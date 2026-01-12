Săniile, la mare căutare în ultimele zile
Noi.md, 12 ianuarie 2026 14:30
Odată cu ninsorile din ultimele zile, săniile au devenit una dintre cele mai căutate mărfuri de sezon.Cererea mare i-a prins însă pe comercianți cu stocuri limitate, iar în multe piețe și magazine produsele s-au epuizat rapid. Unde mai pot fi găsite, prețurile au crescut vizibil.La Piața Centrală, de exemplu, puținele tarabe care mai au sănii pe stoc nu lasă loc de negocieri. O sanie ajung
În data de 8 noiembrie 2025, a intrat în vigoare Acordul privind recunoașterea reciprocă a permiselor de conducere în scopul conversiunii între țara noastră și Italia. Titularii trebuie să fie atenți la mai multe aspecte.Conform acordului, se recunosc în Italia în scopul conversiunii toate permisele de conducere moldovenești valabile, care nu sunt provizorii, notează Noi.md.Titularul poate
Ion Cuțelaba se va confrunta cu reprezentantul Franței, Oumar Sy în cadrul galei UFC Fight Night de la mijlocul lunii martie. Supranumit "Hulk de Moldova", Ion Cuțelaba va lupta în noaptea de 14 spre 15 martie cu Oumar Sy.Confruntarea se va disputa la Las Vegas, informează Noi.md cu referire la Moldova 1.{{854972}}Adversarul lui Cuțelaba, Sy a debutat în cadrul promoției "Ultimate Fighting
În Turcia, din cauza ninsorilor puternice preconizate și a condițiilor meteorologice nefavorabile, activitatea școlilor din Istanbul a fost stopată pentru o zi.Conform deciziei, pe 12 ianuarie nu se vor desfășura ore cu prezență fizică în niciuna dintre instituțiile de învățămînt din oraș.{{858020}}Decizia adoptată se aplică școlilor de stat și private, precum și centrelor de învățămînt de
Un bărbat în vîrstă de 47 de ani a murit, fiind intoxicat cu monoxid de carbon, în urma utilizării necorespunzătoare a sobei.În dimineața zilei de 12 ianuarie 2025, pompierii au fost alertați despre producerea unui incendiu într-o casă de locuit din satul Răcăria, raionul Rîșcani.Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 09:04. Potrivit informațiilor, în interiorul locuinței afectate
Sheriff ar putea semna un contract cu atacantul columbian Jayder Asprilla.Fotbalistul de 22 de ani aparține clubului columbian Atletico Nacional, însă a jucat deja și pentru alte cluburi columbiene, precum și pentru un club din Panama, informează Noi.md cu referire la Moldfootball.{{858350}}În toate competițiile, el a disputat 74 de meciuri și a marcat 27 de goluri.A evoluat într-un me
Fostul mijlocaș al echipei naționale de fotbal a Moldovei (81 de meciuri, 5+2) Artur Ioniță a debutat în echipa Arezzo în meciul din etapa a 20-a a Seriei C italiene împotriva echipei Pontedera.Fotbalistul în vîrstă de 35 de ani a intrat în echipa de bază și a jucat toate cele 90 de minute, contribuind la victoria minimă a noii sale echipe – 1:0. Soarta meciului a fost decisă de un autogol al
În Polonia, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, în special a ninsorilor abundente, activitatea aeroportului Chopin din Varșovia a fost perturbată: unele zboruri au trebuit să fie redirecționate către aeroporturile din Poznan și Wroclaw.Despre aceasta informează „Adevărul European”, citînd Polsat News.Ninsorile intense au dus, de asemenea, la întîrzieri ale zborurilor.Din
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) informează contribuabilii că, începînd cu 1 ianuarie 2026, intră în vigoare modificări privind modul de achitare și evidență a plăților la Bugetul public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor.Printre schimbările se numără plățile efectuate de către persoanele fizice rezidente care desfășoară, în mod individual, activitate economică indepen
Bugetarii din țara noastră au sute de mii de zile de concediu nefolosite în fiecare an. Potrivit autorităţilor, acest fenomen blochează, deseori, activitatea financiară a instituţiilor.Atunci cînd mai multe persoane pleacă din sistem, angajatorul este obligat să achite milioane de lei, bani planificați pentru alte cheltuieli. Totul se va schimba din 2030, cînd concediile istorice acumulate tim
Cabinetul de miniștri urmează să se întrunească miercuri în prima ședință din 2026.Informația a fost confirmată pentru IPN de către șefa Direcției comunicare a Guvernului, Aliona Jignea, informează Noi.md cu referire la Realitatea.Potrivit sursei, ordinea de zi a ședinței din 14 ianuarie este în curs de definitivare și urmează să fie publicată pe pagina web a executivului.Ultima ședinț
Raionul Ungheni intră în carantină pentru cel puțin 30 de zile, după ce în satul Zagarancea a fost confirmat un caz de pestă porcină africană. Decizia a fost luată de Comisia pentru Situații Excepționale, iar măsurile se aplică începînd cu 9 ianuarie, informează Noi.md.Odată cu instituirea carantinei, a fost aprobat un plan de acțiuni pentru combaterea și prevenirea răspîndirii bolii. Zona de
Locuitorii Chișinăului, îndemnați să ducă brazii lîngă platformele de colectare a deșeurilor # Noi.md
Locuitorii Chișinăului sînt îndemnați să ducă brazii de Crăciun lîngă platformele de colectare a deșeurilor, pentru ca aceștia să poată fi reutilizați și transformați în îngrășămînt.Potrivit Întreprinderii Municipale „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”, brazii vor fi tocați, iar rumegușul va fi utilizat ca îngrășămînt organic pentru fertilizarea spațiilor verzi din oraș.Astfel, ce
Luni, 12 ianuarie, prețul aurului și argintului a atins niveluri record. Motivele l-au reprezentat protestele din Iran și măsurile luate de Sistemul Federal de Rezervă.Despre aceasta informează RBC-Ucraina, citînd Bloomberg.Prețul aurului a ajuns la 4600 de dolari pe uncie, iar prețul argintului la 84,6090 dolari, înregistrînd o creștere de aproape 6% pe zi. Metalul alb a crescut cu aproap
Primăria Chișinău condamnă actele de vandalism comise asupra bunurilor municipale, după ce au fost deteriorate panourile din subterana de pe strada Calea Ieșilor, în sectorul Buiucani.Autoritățile municipale anunță că a fost sesizată poliția, iar cazul urmează să fie documentat.{{857088}}Totodată, Primăria reamintește că, pe cea mai mare parte a teritoriului municipiului Chișinău, sînt ins
Prim-ministrul Slovaciei, Robert Fico, este convins că operațiunea SUA din Venezuela împotriva lui Nicolas Maduro a distrus ordinea mondială.El a declarat acest lucru într-un interviu publicat pe pagina sa de Facebook, relatează „Европейская правда”. Fico a menționat că, după Venezuela, putem constata destrămarea ordinii mondiale.„Ordinea mondială s-a destrămat deja. Este absolut evident
Ședința Consiliului Municipale Chișinău va avea loc în data de 20 ianuarie, la inițiativa consilierilor Fracțiunii Partidului Mișcarea Alternativă Națională și a executivului Primăriei, notează Noi.md.„Considerăm că toate cele patru subiecte puse pe ordinea de zi sînt importante pentru Chișinău și locuitorii săi.{{853870}}Facem apel către toți consilierii, toate fracțiunile, să dăm dovadă
Ministerul Afacerilor Externe al Australiei a recomandat australienilor să părăsească Iranul, deoarece, din cauza protestelor continue, „mai tîrziu va fi imposibil să părăsească țara”.„Opțiunile comerciale de plecare sînt încă disponibile, dar devin din ce în ce mai puține.{{858346}}În curînd, spațiul aerian ar putea fi închis și zborurile ar putea fi anulate, ceea ce va face imposibilă pl
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat luni, 12 ianuarie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 13 ianuarie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 22,29 lei/litru (+17 bani), iar al motorinei standard – 18,83 lei/litru (+11 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie 20
„Amintiri din copilărie”: magia sărbătorilor de iarnă trăită în liniște și căldură de familie # Noi.md
Sărbătorile de iarnă rămîn, pentru mulți, cele mai vii și emoționante amintiri ale copilăriei. În cadrul proiectului „Amintiri din copilărie”, realizat de Noi.md în parteneriat cu Radio Relax, cititoarea noastră, Diana Veretin, a împărtășit o poveste plină de nostalgie despre Crăciunurile simple, dar încărcate de sens, trăite alături de familie.„Sărbătorile de iarnă din copilăria mea aveau o l
Departamentul de Stat al SUA a actualizat avertismentul de călătorie pentru Republica Moldova, menținînd țara la Nivelul 2 („vigilență sporită”).Evaluarea este motivată de conflictul înghețat din regiunea transnistreană și de efectele războiului din Ucraina, deși autoritățile americane subliniază că Moldova nu este o țintă directă, informează Noi.md cu referire la Realitatea.{{858333}}În d
Începînd cu ziua de astăzi, 12 ianuarie, plățile compensațiilor la căldură pentru luna decembrie vor putea fi ridicate de la oficiile poștale din întreaga țară, în baza actului de identitate.Anterior, din data de 9 ianuarie, au fost efectuate plățile necesare care sînt transferate pe cardurile bancare ale beneficiarilor, informează Noi.md cu referire la Deschide.{{858216}}Aceste date sînt
Săptămîna aceasta, în Franța încep audierile privind apelul liderului de extremă dreapta Marine Le Pen, în cadrul cărora se va decide dacă ea va putea candida la alegerile prezidențiale din 2027.Despre acest lucru a informat agenția Reuters, scrie „Европейская правда” .Le Pen, liderul de mai mulți ani al partidului de extremă dreapta „Rassemblement National”, era considerată favorita proba
Președintele SUA, Donald Trump, este convins că el a salvat NATO și că, fără el, Alianța Nord-Atlantică nu ar mai exista.Potrivit „Adevărului European”, președintele american a făcut această declarație în timpul unei discuții cu jurnaliștii la bordul avionului Air Force One.Trump a menționat că anume datorită influenței sale, țările membre NATO au acceptat să crească cheltuielile pentru ap
Primăria Chișinău anunță că a inițiat licitația internațională pentru extinderea bulevardului Mircea cel Bătrîn. Artera urmează să se prelungească pînă la str. Bucovina.Anunțul a fost făcut de primarul Capitalei, Ion Ceban. Edilul a menționat că după ce va fi identificat agentul economic, lucrările vor dura circa 24 de luni.{{853700}}„Stația de dispecerat existentă și zona de staționare a
Groenlanda ar trebui să accepte acordul cu Statele Unite, deoarece apărarea lor este doar „două trăsuri de cîini”.Declarația a fost făcută de președintele SUA, Donald Trump, potrivit RBC-Ucraina, care citează briefingul său.„Groenlanda trebuie să încheie un acord cu SUA, deoarece Groenlanda nu dorește ca Rusia sau China să preia puterea. Apărarea lor este în esență doar două trăsuri de cîi
Centrul Național Anticorupție anunță că, în săptămîna precedentă, a desfășurat mai multe acțiuni de prevenire și combatere a corupției, dar și de recuperare a bunurilor infracționale.Potrivit instituției, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a aplicat sechestre pe active ilicite în valoare de peste 7 170 644 de lei, într-un dosar gestionat de Serviciul Fiscal de Stat.{{85
Un dezastru subteran: factorul uman în inundarea celei mai faimoase mine de sare din România # Noi.md
Sute de mii de pacienți din toată Europa, inclusiv moldoveni, au pierdut accesul la galeriile subterane de sare de la Praida, unde bolile respiratorii cronice erau tratate ani de zile cu aerosoli de sare unici. Tururile din țara noastră pentru sărbătorile de Anul Nou și speoterapia au fost printre cele mai populare, și au generat venituri pentru familii întregi din Transilvania.La finele lunii
Atenționare pentru părinți în plin sezon al virozelor: "Aveți grijă cu tratamentele!" # Noi.md
Medicii confirmă că în sezonul virozelor, creşte şi numărul părinților care folosesc metodele tradiționale şi automedicamentația. Un copil de doar 7 luni a ajuns la spital cu probleme grave după ce mama lui i-a făcut frecție cu alcool pentru a-i scădea febra."Sînt perioade cînd vin foarte mulţi copii care au primit tratamente în condiţii de domiciliu care, din păcate, au dus la agravarea stări
Ies la suprafaţă noi informaţii în cazul incendiului devastator de la clubul groazei din staţiunea elvețiană Crans-Montana, soldat cu 40 de morţi în noaptea de Revelion.O uşă de serviciu de la subsol era încuiată din interior. Potrivit presei elveţiene, patronul barului a recunoscut acest lucru în faţa anchetatorilor.Acesta a declarat că a găsit mai multe cadavre cînd a deschis uşa din ext
Guvernul iranian a declarat trei zile de doliu național pentru victimele revoltelor.O declarație în acest sens a fost publicată de serviciul public de radio și televiziune.Conform textului, președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, se va alătura doliului și îndeamnă cetățenii țării să participe la marșul național din 12 ianuarie, informează Noi.md, citînd 1news.az.Conform ultimelor dat
Astăzi, în Moldova se așteaptă cer înnorat pe întreg teritoriul țării.Pe arii extinse vor cădea precipitații slabe sub formă de ninsoare.Pe drumuri se va forma ghețuș.Vîntul va sufla din nord-vest, slab pînă la moderat.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de -5... -3°C.În centru se așteaptă -5...-7°C, iar în nord termometrele vor indica în jur de -8... -10°C.
Președintele Cubei a afirmat duminică, într-o postare pe X, că „nimeni nu dictează ce să facem”, ca răspuns la amenințările președintelui american, Donald Trump.Cuba este „o națiune liberă și independentă”, a scris Miguel Diaz-Canel, într-un mesaj publicat pe X.{{858323}}„Cuba nu agresează, ci este agresată de Statele Unite de 66 de ani, și nu amenință, ci se pregătește, gata să-și apere p
Ionel Istrati a trăit unele dintre cele mai înfricoșătoare momente din viața sa în timpul unei călătorii care trebuia să fie una obișnuită, dar s-a transformat într-un coșmar.Artistul și mama lui se aflau într-un avion cu destinația Portugalia, cînd zborul a fost afectat de turbulențe extrem de puternice, transformînd drumul într-o experiență de coșmar.{{855113}}Interpretul a povestit ult
Circulația bacului care traversează rîul Nistru, în zona Molovata, ar putea fi stopată temporar din cauza gerului persistent și a stratului de gheață tot mai gros format pe rîu.Întreprinderea de stat care gestionează ambarcațiunea anunță că situația este monitorizată permanent, iar riscul stopării totale a curselor rămîne ridicat.Potrivit administratorului întreprinderii, Vitalie Gațcan, b
Mii de turiști au rămas blocați în nordul Finlandei duminică, după ce zborurile de pe aeroportul Kittilä au fost anulate din cauza frigului sever.Temperatura de pe aeroport a scăzut la minus 37 de grade Celsius, duminică-dimineață, după mai multe zile de vreme similară geroasă, ceea ce a îngreunat degivrarea aeronavelor și alte operațiuni.{{858020}}Se așteaptă ca înghețul să persiste luni
Ninsorile și stratul de omăt care s-a format în ultimele zile sînt benefice pentru culturile agricole și nu au absolut niciun impact negativ asupra acestora, spune expertul în agricultură, Boris Boincean.Precipitațiile compensează lipsa de apă care era anterior și completează rezervele din sol. După perioadele secetoase din anii precedenți, sînt semnale că acest an va fi unul roditor, potrivit
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează că, pe parcursul nopții trecute, echipele de intervenție au acționat pe mai multe sectoare de drum din partea de nord a țării, unde s-au înregistrat ninsori și au fost necesare lucrări de curățare a părții carosabile și de răspîndire a materialului antiderapant.Pentru desfășurarea intervențiilor, 58 de utilaje speciale și 37 de muncitori ru
La începutul săptămînii de muncă leul moldovenesc a slăbit față de euro și față de dolar.Astfel, pe parcursul zilelor de odihnă el cedat monedei unice europene 2 bani, iar dolarului american – aproape 10,5 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 12 ianuarie un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,7704 lei pentru un euro (+2 bani) și 16,9761 lei pent
Instagram se confruntă cu un nou scandal de securitate după ce o breșă majoră, aparent mușamalizată de companie, a expus datele sensibile a 17,5 milioane de utilizatori.Un raport recent Malwarebytes dezvăluie că 17,5 milioane de conturi au fost compromise, iar informațiile lor au fost scoase la vînzare pe dark web de către hackeri.{{855820}}Pachetul vîndut include nume de utilizatori, nume
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 12 ianuarie sînt:12 ianuarie — a 12-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 353 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe:30 12 Sf. Mc. Anisia. Cuv. Teodora din Cezareea. Sf. Cuv. Leon, arhi
Noile reguli privind bursele pentru studenți au intrat în vigoare, stabilind că doar cei cu media de cel puțin 6,5 pot beneficia de burse academice.Decizia a fost adoptată de Guvern și Ministerul Educației și Cercetării, cu scopul de a recompensa performanțele reale și de a stimula implicarea în procesul de învățămînt.{{855650}}Ministrul Educației, Dan Perciun, a explicat că ridicarea bare
Temperaturile joase și ghețușul devin periculoase chiar din momentul în care ieși din casă, în curțile de bloc din Chișinău. Locuitorii spun că sînt nevoiți să se deplaseze cu maximă prudență.În timp ce pe străzile centrale se circulă în condiții relativ bune, majoritatea curților de bloc rămîn necurățate, iar unele s-au transformat în adevărate patinoare.{{858033}}E și cazul unei curți di
Luni, 12 ianuarie, elevii din toate instituțiile de învățămînt revin din vacanța de iarnă la lecții.Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, 563 de școli și-au început activitatea vineri, 9 ianuarie.Elevii din 604 instituții de învățămînt general revin la ore începînd de astăzi, decizia fiind luată de direcțiile de învățămînt reieșind din condițiile meteo grele care au gost în aceste
Kiwi, coacăzele negre, varza, somonul, ceaiul verde şi seminţele de in sînt numai cîteva alimente bogate în nutrienţi care luptă cu îmbătrînirea prematură. Ele îmbunătăţesc elasticitatea pielii, stopează formarea ridurilor şi dau strălucire tenului.1. Legume cu frunze verziPrin aportul de vitamine, antioxidanţi şi minerale, legumele cu frunze verzi îţi menţin pielea frumoasă, dar sînt foar
Acțiunile actuale ale SUA în ceea ce privește Venezuela sînt o continuare a politicii Statelor Unite, care anterior nu a fost luată în considerare la nivel mondial, dar care a fost anunțată cu mult timp în urmă, încă înainte de Donald Trump, cînd Statele Unite și-au propus să devină principalul furnizor de energie din lume, au urmărit în mod sistematic acest obiectiv și acum se apropie de scopul l
Anatolie Zlotea, către Mihai Popșoi: "În promovarea vinurilor, e nevoie de consecvență, strategii și bugete" # Noi.md
"Mă doare sincer că, după atîția ani de muncă, promovare și sacrificii, Moldova încă nu este inclusă constant nici măcar în topurile care clasifică țările producătoare de vin, nu doar vinurile individuale". Despre aceasta scrie în rețelele sociale omul de afaceri, Anatolie Zlotea, cunoscut ca promotor al vinurilor moldovenești în America de Nord și care cere o întrevedere la acest subiect cu vicep
După mierea naturală acest produs este al doilea după importanţă, dar familia de albine îl produce foarte puţin - aproximativ 1 kilogram, transmite ecology.md.Ceara de albine se formează din glandele speciale ale insectei, astfel încît este un produs de origine animalieră. Aceasta este principala diferenţă de polen şi de miere, care sunt făcute de albine din materie vegetală finită (nectar). C
