densă pe drumurile țării. Șoferii sunt îndemnați să fie prudenți Oficial.md
Administrația Națională a Drumurilor atrage atenția participanților la trafic că pe drumuri persistă ceață, pe..
08:50
ASP lansează serviciul online de luare la evidență a antreprenorilor independenți Oficial.md
Agenția Servicii Publice anunță lansarea unui serviciu nou, în format online, de luare în evidență..
08:50
Peste 12 500 de femei au beneficiat în 2025 de servicii de depistare precoce a cancerului mamar Oficial.md
Peste 12 500 de femei din municipiile Chișinău și Bălți, dar și din raioanele Ungheni,..
07:10
Rețete tradiționale de Crăciun Oficial.md
An de an, meniul de Crăciun primește îmbunătățiri. În funcție de buget, de gusturile celor..
5 ianuarie 2026
16:30
161 de arbori tăiați ilegal – depistați la Criuleni Oficial.md
Inspectorii de mediu au depistat 161 de arbori tăiați fără acte permisive, în urma unui..
16:30
MEC lansează concursul „Capitala Sportului – 2026” Oficial.md
Ministerul Educației și Cercetării lansează concursul pentru selectarea localității care va purta titlul „Capitala Sportului..
15:30
BPR: 655 diplome de model neutru – apostilate de autoritățile Republicii Moldova în ultimii 8 ani Oficial.md
Pe parcursul a aproape 8 ani (28 martie 2018-31 decembrie 2025), în conformitate cu prevederile..
15:10
Pavel Voicu – ales președinte interimar al OT a PSRM Bălți Oficial.md
Liderul PSRM, Igor Dodon, a participat, la Bălți, la ședința de lucru a Consiliului organizației..
15:10
A fost lansată licitația pentru ultimul tronson al Autostrăzii Unirii Oficial.md
A fost lansată licitația pentru ultimul tronson al Autostrăzii Unirii A8, până la frontiera cu..
14:50
Secretara generală adjunctă a Ministerului Finanțelor a fost prezentată echipei Oficial.md
Noua secretară generală adjunctă a Ministerului Finanțelor, Lidia Ababii, a fost prezentată astăzi echipei ministerului..
14:40
Cod Galben de polei, ghețuș și ceață Oficial.md
Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în perioada 05 ianuarie, ora 14:00, – 06 ianuarie, ora..
13:20
Alexandr Stoianoglo știe de unde statul poate obține bani: Cadourile de stat – nu la muzeu, ci la licitație Oficial.md
Alexandr Stoianoglo, deputat al fracțiunii „Alternativa”, spune că, atunci când statul caută bani, de obicei..
13:20
Și-a falsificat identitatea pe „WhatsApp” și a înșelat un bărbat de bani Oficial.md
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui tânăr în..
12:40
Retrospectiva 2025. Fotbal pe plajă, Socca și Futsal Oficial.md
Anul 2025 a reprezentat un moment important pentru dezvoltarea ramurilor alternative ale fotbalului în Republica..
11:50
Parlamentul a fost vizitat de circa 13 500 persoane în 2025 Oficial.md
Pe parcursul anului 2025, Parlamentul Republicii Moldova și-a deschis ușile pentru aproximativ 13 500 de..
