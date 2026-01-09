Toți cei peste 4 mii de consumatori care au rămas fără energie electrică au fost reconectați la rețeaua electrică

08:10

Craciunul este unul din acele momente care ne unesc, in care simtim la fel si ne bucuram la fel, oriunde ne-am afla. In aceste zile speciale, Sfatul Parintilor ureaza tuturor prietenilor sai, din toate tarile, din inima, un CRACIUN FERICIT alaturi de copiii lor si de toti cedragi. Avem cu totii prieteni in toate colturile lumii, oameni dragi pe care i-am cunoscut cine stie cand si cu care inca suntem in legatura, care se afla in alta tara, dar de care suntem legati cu inima. Trimiteti-le o urare din suflet de aceste Sarbatori...