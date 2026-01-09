Peste 500 de obiecte explozive neutralizate de geniștii Armatei Naționale în 2025
Oficial.md, 9 ianuarie 2026 14:20
Pe parcursul anului 2025, geniștii Armatei Naționale au executat 130 de misiuni de deminare, în urma cărora au fost depistate și neutralizate..
Complexul Muzeal Arad anunță expoziția „Istoria în emisiuni monetare ale Băncii Naționale a Moldovei. Piese..
Pe parcursul anului 2025, geniștii Armatei Naționale au executat 130 de misiuni de deminare, în urma cărora au fost depistate și neutralizate..
Liderul PLDM, despre Universitatea din Cahul: Guvernarea PAS confundă reforma cu lichidarea # Oficial.md
Vlad Filat, liderul Partidului Liberal Democrat din Moldova, spune că în cazul Universității din Cahul,..
Starea drumurilor naționale este monitorizată continuu, iar intervențiile pentru menținerea siguranței traficului se desfășoară pe..
Republica Moldova – desemnată oficial drept gazdă a primului Hub European de Inovare Digitală # Oficial.md
Republica Moldova a fost desemnată oficial drept gazdă a primului său Hub European de Inovare..
Alexandru Munteanu: Condamnăm cu fermitate utilizarea de către Rusia a rachetei balistice Oreshnik # Oficial.md
Premierul Alexandru Munteanu a condamnat atacurile Rusiei în Ucraina noaptea trecută. „Condamnăm cu fermitate utilizarea..
Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) – extins și la punctul de trecere a frontierei „Lipcani-Rădăuți Prut” # Oficial.md
Începând cu data de 9 ianuarie 2026, Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) al Uniunii Europene va deveni operațional și..
Primăria Chișinău informează că, în weekendul: 10 – 11 ianuarie, în sectoarele Capitalei vor fi..
Irina Vlah: Este absolut evident că vom avea un an greu din punct de vedere financiar și al poverii datoriei de stat # Oficial.md
Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei”, afirmă că anul 2026 abia a început,..
Peste 30 mln. de lei propuși a fi utilizați în 2026 de Cancelaria de Stat. Cel mai scump serviciu – dezvoltarea modului „Recrutare” # Oficial.md
Cancelaria de Stat a publicat Planul de achiziții publice provizoriu pentru anul 2026. Conform documentului,..
Vladimir Bolea, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, a făcut primele declarații în ultimele 24 de..
În perioada anului 2025, la bugetul de stat au fost încasate venituri administrate de Serviciul Vamal..
Toți cei peste 4 mii de consumatori care au rămas fără energie electrică au fost reconectați la rețeaua electrică # Oficial.md
Toți cei peste 4.210 consumatori din 10 localități, care au rămas fără energie electrică în..
Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, încă 271 de instituții de învățământ general au decis să..
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor implementează un program riguros de control al reziduurilor de produse..
În contextul ninsorilor abundente din ziua de ieri, polițiștii din întreaga țară au acționat în..
Ex-deputatul Petr Vlah, într-un nou comentariu pe pagina sa de Facebook, a spus cum ar..
Începând cu 1 ianuarie, Republica Moldova a devenit oficial parte a programului Europa Creativă, deschizând noi oportunități..
Primăria Municipiului Chișinău informează că, circulația transportului public a fost restabilită în totalitate în raza..
Președintele PSRM, Igor Dodon, împreună cu liderul organizației teritoriale a PSRM din Găgăuzia, membru al..
Peste 200 autospeciale și muncitori au fost la datorie în această noapte pe drumurile naționale # Oficial.md
Pe parcursul nopții, 271 de utilaje speciale și 263 de muncitori rutieri au fost mobilizați..
Federația Moldovenească de Fotbal va organiza, în perioada 7–22 februarie 2026, turneul juvenil „Cupa Elitelor”,..
Ministerul Afacerilor Interne informează că în ultimele ore, vântul puternic, lapovița și ninsoarea au creat..
Serviciile municipale de profil au intervenit și în cursul dimineții pe străzile, trotuarele și spațiile..
Salavatorii și pompierii au realizat peste 80 misiuni de ajutor pentru cetățeni urmare a ninsorii de ieri # Oficial.md
În urma condițiilor meteo nefavorabile salvatorii și pompierii din toată țara au fost antrenați pentru..
MEC: Fiecare direcție de învățământ poate decide prelungirea vacanței de iarnă până luni, 12 ianuarie # Oficial.md
În legătură cu condițiile meteo nefavorabile, Ministerul Educației și Cercetării anunță că fiecare direcție de..
Pe parcursul zilei de 8 ianuarie 2026 angajații IGSU au intervenit în 22 de misiuni..
În contextul ninsorilor și al formării poleiului, polițiștii de frontieră aflați în misiune au intervenit..
Primăria Chișinău: Toate serviciile municipale și utilajele de deszăpezire sunt mobilizate și active în teren # Oficial.md
În contextul ninsorii abundente, toate serviciile municipale și utilajele de deszăpezire sunt mobilizate și active..
Peste 200 de utilaje și sute de muncitori rutieri acționează pe drumurile naționale din întreaga țară # Oficial.md
Administraţia Națională a Drumurilor atenționează participanții la trafic că, pe întreg teritoriul țării, se înregistrează..
Din cauza ninsorii și a condițiilor meteorologice actuale este afectată circulația troleibuzelor și autobuzelor atât..
La această oră, mai mulți chișinăuieni revin în oraș după ce au sărbătorit Crăciunul în..
Maia Sandu a participat la inaugurarea oficială a Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene # Oficial.md
Șefa statului, Maia Sandu, a participat, la deschiderea oficială a Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene...
Maia Sandu va participa la deschiderea oficială a Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene # Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, participă miercuri, 7 ianuarie, la lansarea oficială a Președinției cipriote..
Creştinii ortodocşi de rit vechi sărbătoresc Crăciunul pe 7 ianuarie. Calendarul iulian sau pe stil..
Craciunul este unul din acele momente care ne unesc, in care simtim la fel si ne bucuram la fel, oriunde ne-am afla. In aceste zile speciale, Sfatul Parintilor ureaza tuturor prietenilor sai, din toate tarile, din inima, un CRACIUN FERICIT alaturi de copiii lor si de toti cedragi. Avem cu totii prieteni in toate colturile lumii, oameni dragi pe care i-am cunoscut cine stie cand si cu care inca suntem in legatura, care se afla in alta tara, dar de care suntem legati cu inima. Trimiteti-le o urare din suflet de aceste Sarbatori...
Astăzi se marchează Crăciunul pe stil vechi. Tradițional, creștinii merg la biserică, iar mai apoi..
Conform avertizării de cod galben emis de Serviciul Hidrometeorologic de Stat pe 7 – 8..
Liderul socialiștilor: După venirea la putere a PAS, principalii creditori ai Moldovei au devenit nu FMI și Banca Mondială, ci structurile Uniunii Europene # Oficial.md
Igor Dodon, liderul socialiștilor, a constatat că, „la sfârșitul anului trecut, Banca Națională a publicat..
Irina Vlah: În 2025, Moldova a înregistrat mai multe eşecuri în plan internaţional. Cel mai răsunător a fost eşecul în relaţiile cu FMI # Oficial.md
Politiciana Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei”, afirmă că anul 2025 a devenit..
IGSU îndeamnă populația să respecte regulile de siguranță pe perioada Crăciunului pe stil vechi # Oficial.md
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă populația să respecte regulile de apărare împotriva incendiilor..
Salvatorii au intervenit pe drumurile naționale pentru lichidarea situațiilor excepționale # Oficial.md
În ultimele 24 de ore pompierii și salvatorii au realizat 45 de misiuni, pentru lichidarea..
Poliția informează despre un protest la Negureni: Circulația rutieră poate fi îngreunată # Oficial.md
Poliția informează cetățenii că, astăzi, este planificatǎ desfășurarea unui protest în localitatea Negureni, raionul Telenești,..
Un număr record de 426 de tineri specialiști s-au angajat în anul 2025 în școli..
Guvernul invită părțile interesate să se implice în procesul de elaborare a celui de-al doilea Raport Național Voluntar privind implementarea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă # Oficial.md
Republica Moldova reconfirmă angajamentul față de implementarea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, inițiind procesul de..
Ion Ceban: În perioada intemperiilor sau a condițiilor meteorologice nefavorabile, este necesară munca în echipă # Oficial.md
Primarul General, Ion Ceban, face apel la unitate, responsabilitate și cooperare în perioadele cu condiții..
4 bărbați – trimiși în judecată pentru escrocherie și trafic de influență la obținerea autorizațiilor pentru locuri în cimitir # Oficial.md
Procuratura municipiului Chișinău anunță despre finalizarea urmăririi penale și expedierea în instanța de judecată a..
Administrația Națională a Drumurilor atrage atenția participanților la trafic că pe drumuri persistă ceață, pe..
Agenția Servicii Publice anunță lansarea unui serviciu nou, în format online, de luare în evidență..
Peste 12 500 de femei au beneficiat în 2025 de servicii de depistare precoce a cancerului mamar # Oficial.md
Peste 12 500 de femei din municipiile Chișinău și Bălți, dar și din raioanele Ungheni,..
